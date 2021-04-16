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Новини ДТП
12 060 42

Маршрутка насмерть збила жінку в Києві. ФОТО

Вранці в п'ятницю, 16 квітня, на вулиці Ревуцького в Дарницькому районі Києва маршрутка насмерть збила жінку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".

Інцидент стався в момент, коли жінка намагалася перебігти дорогу в недозволеному місці. Від травм вона померла на місці ДТП.

Нині на Ревуцького працюють правоохоронці. Вони з'ясовують всі обставини аварії.

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Маршрутка насмерть збила жінку в Києві 01
Маршрутка насмерть збила жінку в Києві 02

Автор: 

ДТП (4483) Київ (19665)


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Топ коментарі
+2
ну вот ты приплел
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16.04.2021 13:18 Відповісти
+1
пыталась перебежать дорогу в неположенном месте

в этом вся суть...
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16.04.2021 13:01 Відповісти
+1
Блін, там ж на фото чітко видно, що за 20-30 метрів від цього місця стоїть знак пішохідного переходу... Невже важко було ці 20 метрів пройти?
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16.04.2021 13:07 Відповісти
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Штош
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16.04.2021 12:54 Відповісти
Пьяная питерская невестка потроха гуляла по киевским дорогам.
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16.04.2021 12:57 Відповісти
Гуляла после того как насадила тебя на бутылку, или до?
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16.04.2021 13:17 Відповісти
На бутылку насадили все руцкое стадо в засрашке,тебя тоже,не забывай - твой путин педофил.
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16.04.2021 13:28 Відповісти
Вся Зеботва никами под итальяшек решила косить. Это у вас система распознования свой-чужой?
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16.04.2021 13:33 Відповісти
а что такое "путин" кацап? я знаю кремлевское *****, а тебя на работе заставляют его называть "путин"
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16.04.2021 13:49 Відповісти
Ты не уворачивайся,весь мир знает,что твой путин педофил.
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16.04.2021 13:51 Відповісти
***** это *****, а вот ты тупорылая малолетка которая даже не способна придумать красивое оскорбление.
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16.04.2021 14:55 Відповісти
Невестка зебуина - Шмендель. Не путай больше
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16.04.2021 13:33 Відповісти
Невестка потроха Алиханова из питера,которая после развода с идиотом сынком потроха получит половину всего имущества порошенок,включая заводы,телеканалы и политические партии.
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16.04.2021 13:35 Відповісти
...или, что более вероятно, присядет рядом с тобой на бутылку
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16.04.2021 13:50 Відповісти
Продолжай не забывать - твой путин педофил,а его рейх страна незаконная и должна развалиться на много частей.
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16.04.2021 13:53 Відповісти
Ты таки путаешь. Добавлю бонус - это бывшая -
Маршрутка насмерть збила жінку в Києві - Цензор.НЕТ 6623
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16.04.2021 14:00 Відповісти
Алиханова из питера,скоро отравит новичком потроха и будет управлять всей империей пети,псы тоже будут под её контролем,потому что кормушку для них будет заполнять она - Алиханова из питера.
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16.04.2021 14:04 Відповісти
Маршрутка насмерть збила жінку в Києві - Цензор.НЕТ 9515
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16.04.2021 14:09 Відповісти
И что?
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16.04.2021 14:10 Відповісти
Просто думаю, он в Крым сквозанёт на хату к Ленке, или в Горловку с Шмендель?
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16.04.2021 14:12 Відповісти
Да мне плевать на твои думы,думай про то,почему педофил путин на свободе,а у потоха в доме ходит его агентесса и замышляет как завладеть его имуществом.
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16.04.2021 14:15 Відповісти
Я не знаю почему в твоём доме ходит педофил, что с ним делает сепаратистка Ленка, и как она может завладеть твоим имуществом .
Не бухай. Проспись
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16.04.2021 14:43 Відповісти
пыталась перебежать дорогу в неположенном месте

в этом вся суть...
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16.04.2021 13:01 Відповісти
Щас какой то идиот приплетёт Дарвина в каментах..
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16.04.2021 13:04 Відповісти
Маршрутка насмерть сбила женщину в Киеве - Цензор.НЕТ 1671
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16.04.2021 13:06 Відповісти
ну вот ты приплел
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16.04.2021 13:18 Відповісти
Где?
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16.04.2021 13:20 Відповісти
в твоем коменте
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16.04.2021 13:51 Відповісти
Так я ж его не приплёл к усопшей.
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16.04.2021 15:18 Відповісти
где светофор млять?
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16.04.2021 13:06 Відповісти
тьотка повинна була бігати зі світлофором?
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16.04.2021 13:08 Відповісти
ну хоча б катафоти вшила в спідницю...
та й вобше ця Ревуцького вулиця-вбивця!
як що авто не зіб*є то гопники натовчуть рило...
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16.04.2021 13:25 Відповісти
Маршрутка насмерть збила жінку в Києві - Цензор.НЕТ 681
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16.04.2021 13:34 Відповісти
Блін, там ж на фото чітко видно, що за 20-30 метрів від цього місця стоїть знак пішохідного переходу... Невже важко було ці 20 метрів пройти?
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16.04.2021 13:07 Відповісти
багатьом пішохідам важко прослідити зв'язок що водії зобов'язані зупинитися перед пешохідним перехідом а не всюди де пешохід виліз на дорогу
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16.04.2021 13:10 Відповісти
Если бы было так, то счет подобным случаям шел бы на сотни.
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16.04.2021 13:21 Відповісти
не важко, а западло...
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16.04.2021 13:10 Відповісти
А вот то, что при присутствии трех полос, скотовозка ехала в левой это показательно
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16.04.2021 13:46 Відповісти
Сама мысль отом, что пешеходный переход через шесть полос это очень хорошо и безопасно - полный бред.
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16.04.2021 13:16 Відповісти
Брєд, звісно, але там все-таки шансів вижити більше, ніж якщо перебігати в забороненому місці!
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16.04.2021 13:23 Відповісти
Там, в этом месте, бежать то особо некуда
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16.04.2021 13:44 Відповісти
Очень многие люди почему-то считают, что они - центр вселенной и им все вокруг должны.
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16.04.2021 13:21 Відповісти
То переход через боковую улочку. Через 6 полос там перехода скорее всего нет. Или мост или подземка.
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16.04.2021 14:50 Відповісти
Так вот чё рейтинг Зели падает... электорат тает на глазах...
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16.04.2021 14:49 Відповісти
Це молодші класи розважаються.
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16.04.2021 20:20 Відповісти
 
 