Маршрутка насмерть збила жінку в Києві. ФОТО

Вранці в п'ятницю, 16 квітня, на вулиці Ревуцького в Дарницькому районі Києва маршрутка насмерть збила жінку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".

Інцидент стався в момент, коли жінка намагалася перебігти дорогу в недозволеному місці. Від травм вона померла на місці ДТП.

Нині на Ревуцького працюють правоохоронці. Вони з'ясовують всі обставини аварії.

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