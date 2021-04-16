Маршрутка насмерть збила жінку в Києві. ФОТО
Вранці в п'ятницю, 16 квітня, на вулиці Ревуцького в Дарницькому районі Києва маршрутка насмерть збила жінку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".
Інцидент стався в момент, коли жінка намагалася перебігти дорогу в недозволеному місці. Від травм вона померла на місці ДТП.
Нині на Ревуцького працюють правоохоронці. Вони з'ясовують всі обставини аварії.
Топ коментарі
+2 Макс Полиграф
показати весь коментар16.04.2021 13:18 Відповісти Посилання
+1 Крэйда Гібсон
показати весь коментар16.04.2021 13:01 Відповісти Посилання
+1 Ned Stark
показати весь коментар16.04.2021 13:07 Відповісти Посилання
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Не бухай. Проспись
в этом вся суть...
та й вобше ця Ревуцького вулиця-вбивця!
як що авто не зіб*є то гопники натовчуть рило...