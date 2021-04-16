Маршрутка насмерть сбила женщину в Киеве. ФОТО

Утром в пятницу, 16 апреля, на улице Ревуцкого в Дарницком районе Киева маршрутка насмерть сбила женщину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в тот момент, когда женщина пыталась перебежать дорогу в неположенном месте. От полученных травм пешеход скончалась на месте ДТП.

Сейчас на Ревуцкого работают правоохранители. Они выясняют все обстоятельства аварии.

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