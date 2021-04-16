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Новости ДТП
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Маршрутка насмерть сбила женщину в Киеве. ФОТО

Утром в пятницу, 16 апреля, на улице Ревуцкого в Дарницком районе Киева маршрутка насмерть сбила женщину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в тот момент, когда женщина пыталась перебежать дорогу в неположенном месте. От полученных травм пешеход скончалась на месте ДТП.

Сейчас на Ревуцкого работают правоохранители. Они выясняют все обстоятельства аварии.

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Маршрутка насмерть сбила женщину в Киеве 01
Маршрутка насмерть сбила женщину в Киеве 02

ДТП (7686) Киев (25683)


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Топ комментарии
+2
ну вот ты приплел
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16.04.2021 13:18 Ответить
+1
пыталась перебежать дорогу в неположенном месте

в этом вся суть...
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16.04.2021 13:01 Ответить
+1
Блін, там ж на фото чітко видно, що за 20-30 метрів від цього місця стоїть знак пішохідного переходу... Невже важко було ці 20 метрів пройти?
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16.04.2021 13:07 Ответить
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Штош
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16.04.2021 12:54 Ответить
Пьяная питерская невестка потроха гуляла по киевским дорогам.
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16.04.2021 12:57 Ответить
Гуляла после того как насадила тебя на бутылку, или до?
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16.04.2021 13:17 Ответить
На бутылку насадили все руцкое стадо в засрашке,тебя тоже,не забывай - твой путин педофил.
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16.04.2021 13:28 Ответить
Вся Зеботва никами под итальяшек решила косить. Это у вас система распознования свой-чужой?
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16.04.2021 13:33 Ответить
а что такое "путин" кацап? я знаю кремлевское *****, а тебя на работе заставляют его называть "путин"
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16.04.2021 13:49 Ответить
Ты не уворачивайся,весь мир знает,что твой путин педофил.
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16.04.2021 13:51 Ответить
***** это *****, а вот ты тупорылая малолетка которая даже не способна придумать красивое оскорбление.
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16.04.2021 14:55 Ответить
Невестка зебуина - Шмендель. Не путай больше
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16.04.2021 13:33 Ответить
Невестка потроха Алиханова из питера,которая после развода с идиотом сынком потроха получит половину всего имущества порошенок,включая заводы,телеканалы и политические партии.
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16.04.2021 13:35 Ответить
...или, что более вероятно, присядет рядом с тобой на бутылку
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16.04.2021 13:50 Ответить
Продолжай не забывать - твой путин педофил,а его рейх страна незаконная и должна развалиться на много частей.
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16.04.2021 13:53 Ответить
Ты таки путаешь. Добавлю бонус - это бывшая -
Маршрутка насмерть збила жінку в Києві - Цензор.НЕТ 6623
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16.04.2021 14:00 Ответить
Алиханова из питера,скоро отравит новичком потроха и будет управлять всей империей пети,псы тоже будут под её контролем,потому что кормушку для них будет заполнять она - Алиханова из питера.
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16.04.2021 14:04 Ответить
Маршрутка насмерть збила жінку в Києві - Цензор.НЕТ 9515
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16.04.2021 14:09 Ответить
И что?
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16.04.2021 14:10 Ответить
Просто думаю, он в Крым сквозанёт на хату к Ленке, или в Горловку с Шмендель?
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16.04.2021 14:12 Ответить
Да мне плевать на твои думы,думай про то,почему педофил путин на свободе,а у потоха в доме ходит его агентесса и замышляет как завладеть его имуществом.
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16.04.2021 14:15 Ответить
Я не знаю почему в твоём доме ходит педофил, что с ним делает сепаратистка Ленка, и как она может завладеть твоим имуществом .
Не бухай. Проспись
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16.04.2021 14:43 Ответить
пыталась перебежать дорогу в неположенном месте

в этом вся суть...
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16.04.2021 13:01 Ответить
Щас какой то идиот приплетёт Дарвина в каментах..
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16.04.2021 13:04 Ответить
Маршрутка насмерть сбила женщину в Киеве - Цензор.НЕТ 1671
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16.04.2021 13:06 Ответить
ну вот ты приплел
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16.04.2021 13:18 Ответить
Где?
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16.04.2021 13:20 Ответить
в твоем коменте
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16.04.2021 13:51 Ответить
Так я ж его не приплёл к усопшей.
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16.04.2021 15:18 Ответить
где светофор млять?
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16.04.2021 13:06 Ответить
тьотка повинна була бігати зі світлофором?
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16.04.2021 13:08 Ответить
ну хоча б катафоти вшила в спідницю...
та й вобше ця Ревуцького вулиця-вбивця!
як що авто не зіб*є то гопники натовчуть рило...
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16.04.2021 13:25 Ответить
Маршрутка насмерть збила жінку в Києві - Цензор.НЕТ 681
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16.04.2021 13:34 Ответить
Блін, там ж на фото чітко видно, що за 20-30 метрів від цього місця стоїть знак пішохідного переходу... Невже важко було ці 20 метрів пройти?
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16.04.2021 13:07 Ответить
багатьом пішохідам важко прослідити зв'язок що водії зобов'язані зупинитися перед пешохідним перехідом а не всюди де пешохід виліз на дорогу
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16.04.2021 13:10 Ответить
Если бы было так, то счет подобным случаям шел бы на сотни.
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16.04.2021 13:21 Ответить
не важко, а западло...
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16.04.2021 13:10 Ответить
А вот то, что при присутствии трех полос, скотовозка ехала в левой это показательно
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16.04.2021 13:46 Ответить
Сама мысль отом, что пешеходный переход через шесть полос это очень хорошо и безопасно - полный бред.
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16.04.2021 13:16 Ответить
Брєд, звісно, але там все-таки шансів вижити більше, ніж якщо перебігати в забороненому місці!
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16.04.2021 13:23 Ответить
Там, в этом месте, бежать то особо некуда
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16.04.2021 13:44 Ответить
Очень многие люди почему-то считают, что они - центр вселенной и им все вокруг должны.
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16.04.2021 13:21 Ответить
То переход через боковую улочку. Через 6 полос там перехода скорее всего нет. Или мост или подземка.
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16.04.2021 14:50 Ответить
Так вот чё рейтинг Зели падает... электорат тает на глазах...
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16.04.2021 14:49 Ответить
Це молодші класи розважаються.
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16.04.2021 20:20 Ответить
 
 