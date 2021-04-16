Маршрутка насмерть сбила женщину в Киеве. ФОТО
Утром в пятницу, 16 апреля, на улице Ревуцкого в Дарницком районе Киева маршрутка насмерть сбила женщину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
Инцидент произошел в тот момент, когда женщина пыталась перебежать дорогу в неположенном месте. От полученных травм пешеход скончалась на месте ДТП.
Сейчас на Ревуцкого работают правоохранители. Они выясняют все обстоятельства аварии.
Топ комментарии
+2 Макс Полиграф
показать весь комментарий16.04.2021 13:18 Ответить Ссылка
+1 Крэйда Гібсон
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+1 Ned Stark
показать весь комментарий16.04.2021 13:07 Ответить Ссылка
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Не бухай. Проспись
в этом вся суть...
та й вобше ця Ревуцького вулиця-вбивця!
як що авто не зіб*є то гопники натовчуть рило...