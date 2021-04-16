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Комітет Ради підтримав законопроєкт, що забороняє примусове виселення з житла

Комітет Ради підтримав законопроєкт, що забороняє примусове виселення з житла

Комітет з питань інтеграції України в ЄС на своєму засіданні 14 квітня розглянув проєкт Закону №3097-2 щодо гарантій правильного нарахування споживачам житлово-комунальних послуг - вартості поставки природного газу, води, електричної, теплової енергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне управління апарату Ради.

Документом пропонується скасувати нарахування пені за несвоєчасну оплату квартплати; ввести мораторій на примусове виселення з житла, примусове стягнення житла, припинення або призупинення надання житлово-комунальних послуг; пропонує надавати споживачам компенсацію в десятикратному розмірі суми платіжки, якщо вони доведуть (в судовому або позасудовому порядку), що вартість, зазначена в отриманих ними розрахункових документах, завищена, нарахована з порушенням умов договору і (або) Закону.

За висновком комітету, цей проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції.

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ВР (15045) виселення (26)


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Топ коментарі
+6
Шо тут правильного ?

Живёт такой спензель, получает ком услуги, принципиально не платит за них и хрен ему что сделаешь.
Газ, тепло, электричество и вода - это такой же товар, как и всё остальное. Берешь - плати. Не платишь - суд и судебные исполнители, которые заберут любое твоё имущество в счёт погашения долга.
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16.04.2021 14:30 Відповісти
+4
Т.е. за коммуналку можно не платить.
Если не платить за отопление, приостановят или отключат?
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16.04.2021 14:32 Відповісти
+4
И правильно, так как у на с НЕТ СУДОВ ! Есть прикормленные люди в рясах, которые за бабки примут ЛЮБОЕ решение !
Поэтому в нашей ситуации - это ПРАВИЛЬНОЕ решение !
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16.04.2021 15:26 Відповісти
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ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ...!
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16.04.2021 14:21 Відповісти
Шо тут правильного ?

Живёт такой спензель, получает ком услуги, принципиально не платит за них и хрен ему что сделаешь.
Газ, тепло, электричество и вода - это такой же товар, как и всё остальное. Берешь - плати. Не платишь - суд и судебные исполнители, которые заберут любое твоё имущество в счёт погашения долга.
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16.04.2021 14:30 Відповісти
Это частности, которые решаются путём переговорв или в удебном порядке.
Абсолютное большинство населения - или платят или являются жертвами нечестных цен и не качественных услуг.
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16.04.2021 14:50 Відповісти
Этот законопроект именно для таких частностей.

И шо самое придурковатое, что его продвигает Комитет по интеграции в ЕС.

В какой стране ЕС есть такая придурь - "не плачу за взятое и хрен вы со мной что сделаете" ?
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16.04.2021 14:56 Відповісти
Потому что в ЕС просто так никого нельзя выселить или что то взыскать !
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16.04.2021 15:00 Відповісти
Речь идёт не о "просто так", а о решении суда о взыскании.

В любой стране ЕС и вообще в любой цивилизованной стране решение суда о взыскании является основанием отобрать имущество в зачёт этого взыскания.

А тут предлагается насрать на решение суда.
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16.04.2021 15:13 Відповісти
И правильно, так как у на с НЕТ СУДОВ ! Есть прикормленные люди в рясах, которые за бабки примут ЛЮБОЕ решение !
Поэтому в нашей ситуации - это ПРАВИЛЬНОЕ решение !
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16.04.2021 15:26 Відповісти
Это дебильное решение

ибо при отсутствии нормальных судов надо делать нормальные суды, а не аннулировать неотвратимость наказания
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16.04.2021 23:46 Відповісти
Сделали то, что на данный момент более результативно и реальней
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17.04.2021 00:01 Відповісти
а почему тогда остальные наказания не отменили ?

суд же одинаково хреновый для всех преступлений, а не только для этого ?
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17.04.2021 01:59 Відповісти
А почему ты МНЕ этот вопрос задаешь ?
Почему - почему.. ПОТОМУ !
Лучше хоть что то - чем ничего !
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17.04.2021 09:48 Відповісти
ты - зебил
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17.04.2021 11:15 Відповісти
Нет, это ты зебил!
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17.04.2021 11:18 Відповісти
я, в отличие от тебя и остальных зебилов, умею думать хотя бы на шаг вперёд,

а ты со своим "Лучше хоть что то - чем ничего !" - эталонный зебил.
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17.04.2021 11:48 Відповісти
На шаг вперёд ? Ну так расскажи что будет завтра на цензорНЕТ в 10-00 утра ? Какая статья - под каким названием и о чём, балабол !
Ты и такие как ты просрали страну с 14го ! и молитесь на того, кто её просрал !
Твой порох провет "судеюную реформу"... результаты которой мы все видим и ощутили - полный правовой беспридел и судебная вакханалия !
И ты хочешь, что бы мы полагались на этих грёбаных судей !?
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17.04.2021 19:15 Відповісти
ну я же уже понял, что ты - зебил.

зачем ты мне об этом напоминаешь ?
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17.04.2021 21:58 Відповісти
Ну по тебе ясно что ты дебил !
То что я ПРОТИВ пороха, не значит, что я за клоуна !
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17.04.2021 22:00 Відповісти
именно это я от зебилов слышал тысячи раз )))
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17.04.2021 22:09 Відповісти
Так и я такое как мелешь ты - слышал от дебилов 1000 раз
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18.04.2021 00:15 Відповісти
Если тебе кто-то сказал, что за полученное тобой надо платить или за проданное тобой ты имеешь право на оплату - то это уже не дебил.

А ты сторонник противоположного мнения, то есть - зебил.
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18.04.2021 19:28 Відповісти
Если ты злоупотребил доверием "продавая используя схемы" - это машничество - УГОЛОВНОЕ преступление !
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18.04.2021 19:50 Відповісти
это машничество - УГОЛОВНОЕ преступление !

если это=статья Уголовного коднеса, то зачем они её отменили ?

Зебил, ты голосовал бы за то, чтобы то, что ты отдал другому человеку (твой труд, например), не подлежало бы обязательной оплате ?
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18.04.2021 23:52 Відповісти
ДЯТЕЛ, КТО (!) отменит статью УК ?! Она как была, так и есть !
А вот то что ввели сейчас - это залог того, что продажные суды, которые решали всё за бабки - могут отстатся "неудел" , "в сторонке" !
И теперь, сами мошенники будет в неудобной для них позиции... ! Старую схему им поломали... нужно выдумать новую... А пока они будут ее выдумывать, обманутый пользователь ТОЖЕ может найти способы - вернуть свои деньги или "не заплатить" за обман !
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19.04.2021 00:01 Відповісти
А как доказать, что тарифы в принципе, изначально завышены?)
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16.04.2021 14:22 Відповісти
а заселение в момент отсутствия хозяина?
шо с этим?
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16.04.2021 14:24 Відповісти
он на елисейских полях с Ленкой шаурму жрёт, ему некогда заниматься делами государственными.
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16.04.2021 14:32 Відповісти
а кто мне вернёт отменённый коэффициент за газ, лохотрон длился с 2015 по 2021 год? завтра отменят транспортировку газа, а я уже 3000 грн уплатил за этот лохотрон.
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16.04.2021 14:30 Відповісти
Был нормальный, рабочий закон https://uz.ligazakon.ua/magazine_article/EA012373# № 1304-VII по мараторию на выселение, чем он их не устраивал.......... тем, что попередники приняли и ввели в действие?
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16.04.2021 14:31 Відповісти
Т.е. за коммуналку можно не платить.
Если не платить за отопление, приостановят или отключат?
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16.04.2021 14:32 Відповісти
А якщо судово, чи не судово доведеш, що ті платіжки, що тобі приходять і за які ти, звісно не платиш, є завищеними, то ще й отримаєш компенсацію у десятикратному розмірі платіжки...чи я щось не так зрозумів?
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16.04.2021 15:00 Відповісти
Менi чужого не треба! А ось за опалення, коли воно менi не потрiбне, платити не бажаю.
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16.04.2021 15:18 Відповісти
"ввести мораторий на принудительное выселение из жилья, принудительное взыскание жилья, прекращение или приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг" Источник: https://censor.net/ru/n3260180"

Не зрозумів... Це тепер, якщо ти не платиш комірне, то ніхто тобі не відключить ні воду, ні електрику? Вони точно саме це мали на увазі? Хто тоді буде платити за спожите? В держ.бюджеті грошей кури не клюють? Як змусити неплатника розрахуватися з боргами?
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16.04.2021 14:35 Відповісти
"Документом предлагается ввести мораторий на принудительное выселение из жилья, принудительное взыскание жилья", - источник: https://censor.net/ru/n3260180

Якщо приймуть цей законопроект, то платити комуналку будуть тільки пенсіонери та совісні громадяни, а хитрожопих товстосумів ніхто не змусить платити. За них заплатить держава з податків, сплачених добросовісними платниками податків. Як вже один раз було, коли хитрим неплатникам держава списала борги за комуналку, ну а тим хто платив показала що дурні.
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16.04.2021 14:35 Відповісти
гандоны. отключите мне центральное отопление.... я люблю прохладу... и у меня перестанет расти долг в 3500 гривен каждый месяц в отопительный сезон...
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16.04.2021 14:43 Відповісти
в мире полно мест, где нет центрального отопления.

почему бы тебе не переехать метров на 100 в любую сторону, где оно не предусмотрено целостным проектом здания ?
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16.04.2021 14:59 Відповісти
Чи розповсюджується "мораторий на принудительное выселение из жилья" на того хто здає квартиру квартирантам? Якщо так, то квартирант перестане платити і власник не зможе його виселити зі своєї квартири. А якщо орендар докаже, що квартплата завищена, то орендодавець буде змушений сплатити йому "компенсацию в десятикратном размере".
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16.04.2021 14:49 Відповісти
Это какой-то полный улёт. К полученным конвертам, мат. помощи и машинам, эти кретины решили не платить за жилье
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16.04.2021 16:04 Відповісти
да здравствует СССР)) сейчас банки перестанут кредитовать под залог недвижимости а население хрен забьет на оплату коммуналки
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16.04.2021 16:12 Відповісти
Бізнес вже 25 років не оплачує державну послугу захисту його інтересів в противагу інтересам суспільства й нічого... А КОЖЕН ТОВАР МАЄ ОПЛАЧУВАТИСЬ!
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16.04.2021 16:47 Відповісти
Бедные ОСМД! Теперь добросовестные соседи вынуждены будут платить за уродов или будут отключать весь дом за долги.
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16.04.2021 23:20 Відповісти
правильно.
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17.04.2021 01:56 Відповісти
 
 