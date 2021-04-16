Комітет Ради підтримав законопроєкт, що забороняє примусове виселення з житла

Комітет з питань інтеграції України в ЄС на своєму засіданні 14 квітня розглянув проєкт Закону №3097-2 щодо гарантій правильного нарахування споживачам житлово-комунальних послуг - вартості поставки природного газу, води, електричної, теплової енергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне управління апарату Ради.

Документом пропонується скасувати нарахування пені за несвоєчасну оплату квартплати; ввести мораторій на примусове виселення з житла, примусове стягнення житла, припинення або призупинення надання житлово-комунальних послуг; пропонує надавати споживачам компенсацію в десятикратному розмірі суми платіжки, якщо вони доведуть (в судовому або позасудовому порядку), що вартість, зазначена в отриманих ними розрахункових документах, завищена, нарахована з порушенням умов договору і (або) Закону.

За висновком комітету, цей проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції.

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