Комітет Ради підтримав законопроєкт, що забороняє примусове виселення з житла
Комітет з питань інтеграції України в ЄС на своєму засіданні 14 квітня розглянув проєкт Закону №3097-2 щодо гарантій правильного нарахування споживачам житлово-комунальних послуг - вартості поставки природного газу, води, електричної, теплової енергії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне управління апарату Ради.
Документом пропонується скасувати нарахування пені за несвоєчасну оплату квартплати; ввести мораторій на примусове виселення з житла, примусове стягнення житла, припинення або призупинення надання житлово-комунальних послуг; пропонує надавати споживачам компенсацію в десятикратному розмірі суми платіжки, якщо вони доведуть (в судовому або позасудовому порядку), що вартість, зазначена в отриманих ними розрахункових документах, завищена, нарахована з порушенням умов договору і (або) Закону.
За висновком комітету, цей проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції.
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Живёт такой спензель, получает ком услуги, принципиально не платит за них и хрен ему что сделаешь.
Газ, тепло, электричество и вода - это такой же товар, как и всё остальное. Берешь - плати. Не платишь - суд и судебные исполнители, которые заберут любое твоё имущество в счёт погашения долга.
Абсолютное большинство населения - или платят или являются жертвами нечестных цен и не качественных услуг.
И шо самое придурковатое, что его продвигает Комитет по интеграции в ЕС.
В какой стране ЕС есть такая придурь - "не плачу за взятое и хрен вы со мной что сделаете" ?
В любой стране ЕС и вообще в любой цивилизованной стране решение суда о взыскании является основанием отобрать имущество в зачёт этого взыскания.
А тут предлагается насрать на решение суда.
Поэтому в нашей ситуации - это ПРАВИЛЬНОЕ решение !
ибо при отсутствии нормальных судов надо делать нормальные суды, а не аннулировать неотвратимость наказания
суд же одинаково хреновый для всех преступлений, а не только для этого ?
Почему - почему.. ПОТОМУ !
Лучше хоть что то - чем ничего !
а ты со своим "Лучше хоть что то - чем ничего !" - эталонный зебил.
Ты и такие как ты просрали страну с 14го ! и молитесь на того, кто её просрал !
Твой порох провет "судеюную реформу"... результаты которой мы все видим и ощутили - полный правовой беспридел и судебная вакханалия !
И ты хочешь, что бы мы полагались на этих грёбаных судей !?
зачем ты мне об этом напоминаешь ?
То что я ПРОТИВ пороха, не значит, что я за клоуна !
А ты сторонник противоположного мнения, то есть - зебил.
если это=статья Уголовного коднеса, то зачем они её отменили ?
Зебил, ты голосовал бы за то, чтобы то, что ты отдал другому человеку (твой труд, например), не подлежало бы обязательной оплате ?
А вот то что ввели сейчас - это залог того, что продажные суды, которые решали всё за бабки - могут отстатся "неудел" , "в сторонке" !
И теперь, сами мошенники будет в неудобной для них позиции... ! Старую схему им поломали... нужно выдумать новую... А пока они будут ее выдумывать, обманутый пользователь ТОЖЕ может найти способы - вернуть свои деньги или "не заплатить" за обман !
шо с этим?
Если не платить за отопление, приостановят или отключат?
Не зрозумів... Це тепер, якщо ти не платиш комірне, то ніхто тобі не відключить ні воду, ні електрику? Вони точно саме це мали на увазі? Хто тоді буде платити за спожите? В держ.бюджеті грошей кури не клюють? Як змусити неплатника розрахуватися з боргами?
Якщо приймуть цей законопроект, то платити комуналку будуть тільки пенсіонери та совісні громадяни, а хитрожопих товстосумів ніхто не змусить платити. За них заплатить держава з податків, сплачених добросовісними платниками податків. Як вже один раз було, коли хитрим неплатникам держава списала борги за комуналку, ну а тим хто платив показала що дурні.
почему бы тебе не переехать метров на 100 в любую сторону, где оно не предусмотрено целостным проектом здания ?