Комитет Рады поддержал законопроект, запрещающий принудительное выселение из жилья
Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС на своем заседании 14 апреля рассмотрел проект Закона №3097-2 относительно гарантий правильного начисления потребителям жилищно-коммунальных услуг - стоимости поставки природного газа, воды, электрической, тепловой энергии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное управление аппарата Рады.
Документом предлагается отменить начисление пени за несвоевременную оплату квартплаты; ввести мораторий на принудительное выселение из жилья, принудительное взыскание жилья, прекращение или приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг; предлагает предоставлять потребителям компенсацию в десятикратном размере суммы платежки, если они докажут (в судебном или внесудебном порядке), что стоимость, указанная в полученных ими расчетных документах, завышена, начисленная с нарушением условий договора и (или) Закона.
По заключению комитета, этот проект закона не противоречит международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции.
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Живёт такой спензель, получает ком услуги, принципиально не платит за них и хрен ему что сделаешь.
Газ, тепло, электричество и вода - это такой же товар, как и всё остальное. Берешь - плати. Не платишь - суд и судебные исполнители, которые заберут любое твоё имущество в счёт погашения долга.
Абсолютное большинство населения - или платят или являются жертвами нечестных цен и не качественных услуг.
И шо самое придурковатое, что его продвигает Комитет по интеграции в ЕС.
В какой стране ЕС есть такая придурь - "не плачу за взятое и хрен вы со мной что сделаете" ?
В любой стране ЕС и вообще в любой цивилизованной стране решение суда о взыскании является основанием отобрать имущество в зачёт этого взыскания.
А тут предлагается насрать на решение суда.
Поэтому в нашей ситуации - это ПРАВИЛЬНОЕ решение !
ибо при отсутствии нормальных судов надо делать нормальные суды, а не аннулировать неотвратимость наказания
суд же одинаково хреновый для всех преступлений, а не только для этого ?
Почему - почему.. ПОТОМУ !
Лучше хоть что то - чем ничего !
а ты со своим "Лучше хоть что то - чем ничего !" - эталонный зебил.
Ты и такие как ты просрали страну с 14го ! и молитесь на того, кто её просрал !
Твой порох провет "судеюную реформу"... результаты которой мы все видим и ощутили - полный правовой беспридел и судебная вакханалия !
И ты хочешь, что бы мы полагались на этих грёбаных судей !?
зачем ты мне об этом напоминаешь ?
То что я ПРОТИВ пороха, не значит, что я за клоуна !
А ты сторонник противоположного мнения, то есть - зебил.
если это=статья Уголовного коднеса, то зачем они её отменили ?
Зебил, ты голосовал бы за то, чтобы то, что ты отдал другому человеку (твой труд, например), не подлежало бы обязательной оплате ?
А вот то что ввели сейчас - это залог того, что продажные суды, которые решали всё за бабки - могут отстатся "неудел" , "в сторонке" !
И теперь, сами мошенники будет в неудобной для них позиции... ! Старую схему им поломали... нужно выдумать новую... А пока они будут ее выдумывать, обманутый пользователь ТОЖЕ может найти способы - вернуть свои деньги или "не заплатить" за обман !
шо с этим?
Если не платить за отопление, приостановят или отключат?
Не зрозумів... Це тепер, якщо ти не платиш комірне, то ніхто тобі не відключить ні воду, ні електрику? Вони точно саме це мали на увазі? Хто тоді буде платити за спожите? В держ.бюджеті грошей кури не клюють? Як змусити неплатника розрахуватися з боргами?
Якщо приймуть цей законопроект, то платити комуналку будуть тільки пенсіонери та совісні громадяни, а хитрожопих товстосумів ніхто не змусить платити. За них заплатить держава з податків, сплачених добросовісними платниками податків. Як вже один раз було, коли хитрим неплатникам держава списала борги за комуналку, ну а тим хто платив показала що дурні.
почему бы тебе не переехать метров на 100 в любую сторону, где оно не предусмотрено целостным проектом здания ?