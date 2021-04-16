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Комитет Рады поддержал законопроект, запрещающий принудительное выселение из жилья

Комитет Рады поддержал законопроект, запрещающий принудительное выселение из жилья

Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС на своем заседании 14 апреля рассмотрел проект Закона №3097-2 относительно гарантий правильного начисления потребителям жилищно-коммунальных услуг - стоимости поставки природного газа, воды, электрической, тепловой энергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное управление аппарата Рады.

 Документом предлагается отменить начисление пени за несвоевременную оплату квартплаты; ввести мораторий на принудительное выселение из жилья, принудительное взыскание жилья, прекращение или приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг; предлагает предоставлять потребителям компенсацию в десятикратном размере суммы платежки, если они докажут (в судебном или внесудебном порядке), что стоимость, указанная в полученных ими расчетных документах, завышена, начисленная с нарушением условий договора и (или) Закона.

По заключению комитета, этот проект закона не противоречит международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции.

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ВР (29285) выселение (52)


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Топ комментарии
+6
Шо тут правильного ?

Живёт такой спензель, получает ком услуги, принципиально не платит за них и хрен ему что сделаешь.
Газ, тепло, электричество и вода - это такой же товар, как и всё остальное. Берешь - плати. Не платишь - суд и судебные исполнители, которые заберут любое твоё имущество в счёт погашения долга.
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16.04.2021 14:30 Ответить
+4
Т.е. за коммуналку можно не платить.
Если не платить за отопление, приостановят или отключат?
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16.04.2021 14:32 Ответить
+4
И правильно, так как у на с НЕТ СУДОВ ! Есть прикормленные люди в рясах, которые за бабки примут ЛЮБОЕ решение !
Поэтому в нашей ситуации - это ПРАВИЛЬНОЕ решение !
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16.04.2021 15:26 Ответить
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ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ...!
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16.04.2021 14:21 Ответить
Шо тут правильного ?

Живёт такой спензель, получает ком услуги, принципиально не платит за них и хрен ему что сделаешь.
Газ, тепло, электричество и вода - это такой же товар, как и всё остальное. Берешь - плати. Не платишь - суд и судебные исполнители, которые заберут любое твоё имущество в счёт погашения долга.
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16.04.2021 14:30 Ответить
Это частности, которые решаются путём переговорв или в удебном порядке.
Абсолютное большинство населения - или платят или являются жертвами нечестных цен и не качественных услуг.
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16.04.2021 14:50 Ответить
Этот законопроект именно для таких частностей.

И шо самое придурковатое, что его продвигает Комитет по интеграции в ЕС.

В какой стране ЕС есть такая придурь - "не плачу за взятое и хрен вы со мной что сделаете" ?
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16.04.2021 14:56 Ответить
Потому что в ЕС просто так никого нельзя выселить или что то взыскать !
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16.04.2021 15:00 Ответить
Речь идёт не о "просто так", а о решении суда о взыскании.

В любой стране ЕС и вообще в любой цивилизованной стране решение суда о взыскании является основанием отобрать имущество в зачёт этого взыскания.

А тут предлагается насрать на решение суда.
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16.04.2021 15:13 Ответить
И правильно, так как у на с НЕТ СУДОВ ! Есть прикормленные люди в рясах, которые за бабки примут ЛЮБОЕ решение !
Поэтому в нашей ситуации - это ПРАВИЛЬНОЕ решение !
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16.04.2021 15:26 Ответить
Это дебильное решение

ибо при отсутствии нормальных судов надо делать нормальные суды, а не аннулировать неотвратимость наказания
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16.04.2021 23:46 Ответить
Сделали то, что на данный момент более результативно и реальней
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17.04.2021 00:01 Ответить
а почему тогда остальные наказания не отменили ?

суд же одинаково хреновый для всех преступлений, а не только для этого ?
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17.04.2021 01:59 Ответить
А почему ты МНЕ этот вопрос задаешь ?
Почему - почему.. ПОТОМУ !
Лучше хоть что то - чем ничего !
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17.04.2021 09:48 Ответить
ты - зебил
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17.04.2021 11:15 Ответить
Нет, это ты зебил!
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17.04.2021 11:18 Ответить
я, в отличие от тебя и остальных зебилов, умею думать хотя бы на шаг вперёд,

а ты со своим "Лучше хоть что то - чем ничего !" - эталонный зебил.
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17.04.2021 11:48 Ответить
На шаг вперёд ? Ну так расскажи что будет завтра на цензорНЕТ в 10-00 утра ? Какая статья - под каким названием и о чём, балабол !
Ты и такие как ты просрали страну с 14го ! и молитесь на того, кто её просрал !
Твой порох провет "судеюную реформу"... результаты которой мы все видим и ощутили - полный правовой беспридел и судебная вакханалия !
И ты хочешь, что бы мы полагались на этих грёбаных судей !?
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17.04.2021 19:15 Ответить
ну я же уже понял, что ты - зебил.

зачем ты мне об этом напоминаешь ?
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17.04.2021 21:58 Ответить
Ну по тебе ясно что ты дебил !
То что я ПРОТИВ пороха, не значит, что я за клоуна !
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17.04.2021 22:00 Ответить
именно это я от зебилов слышал тысячи раз )))
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17.04.2021 22:09 Ответить
Так и я такое как мелешь ты - слышал от дебилов 1000 раз
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18.04.2021 00:15 Ответить
Если тебе кто-то сказал, что за полученное тобой надо платить или за проданное тобой ты имеешь право на оплату - то это уже не дебил.

А ты сторонник противоположного мнения, то есть - зебил.
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18.04.2021 19:28 Ответить
Если ты злоупотребил доверием "продавая используя схемы" - это машничество - УГОЛОВНОЕ преступление !
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18.04.2021 19:50 Ответить
это машничество - УГОЛОВНОЕ преступление !

если это=статья Уголовного коднеса, то зачем они её отменили ?

Зебил, ты голосовал бы за то, чтобы то, что ты отдал другому человеку (твой труд, например), не подлежало бы обязательной оплате ?
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18.04.2021 23:52 Ответить
ДЯТЕЛ, КТО (!) отменит статью УК ?! Она как была, так и есть !
А вот то что ввели сейчас - это залог того, что продажные суды, которые решали всё за бабки - могут отстатся "неудел" , "в сторонке" !
И теперь, сами мошенники будет в неудобной для них позиции... ! Старую схему им поломали... нужно выдумать новую... А пока они будут ее выдумывать, обманутый пользователь ТОЖЕ может найти способы - вернуть свои деньги или "не заплатить" за обман !
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19.04.2021 00:01 Ответить
А как доказать, что тарифы в принципе, изначально завышены?)
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16.04.2021 14:22 Ответить
а заселение в момент отсутствия хозяина?
шо с этим?
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16.04.2021 14:24 Ответить
он на елисейских полях с Ленкой шаурму жрёт, ему некогда заниматься делами государственными.
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16.04.2021 14:32 Ответить
а кто мне вернёт отменённый коэффициент за газ, лохотрон длился с 2015 по 2021 год? завтра отменят транспортировку газа, а я уже 3000 грн уплатил за этот лохотрон.
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16.04.2021 14:30 Ответить
Был нормальный, рабочий закон https://uz.ligazakon.ua/magazine_article/EA012373# № 1304-VII по мараторию на выселение, чем он их не устраивал.......... тем, что попередники приняли и ввели в действие?
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16.04.2021 14:31 Ответить
Т.е. за коммуналку можно не платить.
Если не платить за отопление, приостановят или отключат?
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16.04.2021 14:32 Ответить
А якщо судово, чи не судово доведеш, що ті платіжки, що тобі приходять і за які ти, звісно не платиш, є завищеними, то ще й отримаєш компенсацію у десятикратному розмірі платіжки...чи я щось не так зрозумів?
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16.04.2021 15:00 Ответить
Менi чужого не треба! А ось за опалення, коли воно менi не потрiбне, платити не бажаю.
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16.04.2021 15:18 Ответить
"ввести мораторий на принудительное выселение из жилья, принудительное взыскание жилья, прекращение или приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг" Источник: https://censor.net/ru/n3260180"

Не зрозумів... Це тепер, якщо ти не платиш комірне, то ніхто тобі не відключить ні воду, ні електрику? Вони точно саме це мали на увазі? Хто тоді буде платити за спожите? В держ.бюджеті грошей кури не клюють? Як змусити неплатника розрахуватися з боргами?
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16.04.2021 14:35 Ответить
"Документом предлагается ввести мораторий на принудительное выселение из жилья, принудительное взыскание жилья", - источник: https://censor.net/ru/n3260180

Якщо приймуть цей законопроект, то платити комуналку будуть тільки пенсіонери та совісні громадяни, а хитрожопих товстосумів ніхто не змусить платити. За них заплатить держава з податків, сплачених добросовісними платниками податків. Як вже один раз було, коли хитрим неплатникам держава списала борги за комуналку, ну а тим хто платив показала що дурні.
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16.04.2021 14:35 Ответить
гандоны. отключите мне центральное отопление.... я люблю прохладу... и у меня перестанет расти долг в 3500 гривен каждый месяц в отопительный сезон...
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16.04.2021 14:43 Ответить
в мире полно мест, где нет центрального отопления.

почему бы тебе не переехать метров на 100 в любую сторону, где оно не предусмотрено целостным проектом здания ?
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16.04.2021 14:59 Ответить
Чи розповсюджується "мораторий на принудительное выселение из жилья" на того хто здає квартиру квартирантам? Якщо так, то квартирант перестане платити і власник не зможе його виселити зі своєї квартири. А якщо орендар докаже, що квартплата завищена, то орендодавець буде змушений сплатити йому "компенсацию в десятикратном размере".
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16.04.2021 14:49 Ответить
Это какой-то полный улёт. К полученным конвертам, мат. помощи и машинам, эти кретины решили не платить за жилье
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16.04.2021 16:04 Ответить
да здравствует СССР)) сейчас банки перестанут кредитовать под залог недвижимости а население хрен забьет на оплату коммуналки
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16.04.2021 16:12 Ответить
Бізнес вже 25 років не оплачує державну послугу захисту його інтересів в противагу інтересам суспільства й нічого... А КОЖЕН ТОВАР МАЄ ОПЛАЧУВАТИСЬ!
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16.04.2021 16:47 Ответить
Бедные ОСМД! Теперь добросовестные соседи вынуждены будут платить за уродов или будут отключать весь дом за долги.
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16.04.2021 23:20 Ответить
правильно.
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17.04.2021 01:56 Ответить
 
 