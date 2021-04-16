Комитет Рады поддержал законопроект, запрещающий принудительное выселение из жилья

Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС на своем заседании 14 апреля рассмотрел проект Закона №3097-2 относительно гарантий правильного начисления потребителям жилищно-коммунальных услуг - стоимости поставки природного газа, воды, электрической, тепловой энергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное управление аппарата Рады.

Документом предлагается отменить начисление пени за несвоевременную оплату квартплаты; ввести мораторий на принудительное выселение из жилья, принудительное взыскание жилья, прекращение или приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг; предлагает предоставлять потребителям компенсацию в десятикратном размере суммы платежки, если они докажут (в судебном или внесудебном порядке), что стоимость, указанная в полученных ими расчетных документах, завышена, начисленная с нарушением условий договора и (или) Закона.

По заключению комитета, этот проект закона не противоречит международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции.

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