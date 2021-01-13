РУС
Оккупационная администрация Симферополя выселяет из общежития семьи бывших "ополченцев": "Оснований занимать помещения нет"

Представители "комиссии по вопросам обследования жилых помещений муниципального жилищного фонда Симферополя" выявили в общежитии лиц, проживающих там "без правовых оснований".

Крым.Реалии располагают документом российской администрации города с ответами о том, что будет после завершения судебных разбирательств с жильцами и самим общежитием, информирует Цензор.НЕТ.

Комнаты в общежитии по улице Русской, 103-а, 25 "ополченцам" c семьями раздали после оккупации Крыма весной 2014 года. Здание захватил "Штаб народного ополчения Крыма" - военизированное формирование, созданное в феврале 2014 года и впоследствии получившее статус государственного предприятия.

Однако впоследствии ряды "ополчения" сократили, а от уволенных требуют освободить комнаты. На данный момент продолжаются судебные тяжбы с российской администрацией Симферополя, в результате которых могут лишиться жилья более десятка семей бывших "ополченцев". Многие из них утверждают, что получали комнаты в непригодном для жизни состоянии и обустраивали их за свой счет. Поскольку другого жилья у них нет, эти семьи просят вмешаться в ситуацию марионетку Кремля Сергея Аксенова. В 2014 году "ополченцы" заявляли, что выполняют лично его распоряжения, а крымчане называли их "армией Аксенова". Российский глава Крыма пока публично не отреагировал на эти просьбы.

Как сообщили Крым.Реалии в оккупационной администрации Симферополя, "ополченцы" в качестве основания занятия жилых помещений предоставили договоры найма жилого помещения, заключенные с "Крымским республиканским штабом народного ополчения - народной дружины Крыма". "Согласно указанным договорам, жилые помещения предоставлены нанимателям для временного проживания, на период работы в учреждении. Пунктом четвертым договоров установлено, что в день увольнения наниматель вместе со всеми членами своей семьи обязан освободить занимаемое жилое помещение (без предоставления другого жилого помещения) и передать наймодателю указанное жилое помещение в состоянии не хуже, чем на момент заключения договоров", – говорится в ответе главы департамента жилищной политики, полученном изданием.

В ведомстве утверждают, что жильцы общежития не обращались по поводу приватизации комнат, как предусматривает федеральный закон о приватизации жилищного фонда России.

По информации "Крымского республиканского штаба народного ополчения", которую они предоставили департаменту, на данный момент 13 граждан в трудовых отношениях с учреждением не состоят.

"Из этого следует, что правовые основания для занятия указанными гражданами жилых помещений общежития отсутствуют", - говорится в документе.

На основании этих обстоятельств администрацией Симферополя были предъявлены 13 исков в подконтрольный России Центральный районный суд города "о выселении из самовольно занятых жилых помещений".

Судебные разбирательства на данный момент продолжаются. Некоторые семьи уже получили решения суда о выселении. Они утверждают, что другого жилья у них нет, поэтому идти им придется на улицу.

На вопрос Крым.Реалии, предусмотрена ли возможность обеспечения другим жильем нынешних жильцов общежития по улице Русской, 103-а, в администрации не ответили. Однако сообщили, что в случае удовлетворения исковых требований администрации Симферополя и вступления в силу решений судов "это имущество будет предоставлено гражданам в соответствии с Жилищным кодексом России".

В департаменте напомнили, что согласно Жилищному кодексу России, жилые помещения "предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности, исходя из времени принятия таких граждан на учет".

Издание напоминает, что полки крымских "ополченцев" сыграли ключевую роль в российской оккупации полуострова, помогая силам России захватывать украинские органы власти, предприятия и стратегические объекты, штурмовать украинские военные части и участвовать в других операциях.

+36
Ну если чуток обидно, то можно и потерпеть. Можно и с флагами ******** побегать на берегу и поорать Путинпамаги. Можно поштурмовать общагу. Кстати, можно годик-другой пожить на Сапун-Горе, там с войны остались ещё не разбомблённые доты, вполне пригодные для жилья, где ещё дедываевали. На стенах влаги полно, можно слизывать.
Кончайте буянить и ныть в Родной Говене, берите лопату и идите копать капусту.
показать весь комментарий
13.01.2021 04:26 Ответить
+34
показать весь комментарий
13.01.2021 02:43 Ответить
+34
НА полках. С биркой на пальце.
показать весь комментарий
13.01.2021 05:27 Ответить
Руководители Второго народного ополчения Кузьма Минин и князь Д. М. Пожарский (в центре, вместе держат меч) на лучшей почтовой марке России
показать весь комментарий
13.01.2021 02:10 Ответить
А чё так? Делают вид что их там нет?Пральна, нет человека - нет проблемы. Чайку им пусть нальют.
показать весь комментарий
13.01.2021 02:18 Ответить
чайку в симферополе не достать, проще голубя
показать весь комментарий
13.01.2021 02:22 Ответить
Не надо ля-ля))), полно чаек в Симферополе - живут на водохранке ( на том, что от нее осталось ), едят на свалке, расстояние километров десять...
показать весь комментарий
13.01.2021 08:51 Ответить
Да пошли они к своему призиденту на его кликуху... там легче держаться зубами...
показать весь комментарий
13.01.2021 02:21 Ответить
Ополченцам место в полках. Землю- крестьянам, заводы - рабочим, матросам...море
показать весь комментарий
13.01.2021 02:24 Ответить
НА полках. С биркой на пальце.
показать весь комментарий
13.01.2021 05:27 Ответить
))) Супер!!!
показать весь комментарий
13.01.2021 07:38 Ответить
і номера чорним маркером на ратицях)
показать весь комментарий
13.01.2021 10:34 Ответить
Так ратиці ж теж чорні. Не мив ніхто Мабуть тут крейдою треба
показать весь комментарий
13.01.2021 11:33 Ответить
Комунізм - комуністам.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:45 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2021 02:43 Ответить
скоро вони вбиватимуть один одного за літр води , ще не літо !
показать весь комментарий
13.01.2021 02:56 Ответить
Так называемые аксёновцы сами себе однажды подписали приговор
показать весь комментарий
13.01.2021 02:58 Ответить
Впопучленцев отодрали,как и положено.
показать весь комментарий
13.01.2021 03:16 Ответить
Прийдется апалченцам вазвращаца абратна в Улан-Уде, ну или на Данбасс.
показать весь комментарий
13.01.2021 04:25 Ответить
Ну если чуток обидно, то можно и потерпеть. Можно и с флагами ******** побегать на берегу и поорать Путинпамаги. Можно поштурмовать общагу. Кстати, можно годик-другой пожить на Сапун-Горе, там с войны остались ещё не разбомблённые доты, вполне пригодные для жилья, где ещё дедываевали. На стенах влаги полно, можно слизывать.
Кончайте буянить и ныть в Родной Говене, берите лопату и идите копать капусту.
показать весь комментарий
13.01.2021 04:26 Ответить
"Мавр зробив свою справу, мавр може піти...". Класика радянської фантастики - брати Стругацькі, "Важко буть богом"... Ополченці - ті самі "сірі брати", тупі й обмежені... Зруйнували основи державності в Криму, а тепер вони нікому не потрібні... Хай скажуть "Спасибі", що "Чорне братство", дорогу яким вони проторували, їх ще не розстрілює...
показать весь комментарий
13.01.2021 05:12 Ответить
это уже "дружеская" украинскому государству администрация.. готовятся к передаче Крыма Украине...
показать весь комментарий
13.01.2021 05:20 Ответить
Ну кому нужны использованные гандоны?!
показать весь комментарий
13.01.2021 06:40 Ответить
Говорят, руские их используют многократно. Откуда, как ты думаешь, руская баба еще нараживает? От боярышникового руского импотента? Ты ж посмотри на их великолепный генофонд... шо ни руский, то - свинья
показать весь комментарий
13.01.2021 07:45 Ответить
а где до 2014г жили эти ополченцы? или они экспорт из рассеюшки?
показать весь комментарий
13.01.2021 07:04 Ответить
Модва мокшанская, это ведь гражданская война?
Оккупационная администрация Симферополя выселяет из общежития семьи бывших "ополченцев": "Оснований занимать помещения нет" - Цензор.НЕТ 6682
показать весь комментарий
13.01.2021 08:16 Ответить
Ай люли люли люли, ай да пандравилась мне новость сия...
показать весь комментарий
13.01.2021 08:57 Ответить
Ти віриш Зеленському про те що настав мир?
показать весь комментарий
13.01.2021 07:49 Ответить
Да зебубу ненавижу,я о том что хомчак не источник информации есть куча независимых журналистов, блогеров, волонтёров которые не дадут замалчивать,уже был бы такой звон по всей Украине а кацапа у него работа такая срать везде где может и не надо в нем измазываться.
показать весь комментарий
13.01.2021 08:00 Ответить
То перевір. Будеш неприємно здивований.

На жаль.
показать весь комментарий
13.01.2021 08:05 Ответить
Хорошо что ты без проверки сразу кацапу поверил а меня учишь.
показать весь комментарий
13.01.2021 08:15 Ответить
Якраз я давно слідкую за ситуацією. Так от, Зеленський з Хомчаком тобі брешуть.
показать весь комментарий
13.01.2021 08:17 Ответить
Я их вообще не слушаю,у меня другие источники информации,но если у тебя есть информация поделись а то ты какую то херню гониш,и не ты один следиш за ситуацией
показать весь комментарий
13.01.2021 08:27 Ответить
Що, послухав новорічне привітання Зеленського?
Ну то прокоментуй.
https://censor.net/ru/news/3241448/ukrainskiyi_voin_poluchil_oskolochnoe_ranenie_v_rezultate_vrajeskogo_obstrela_v_rayione_zolotogo4_za/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75431146
показать весь комментарий
13.01.2021 08:31 Ответить
Прошу прощенья,принял вас за адекватного,досвиданья.
показать весь комментарий
13.01.2021 08:54 Ответить
Що, сонце, твій маленький затишний світ дав тріщину?
показать весь комментарий
13.01.2021 12:19 Ответить
Оккупационная администрация Симферополя выселяет из общежития семьи бывших "ополченцев": "Оснований занимать помещения нет" - Цензор.НЕТ 8296
показать весь комментарий
13.01.2021 08:09 Ответить
Абратна ай люли люли люли... абратна панравилася новость сия... как рускийи грузовик руский военный автобус в катафалк превратил... влепился... лепота...
показать весь комментарий
13.01.2021 09:01 Ответить
І головне, що усе відбувається в межах законодавства рашки. Так що виселяють їх на вулицю і вірно зроблять.
показать весь комментарий
13.01.2021 07:36 Ответить
Ну а как еще с рускими свиньями поступать? Эти руские обдроченцы оказались самыми свинастыми из всех руских свиней... руский, он как... руского только пусти на постой или в гости, так эти свиньи руские враз местность загадят. Глаз да глаз нужен за рускими свиньями...
показать весь комментарий
13.01.2021 07:42 Ответить
Десь так.
показать весь комментарий
13.01.2021 07:44 Ответить
Хоть что то путнее начала делать россия. Лиха беда начало, может потихоньку и за военных примутся, перебезчики которые
показать весь комментарий
13.01.2021 07:41 Ответить
Остается только выходить с плакатами "Байден, помоги"!
показать весь комментарий
13.01.2021 07:44 Ответить
За шо боролись, на те і напоролись.Якось так.
показать весь комментарий
13.01.2021 07:49 Ответить
*Опочленцев..* використали та викинули .
показать весь комментарий
13.01.2021 08:04 Ответить
Оккупационная администрация Симферополя выселяет из общежития семьи бывших "ополченцев": "Оснований занимать помещения нет" - Цензор.НЕТ 7725
показать весь комментарий
13.01.2021 08:07 Ответить
правовых оснований лооооол
показать весь комментарий
13.01.2021 08:20 Ответить
Мне нравится формулировка "без правовых оснований". Оказывается, оккупировать украинский Крым, использовав всяких там ополченцев были «правовые основания». А теперь после использования всяких там ополченцев для них уже нет места под солнцем в Крыму, скоро их погонят с Крыма, а если те не захотят добровольно, то их вывезут в товарных вагонах. Россия и ее отношение к народу не меняется
показать весь комментарий
13.01.2021 08:38 Ответить
Треба епіграфом до новини. Хоча росіянам не дійде. В них мізки сприймають і не такі правові колізії. Росіянам доходить тільки дрином проміж роги
показать весь комментарий
13.01.2021 09:13 Ответить
В Спортлото треба скаржитись. Вони допоможуть.
__________
В нас теж іпанутих вистачає. Але в нас ніхто не забороняє вимагати Зєлю геть і дострокові.
показать весь комментарий
13.01.2021 08:49 Ответить
А якщо Вань, написати Дівулі, то допоможе?
показать весь комментарий
13.01.2021 12:16 Ответить
Родіна бросіт тєбя всєгда, синок...
показать весь комментарий
13.01.2021 08:55 Ответить
Как старый использованный презерватив))))))
показать весь комментарий
13.01.2021 09:05 Ответить
О как!!!!
Словами классика жанра Л. Подеревянского
- От жалко пацана!
показать весь комментарий
13.01.2021 09:05 Ответить
Окупаційна адміністрація Сімферополя виселяє з гуртожитку сім'ї колишніх "ополченців": "Підстав займати приміщення немає" - Цензор.НЕТ 1974
показать весь комментарий
13.01.2021 09:14 Ответить
Головне, аби ці виродки не ломанулися в Україну.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:43 Ответить
эта шантропа могла бы и раньше всосать что они для кацапов такие же предатели как и для Украины.. могли бы прислушаться к депутату думы Пушкиной которая с трибуны заявила этой ************ поклонской... " их предала придет время предашь и нас"
показать весь комментарий
13.01.2021 09:55 Ответить
Ополчленці надєньтє ордєна!
показать весь комментарий
13.01.2021 10:17 Ответить
все правильно, гнать наХ... этих даунецких обдроченцев!
показать весь комментарий
13.01.2021 10:37 Ответить
им дают новое жилье, отжатое у бени и ему подобных ,нашых ,,кровосисив,, А они боятся санкций Евросоюза,
показать весь комментарий
13.01.2021 10:46 Ответить
дайте им селёдки.... за что боролись на то и наделись...это рашка детка!!!
показать весь комментарий
13.01.2021 11:05 Ответить
гопота решила, что если она будет жить в вяликой паРаше, а не в биндеровской Украине, то перестанет быть гопотой и все станет в шоколаде само собой. но что-то пошло не так.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:22 Ответить
Поноворосили, и бросили.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:42 Ответить
 
 