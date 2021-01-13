Оккупационная администрация Симферополя выселяет из общежития семьи бывших "ополченцев": "Оснований занимать помещения нет"

Представители "комиссии по вопросам обследования жилых помещений муниципального жилищного фонда Симферополя" выявили в общежитии лиц, проживающих там "без правовых оснований".

Крым.Реалии располагают документом российской администрации города с ответами о том, что будет после завершения судебных разбирательств с жильцами и самим общежитием, информирует Цензор.НЕТ.

Комнаты в общежитии по улице Русской, 103-а, 25 "ополченцам" c семьями раздали после оккупации Крыма весной 2014 года. Здание захватил "Штаб народного ополчения Крыма" - военизированное формирование, созданное в феврале 2014 года и впоследствии получившее статус государственного предприятия.

Однако впоследствии ряды "ополчения" сократили, а от уволенных требуют освободить комнаты. На данный момент продолжаются судебные тяжбы с российской администрацией Симферополя, в результате которых могут лишиться жилья более десятка семей бывших "ополченцев". Многие из них утверждают, что получали комнаты в непригодном для жизни состоянии и обустраивали их за свой счет. Поскольку другого жилья у них нет, эти семьи просят вмешаться в ситуацию марионетку Кремля Сергея Аксенова. В 2014 году "ополченцы" заявляли, что выполняют лично его распоряжения, а крымчане называли их "армией Аксенова". Российский глава Крыма пока публично не отреагировал на эти просьбы.

Как сообщили Крым.Реалии в оккупационной администрации Симферополя, "ополченцы" в качестве основания занятия жилых помещений предоставили договоры найма жилого помещения, заключенные с "Крымским республиканским штабом народного ополчения - народной дружины Крыма". "Согласно указанным договорам, жилые помещения предоставлены нанимателям для временного проживания, на период работы в учреждении. Пунктом четвертым договоров установлено, что в день увольнения наниматель вместе со всеми членами своей семьи обязан освободить занимаемое жилое помещение (без предоставления другого жилого помещения) и передать наймодателю указанное жилое помещение в состоянии не хуже, чем на момент заключения договоров", – говорится в ответе главы департамента жилищной политики, полученном изданием.

В ведомстве утверждают, что жильцы общежития не обращались по поводу приватизации комнат, как предусматривает федеральный закон о приватизации жилищного фонда России.

По информации "Крымского республиканского штаба народного ополчения", которую они предоставили департаменту, на данный момент 13 граждан в трудовых отношениях с учреждением не состоят.

"Из этого следует, что правовые основания для занятия указанными гражданами жилых помещений общежития отсутствуют", - говорится в документе.

На основании этих обстоятельств администрацией Симферополя были предъявлены 13 исков в подконтрольный России Центральный районный суд города "о выселении из самовольно занятых жилых помещений".

Судебные разбирательства на данный момент продолжаются. Некоторые семьи уже получили решения суда о выселении. Они утверждают, что другого жилья у них нет, поэтому идти им придется на улицу.

На вопрос Крым.Реалии, предусмотрена ли возможность обеспечения другим жильем нынешних жильцов общежития по улице Русской, 103-а, в администрации не ответили. Однако сообщили, что в случае удовлетворения исковых требований администрации Симферополя и вступления в силу решений судов "это имущество будет предоставлено гражданам в соответствии с Жилищным кодексом России".

В департаменте напомнили, что согласно Жилищному кодексу России, жилые помещения "предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности, исходя из времени принятия таких граждан на учет".

Издание напоминает, что полки крымских "ополченцев" сыграли ключевую роль в российской оккупации полуострова, помогая силам России захватывать украинские органы власти, предприятия и стратегические объекты, штурмовать украинские военные части и участвовать в других операциях.