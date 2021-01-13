Окупаційна адміністрація Сімферополя виселяє з гуртожитку сім'ї колишніх "ополченців": "Підстав займати приміщення немає"

Представники "комісії з питань обстеження житлових приміщень муніципального житлового фонду Сімферополя" виявили в гуртожитку осіб, які проживають там "без правових підстав".

Крим.Реалії мають документ російської адміністрації міста з відповідями про те, що буде після завершення судових розглядів з мешканцями і самим гуртожитком, інформує Цензор.НЕТ.

Кімнати в гуртожитку на вулиці Руській, 103-а, 25 "ополченцям" із сім'ями роздали після окупації Криму навесні 2014 року. Будівлю захопив "Штаб народного ополчення Криму" - воєнізоване формування, створене в лютому 2014 року, яке згодом отримало статус державного підприємства.

Однак згодом лави "ополчення" скоротили, а від звільнених вимагають звільнити кімнати. На цей момент тривають судові тяжби з російською адміністрацією Сімферополя, у результаті яких можуть позбутися житла понад десять сімей колишніх "ополченців". Багато з них стверджують, що отримували кімнати в непридатному для життя стані й облаштовували їх власним коштом. Оскільки іншого житла у них немає, ці сім'ї просять втрутитися в ситуацію маріонетку Кремля Сергія Аксьонова. У 2014 році "ополченці" заявляли, що виконують особисто його розпорядження, а кримчани називали їх "армією Аксьонова". Російський глава Криму поки публічно не відреагував на ці прохання.

Як повідомили Крим.Реалії в окупаційній адміністрації Сімферополя, "ополченці" як підставу заселення жилих приміщень надали договори найму житлового приміщення, укладені з "Кримським республіканським штабом народного ополчення - народної дружини Криму". "Згідно із зазначеними договорами, житлові приміщення надані наймачам для тимчасового проживання, на період роботи в установі. Пунктом четвертим договорів встановлено, що в день звільнення особа разом з усіма членами своєї сім'ї зобов'язана звільнити займане жиле приміщення (без надання іншого житлового приміщення) і передати наймодавцю вказане житлове приміщення в стані, не гіршому, ніж на момент укладення договорів", - йдеться у відповіді глави департаменту житлової політики, отриманій виданням.

У відомстві стверджують, що мешканці гуртожитку не зверталися з приводу приватизації кімнат, як передбачає федеральний закон про приватизацію житлового фонду Росії.

За інформацією "Кримського республіканського штабу народного ополчення", яку вони надали департаменту, на цей момент 13 громадян у трудових відносинах з установою не перебувають.

"З цього випливає, що правові підстави для заняття зазначеними громадянами житлових приміщень гуртожитку відсутні", - йдеться в документі.

На підставі цих обставин адміністрацією Сімферополя було висунуто 13 позовів у підконтрольний Росії Центральний районний суд міста "про виселення із самовільно зайнятих житлових приміщень".

Судові розгляди на цей момент тривають. Деякі сім'ї вже отримали рішення суду про виселення. Вони стверджують, що іншого житла у них немає, тому йти їм доведеться на вулицю.

На запитання Крим.Реалії, чи передбачена можливість забезпечення іншим житлом нинішніх мешканців гуртожитку на вулиці Руській, 103-а, в адміністрації не відповіли. Однак повідомили, що в разі задоволення позовних вимог адміністрації Сімферополя і набуття чинності рішень судів "це майно буде надано громадянам відповідно до Житлового кодексу Росії".

У департаменті нагадали, що відповідно до Житлового кодексу Росії, житлові приміщення "надаються громадянам, які перебувають на обліку як такі, що потребують житлових приміщень, у порядку черговості, з огляду на час прийняття таких громадян на облік".

Видання нагадує, що полки кримських "ополченців" відіграли ключову роль у російській окупації півострова, допомагаючи силам Росії захоплювати українські органи влади, підприємства та стратегічні об'єкти, штурмувати українські військові частини та брати участь в інших операціях.