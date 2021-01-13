УКР
Окупаційна адміністрація Сімферополя виселяє з гуртожитку сім'ї колишніх "ополченців": "Підстав займати приміщення немає"

Окупаційна адміністрація Сімферополя виселяє з гуртожитку сім'ї колишніх "ополченців": "Підстав займати приміщення немає"

Представники "комісії з питань обстеження житлових приміщень муніципального житлового фонду Сімферополя" виявили в гуртожитку осіб, які проживають там "без правових підстав".

Крим.Реалії мають документ російської адміністрації міста з відповідями про те, що буде після завершення судових розглядів з мешканцями і самим гуртожитком, інформує Цензор.НЕТ.

Кімнати в гуртожитку на вулиці Руській, 103-а, 25 "ополченцям" із сім'ями роздали після окупації Криму навесні 2014 року. Будівлю захопив "Штаб народного ополчення Криму" - воєнізоване формування, створене в лютому 2014 року, яке згодом отримало статус державного підприємства.

Однак згодом лави "ополчення" скоротили, а від звільнених вимагають звільнити кімнати. На цей момент тривають судові тяжби з російською адміністрацією Сімферополя, у результаті яких можуть позбутися житла понад десять сімей колишніх "ополченців". Багато з них стверджують, що отримували кімнати в непридатному для життя стані й облаштовували їх власним коштом. Оскільки іншого житла у них немає, ці сім'ї просять втрутитися в ситуацію маріонетку Кремля Сергія Аксьонова. У 2014 році "ополченці" заявляли, що виконують особисто його розпорядження, а кримчани називали їх "армією Аксьонова". Російський глава Криму поки публічно не відреагував на ці прохання.

Як повідомили Крим.Реалії в окупаційній адміністрації Сімферополя, "ополченці" як підставу заселення жилих приміщень надали договори найму житлового приміщення, укладені з "Кримським республіканським штабом народного ополчення - народної дружини Криму". "Згідно із зазначеними договорами, житлові приміщення надані наймачам для тимчасового проживання, на період роботи в установі. Пунктом четвертим договорів встановлено, що в день звільнення особа разом з усіма членами своєї сім'ї зобов'язана звільнити займане жиле приміщення (без надання іншого житлового приміщення) і передати наймодавцю вказане житлове приміщення в стані, не гіршому, ніж на момент укладення договорів", - йдеться у відповіді глави департаменту житлової політики, отриманій виданням.

У відомстві стверджують, що мешканці гуртожитку не зверталися з приводу приватизації кімнат, як передбачає федеральний закон про приватизацію житлового фонду Росії.

За інформацією "Кримського республіканського штабу народного ополчення", яку вони надали департаменту, на цей момент 13 громадян у трудових відносинах з установою не перебувають.

"З цього випливає, що правові підстави для заняття зазначеними громадянами житлових приміщень гуртожитку відсутні", - йдеться в документі.

На підставі цих обставин адміністрацією Сімферополя було висунуто 13 позовів у підконтрольний Росії Центральний районний суд міста "про виселення із самовільно зайнятих житлових приміщень".

Судові розгляди на цей момент тривають. Деякі сім'ї вже отримали рішення суду про виселення. Вони стверджують, що іншого житла у них немає, тому йти їм доведеться на вулицю.

На запитання Крим.Реалії, чи передбачена можливість забезпечення іншим житлом нинішніх мешканців гуртожитку на вулиці Руській, 103-а, в адміністрації не відповіли. Однак повідомили, що в разі задоволення позовних вимог адміністрації Сімферополя і набуття чинності рішень судів "це майно буде надано громадянам відповідно до Житлового кодексу Росії".

У департаменті нагадали, що відповідно до Житлового кодексу Росії, житлові приміщення "надаються громадянам, які перебувають на обліку як такі, що потребують житлових приміщень, у порядку черговості, з огляду на час прийняття таких громадян на облік".

Видання нагадує, що полки кримських "ополченців" відіграли ключову роль у російській окупації півострова, допомагаючи силам Росії захоплювати українські органи влади, підприємства та стратегічні об'єкти, штурмувати українські військові частини та брати участь в інших операціях.

+36
Ну если чуток обидно, то можно и потерпеть. Можно и с флагами ******** побегать на берегу и поорать Путинпамаги. Можно поштурмовать общагу. Кстати, можно годик-другой пожить на Сапун-Горе, там с войны остались ещё не разбомблённые доты, вполне пригодные для жилья, где ещё дедываевали. На стенах влаги полно, можно слизывать.
Кончайте буянить и ныть в Родной Говене, берите лопату и идите копать капусту.
показати весь коментар
13.01.2021 04:26 Відповісти
+34
Оккупационная администрация Симферополя выселяет из общежития семьи бывших "ополченцев": "Оснований занимать помещения нет" - Цензор.НЕТ 1032
показати весь коментар
13.01.2021 02:43 Відповісти
+34
НА полках. С биркой на пальце.
показати весь коментар
13.01.2021 05:27 Відповісти
Руководители Второго народного ополчения Кузьма Минин и князь Д. М. Пожарский (в центре, вместе держат меч) на лучшей почтовой марке России
показати весь коментар
13.01.2021 02:10 Відповісти
А чё так? Делают вид что их там нет?Пральна, нет человека - нет проблемы. Чайку им пусть нальют.
показати весь коментар
13.01.2021 02:18 Відповісти
чайку в симферополе не достать, проще голубя
показати весь коментар
13.01.2021 02:22 Відповісти
Не надо ля-ля))), полно чаек в Симферополе - живут на водохранке ( на том, что от нее осталось ), едят на свалке, расстояние километров десять...
показати весь коментар
13.01.2021 08:51 Відповісти
Да пошли они к своему призиденту на его кликуху... там легче держаться зубами...
показати весь коментар
13.01.2021 02:21 Відповісти
Ополченцам место в полках. Землю- крестьянам, заводы - рабочим, матросам...море
показати весь коментар
13.01.2021 02:24 Відповісти
НА полках. С биркой на пальце.
показати весь коментар
13.01.2021 05:27 Відповісти
))) Супер!!!
показати весь коментар
13.01.2021 07:38 Відповісти
і номера чорним маркером на ратицях)
показати весь коментар
13.01.2021 10:34 Відповісти
Так ратиці ж теж чорні. Не мив ніхто Мабуть тут крейдою треба
показати весь коментар
13.01.2021 11:33 Відповісти
Комунізм - комуністам.
показати весь коментар
13.01.2021 09:45 Відповісти
Оккупационная администрация Симферополя выселяет из общежития семьи бывших "ополченцев": "Оснований занимать помещения нет" - Цензор.НЕТ 1032
показати весь коментар
13.01.2021 02:43 Відповісти
скоро вони вбиватимуть один одного за літр води , ще не літо !
показати весь коментар
13.01.2021 02:56 Відповісти
Так называемые аксёновцы сами себе однажды подписали приговор
показати весь коментар
13.01.2021 02:58 Відповісти
Впопучленцев отодрали,как и положено.
показати весь коментар
13.01.2021 03:16 Відповісти
Прийдется апалченцам вазвращаца абратна в Улан-Уде, ну или на Данбасс.
показати весь коментар
13.01.2021 04:25 Відповісти
Ну если чуток обидно, то можно и потерпеть. Можно и с флагами ******** побегать на берегу и поорать Путинпамаги. Можно поштурмовать общагу. Кстати, можно годик-другой пожить на Сапун-Горе, там с войны остались ещё не разбомблённые доты, вполне пригодные для жилья, где ещё дедываевали. На стенах влаги полно, можно слизывать.
Кончайте буянить и ныть в Родной Говене, берите лопату и идите копать капусту.
показати весь коментар
13.01.2021 04:26 Відповісти
"Мавр зробив свою справу, мавр може піти...". Класика радянської фантастики - брати Стругацькі, "Важко буть богом"... Ополченці - ті самі "сірі брати", тупі й обмежені... Зруйнували основи державності в Криму, а тепер вони нікому не потрібні... Хай скажуть "Спасибі", що "Чорне братство", дорогу яким вони проторували, їх ще не розстрілює...
показати весь коментар
13.01.2021 05:12 Відповісти
это уже "дружеская" украинскому государству администрация.. готовятся к передаче Крыма Украине...
показати весь коментар
13.01.2021 05:20 Відповісти
Ну кому нужны использованные гандоны?!
показати весь коментар
13.01.2021 06:40 Відповісти
Говорят, руские их используют многократно. Откуда, как ты думаешь, руская баба еще нараживает? От боярышникового руского импотента? Ты ж посмотри на их великолепный генофонд... шо ни руский, то - свинья
показати весь коментар
13.01.2021 07:45 Відповісти
а где до 2014г жили эти ополченцы? или они экспорт из рассеюшки?
показати весь коментар
13.01.2021 07:04 Відповісти
Модва мокшанская, это ведь гражданская война?
Оккупационная администрация Симферополя выселяет из общежития семьи бывших "ополченцев": "Оснований занимать помещения нет" - Цензор.НЕТ 6682
показати весь коментар
13.01.2021 08:16 Відповісти
Ай люли люли люли, ай да пандравилась мне новость сия...
показати весь коментар
13.01.2021 08:57 Відповісти
Ти віриш Зеленському про те що настав мир?
показати весь коментар
13.01.2021 07:49 Відповісти
Да зебубу ненавижу,я о том что хомчак не источник информации есть куча независимых журналистов, блогеров, волонтёров которые не дадут замалчивать,уже был бы такой звон по всей Украине а кацапа у него работа такая срать везде где может и не надо в нем измазываться.
показати весь коментар
13.01.2021 08:00 Відповісти
То перевір. Будеш неприємно здивований.

На жаль.
показати весь коментар
13.01.2021 08:05 Відповісти
Хорошо что ты без проверки сразу кацапу поверил а меня учишь.
показати весь коментар
13.01.2021 08:15 Відповісти
Якраз я давно слідкую за ситуацією. Так от, Зеленський з Хомчаком тобі брешуть.
показати весь коментар
13.01.2021 08:17 Відповісти
Я их вообще не слушаю,у меня другие источники информации,но если у тебя есть информация поделись а то ты какую то херню гониш,и не ты один следиш за ситуацией
показати весь коментар
13.01.2021 08:27 Відповісти
Що, послухав новорічне привітання Зеленського?
Ну то прокоментуй.
https://censor.net/ru/news/3241448/ukrainskiyi_voin_poluchil_oskolochnoe_ranenie_v_rezultate_vrajeskogo_obstrela_v_rayione_zolotogo4_za/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75431146
показати весь коментар
13.01.2021 08:31 Відповісти
Прошу прощенья,принял вас за адекватного,досвиданья.
показати весь коментар
13.01.2021 08:54 Відповісти
Що, сонце, твій маленький затишний світ дав тріщину?
показати весь коментар
13.01.2021 12:19 Відповісти
Оккупационная администрация Симферополя выселяет из общежития семьи бывших "ополченцев": "Оснований занимать помещения нет" - Цензор.НЕТ 8296
показати весь коментар
13.01.2021 08:09 Відповісти
Абратна ай люли люли люли... абратна панравилася новость сия... как рускийи грузовик руский военный автобус в катафалк превратил... влепился... лепота...
показати весь коментар
13.01.2021 09:01 Відповісти
І головне, що усе відбувається в межах законодавства рашки. Так що виселяють їх на вулицю і вірно зроблять.
показати весь коментар
13.01.2021 07:36 Відповісти
Ну а как еще с рускими свиньями поступать? Эти руские обдроченцы оказались самыми свинастыми из всех руских свиней... руский, он как... руского только пусти на постой или в гости, так эти свиньи руские враз местность загадят. Глаз да глаз нужен за рускими свиньями...
показати весь коментар
13.01.2021 07:42 Відповісти
Десь так.
показати весь коментар
13.01.2021 07:44 Відповісти
Хоть что то путнее начала делать россия. Лиха беда начало, может потихоньку и за военных примутся, перебезчики которые
показати весь коментар
13.01.2021 07:41 Відповісти
Остается только выходить с плакатами "Байден, помоги"!
показати весь коментар
13.01.2021 07:44 Відповісти
За шо боролись, на те і напоролись.Якось так.
показати весь коментар
13.01.2021 07:49 Відповісти
*Опочленцев..* використали та викинули .
показати весь коментар
13.01.2021 08:04 Відповісти
Оккупационная администрация Симферополя выселяет из общежития семьи бывших "ополченцев": "Оснований занимать помещения нет" - Цензор.НЕТ 7725
показати весь коментар
13.01.2021 08:07 Відповісти
правовых оснований лооооол
показати весь коментар
13.01.2021 08:20 Відповісти
Мне нравится формулировка "без правовых оснований". Оказывается, оккупировать украинский Крым, использовав всяких там ополченцев были «правовые основания». А теперь после использования всяких там ополченцев для них уже нет места под солнцем в Крыму, скоро их погонят с Крыма, а если те не захотят добровольно, то их вывезут в товарных вагонах. Россия и ее отношение к народу не меняется
показати весь коментар
13.01.2021 08:38 Відповісти
Треба епіграфом до новини. Хоча росіянам не дійде. В них мізки сприймають і не такі правові колізії. Росіянам доходить тільки дрином проміж роги
показати весь коментар
13.01.2021 09:13 Відповісти
В Спортлото треба скаржитись. Вони допоможуть.
__________
В нас теж іпанутих вистачає. Але в нас ніхто не забороняє вимагати Зєлю геть і дострокові.
показати весь коментар
13.01.2021 08:49 Відповісти
А якщо Вань, написати Дівулі, то допоможе?
показати весь коментар
13.01.2021 12:16 Відповісти
Родіна бросіт тєбя всєгда, синок...
показати весь коментар
13.01.2021 08:55 Відповісти
Как старый использованный презерватив))))))
показати весь коментар
13.01.2021 09:05 Відповісти
О как!!!!
Словами классика жанра Л. Подеревянского
- От жалко пацана!
показати весь коментар
13.01.2021 09:05 Відповісти
Окупаційна адміністрація Сімферополя виселяє з гуртожитку сім'ї колишніх "ополченців": "Підстав займати приміщення немає" - Цензор.НЕТ 1974
показати весь коментар
13.01.2021 09:14 Відповісти
Головне, аби ці виродки не ломанулися в Україну.
показати весь коментар
13.01.2021 09:43 Відповісти
эта шантропа могла бы и раньше всосать что они для кацапов такие же предатели как и для Украины.. могли бы прислушаться к депутату думы Пушкиной которая с трибуны заявила этой ************ поклонской... " их предала придет время предашь и нас"
показати весь коментар
13.01.2021 09:55 Відповісти
Ополчленці надєньтє ордєна!
показати весь коментар
13.01.2021 10:17 Відповісти
все правильно, гнать наХ... этих даунецких обдроченцев!
показати весь коментар
13.01.2021 10:37 Відповісти
им дают новое жилье, отжатое у бени и ему подобных ,нашых ,,кровосисив,, А они боятся санкций Евросоюза,
показати весь коментар
13.01.2021 10:46 Відповісти
дайте им селёдки.... за что боролись на то и наделись...это рашка детка!!!
показати весь коментар
13.01.2021 11:05 Відповісти
гопота решила, что если она будет жить в вяликой паРаше, а не в биндеровской Украине, то перестанет быть гопотой и все станет в шоколаде само собой. но что-то пошло не так.
показати весь коментар
13.01.2021 11:22 Відповісти
Поноворосили, и бросили.
показати весь коментар
13.01.2021 11:42 Відповісти
 
 