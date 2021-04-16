Вирішення проблеми електропостачання ЖК "Патріотика на озерах" повинне відбуватися відповідно до законодавства – ДТЕК Київські електромережі

В ДТЕК Київські електромережі повідомили, що приєднання до електромереж проблемних забудов ЖК "Патріотика на озерах" має відбуватися в рамках законодавства та діючих документів про приєднання. Зокрема, в компанії кажуть, що такими документами є діючий договір про приєднання житлового комплексу, що укладений в 2012 році, а також План перспективного розвитку електромереж Києва на 2021-2025 рік, який формувався на основі вже існуючого договору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В компанії повідомили, що вона не може взяти на себе такі зобов’язання закріплені в так званому Меморандумі щодо врегулювання питання проблемної забудови ЖК "Патріотика на озерах", оскільки вони суперечать діючим юридичним документам: "ДТЕК КЕМ може спиратися на єдиний документ, що стосується приєднання до електромереж ЖК "Патріотика на озерах" - договір про приєднання, що був укладений з ТОВ "Контактбудсервіс" в 2012 році та діє наразі. В договорі зазначено, що цим договором передбачається спорудження всіх необхідних для приєднання енергооб’єктів в тому числі ПС "Аркада" та повітряної лінії "ТЕЦ-5 – Аркада" замовником приєднання за його власний кошт", - зазначили в пресслужбі компанії.

При цьому в Перспективному плані розвитку електромереж міста Києва на 2021-2025 рік, що затверджений НКРЕКП, зафіксовано спорудження підстанції та повітряної лінії силами та коштами замовника приєднання, оскільки він розроблявся та затверджувався на основі діючого наразі договору з ТОВ "Контактбудсервіс".

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В компанії зазначили, що 19 квітня 2021 року ініціювали зустріч за участі попереднього забудовника ЖК "Патріотика" та "Патріотика на озерах" ТОВ "Контактбудсервіс", нового забудовника ТОВ "Столиця груп", представників КМДА та інших зацікавлених сторін, в рамках якої будуть напрацьовані оптимальні рішення питання приєднання ЖК "Патріотика на озерах".

7 квітня 2021 року було представлено Меморандум щодо врегулювання питання проблемної забудови ЖК "Патріотика" та ЖК "Патріотика на озерах". В документі зазначено, що ДТЕК Київські електромережі (ДТЕК КЕМ) є стороною Меморандуму і до кінця 2022 року має спорудити коштом приєднань підстанцію "Аркада" та повітряну лінію 110 кВ "ТЕЦ-5 – Аркада" для живлення 10 тис клієнтів ЖК "Патріотика на озерах".

Зазначимо, раніше повідомлялось, що забудовник Stolitsa Group хоче побудувати для себе підстанцію за рахунок покращення електромереж всього Києва.