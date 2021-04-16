Російські окупанти вимагають удвічі збільшити термін для українського політв'язня Приходька, якому дали 5 років в'язниці

Російська прокуратура вирішила оскаржити вирок українському політв'язню Олегу Приходьку. Обвинувачення хоче збільшити термін з 5 до 11 років позбавлення волі. Його посадили за нібито підготовлюваний теракт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє правозахисне об'єднання "Кримська солідарність" з посиланням на адвоката Сергія Легостова.

"Прокуратура справді подала апеляційне подання, це їхнє право, що бажають збільшити термін покарання більш ніж удвічі", - сказав Легостов.

Він додав, що захист Приходька зараз готує доповнення своєї апеляційної скарги. Згодом військовий апеляційний суд має розглянути позиції як сторони обвинувачення, так і захисту.

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Правозахисники нагадали, що в грудні 2020 прокурори вже вимагали збільшити вирок для Приходька до 11 років колонії.

Нагадаємо, 8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук у Олега Приходька в окупованому селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України. 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста.

1 квітня 2020 року стало відомо, що обвинуваченого в підготовці до теракту жителя Сакського району Криму Олега Приходька незаконно етапували з сімферопольського СІЗО в Росію. 7 квітня стало відомо, що Приходька доставили в СІЗО Ростова-на-Дону.