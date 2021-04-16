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Новини Українські заручники в РФ
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Російські окупанти вимагають удвічі збільшити термін для українського політв'язня Приходька, якому дали 5 років в'язниці

Російські окупанти вимагають удвічі збільшити термін для українського політв'язня Приходька, якому дали 5 років в'язниці

Російська прокуратура вирішила оскаржити вирок українському політв'язню Олегу Приходьку. Обвинувачення хоче збільшити термін з 5 до 11 років позбавлення волі. Його посадили за нібито підготовлюваний теракт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє правозахисне об'єднання "Кримська солідарність" з посиланням на адвоката Сергія Легостова.

"Прокуратура справді подала апеляційне подання, це їхнє право, що бажають збільшити термін покарання більш ніж удвічі", - сказав Легостов.

Він додав, що захист Приходька зараз готує доповнення своєї апеляційної скарги. Згодом військовий апеляційний суд має розглянути позиції як сторони обвинувачення, так і захисту.

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Правозахисники нагадали, що в грудні 2020 прокурори вже вимагали збільшити вирок для Приходька до 11 років колонії.

Нагадаємо, 8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук у Олега Приходька в окупованому селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України. 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста.

1 квітня 2020 року стало відомо, що обвинуваченого в підготовці до теракту жителя Сакського району Криму Олега Приходька незаконно етапували з сімферопольського СІЗО в Росію. 7 квітня стало відомо, що Приходька доставили в СІЗО Ростова-на-Дону.

 

Автор: 

Крим (14190) окупація (6751) Приходько Олег (45)


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Топ коментарі
+11
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Чи міжнародні партнери чують про вироки окупантів українцям ?
НІ ! Не за цієї влади.
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16.04.2021 21:44 Відповісти
+8
Хватит играться в игры " страуса" нужно брать всю эту медведчуковсковскую шоблу и заодно Мураева не забыть да и Дубинского прихватить за шиворот и на цугундер. А то "пятая колонна" чуть ли не по улицам марширует, хотя должна давно нары греть ( и то если либерально к этому относиться), а нет так на обмен пойдут.
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16.04.2021 21:47 Відповісти
+4
Немає росіянсь4ого народу , а є дикунське плем'я вбивць і грабвжників , яким все дозволено !
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16.04.2021 21:57 Відповісти
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Скоти...
Чи міжнародні партнери чують про вироки окупантів українцям ?
НІ ! Не за цієї влади.
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16.04.2021 21:44 Відповісти
Хватит играться в игры " страуса" нужно брать всю эту медведчуковсковскую шоблу и заодно Мураева не забыть да и Дубинского прихватить за шиворот и на цугундер. А то "пятая колонна" чуть ли не по улицам марширует, хотя должна давно нары греть ( и то если либерально к этому относиться), а нет так на обмен пойдут.
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16.04.2021 21:47 Відповісти
думаете тягныбок проверит противопожарную безопасность мокшанского консульства во львове?
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16.04.2021 21:47 Відповісти
А то оно там вообще делает?
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16.04.2021 21:50 Відповісти
отож-бо...
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16.04.2021 21:52 Відповісти
Надо было вместо портретов гранату держать. Десять москалей с собой бы уволок. А так погибнет дядько в кацапьей тюрьме не за путин собачий
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16.04.2021 21:48 Відповісти
є в расіянскому народі нездоланна жага до катівництва
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16.04.2021 21:53 Відповісти
Немає росіянсь4ого народу , а є дикунське плем'я вбивць і грабвжників , яким все дозволено !
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16.04.2021 21:57 Відповісти
За що катують украінця ? За українську символіку ?
Кацапи , вас потрібно рвати на шматки по живому на українській землі 😡
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16.04.2021 22:00 Відповісти
Бережи вас Господь, Олеже.
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16.04.2021 22:04 Відповісти
требуют вдвое увеличить срок

и да, на три они умножать уже не умеют
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16.04.2021 22:10 Відповісти
Проте колаборантська гидота почуває себе в Україні ,як в рідній хаті !!!! Зелена пліснява повертає вселяку люстровану гидоту на держпосади ,а ОП це взагалі розплідник реваншистської гидоти !!!)))
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16.04.2021 22:12 Відповісти
всё как при сралине…
кацапами и предполагалось, что в Крымнаш они понаедут лишь с узелком трусов, а там получат дома депортированных "врагофф народа", "биндероффцев" и "икстримистофф", отправленных гэбешниками в сибирские лагеря и специальные тюрьмы
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16.04.2021 22:51 Відповісти
Російські окупанти вимагають удвічі збільшити термін для українського політв'язня Приходька, якому дали 5 років в'язниці - Цензор.НЕТ 9708У ворожій українцям паРаші відбуваються криваві переслідування і репресії до про-українськи налаштованих громадян. Так і в Україні такі ж самі репресії здійснюються до українських патріотів неугодних цим двом правлячим антиукраїнським режимам в Москві і Київі.
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17.04.2021 04:41 Відповісти
 
 