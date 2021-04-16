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Новини Боротьба з коронавірусом
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Публічних осіб більше не прищеплюватимуть залишками вакцини від COVID-19, - Степанов

Публічних осіб більше не прищеплюватимуть залишками вакцини від COVID-19, - Степанов

Тепер щеплення залишками вакцини від коронавірусу зможуть отримати виключно медпрацівники і особи старші за 80 років.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми внесли зміни. Ми прибрали всіх публічних осіб стосовно залишкових доз. Тепер не буде цих надлишкових доз, якими можуть вакцинуватися публічні особи. Тільки люди, які підпадають під перший або другий етап вакцинації. Я знаю, що багато хто зараз, вже почалися чутки, що розраховують у той чи інший спосіб вакцинуватися саме чомусь "Пфайзером". Тому виключно це медичні працівники, це наші громадяни старші за 80 років", - сказав Степанов.

Він зазначив, що в Україну, згідно з підписаними контрактами, вже повинні були надійти 3,9 млн доз вакцини. Але поставлено в країну тільки 715 тис. доз.

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"Іноді не вистачає мене як міністра охорони здоров'я стосовно тиску на уряди тих країн, які просто взяли і заборонили експорт вакцини зі своєї території. ... У мене день починається о 5 ранку, тому що годинник вперед - і треба з ними починати розмовляти, різні знаходити механізми - коли ви нам відвантажите ці вакцини, за які ми проплатили кошти", - розповів Степанов.

Автор: 

вакцина (4419) шоу Шустера (309) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+5
Пфайзер-то уже весь раздерибанили по знакомым комикам?
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16.04.2021 21:54 Відповісти
+5
Пфайзер это только для белых а плебс пусть колется индийской и китайской ширкой.
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16.04.2021 21:56 Відповісти
+3
"Публичные" уже закончились, теперь пора пройтись по ""публичным" домам... Ой не так " дамам"
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16.04.2021 21:51 Відповісти
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"Публичные" уже закончились, теперь пора пройтись по ""публичным" домам... Ой не так " дамам"
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16.04.2021 21:51 Відповісти
Крик с верхнего этажа борделя вниз:
- Мадам Зося! Прикажите кочегарам, чтоб меньше топили! Клиент
потеет и сползает!
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16.04.2021 22:05 Відповісти
имхо, больше вообще никого прививать не будут
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16.04.2021 21:52 Відповісти
та, вакцина, якою можна було прививати як залишками, закінчується на наступному тижні (Зенека), Сороновак безостаточний, пфайзером так розкидатись не будуть.
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16.04.2021 21:55 Відповісти
Лише публічних серунів - слуг урода.
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16.04.2021 21:53 Відповісти
в суд подавай если контракт нарушен
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16.04.2021 21:53 Відповісти
там, де за вакцини домовлялись на найвищому рівні, вже всі привились і позавчора ввечері почали відзначати день незалежності... від малого і старші всі усміхнені, без масок
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16.04.2021 23:19 Відповісти
Пфайзер-то уже весь раздерибанили по знакомым комикам?
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16.04.2021 21:54 Відповісти
по знакомым 95 квартала - гомикам
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16.04.2021 21:55 Відповісти
мы вас потом публично привьем эболой...
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16.04.2021 21:55 Відповісти
Пфайзер это только для белых а плебс пусть колется индийской и китайской ширкой.
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16.04.2021 21:56 Відповісти
Харош койки в "публичном" передвигать!
Пора "дєвочєк" мєнять!
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16.04.2021 21:56 Відповісти
будут теперь только депутатов рады, как лиц с низкой социальной ответственностью.
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16.04.2021 21:56 Відповісти
https://twitter.com/kukusunechka

https://twitter.com/kukusunechka Все вже Україна. https://twitter.com/kukusunechka @kukusunechka https://twitter.com/kukusunechka/status/1383122697098510338 51 мин

Президент Порошенко закуповує кисневі концентратори в Китаї за 25 тис. грн.
Якби він робив закупівлі від імені держави, ціна була би 15 тис.грн.
Влада Зеленського збирається закупити кисневі концентратори від імені держави через фірми-прокладки за 35-39 тис.грн.
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16.04.2021 22:10 Відповісти
Дайте Степашке героя. Он бедный в пять просыпается, чтобы опять заснуть.
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16.04.2021 22:12 Відповісти
Вакцинироваться именно почему-то "Пфайзером...
Европа отказалась от шмурдяка Астразенеки, а степашке невдомёк всё....
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16.04.2021 22:22 Відповісти
Вы не хотите прививаться привезенной мной бодягой? Тогда я иду к Вам. Доктор Смерть видит всех кто пытается выжить...
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16.04.2021 22:34 Відповісти
Ой Степашка ****.ш как райкин а не вериться
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16.04.2021 22:39 Відповісти
Прививают как собак от бешенства. Все вакцины, кроме Файзера, на обезьянных клетках. через пару лет человечество или залает или запрыгает.
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16.04.2021 22:40 Відповісти
вах, а когда наступит срок второй дозы, то куда их посылать будут ?
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16.04.2021 22:40 Відповісти
Вчера эта публичность в эфире рассказала, что она уже привилась.
Публічних осіб більше не прищеплюватимуть залишками вакцини від COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 389

Нужно было и ей подарить непарное количество гвоздик.
А Меркель только сегодня привилась! В чем разница между этой шпаной у власти и государственными деятелями...
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16.04.2021 22:43 Відповісти
На її місці будь-хто штрикнувся б.
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16.04.2021 22:50 Відповісти
Она умница, но честолюбивая карьеристка потому оказалась в рядах СН.
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17.04.2021 08:11 Відповісти
Значит умная *****!
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17.04.2021 08:32 Відповісти
И кто-то еще этим уродам верит?
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16.04.2021 22:44 Відповісти
А месяц назад тот же Степанов говорил что тем кому за 70 этой вакциной прививаться нельзя.
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16.04.2021 23:02 Відповісти
Он уже не помнит.
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16.04.2021 23:36 Відповісти
Побочка?
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17.04.2021 03:15 Відповісти
Постоянство. Практически все заявления Слуг народа противоречат их же предыдущим заявлениям.
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17.04.2021 08:12 Відповісти
Публичных лиц больше не будут прививать остатками вакцины от COVID-19, - Степанов

=============
Пфайзер подвезли. Публичных пфайзером прививать, а остальных шмурдяком из Индии и пустышкой из Китая.
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16.04.2021 23:35 Відповісти
Это на него так гвоздички подействовали - типа намек. Иногда сильно нашкодившим персонам присылают на день рождения похоронный венок, как отрезвляющее... Может и до Степанова дошло, что какой-то сын умершего от ковида зарядил ружье именным патроном. Это вам не селедкой на базаре с кривыми весами торговать - тут уже пьянка с курносой началась...
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17.04.2021 08:37 Відповісти
Ничего не делать ни за что не отвечять..твари достали верните больничный за ЯНВАРЬ..янелох и всё это не страна
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17.04.2021 07:47 Відповісти
Теперь будут прививать Pfizer,даже бесплатно,но не всех,не как в цивилизованых странах.
Как на расее,в совковых традициях! Только своих,и по блату!
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17.04.2021 08:36 Відповісти
Ну и? Как в Союзе талоны на Жигули в очереди для ветеранов Цусимы раздавали? И шо, шо-то декоммунизоривали, кроме названий улиц, которые для себя приготовили?
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17.04.2021 08:39 Відповісти
Откат взад всегда быстрее!
Доказано выборами 2019.
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17.04.2021 21:31 Відповісти
 
 