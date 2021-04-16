Публічних осіб більше не прищеплюватимуть залишками вакцини від COVID-19, - Степанов

Тепер щеплення залишками вакцини від коронавірусу зможуть отримати виключно медпрацівники і особи старші за 80 років.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми внесли зміни. Ми прибрали всіх публічних осіб стосовно залишкових доз. Тепер не буде цих надлишкових доз, якими можуть вакцинуватися публічні особи. Тільки люди, які підпадають під перший або другий етап вакцинації. Я знаю, що багато хто зараз, вже почалися чутки, що розраховують у той чи інший спосіб вакцинуватися саме чомусь "Пфайзером". Тому виключно це медичні працівники, це наші громадяни старші за 80 років", - сказав Степанов.

Він зазначив, що в Україну, згідно з підписаними контрактами, вже повинні були надійти 3,9 млн доз вакцини. Але поставлено в країну тільки 715 тис. доз.

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"Іноді не вистачає мене як міністра охорони здоров'я стосовно тиску на уряди тих країн, які просто взяли і заборонили експорт вакцини зі своєї території. ... У мене день починається о 5 ранку, тому що годинник вперед - і треба з ними починати розмовляти, різні знаходити механізми - коли ви нам відвантажите ці вакцини, за які ми проплатили кошти", - розповів Степанов.