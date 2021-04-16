Публичных лиц больше не будут прививать остатками вакцины от COVID-19, - Степанов

Теперь прививку остатками вакцины от коронавируса смогут получить исключительно медработники и лица старше 80 лет.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы внесли изменения. Мы убрали всех публичных лиц относительно остаточных доз. Теперь не будет этих избыточных доз, которыми могут вакцинироваться публичные лица. Только люди, которые подпадают под первый или второй этап вакцинации. Я знаю, что многие сейчас, уже начались слухи, что рассчитывают тем или иным способом вакцинироваться именно почему-то "Пфайзером". Поэтому исключительно это медицинские работники, это наши граждане старше 80 лет", - сказал Степанов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В Украину прибыла первая партия COVID-вакцины Pfizer. ВИДЕО

Он отметил, что в Украину, согласно подписанным контрактам, уже должны были поступить 3,9 млн доз вакцины. Но поставлены в страну только 715 тыс. доз.

"Иногда не хватает меня как министра здравоохранения относительно давления на правительства тех стран, которые просто взяли и запретили экспорт вакцины со своей территории. ... У меня день начинается в 5 утра, потому что часы вперед - и надо с ними начинать разговаривать, различные находить механизмы - когда вы нам отгрузите эти вакцины, за которые мы проплатили средства", - рассказал Степанов.

Также на Цензор.НЕТ: Степанов настаивает на необходимости производства украинской вакцины от коронавируса: "Если начнем сейчас, то через три года будем иметь вакцины"