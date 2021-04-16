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Новости Борьба с коронавирусом
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Публичных лиц больше не будут прививать остатками вакцины от COVID-19, - Степанов

Публичных лиц больше не будут прививать остатками вакцины от COVID-19, - Степанов

Теперь прививку остатками вакцины от коронавируса смогут получить исключительно медработники и лица старше 80 лет.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы внесли изменения. Мы убрали всех публичных лиц относительно остаточных доз. Теперь не будет этих избыточных доз, которыми могут вакцинироваться публичные лица. Только люди, которые подпадают под первый или второй этап вакцинации. Я знаю, что многие сейчас, уже начались слухи, что рассчитывают тем или иным способом вакцинироваться именно почему-то "Пфайзером". Поэтому исключительно это медицинские работники, это наши граждане старше 80 лет", - сказал Степанов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В Украину прибыла первая партия COVID-вакцины Pfizer. ВИДЕО

Он отметил, что в Украину, согласно подписанным контрактам, уже должны были поступить 3,9 млн доз вакцины. Но поставлены в страну только 715 тыс. доз.

"Иногда не хватает меня как министра здравоохранения относительно давления на правительства тех стран, которые просто взяли и запретили экспорт вакцины со своей территории. ... У меня день начинается в 5 утра, потому что часы вперед - и надо с ними начинать разговаривать, различные находить механизмы - когда вы нам отгрузите эти вакцины, за которые мы проплатили средства", - рассказал Степанов.

Также на Цензор.НЕТ: Степанов настаивает на необходимости производства украинской вакцины от коронавируса: "Если начнем сейчас, то через три года будем иметь вакцины"

Автор: 

вакцина (3815) шоу Шустера (315) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+5
Пфайзер-то уже весь раздерибанили по знакомым комикам?
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16.04.2021 21:54 Ответить
+5
Пфайзер это только для белых а плебс пусть колется индийской и китайской ширкой.
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16.04.2021 21:56 Ответить
+3
"Публичные" уже закончились, теперь пора пройтись по ""публичным" домам... Ой не так " дамам"
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16.04.2021 21:51 Ответить
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"Публичные" уже закончились, теперь пора пройтись по ""публичным" домам... Ой не так " дамам"
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16.04.2021 21:51 Ответить
Крик с верхнего этажа борделя вниз:
- Мадам Зося! Прикажите кочегарам, чтоб меньше топили! Клиент
потеет и сползает!
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16.04.2021 22:05 Ответить
имхо, больше вообще никого прививать не будут
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16.04.2021 21:52 Ответить
та, вакцина, якою можна було прививати як залишками, закінчується на наступному тижні (Зенека), Сороновак безостаточний, пфайзером так розкидатись не будуть.
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16.04.2021 21:55 Ответить
Лише публічних серунів - слуг урода.
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16.04.2021 21:53 Ответить
в суд подавай если контракт нарушен
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16.04.2021 21:53 Ответить
там, де за вакцини домовлялись на найвищому рівні, вже всі привились і позавчора ввечері почали відзначати день незалежності... від малого і старші всі усміхнені, без масок
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16.04.2021 23:19 Ответить
Пфайзер-то уже весь раздерибанили по знакомым комикам?
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16.04.2021 21:54 Ответить
по знакомым 95 квартала - гомикам
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16.04.2021 21:55 Ответить
мы вас потом публично привьем эболой...
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16.04.2021 21:55 Ответить
Пфайзер это только для белых а плебс пусть колется индийской и китайской ширкой.
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16.04.2021 21:56 Ответить
Харош койки в "публичном" передвигать!
Пора "дєвочєк" мєнять!
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16.04.2021 21:56 Ответить
будут теперь только депутатов рады, как лиц с низкой социальной ответственностью.
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16.04.2021 21:56 Ответить
https://twitter.com/kukusunechka

https://twitter.com/kukusunechka Все вже Україна. https://twitter.com/kukusunechka @kukusunechka https://twitter.com/kukusunechka/status/1383122697098510338 51 мин

Президент Порошенко закуповує кисневі концентратори в Китаї за 25 тис. грн.
Якби він робив закупівлі від імені держави, ціна була би 15 тис.грн.
Влада Зеленського збирається закупити кисневі концентратори від імені держави через фірми-прокладки за 35-39 тис.грн.
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16.04.2021 22:10 Ответить
Дайте Степашке героя. Он бедный в пять просыпается, чтобы опять заснуть.
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16.04.2021 22:12 Ответить
Вакцинироваться именно почему-то "Пфайзером...
Европа отказалась от шмурдяка Астразенеки, а степашке невдомёк всё....
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16.04.2021 22:22 Ответить
Вы не хотите прививаться привезенной мной бодягой? Тогда я иду к Вам. Доктор Смерть видит всех кто пытается выжить...
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16.04.2021 22:34 Ответить
Ой Степашка ****.ш как райкин а не вериться
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16.04.2021 22:39 Ответить
Прививают как собак от бешенства. Все вакцины, кроме Файзера, на обезьянных клетках. через пару лет человечество или залает или запрыгает.
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16.04.2021 22:40 Ответить
вах, а когда наступит срок второй дозы, то куда их посылать будут ?
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16.04.2021 22:40 Ответить
Вчера эта публичность в эфире рассказала, что она уже привилась.
Публічних осіб більше не прищеплюватимуть залишками вакцини від COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 389

Нужно было и ей подарить непарное количество гвоздик.
А Меркель только сегодня привилась! В чем разница между этой шпаной у власти и государственными деятелями...
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16.04.2021 22:43 Ответить
На її місці будь-хто штрикнувся б.
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16.04.2021 22:50 Ответить
Она умница, но честолюбивая карьеристка потому оказалась в рядах СН.
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17.04.2021 08:11 Ответить
Значит умная *****!
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17.04.2021 08:32 Ответить
И кто-то еще этим уродам верит?
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16.04.2021 22:44 Ответить
А месяц назад тот же Степанов говорил что тем кому за 70 этой вакциной прививаться нельзя.
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16.04.2021 23:02 Ответить
Он уже не помнит.
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16.04.2021 23:36 Ответить
Побочка?
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17.04.2021 03:15 Ответить
Постоянство. Практически все заявления Слуг народа противоречат их же предыдущим заявлениям.
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17.04.2021 08:12 Ответить
Публичных лиц больше не будут прививать остатками вакцины от COVID-19, - Степанов

=============
Пфайзер подвезли. Публичных пфайзером прививать, а остальных шмурдяком из Индии и пустышкой из Китая.
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16.04.2021 23:35 Ответить
Это на него так гвоздички подействовали - типа намек. Иногда сильно нашкодившим персонам присылают на день рождения похоронный венок, как отрезвляющее... Может и до Степанова дошло, что какой-то сын умершего от ковида зарядил ружье именным патроном. Это вам не селедкой на базаре с кривыми весами торговать - тут уже пьянка с курносой началась...
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17.04.2021 08:37 Ответить
Ничего не делать ни за что не отвечять..твари достали верните больничный за ЯНВАРЬ..янелох и всё это не страна
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17.04.2021 07:47 Ответить
Теперь будут прививать Pfizer,даже бесплатно,но не всех,не как в цивилизованых странах.
Как на расее,в совковых традициях! Только своих,и по блату!
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17.04.2021 08:36 Ответить
Ну и? Как в Союзе талоны на Жигули в очереди для ветеранов Цусимы раздавали? И шо, шо-то декоммунизоривали, кроме названий улиц, которые для себя приготовили?
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17.04.2021 08:39 Ответить
Откат взад всегда быстрее!
Доказано выборами 2019.
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17.04.2021 21:31 Ответить
 
 