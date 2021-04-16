Генштаб закликає місцеву владу не створювати воєнізованих формувань
Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак закликав представників органів державної влади та місцевого самоврядування не розпалювати панічні настрої в суспільстві і не сприяти створенню "не визначених законом воєнізованих формувань".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ в фейсбук.
"Останнім часом спостерігається нарощування російських військ уздовж державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України. Такі дії викликані спробою вкотре випробувати нашу державу на стійкість та готовність дати гідну відсіч агресору, а суспільство – на єдність.
Як свідчить набутий за роки війни з російським окупантом досвід, у такій ситуації потрібні: врівноваженість, виваженість у рішеннях та консолідація зусиль органів державної влади, місцевого самоврядування, територіальних громад навколо законодавчо визначених можливостей, спрямованих на захист Української держави", - говориться в заяві Хомчака.
Він підкреслив, що Генеральний штаб прогнозує всі можливі варіанти розвитку ситуації та визначає адекватні шляхи реагування. "Наші розвідувальні структури пильно стежать за характером дій противника та моделюють подальший розвиток обстановки. У межах зазначеного, в різних областях нашої держави проводяться планові та позапланові збори резервістів та територіальної оборони, а також інші заходи відповідно до виконання завдань з оборони держави на потенційно загрозливих напрямках", - зазначив головком ЗСУ.
Хомчак звернувся до представників органів державної влади та місцевого самоврядування з проханням не нагнітати ситуацію та не розбурхувати панічні настрої в суспільстві.
"Звертаю увагу, що не варто зміщувати акценти створенням невизначених законом воєнізованих формувань. Адже подібна не скоординована діяльність може бути спекулятивно використана російською пропагандистською машиною для інформаційного підтвердження їхніх маніпулятивних та брехливих тверджень щодо ситуації в Україні", - пояснив генерал.
Головнокомандувач підкреслив, що у Збройних Силах України прийняті всі рішення щодо швидкого розгортання додаткових резервів та необхідних ресурсів у визначений законодавством України спосіб у разі загострення оперативної обстановки довкола нашої держави
Хомчак також закликав патріотів і небайдужих громадян вступати до лав ЗСУ, поповнювати оперативний резерв і підрозділи територіальної оборони.
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Тварі відібрали вакцини у медиків.
Хто не в курсі - мусора мали вакцинуватись третіми.
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МВС розпочало щеплення від COVID19!
Перші - гарнізони аеропортів Бориспіль і Жуляни.
Далі гром.безпека, підрозділи НГУ у зоні ООС, патр. поліція й уся система МВС.
Наступний етап - члени родин співпрацівників.
Вакцинація - єдиний шлях до подолання пандемії!
Это просто нарушение всех наших прав конституционныхю Мразь и тварь.
звідки він. Цей кацапський аферист давно завербований в Росії.
Так само як і наша хероїня Савченко.Костя Гришин-суцільна фальшивка,
бздун та сімулянт. Теж нашла воїна та фронтовика.Продажна паскуда!
Четырежды немобилизованный гавнокомандующий писькограй уже договорился о гешефте.
Не мешайте!!!
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Alex Gord
@K3fCPRYT
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Тільки влада що складається зі зрадників, може бути проти озброєння громадян, бо хоче в лиху годину, тримати народ беззбройними перед загарбниками
надеюсь ктому времени,максимальная маржа составит-расстрел.