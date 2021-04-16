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Новини Агресія Росії проти України
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Генштаб закликає місцеву владу не створювати воєнізованих формувань

Генштаб закликає місцеву владу не створювати воєнізованих формувань

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак закликав представників органів державної влади та місцевого самоврядування не розпалювати панічні настрої в суспільстві і не сприяти створенню "не визначених законом воєнізованих формувань".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ в фейсбук.

"Останнім часом спостерігається нарощування російських військ уздовж державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України. Такі дії викликані спробою вкотре випробувати нашу державу на стійкість та готовність дати гідну відсіч агресору, а суспільство – на єдність.

Як свідчить набутий за роки війни з російським окупантом досвід, у такій ситуації потрібні: врівноваженість, виваженість у рішеннях та консолідація зусиль органів державної влади, місцевого самоврядування, територіальних громад навколо законодавчо визначених можливостей, спрямованих на захист Української держави", - говориться в заяві Хомчака.

Він підкреслив, що Генеральний штаб прогнозує всі можливі варіанти розвитку ситуації та визначає адекватні шляхи реагування. "Наші розвідувальні структури пильно стежать за характером дій противника та моделюють подальший розвиток обстановки. У межах зазначеного, в різних областях нашої держави проводяться планові та позапланові збори резервістів та територіальної оборони, а також інші заходи відповідно до виконання завдань з оборони держави на потенційно загрозливих напрямках", - зазначив головком ЗСУ.

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Хомчак звернувся до представників органів державної влади та місцевого самоврядування з проханням не нагнітати ситуацію та не розбурхувати панічні настрої в суспільстві.

"Звертаю увагу, що не варто зміщувати акценти створенням невизначених законом воєнізованих формувань. Адже подібна не скоординована діяльність може бути спекулятивно використана російською пропагандистською машиною для інформаційного підтвердження їхніх маніпулятивних та брехливих тверджень щодо ситуації в Україні", - пояснив генерал.

Головнокомандувач підкреслив, що у Збройних Силах України прийняті всі рішення щодо швидкого розгортання додаткових резервів та необхідних ресурсів у визначений законодавством України спосіб у разі загострення оперативної обстановки довкола нашої держави

Хомчак також закликав патріотів і небайдужих громадян вступати до лав ЗСУ, поповнювати оперативний резерв і підрозділи територіальної оборони.

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Генштаб закликає місцеву владу не створювати воєнізованих формувань 02
Генштаб закликає місцеву владу не створювати воєнізованих формувань 03

Автор: 

Генштаб ЗС (6794) оборона (4832) ЗСУ (7676) Хомчак Руслан (246)


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Топ коментарі
+54
А потом Хомчак будет снова по кустам драпать, бросив солдат на убой врагу, как в Иловайске.
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16.04.2021 22:26 Відповісти
+30
"неопределенных законом военизированных формирований"

интересно кого зеленые больше бояться - кацапов или своего народа?
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16.04.2021 22:45 Відповісти
+29
Коли хомчак керує військом, а придурок зеля тіпо керує країною,то паніка не є чимось ненатуральним.)
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16.04.2021 22:30 Відповісти
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Ух яка ******!!! Ти диви, шо підр смердючий затіяв - мало того, шо армію вихолостив, так ще і добровольчі ресурси підриває. О резидентура працює, в кращих традиціях часів януковича. А телепні сидять і вірують, шо то ***** просто полякать хоче. Ага, шас.
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17.04.2021 13:16 Відповісти
с таким гАвнокомандывающим и малоПИД,,роским нарко-Уклонистом калаш должен быть в каждой нормальной семье.....
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17.04.2021 13:24 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Garry51302808 Garry https://mobile.twitter.com/Garry51302808 @Garry51302808 https://mobile.twitter.com/Garry51302808/status/1383352586506412044 48 мин

Тварі відібрали вакцини у медиків.
Хто не в курсі - мусора мали вакцинуватись третіми.

https://mobile.twitter.com/AvakovArsen Arsen Avakov @AvakovArsen

МВС розпочало щеплення від COVID19!
Перші - гарнізони аеропортів Бориспіль і Жуляни.
Далі гром.безпека, підрозділи НГУ у зоні ООС, патр. поліція й уся система МВС.
Наступний етап - члени родин співпрацівників.
Вакцинація - єдиний шлях до подолання пандемії!
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17.04.2021 13:26 Відповісти
Я так понимаю, что Хомчак боится Путина меньше, чем добровольцев.
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17.04.2021 13:34 Відповісти
не знаю кого и как боится хомчак!!но в нормальной стране о нём бы забыли сразу же после подобного заявления!!(а тут ещё и хомчаковские заявления обсуждают??)
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17.04.2021 22:21 Відповісти
да-да, это гомно снова сбежит как в иловайске, а что делать населению.
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17.04.2021 13:46 Відповісти
Пропонуе здаватися зразу
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17.04.2021 18:47 Відповісти
Вот он истинный предатель народа Украины, дезертир Иловайска -Хомчак !! Придурки все эти зеленские и Ко! За два года у власти могли убедится, что пуйлу -***** ничем не угодишь, пока он не отберёт всю Украину!!!!!
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17.04.2021 13:47 Відповісти
Не згоден з Хомчаком! Абсолютно!
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17.04.2021 13:50 Відповісти
Це той, що завів хлопців в Іловайск, а сам дивним способом вийшов з оточення через російські кордони?
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17.04.2021 14:15 Відповісти
Хомчака на увольнение!!!
Это просто нарушение всех наших прав конституционныхю Мразь и тварь.
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17.04.2021 14:24 Відповісти
за одни слова к стенке ставить надо
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17.04.2021 22:01 Відповісти
Цьому дебілу вірити,що дурню з гори котитись...Він сам "здрапає" як і робив....
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17.04.2021 14:33 Відповісти
А що робити з Семенченком? Адже він готував воїнів територіальної оборони, а його, воїна і фронтовика, добровольця Арештували??? Як бути??
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17.04.2021 15:03 Відповісти
"Семенченко" - відомий кацапський аферист Контстантін Грішін - утриманець Садового та Фрідмана - особистого друга *****. Провокатор і падло. Має сидіти в буцегарні.
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17.04.2021 18:48 Відповісти
Мадам! Ви сплутали член з пальцем! Ви чули дзвін але не знаєте
звідки він. Цей кацапський аферист давно завербований в Росії.
Так само як і наша хероїня Савченко.Костя Гришин-суцільна фальшивка,
бздун та сімулянт. Теж нашла воїна та фронтовика.Продажна паскуда!
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17.04.2021 19:18 Відповісти
расстрелять как мошенника
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17.04.2021 21:09 Відповісти
Низзя ничего создавать - помешаете Хомяку сдавать страну.
Четырежды немобилизованный гавнокомандующий писькограй уже договорился о гешефте.
Не мешайте!!!
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17.04.2021 15:03 Відповісти
Вчера Шуфрич радовался, что если сделают то, о чем договорились Макрон с Зелей - то будет мир (как нам понятно на российских условиях - т.е. капитуляция)
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17.04.2021 15:13 Відповісти
А провал оборонзаказа это тоже, чтобы не было паники?
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17.04.2021 15:07 Відповісти
Это - работа на врага, это - агенты РФ Демченко и Ермак в ОП и СНБО
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17.04.2021 15:15 Відповісти
они все включая правительство бояться что местные возьмут под контроль бурштин нефть газ которые незаконно добываються, отстреляют смотрящих и всякое разное быдло, и не дадут чиновникам воровать вот и вся суть их обеспокоенности. вот идти погибать за них, пожалуйста..... а их дети имея справки умалишонных и припадочных будут давить нас или наших родных шикарными тачками и безнаказанно гулять дальше. военкоматы они вооружили хотябы на 1000 бойцов?. НЕТ. зато ментам разрешили вешать и ставить камеры где вздумаеться и использовать гражданские машины. это не то же что из кустов стрелять радаром?короче, или иди в ато и подохни или сиди ине ...зди а себя любимых в обиду не дадим
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17.04.2021 15:11 Відповісти
Таран, Хомчак, сам преЗЕдент это ли не повод для паники?
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17.04.2021 15:11 Відповісти
Засцал очередной раз?
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17.04.2021 15:12 Відповісти
Якщо воєнізовані формування добровольців створяться, то вони вже не розпустяться самі по собі і злочинній владі доведеться з ними рахуватись, чого влада крадіїв зеленського дуже боїться. Це є єдиним поясненням такої риторики і саме тому постійно зривається закон про територіальну оборону. Влада боїться навіть беззбройних людей, а ідея озброїти їх викликає білий жах у кабінетах ОП
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17.04.2021 15:15 Відповісти
Шапашников на своем ютуб канале выложил гос измену и дезертирство - Хомчака! Это предатель!
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17.04.2021 15:20 Відповісти
И поэтому необходимо в кратчайшие сроки принять соответствующий закон и не рассуждать ,а действовать враг не будет ждать когда Украина будет готова дать отпор.
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17.04.2021 15:34 Відповісти
Ох, та ж Руслана!
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17.04.2021 18:17 Відповісти
Самий героїчний хом,ячок зі всіх хом,ячків... хоче сказати: Не потрібно провокувати - агрессора, а то йому дуже - страшно...
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17.04.2021 18:17 Відповісти
Что дезертир- хомчак??? Засцал, что тербатальоны добровольцев сначала снесут голову тебе, а потом уже врагу из России!!
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17.04.2021 18:31 Відповісти
Саме так і буде! І Хомчак своєю піджидково-прокацапленою чуйкою це вже пердчуває... Якби він не боявся нас то вже давно б хизувався "героєм россії" на кітєлі під аквафрешем - у падла Батьківщини немає...
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17.04.2021 18:53 Відповісти
Правипьно! Нехай готують художню самодіяльність, хліб і сіль на рушнику для зустрічі п'яного кацапа!. ,,Дебіли, ***..." . Чи, може, запроданці?
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17.04.2021 18:46 Відповісти
https://twitter.com/K3fCPRYT
https://twitter.com/K3fCPRYT

Alex Gord

@K3fCPRYT

·https://twitter.com/K3fCPRYT/status/1383430040453480448 2 ч

Тільки влада що складається зі зрадників, може бути проти озброєння громадян, бо хоче в лиху годину, тримати народ беззбройними перед загарбниками
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17.04.2021 19:56 Відповісти
хомьчяк,не только за это-обладатель премии в 111 ст.
надеюсь ктому времени,максимальная маржа составит-расстрел.
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17.04.2021 20:09 Відповісти
А цей Хопчак не знає, що є 65 ст. Конституції України, в якій вказується, що захищати Вітчизну є обов'язок кожного громадянина.
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17.04.2021 20:18 Відповісти
*** щоб не створювали воєнізованих формувань, давайте вже тероборону з нормальним законодавством, а якщо прийняли вже закон роз'яснюйте як туди потрапити. Ну і роз'яснюйте, що ви там наприймали, і які умови проходження. Залучайте учасників формувань тероборони до фінансування власних підрозділів, прийміть відповідне нормальне законодавство якщо самі розповідаєте яка держава немічна, немає грошей бла бла бла.
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17.04.2021 20:25 Відповісти
Генштаб превышает свои полномочия, указывая местным властям как им строить свою региональную оборону. За это Хомчака надо серьёзно наказать. Вместо того, чтобы заниматься своим прямым делом, он занялся политиканством. Гнать в шею таких деятелей надо.
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17.04.2021 22:15 Відповісти
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