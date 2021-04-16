Генштаб призывает местные власти не создавать военизированные формирования
Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслана Хомчак призвал представителей органов государственной власти и местного самоуправления не разжигать панические настроения в обществе и не способствовать созданию "неопределенных законом военизированных формирований".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбук.
"В последнее время наблюдается наращивание российских войск вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины. Такие действия вызваны попыткой в очередной раз испытать нашу страну на устойчивость и готовность дать достойный отпор агрессору, а общество - на единство.
Как показывает накопленный за годы войны с российским оккупантом опыт, в такой ситуации нужны: уравновешенность, взвешенность в решениях и консолидация усилий органов государственной власти, местного самоуправления, территориальных общин вокруг законодательно определенных возможностей, направленных на защиту Украинского государства", - говорится в заявлении Хомчака.
Он подчеркнул, что Генеральный штаб прогнозирует все возможные варианты развития ситуации и определяет адекватные пути реагирования. "Наши разведывательные структуры пристально следят за характером действий противника и моделируют дальнейшее развитие обстановки. В рамках указанного, в различных областях нашего государства проводятся плановые и внеплановые сборы резервистов и территориальной обороны, а также другие мероприятия в соответствии с выполнением задач по обороне государства на потенциально угрожающих направлениях", - отметил главком ВСУ.
Хомчак обратился к представителем органов государственной власти и местного самоуправления с просьбой не нагнетать ситуацию и не разжигать панические настроения в обществе.
"Обращаю внимание, что не стоит смещать акценты созданием неопределенных законом военизированных формирований. Ведь подобная не скоординирована деятельность может быть спекулятивно использована российской пропагандистской машиной для информационного подтверждения их манипулятивных и лживых утверждений относительно ситуации в Украине", - пояснил генерал.
Глвнокомандующий подчеркнул, что в Вооруженных Силах Украины приняты все необходимые решения относительно быстрого развертывания дополнительных резервов и необходимых ресурсов в соответствии с законодательством Украины в случае обострения оперативной обстановки вокруг нашего государства.
Хомчак также призвал патриотов и неравнодушных граждан вступать в ряды ВСУ, пополнять оперативный резерв и подразделения территориальной обороны.
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Тварі відібрали вакцини у медиків.
Хто не в курсі - мусора мали вакцинуватись третіми.
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МВС розпочало щеплення від COVID19!
Перші - гарнізони аеропортів Бориспіль і Жуляни.
Далі гром.безпека, підрозділи НГУ у зоні ООС, патр. поліція й уся система МВС.
Наступний етап - члени родин співпрацівників.
Вакцинація - єдиний шлях до подолання пандемії!
Это просто нарушение всех наших прав конституционныхю Мразь и тварь.
звідки він. Цей кацапський аферист давно завербований в Росії.
Так само як і наша хероїня Савченко.Костя Гришин-суцільна фальшивка,
бздун та сімулянт. Теж нашла воїна та фронтовика.Продажна паскуда!
Четырежды немобилизованный гавнокомандующий писькограй уже договорился о гешефте.
Не мешайте!!!
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Alex Gord
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Тільки влада що складається зі зрадників, може бути проти озброєння громадян, бо хоче в лиху годину, тримати народ беззбройними перед загарбниками
надеюсь ктому времени,максимальная маржа составит-расстрел.