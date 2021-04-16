Генштаб призывает местные власти не создавать военизированные формирования

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслана Хомчак призвал представителей органов государственной власти и местного самоуправления не разжигать панические настроения в обществе и не способствовать созданию "неопределенных законом военизированных формирований".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбук.

"В последнее время наблюдается наращивание российских войск вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины. Такие действия вызваны попыткой в ​​очередной раз испытать нашу страну на устойчивость и готовность дать достойный отпор агрессору, а общество - на единство.

Как показывает накопленный за годы войны с российским оккупантом опыт, в такой ситуации нужны: уравновешенность, взвешенность в решениях и консолидация усилий органов государственной власти, местного самоуправления, территориальных общин вокруг законодательно определенных возможностей, направленных на защиту Украинского государства", - говорится в заявлении Хомчака.

Он подчеркнул, что Генеральный штаб прогнозирует все возможные варианты развития ситуации и определяет адекватные пути реагирования. "Наши разведывательные структуры пристально следят за характером действий противника и моделируют дальнейшее развитие обстановки. В рамках указанного, в различных областях нашего государства проводятся плановые и внеплановые сборы резервистов и территориальной обороны, а также другие мероприятия в соответствии с выполнением задач по обороне государства на потенциально угрожающих направлениях", - отметил главком ВСУ.

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Хомчак обратился к представителем органов государственной власти и местного самоуправления с просьбой не нагнетать ситуацию и не разжигать панические настроения в обществе.

"Обращаю внимание, что не стоит смещать акценты созданием неопределенных законом военизированных формирований. Ведь подобная не скоординирована деятельность может быть спекулятивно использована российской пропагандистской машиной для информационного подтверждения их манипулятивных и лживых утверждений относительно ситуации в Украине", - пояснил генерал.

Глвнокомандующий подчеркнул, что в Вооруженных Силах Украины приняты все необходимые решения относительно быстрого развертывания дополнительных резервов и необходимых ресурсов в соответствии с законодательством Украины в случае обострения оперативной обстановки вокруг нашего государства.

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Хомчак также призвал патриотов и неравнодушных граждан вступать в ряды ВСУ, пополнять оперативный резерв и подразделения территориальной обороны.









