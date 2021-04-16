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Новости Агрессия России против Украины
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Генштаб призывает местные власти не создавать военизированные формирования

Генштаб призывает местные власти не создавать военизированные формирования

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслана Хомчак призвал представителей органов государственной власти и местного самоуправления не разжигать панические настроения в обществе и не способствовать созданию "неопределенных законом военизированных формирований".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбук.

"В последнее время наблюдается наращивание российских войск вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины. Такие действия вызваны попыткой в ​​очередной раз испытать нашу страну на устойчивость и готовность дать достойный отпор агрессору, а общество - на единство.

Как показывает накопленный за годы войны с российским оккупантом опыт, в такой ситуации нужны: уравновешенность, взвешенность в решениях и консолидация усилий органов государственной власти, местного самоуправления, территориальных общин вокруг законодательно определенных возможностей, направленных на защиту Украинского государства", - говорится в заявлении Хомчака.

Он подчеркнул, что Генеральный штаб прогнозирует все возможные варианты развития ситуации и определяет адекватные пути реагирования. "Наши разведывательные структуры пристально следят за характером действий противника и моделируют дальнейшее развитие обстановки. В рамках указанного, в различных областях нашего государства проводятся плановые и внеплановые сборы резервистов и территориальной обороны, а также другие мероприятия в соответствии с выполнением задач по обороне государства на потенциально угрожающих направлениях", - отметил главком ВСУ.

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Хомчак обратился к представителем органов государственной власти и местного самоуправления с просьбой не нагнетать ситуацию и не разжигать панические настроения в обществе.

"Обращаю внимание, что не стоит смещать акценты созданием неопределенных законом военизированных формирований. Ведь подобная не скоординирована деятельность может быть спекулятивно использована российской пропагандистской машиной для информационного подтверждения их манипулятивных и лживых утверждений относительно ситуации в Украине", - пояснил генерал.

Глвнокомандующий подчеркнул, что в Вооруженных Силах Украины приняты все необходимые решения относительно быстрого развертывания дополнительных резервов и необходимых ресурсов в соответствии с законодательством Украины в случае обострения оперативной обстановки вокруг нашего государства.

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Хомчак также призвал патриотов и неравнодушных граждан вступать в ряды ВСУ, пополнять оперативный резерв и подразделения территориальной обороны.

Генштаб призывает местные власти не создавать военизированные формирования 01
Генштаб призывает местные власти не создавать военизированные формирования 02
Генштаб призывает местные власти не создавать военизированные формирования 03

Автор: 

Генштаб ВС (6489) оборона (5238) ВСУ (6699) Хомчак Руслан (250)


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Топ комментарии
+54
А потом Хомчак будет снова по кустам драпать, бросив солдат на убой врагу, как в Иловайске.
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16.04.2021 22:26 Ответить
+30
"неопределенных законом военизированных формирований"

интересно кого зеленые больше бояться - кацапов или своего народа?
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16.04.2021 22:45 Ответить
+29
Коли хомчак керує військом, а придурок зеля тіпо керує країною,то паніка не є чимось ненатуральним.)
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16.04.2021 22:30 Ответить
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Страница 2 из 2
Ух яка ******!!! Ти диви, шо підр смердючий затіяв - мало того, шо армію вихолостив, так ще і добровольчі ресурси підриває. О резидентура працює, в кращих традиціях часів януковича. А телепні сидять і вірують, шо то ***** просто полякать хоче. Ага, шас.
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17.04.2021 13:16 Ответить
с таким гАвнокомандывающим и малоПИД,,роским нарко-Уклонистом калаш должен быть в каждой нормальной семье.....
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17.04.2021 13:24 Ответить
https://mobile.twitter.com/Garry51302808 Garry https://mobile.twitter.com/Garry51302808 @Garry51302808 https://mobile.twitter.com/Garry51302808/status/1383352586506412044 48 мин

Тварі відібрали вакцини у медиків.
Хто не в курсі - мусора мали вакцинуватись третіми.

https://mobile.twitter.com/AvakovArsen Arsen Avakov @AvakovArsen

МВС розпочало щеплення від COVID19!
Перші - гарнізони аеропортів Бориспіль і Жуляни.
Далі гром.безпека, підрозділи НГУ у зоні ООС, патр. поліція й уся система МВС.
Наступний етап - члени родин співпрацівників.
Вакцинація - єдиний шлях до подолання пандемії!
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17.04.2021 13:26 Ответить
Я так понимаю, что Хомчак боится Путина меньше, чем добровольцев.
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17.04.2021 13:34 Ответить
не знаю кого и как боится хомчак!!но в нормальной стране о нём бы забыли сразу же после подобного заявления!!(а тут ещё и хомчаковские заявления обсуждают??)
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17.04.2021 22:21 Ответить
да-да, это гомно снова сбежит как в иловайске, а что делать населению.
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17.04.2021 13:46 Ответить
Пропонуе здаватися зразу
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17.04.2021 18:47 Ответить
Вот он истинный предатель народа Украины, дезертир Иловайска -Хомчак !! Придурки все эти зеленские и Ко! За два года у власти могли убедится, что пуйлу -***** ничем не угодишь, пока он не отберёт всю Украину!!!!!
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17.04.2021 13:47 Ответить
Не згоден з Хомчаком! Абсолютно!
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17.04.2021 13:50 Ответить
Це той, що завів хлопців в Іловайск, а сам дивним способом вийшов з оточення через російські кордони?
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17.04.2021 14:15 Ответить
Хомчака на увольнение!!!
Это просто нарушение всех наших прав конституционныхю Мразь и тварь.
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17.04.2021 14:24 Ответить
за одни слова к стенке ставить надо
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17.04.2021 22:01 Ответить
Цьому дебілу вірити,що дурню з гори котитись...Він сам "здрапає" як і робив....
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17.04.2021 14:33 Ответить
А що робити з Семенченком? Адже він готував воїнів територіальної оборони, а його, воїна і фронтовика, добровольця Арештували??? Як бути??
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17.04.2021 15:03 Ответить
"Семенченко" - відомий кацапський аферист Контстантін Грішін - утриманець Садового та Фрідмана - особистого друга *****. Провокатор і падло. Має сидіти в буцегарні.
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17.04.2021 18:48 Ответить
Мадам! Ви сплутали член з пальцем! Ви чули дзвін але не знаєте
звідки він. Цей кацапський аферист давно завербований в Росії.
Так само як і наша хероїня Савченко.Костя Гришин-суцільна фальшивка,
бздун та сімулянт. Теж нашла воїна та фронтовика.Продажна паскуда!
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17.04.2021 19:18 Ответить
расстрелять как мошенника
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17.04.2021 21:09 Ответить
Низзя ничего создавать - помешаете Хомяку сдавать страну.
Четырежды немобилизованный гавнокомандующий писькограй уже договорился о гешефте.
Не мешайте!!!
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17.04.2021 15:03 Ответить
Вчера Шуфрич радовался, что если сделают то, о чем договорились Макрон с Зелей - то будет мир (как нам понятно на российских условиях - т.е. капитуляция)
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17.04.2021 15:13 Ответить
А провал оборонзаказа это тоже, чтобы не было паники?
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17.04.2021 15:07 Ответить
Это - работа на врага, это - агенты РФ Демченко и Ермак в ОП и СНБО
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17.04.2021 15:15 Ответить
они все включая правительство бояться что местные возьмут под контроль бурштин нефть газ которые незаконно добываються, отстреляют смотрящих и всякое разное быдло, и не дадут чиновникам воровать вот и вся суть их обеспокоенности. вот идти погибать за них, пожалуйста..... а их дети имея справки умалишонных и припадочных будут давить нас или наших родных шикарными тачками и безнаказанно гулять дальше. военкоматы они вооружили хотябы на 1000 бойцов?. НЕТ. зато ментам разрешили вешать и ставить камеры где вздумаеться и использовать гражданские машины. это не то же что из кустов стрелять радаром?короче, или иди в ато и подохни или сиди ине ...зди а себя любимых в обиду не дадим
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17.04.2021 15:11 Ответить
Таран, Хомчак, сам преЗЕдент это ли не повод для паники?
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17.04.2021 15:11 Ответить
Засцал очередной раз?
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17.04.2021 15:12 Ответить
Якщо воєнізовані формування добровольців створяться, то вони вже не розпустяться самі по собі і злочинній владі доведеться з ними рахуватись, чого влада крадіїв зеленського дуже боїться. Це є єдиним поясненням такої риторики і саме тому постійно зривається закон про територіальну оборону. Влада боїться навіть беззбройних людей, а ідея озброїти їх викликає білий жах у кабінетах ОП
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17.04.2021 15:15 Ответить
Шапашников на своем ютуб канале выложил гос измену и дезертирство - Хомчака! Это предатель!
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17.04.2021 15:20 Ответить
И поэтому необходимо в кратчайшие сроки принять соответствующий закон и не рассуждать ,а действовать враг не будет ждать когда Украина будет готова дать отпор.
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17.04.2021 15:34 Ответить
Ох, та ж Руслана!
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17.04.2021 18:17 Ответить
Самий героїчний хом,ячок зі всіх хом,ячків... хоче сказати: Не потрібно провокувати - агрессора, а то йому дуже - страшно...
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17.04.2021 18:17 Ответить
Что дезертир- хомчак??? Засцал, что тербатальоны добровольцев сначала снесут голову тебе, а потом уже врагу из России!!
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17.04.2021 18:31 Ответить
Саме так і буде! І Хомчак своєю піджидково-прокацапленою чуйкою це вже пердчуває... Якби він не боявся нас то вже давно б хизувався "героєм россії" на кітєлі під аквафрешем - у падла Батьківщини немає...
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17.04.2021 18:53 Ответить
Правипьно! Нехай готують художню самодіяльність, хліб і сіль на рушнику для зустрічі п'яного кацапа!. ,,Дебіли, ***..." . Чи, може, запроданці?
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17.04.2021 18:46 Ответить
https://twitter.com/K3fCPRYT
https://twitter.com/K3fCPRYT

Alex Gord

@K3fCPRYT

·https://twitter.com/K3fCPRYT/status/1383430040453480448 2 ч

Тільки влада що складається зі зрадників, може бути проти озброєння громадян, бо хоче в лиху годину, тримати народ беззбройними перед загарбниками
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17.04.2021 19:56 Ответить
хомьчяк,не только за это-обладатель премии в 111 ст.
надеюсь ктому времени,максимальная маржа составит-расстрел.
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17.04.2021 20:09 Ответить
А цей Хопчак не знає, що є 65 ст. Конституції України, в якій вказується, що захищати Вітчизну є обов'язок кожного громадянина.
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17.04.2021 20:18 Ответить
*** щоб не створювали воєнізованих формувань, давайте вже тероборону з нормальним законодавством, а якщо прийняли вже закон роз'яснюйте як туди потрапити. Ну і роз'яснюйте, що ви там наприймали, і які умови проходження. Залучайте учасників формувань тероборони до фінансування власних підрозділів, прийміть відповідне нормальне законодавство якщо самі розповідаєте яка держава немічна, немає грошей бла бла бла.
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17.04.2021 20:25 Ответить
Генштаб превышает свои полномочия, указывая местным властям как им строить свою региональную оборону. За это Хомчака надо серьёзно наказать. Вместо того, чтобы заниматься своим прямым делом, он занялся политиканством. Гнать в шею таких деятелей надо.
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17.04.2021 22:15 Ответить
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