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19 квітня в Страсбурзі стартує весняна сесія ПАРЄ

19 квітня в Страсбурзі стартує весняна сесія ПАРЄ

Наступного тижня, 19-22 квітня, в Страсбурзі відбудеться весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.

У зв'язку з карантинними обмеженнями делегати працюватимуть в гібридному режимі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Згідно з порядком денним, до делегатів у форматі відеоконференції звернеться канцлер Німеччини Ангела Меркель як очільниця уряду країни, що головує у Комітеті міністрів Ради Європи.

Від німецького уряду у засіданні Асамблеї також дистанційно візьме участь державний міністр Міхаель Рот.

Безпосередньо у Страсбурзі до делегатів ПАРЄ звернуться президент Європарламенту Девід Сассолі, президент Молдови Мая Санду та генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Під час весняної сесії комісар РЄ з прав людини представить доповідь про свою діяльність за 2020 рік.

Крім того, відбудеться вручення правозахисної премії ім. Вацлава Гавела.

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Під час сесії планується провести термінові дебати про арешт у січні російського опозиційного політика Олексія Навального, а також щодо функціонування демократичних інститутів у Туреччині. Передбачено ухвалення відповідних резолюцій.

Крім того, до порядку денного включено питання "COVID-дозволи або сертифікати: захист основоположних свобод і правові наслідки", а також "Вірменські полонені та інші в’язні війни".

Порядок денний весняної сесії включає дебати і ухвалення резолюцій щодо бачення Асамблеєю стратегічних пріоритетів Ради Європи; порушення прав людини та необхідності виборчої реформи у Білорусі; оподаткування у сфері цифрової економіки; дискримінації людей із хронічними захворюваннями; захисту прав людини серед національних меншин; європейської політики щодо діаспор.

ПАРЄ (849) Страсбург (57)


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Довбаків дуже турбує навальний...а те, що куйло хоче розв'язати бійню посеред континенту нікого не піпчить? це клініка.🥴
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17.04.2021 15:42 Відповісти
19 апреля в Страсбурге стартует весенняя сессия ПАСЕ - Цензор.НЕТ 6600
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17.04.2021 15:52 Відповісти
Клас!!! Деякі гілки закриті для вибіркових участників! Нова витівка прокацапського модератора на Цензорі!
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17.04.2021 16:18 Відповісти
Черговий збір занепокоєних, глибоко... , занепокоїних через просто і глибоке, і що з просто переходить в глибоке.... Гарна в них робота, і бабки платять, і мокалики премії в валізах возять... У мене враження, що ЄС, повільно перетворюється на СРСР...
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17.04.2021 17:38 Відповісти
Эх, два года нашу делегацию там не видно и не слышно!
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17.04.2021 19:06 Відповісти
 
 