19 квітня в Страсбурзі стартує весняна сесія ПАРЄ

Наступного тижня, 19-22 квітня, в Страсбурзі відбудеться весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.

У зв'язку з карантинними обмеженнями делегати працюватимуть в гібридному режимі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Згідно з порядком денним, до делегатів у форматі відеоконференції звернеться канцлер Німеччини Ангела Меркель як очільниця уряду країни, що головує у Комітеті міністрів Ради Європи.

Від німецького уряду у засіданні Асамблеї також дистанційно візьме участь державний міністр Міхаель Рот.

Безпосередньо у Страсбурзі до делегатів ПАРЄ звернуться президент Європарламенту Девід Сассолі, президент Молдови Мая Санду та генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Під час весняної сесії комісар РЄ з прав людини представить доповідь про свою діяльність за 2020 рік.

Крім того, відбудеться вручення правозахисної премії ім. Вацлава Гавела.

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Під час сесії планується провести термінові дебати про арешт у січні російського опозиційного політика Олексія Навального, а також щодо функціонування демократичних інститутів у Туреччині. Передбачено ухвалення відповідних резолюцій.

Крім того, до порядку денного включено питання "COVID-дозволи або сертифікати: захист основоположних свобод і правові наслідки", а також "Вірменські полонені та інші в’язні війни".

Порядок денний весняної сесії включає дебати і ухвалення резолюцій щодо бачення Асамблеєю стратегічних пріоритетів Ради Європи; порушення прав людини та необхідності виборчої реформи у Білорусі; оподаткування у сфері цифрової економіки; дискримінації людей із хронічними захворюваннями; захисту прав людини серед національних меншин; європейської політики щодо діаспор.