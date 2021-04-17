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19 апреля в Страсбурге стартует весенняя сессия ПАСЕ

19 апреля в Страсбурге стартует весенняя сессия ПАСЕ

На следующей неделе, 19-22 апреля, в Страсбурге состоится весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В связи с карантинными ограничениями делегаты будут работать в гибридном режиме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно повестке дня, к делегатам в формате видеоконференции обратится канцлер Германии Ангела Меркель как глава правительства страны, председательствующей в Комитете министров Совета Европы.

От немецкого правительства в заседании Ассамблеи также дистанционно примет участие государственный министр Михаэль Рот.

Непосредственно в Страсбурге к делегатам ПАСЕ обратятся президент Европарламента Дэвид Сассоли, президент Молдовы Майя Санду и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

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Во время весенней сессии комиссар СЕ по правам человека представит доклад о своей деятельности за 2020 год.

Кроме того, состоится вручение правозащитной премии им. Вацлава Гавела.

Во время сессии планируется провести срочные дебаты об аресте в январе российского оппозиционного политика Алексея Навального, а также о функционировании демократических институтов в Турции. Предусмотрено принятие соответствующих резолюций.

Кроме того, в повестку дня включен вопрос "COVID-разрешения или сертификаты: защита основных свобод и правовые последствия", а также "Армянские пленные и другие узники войны".

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Повестка дня весенней сессии включает дебаты и принятие резолюций относительно видения Ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы; нарушения прав человека и необходимости избирательной реформы в Беларуси; налогообложения в сфере цифровой экономики; дискриминации людей с хроническими заболеваниями; защиты прав человека среди национальных меньшинств; европейской политики относительно диаспор.

ПАСЕ (1668) Страсбург (82)


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Довбаків дуже турбує навальний...а те, що куйло хоче розв'язати бійню посеред континенту нікого не піпчить? це клініка.🥴
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17.04.2021 15:42 Ответить
19 апреля в Страсбурге стартует весенняя сессия ПАСЕ - Цензор.НЕТ 6600
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17.04.2021 15:52 Ответить
Клас!!! Деякі гілки закриті для вибіркових участників! Нова витівка прокацапського модератора на Цензорі!
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17.04.2021 16:18 Ответить
Черговий збір занепокоєних, глибоко... , занепокоїних через просто і глибоке, і що з просто переходить в глибоке.... Гарна в них робота, і бабки платять, і мокалики премії в валізах возять... У мене враження, що ЄС, повільно перетворюється на СРСР...
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17.04.2021 17:38 Ответить
Эх, два года нашу делегацию там не видно и не слышно!
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17.04.2021 19:06 Ответить
 
 