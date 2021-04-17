19 апреля в Страсбурге стартует весенняя сессия ПАСЕ
На следующей неделе, 19-22 апреля, в Страсбурге состоится весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.
В связи с карантинными ограничениями делегаты будут работать в гибридном режиме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Согласно повестке дня, к делегатам в формате видеоконференции обратится канцлер Германии Ангела Меркель как глава правительства страны, председательствующей в Комитете министров Совета Европы.
От немецкого правительства в заседании Ассамблеи также дистанционно примет участие государственный министр Михаэль Рот.
Непосредственно в Страсбурге к делегатам ПАСЕ обратятся президент Европарламента Дэвид Сассоли, президент Молдовы Майя Санду и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.
Во время весенней сессии комиссар СЕ по правам человека представит доклад о своей деятельности за 2020 год.
Кроме того, состоится вручение правозащитной премии им. Вацлава Гавела.
Во время сессии планируется провести срочные дебаты об аресте в январе российского оппозиционного политика Алексея Навального, а также о функционировании демократических институтов в Турции. Предусмотрено принятие соответствующих резолюций.
Кроме того, в повестку дня включен вопрос "COVID-разрешения или сертификаты: защита основных свобод и правовые последствия", а также "Армянские пленные и другие узники войны".
Повестка дня весенней сессии включает дебаты и принятие резолюций относительно видения Ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы; нарушения прав человека и необходимости избирательной реформы в Беларуси; налогообложения в сфере цифровой экономики; дискриминации людей с хроническими заболеваниями; защиты прав человека среди национальных меньшинств; европейской политики относительно диаспор.
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