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Новости Политика Украины
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МИД (6653) ПАСЕ (1642) Россия (91190) Кулеба Дмитрий (2619)

"Эта ПАСЕ давно сломалась, новую так и не принесли", - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава МИД Дмитрий Кулеба, комментируя решение ПАСЕ относительно подтверждения полномочий российской делегации, заявил, что "эта ПАСЕ давно сломалась".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Эта ПАСЕ давно сломалась. Новую так и не принесли", - заявил глава МИД.

Напомним, сегодня ПАСЕ приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации, не вводя против нее никаких ограничений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет ПАСЕ отклонил все правки, касавшиеся санкций против российской делегации, - СМИ

Эта ПАСЕ давно сломалась, новую так и не принесли, - Кулеба 01
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Топ комментарии
+16
Так надо уйти оттуда ,толку от них НОЛЬ а вреда прилично !
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28.01.2021 13:33
+14
нужно собрать группу из стран, которые такого же мнения и всем вместе уйти из поломанного в хлам ПАСЕ.
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28.01.2021 13:39
+12
Брысь в будку, свинособака мокшанская!
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28.01.2021 13:54
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Зламалась ще 2 роки тому.
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28.01.2021 13:31 Ответить
І зламалась не ПАСЕ.
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28.01.2021 13:38 Ответить
Так надо уйти оттуда ,толку от них НОЛЬ а вреда прилично !
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28.01.2021 13:33 Ответить
Ничего личного, просто бизнес...
Или деньги не пахнут
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28.01.2021 13:33 Ответить
Согласен.
Надо наверно уходить, и желательно демонстративно и не одним.
Хорошо бы вместе с США.
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28.01.2021 13:37 Ответить
Парламентська рада Європи...
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28.01.2021 13:41 Ответить
Тогда вижу только Британию!
Все остальные - прост-ки!
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28.01.2021 14:05 Ответить
Там еще есть Польша , Литва , Грузия
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28.01.2021 14:15 Ответить
Ну Грузия сейчас вряд ли!
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28.01.2021 14:25 Ответить
Нет .То что касается их курса на Запад и их принципов территориальной целостности государств они не меняли
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28.01.2021 18:12 Ответить
Предьявлять претензии к ПАСЕ после голосования 73% за "расиюшка наш друг, а войну начал Порошенко"? Та ладно)
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28.01.2021 13:37 Ответить
нужно собрать группу из стран, которые такого же мнения и всем вместе уйти из поломанного в хлам ПАСЕ.
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28.01.2021 13:39 Ответить
👋
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28.01.2021 13:44 Ответить
Надо выходить в знак протеста.
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28.01.2021 13:44 Ответить
Потому что слабая дипломатия у Украины. Плохо проведенная работа и это тому результат. И стратегия влияния слабая в отличии от российской. Они кругом работают и кругом их агентура, море невидимой работы закулисной. Если у Украины влияние и средства не такие сильны, то у Украины есть США с огромным влиянием и США полностью всей властью и конгрессом всем и президент и т.д. Все поддерживают Украину и они могут и кнутом и пряников влиять на всю Европу и бить кару России в ЕС. Но дипломаты Украины плохо работают и по большей части предателей полно в самой Украинской власти, и на которых РФ влияет. фу мерзость аж. Достало все это!
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28.01.2021 13:44 Ответить
А что мы делаем в "поломанной" ПАСЕ? Почему бы не байкотировать эту недоорганизацию и не сказать ПРАВДУ? Правду о том, что у Украины отняты территории, 7 лет идёт война, убиты 14 тысяч людей, регулярно нарушаются права украинцев в Крыму и ЛДНР. Напомнить, что убиты сирийские дети. Что Скрипали отправлены запрещенным химическим оружием, а теперь вот Навальный, который к тому же арестован ни за что. Плюс нарушение прав и свобод людей в самой РФ-ии. И при этом ПАСЕ НЕ ВИДИТ причин, не то, что для исключения РФ, но даже для санкций! Призвать народы стран, которые поддерживают рашистский режим, в т.ч. в ПАСЕ, повнимательней присмотреться к своим представителям и к источникам поступлений на их банковские счета.
Чего ждём, Кулеба? А ведь как они хотели, чтобы Украина вернулась в ПАСЕ, чтобы легализовать этот беспердел!
Новую ПАСЕ на блюдечке с голубой каёмочкой вам никто не принесёт! "Ця ПАРЄ давно зламалася, нову так і не принесли", - Кулеба - Цензор.НЕТ 4086
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28.01.2021 13:45 Ответить
"Ця ПАРЄ давно зламалася, нову так і не принесли", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5289
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28.01.2021 13:46 Ответить
Пусть идёт. С его "успехами" разве что следом за свиночолом. "Ця ПАРЄ давно зламалася, нову так і не принесли", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8600
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28.01.2021 13:54 Ответить
Помнится как Кулеба и другие дебилы нам рассказывали что нам несмотря на то что ПАСЕ вернуло Рашку и представителей окупированных территорий в делегацию, нам нужно вернуться в ПАСЕ чтобы что то там доказывать. Ну что, доказали? Идиоты. Зато теперь обосрались по полной и показали какие мы бесхребетные. Кстати больше всех кричали кремлеботы и Жопоблок что нам нужно вернуться в ПАСЕ. И вас ето не насторожило?
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28.01.2021 13:49 Ответить
Брысь в будку, свинособака мокшанская!
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28.01.2021 13:54 Ответить
Кто бы блеял про нищету, лапоть.
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28.01.2021 14:48 Ответить
ПАРЕ это уже давно продажный гадюшник.Нужно оттуда выходить и не позориться.
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28.01.2021 14:03 Ответить
100% Пасе это помойка, прикормленая кремлем, толку от них ноль.
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28.01.2021 17:07 Ответить
Они что. на полном довольствии у Путлера? Так с этих денег и преференций КРОВЬ капает!
Неужели не брезгуют?
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28.01.2021 14:05 Ответить
Сломанную вещицу обычно выбрасывают, не правда ли?
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28.01.2021 14:09 Ответить
Зламалась в першу чергу тому що 73/43%зебілів в Україні так нагаласували.
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28.01.2021 14:36 Ответить
_Нет. Такой же беспринципной и подлой Европа была ещё с нападения расии на Грузию. И даже раньше.
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28.01.2021 17:01 Ответить
Где Орда - там смерть! Мы должны покинуть организацию где оправдывают терроризм и войну!
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28.01.2021 14:42 Ответить
Шредерезациия европейских политиков на марше! Слава товарищам Гитлеру и Сталину! УРА!
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28.01.2021 16:10 Ответить
_Кто завтракает с людоедами - попадает в меню на ужин. Херово это всё закончится для тупого и близорукого человечества, ох как херово... Кошмарные времена впереди.
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28.01.2021 17:04 Ответить
Казламордые уже Крым вернули или освободили оккупированный Донбасс? Чего с них санкции сняли? Нужно принять волевое решение и выйти из пасе в знак протеста. Хотя кацапня этого только и ждёт
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28.01.2021 17:45 Ответить
Нужно выходить ..Наше присутствие там уже не имеет смысла .Все что нужно было донести -донесли .Все кто хотел услышать -услышали .Остальное от лукавого
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28.01.2021 18:15 Ответить
 
 