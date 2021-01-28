"Эта ПАСЕ давно сломалась, новую так и не принесли", - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба, комментируя решение ПАСЕ относительно подтверждения полномочий российской делегации, заявил, что "эта ПАСЕ давно сломалась".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Эта ПАСЕ давно сломалась. Новую так и не принесли", - заявил глава МИД.

Напомним, сегодня ПАСЕ приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации, не вводя против нее никаких ограничений.

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