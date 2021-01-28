5 409 34
"Эта ПАСЕ давно сломалась, новую так и не принесли", - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава МИД Дмитрий Кулеба, комментируя решение ПАСЕ относительно подтверждения полномочий российской делегации, заявил, что "эта ПАСЕ давно сломалась".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Эта ПАСЕ давно сломалась. Новую так и не принесли", - заявил глава МИД.
Напомним, сегодня ПАСЕ приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации, не вводя против нее никаких ограничений.
Топ комментарии
+16 Серый Вовк
показать весь комментарий28.01.2021 13:33
+14 KharkovCity
показать весь комментарий28.01.2021 13:39
+12 Владислав Обужеванний
показать весь комментарий28.01.2021 13:54
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Или деньги не пахнут
Надо наверно уходить, и желательно демонстративно и не одним.
Хорошо бы вместе с США.
Все остальные - прост-ки!
Чего ждём, Кулеба? А ведь как они хотели, чтобы Украина вернулась в ПАСЕ, чтобы легализовать этот беспердел!
Новую ПАСЕ на блюдечке с голубой каёмочкой вам никто не принесёт!
Неужели не брезгуют?