"Ця ПАРЄ давно зламалася, нову так і не принесли", - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба, коментуючи рішення ПАРЄ щодо підтвердження повноважень російської делегації, заявив, що "ця ПАРЄ давно зламалася".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Ця ПАРЄ давно зламалася. Нову так і не принесли", - заявив глава МЗС.

Нагадаємо, сьогодні ПАРЄ прийняла резолюцію про підтвердження повноважень російської делегації, не вводячи проти неї ніяких обмежень.

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