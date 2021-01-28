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"Ця ПАРЄ давно зламалася, нову так і не принесли", - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава МЗС Дмитро Кулеба, коментуючи рішення ПАРЄ щодо підтвердження повноважень російської делегації, заявив, що "ця ПАРЄ давно зламалася".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Ця ПАРЄ давно зламалася. Нову так і не принесли", - заявив глава МЗС.

Нагадаємо, сьогодні ПАРЄ прийняла резолюцію про підтвердження повноважень російської делегації, не вводячи проти неї ніяких обмежень.

Також читайте: Комітет ПАРЄ відхилив усі правки, що стосувалися санкцій проти російської делегації, - ЗМІ

Ця ПАРЄ давно зламалася, нову так і не принесли, - Кулеба 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Так надо уйти оттуда ,толку от них НОЛЬ а вреда прилично !
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28.01.2021 13:33
+14
нужно собрать группу из стран, которые такого же мнения и всем вместе уйти из поломанного в хлам ПАСЕ.
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28.01.2021 13:39
+12
Брысь в будку, свинособака мокшанская!
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28.01.2021 13:54
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Зламалась ще 2 роки тому.
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28.01.2021 13:31 Відповісти
І зламалась не ПАСЕ.
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28.01.2021 13:38 Відповісти
Так надо уйти оттуда ,толку от них НОЛЬ а вреда прилично !
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28.01.2021 13:33 Відповісти
Ничего личного, просто бизнес...
Или деньги не пахнут
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28.01.2021 13:33 Відповісти
Согласен.
Надо наверно уходить, и желательно демонстративно и не одним.
Хорошо бы вместе с США.
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28.01.2021 13:37 Відповісти
Парламентська рада Європи...
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28.01.2021 13:41 Відповісти
Тогда вижу только Британию!
Все остальные - прост-ки!
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28.01.2021 14:05 Відповісти
Там еще есть Польша , Литва , Грузия
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28.01.2021 14:15 Відповісти
Ну Грузия сейчас вряд ли!
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28.01.2021 14:25 Відповісти
Нет .То что касается их курса на Запад и их принципов территориальной целостности государств они не меняли
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28.01.2021 18:12 Відповісти
Предьявлять претензии к ПАСЕ после голосования 73% за "расиюшка наш друг, а войну начал Порошенко"? Та ладно)
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28.01.2021 13:37 Відповісти
нужно собрать группу из стран, которые такого же мнения и всем вместе уйти из поломанного в хлам ПАСЕ.
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28.01.2021 13:39 Відповісти
👋
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28.01.2021 13:44 Відповісти
Надо выходить в знак протеста.
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28.01.2021 13:44 Відповісти
Потому что слабая дипломатия у Украины. Плохо проведенная работа и это тому результат. И стратегия влияния слабая в отличии от российской. Они кругом работают и кругом их агентура, море невидимой работы закулисной. Если у Украины влияние и средства не такие сильны, то у Украины есть США с огромным влиянием и США полностью всей властью и конгрессом всем и президент и т.д. Все поддерживают Украину и они могут и кнутом и пряников влиять на всю Европу и бить кару России в ЕС. Но дипломаты Украины плохо работают и по большей части предателей полно в самой Украинской власти, и на которых РФ влияет. фу мерзость аж. Достало все это!
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28.01.2021 13:44 Відповісти
А что мы делаем в "поломанной" ПАСЕ? Почему бы не байкотировать эту недоорганизацию и не сказать ПРАВДУ? Правду о том, что у Украины отняты территории, 7 лет идёт война, убиты 14 тысяч людей, регулярно нарушаются права украинцев в Крыму и ЛДНР. Напомнить, что убиты сирийские дети. Что Скрипали отправлены запрещенным химическим оружием, а теперь вот Навальный, который к тому же арестован ни за что. Плюс нарушение прав и свобод людей в самой РФ-ии. И при этом ПАСЕ НЕ ВИДИТ причин, не то, что для исключения РФ, но даже для санкций! Призвать народы стран, которые поддерживают рашистский режим, в т.ч. в ПАСЕ, повнимательней присмотреться к своим представителям и к источникам поступлений на их банковские счета.
Чего ждём, Кулеба? А ведь как они хотели, чтобы Украина вернулась в ПАСЕ, чтобы легализовать этот беспердел!
Новую ПАСЕ на блюдечке с голубой каёмочкой вам никто не принесёт! "Ця ПАРЄ давно зламалася, нову так і не принесли", - Кулеба - Цензор.НЕТ 4086
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28.01.2021 13:45 Відповісти
"Ця ПАРЄ давно зламалася, нову так і не принесли", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5289
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28.01.2021 13:46 Відповісти
Пусть идёт. С его "успехами" разве что следом за свиночолом. "Ця ПАРЄ давно зламалася, нову так і не принесли", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8600
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28.01.2021 13:54 Відповісти
Помнится как Кулеба и другие дебилы нам рассказывали что нам несмотря на то что ПАСЕ вернуло Рашку и представителей окупированных территорий в делегацию, нам нужно вернуться в ПАСЕ чтобы что то там доказывать. Ну что, доказали? Идиоты. Зато теперь обосрались по полной и показали какие мы бесхребетные. Кстати больше всех кричали кремлеботы и Жопоблок что нам нужно вернуться в ПАСЕ. И вас ето не насторожило?
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28.01.2021 13:49 Відповісти
Брысь в будку, свинособака мокшанская!
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28.01.2021 13:54 Відповісти
Кто бы блеял про нищету, лапоть.
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28.01.2021 14:48 Відповісти
ПАРЕ это уже давно продажный гадюшник.Нужно оттуда выходить и не позориться.
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28.01.2021 14:03 Відповісти
100% Пасе это помойка, прикормленая кремлем, толку от них ноль.
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28.01.2021 17:07 Відповісти
Они что. на полном довольствии у Путлера? Так с этих денег и преференций КРОВЬ капает!
Неужели не брезгуют?
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28.01.2021 14:05 Відповісти
Сломанную вещицу обычно выбрасывают, не правда ли?
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28.01.2021 14:09 Відповісти
Зламалась в першу чергу тому що 73/43%зебілів в Україні так нагаласували.
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28.01.2021 14:36 Відповісти
_Нет. Такой же беспринципной и подлой Европа была ещё с нападения расии на Грузию. И даже раньше.
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28.01.2021 17:01 Відповісти
Где Орда - там смерть! Мы должны покинуть организацию где оправдывают терроризм и войну!
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28.01.2021 14:42 Відповісти
Шредерезациия европейских политиков на марше! Слава товарищам Гитлеру и Сталину! УРА!
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28.01.2021 16:10 Відповісти
_Кто завтракает с людоедами - попадает в меню на ужин. Херово это всё закончится для тупого и близорукого человечества, ох как херово... Кошмарные времена впереди.
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28.01.2021 17:04 Відповісти
Казламордые уже Крым вернули или освободили оккупированный Донбасс? Чего с них санкции сняли? Нужно принять волевое решение и выйти из пасе в знак протеста. Хотя кацапня этого только и ждёт
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28.01.2021 17:45 Відповісти
Нужно выходить ..Наше присутствие там уже не имеет смысла .Все что нужно было донести -донесли .Все кто хотел услышать -услышали .Остальное от лукавого
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28.01.2021 18:15 Відповісти
 
 