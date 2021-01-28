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"Ця ПАРЄ давно зламалася, нову так і не принесли", - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глава МЗС Дмитро Кулеба, коментуючи рішення ПАРЄ щодо підтвердження повноважень російської делегації, заявив, що "ця ПАРЄ давно зламалася".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
"Ця ПАРЄ давно зламалася. Нову так і не принесли", - заявив глава МЗС.
Нагадаємо, сьогодні ПАРЄ прийняла резолюцію про підтвердження повноважень російської делегації, не вводячи проти неї ніяких обмежень.
Топ коментарі
+16 Серый Вовк
показати весь коментар28.01.2021 13:33
+14 KharkovCity
показати весь коментар28.01.2021 13:39
+12 Владислав Обужеванний
показати весь коментар28.01.2021 13:54
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Будь ласка, зачекайте...
Или деньги не пахнут
Надо наверно уходить, и желательно демонстративно и не одним.
Хорошо бы вместе с США.
Все остальные - прост-ки!
Чего ждём, Кулеба? А ведь как они хотели, чтобы Украина вернулась в ПАСЕ, чтобы легализовать этот беспердел!
Новую ПАСЕ на блюдечке с голубой каёмочкой вам никто не принесёт!
Неужели не брезгуют?