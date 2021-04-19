Кількість жертв COVID-19 перевищила 3 ​​млн, інфікованих - понад 142 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 19 квітня у світі зареєстрували 709 437 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9418 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 142 015 863 випадки інфікування, з них 709 437 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 032 994 особи, з них 9418 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 120,5 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 12-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 5-ту, за летальними випадками - 11-ту і 3-тю позиції відповідно.