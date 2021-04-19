Разумков підписав Закон про загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо соціального захисту в разі настання тимчасової непрацездатності)" (проєкт №5187).

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі парламенту, закон повертає права застрахованих осіб у разі настання тимчасової непрацездатності за страховим випадком: "тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві".

Раніше зазначений випадок був вилучений із переліку страхових випадків, за якими Фонд соціального страхування України здійснює виплати. Як наслідок, з 30 червня 2021 року майже 2,5 млн. осіб не отримали б допомогу. Ухвалений парламентом та підписаний головою Верховної Ради закон виправляє описану соціальну несправедливість.

Він набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію із 30 червня 2021 року.

Закон передано на підпис Президенту України.