Разумков подписал Закон об общеобязательном государственном социальном страховании

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины" Об общеобязательном государственном социальном страховании "(относительно социальной защиты в случае наступления временной нетрудоспособности)" (проект №5187).

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе парламента, закон возвращает права застрахованных лиц в случае наступления временной нетрудоспособности по страховому случаю: "временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве".

Ранее указанный случай был удален из перечня страховых случаев, по которым Фонд социального страхования Украины осуществляет выплаты. Как следствие, с 30 июня 2021 около 25 миллионов человек не получили бы помощь. Принятый парламентом и подписанный Председателем Верховной Рады закон исправляет описанную социальную несправедливость.

Он вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования и вводится в действие с 30 июня 2021 года.

Закон передан на подпись Президенту Украины.