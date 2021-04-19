Разумков подписал Закон об общеобязательном государственном социальном страховании
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины" Об общеобязательном государственном социальном страховании "(относительно социальной защиты в случае наступления временной нетрудоспособности)" (проект №5187).
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе парламента, закон возвращает права застрахованных лиц в случае наступления временной нетрудоспособности по страховому случаю: "временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве".
Ранее указанный случай был удален из перечня страховых случаев, по которым Фонд социального страхования Украины осуществляет выплаты. Как следствие, с 30 июня 2021 около 25 миллионов человек не получили бы помощь. Принятый парламентом и подписанный Председателем Верховной Рады закон исправляет описанную социальную несправедливость.
Он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования и вводится в действие с 30 июня 2021 года.
Закон передан на подпись Президенту Украины.
