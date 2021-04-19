УКР
Українським політикам загрожує черговий розгляд у Вищому суді Лондона, - ЗМІ

Українським політикам загрожує черговий розгляд у Вищому суді Лондона, - ЗМІ

Справа про вимагання частки в найбільшій газодобувній компанії України "Нафтогазвидобування" "слугою народу" Олегом Семінським може дійти до Лондонського суду і загрожує зачепити політичну еліту країни, оскільки до спроби вимагання акцій компанії нардеп від правлячої партії поряд з криміналітетом втягнув і владу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "РБК-Україна" "Від Банкової до Лондона. Чим може закінчитися для влади війна за "Нафтогазвидобування".

За даними видання, в березні 2021 р. Семінський, використовуючи партійні зв'язки, зробив низку спроб незаконного впливу на правоохоронну систему і суди. Крім того, провів зустріч з президентом на тему "Нафтогазвидобування".

"Якщо факти політичного втручання в кримінальну справу на найвищому рівні, відвертого зловживання правосуддям і вимагання під прикриттям депутатського мандата підтвердяться, тоді цією справою вже в осяжній перспективі будуть займатися не українські суди, а, наприклад, Високий суд Лондона. Подібна можливість передбачена акціонерною угодою "Нафтогазвидобування", - йдеться в публікації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Семінський обговорює розподіл акцій "Нафтогазвидобування": "Планувалася "стріла" з Медведчуком, Козаком, Молдован, Рудьковський, Шуфрич, Нодар, Суто, Напівзвір. Бл…дь, колектив, #бать його в рот"

Минулого тижня Цензор.НЕТ опублікував розшифровки розмови ексдиректора "Нафтогазвидобування", а нині нардепа від "Слуги народу" Олега Семінського з Андрієм Мельником, якого ЗМІ також називають "авторитетною в певних колах людиною". На ній співрозмовники в довірчій манері обговорюють плани щодо перерозподілу часток в "Нафтогазвидобуванні", участь у них відомих політиків і кримінальних авторитетів, а Семінський хвалиться своїм мандатом і причетністю до команди чинної влади.

Нагадаємо, Мельник є підозрюваним у справі про викрадення Семінського в 2012 році, яка тягнеться досі. Раніше Семінський сам публічно називав Мельника "ватажком банди", яка організувала викрадення, а потім цілих три роки тримала його в жахливих умовах. При цьому підозру в замовленні злочину вручено ексміністру транспорту, засновнику "Нафтогазвидобування" Миколі Рудьковському, сім'я якого володіє 25% компанії.

Лондон суд Семінський Олег
19.04.2021 14:01 Відповісти
...зебилоид, штанишки никак не отстирываются?
19.04.2021 14:01 Відповісти
...вася, а в твоем нике цифра 17 - это возраст или коэффициент IQ? Судя по тупым попыткам съехать с вопроса - второе, да?
19.04.2021 14:16 Відповісти
Самий короткий анєгдот- алік семінський-український політик!
19.04.2021 13:49 Відповісти
Не-е-е, Порох святой по сравнению с ЭТИМИ...
19.04.2021 13:53 Відповісти
Тобто, ти не заперечуєш проти того, що Петро Олексійович крав!
19.04.2021 13:56 Відповісти
...зебилоид, штанишки никак не отстирываются?
19.04.2021 14:01 Відповісти
Та звідкіля мені знати- чи перуться твої "порткі"?
19.04.2021 14:09 Відповісти
...пытаешься стрелки перевести, плесень, или у тебя режим дурака не имеет выключателя?
19.04.2021 14:12 Відповісти
Режим дурня то є твій природній стан, сказати що хтів?
19.04.2021 14:13 Відповісти
...вася, а в твоем нике цифра 17 - это возраст или коэффициент IQ? Судя по тупым попыткам съехать с вопроса - второе, да?
19.04.2021 14:16 Відповісти
...так общаться получается с теми, у кого имеется мыслительный аппарат, вася - тут ты себе не льсти, ты в это число не входишь К тому же с подобными тебе особями нужно беседовать на их языке, чтобы они тебя понимали... Понимаешь, особь?
19.04.2021 14:26 Відповісти
...так что насчет числа 17 ответить можешь, дурилка?
19.04.2021 14:27 Відповісти
19.04.2021 14:01 Відповісти
так оно абы пукнуть
19.04.2021 14:03 Відповісти
Цілком згоден- але у бюджет нарасії, до 2017 року включно сплачував нарасії податки.
показати весь коментар
Так Зеленый поц и сегодня их платит, а в Украине стал резко показывать убытки. Хотя офшорные счета регулярно пополняются.
И коммуналка в Крыму оплачивается без задолженностей
показати весь коментар
Врешь. Причем очень дебильно. Все элементарно проверяется. Фабрика была официально арестована еще с начала агрессии.. Арест наложен с 20 марта 2014 года. И ее арест постоянно продлевается. Кстати, кроме липецкой фабрики у Порошенко полностью отобрали и севастопольский морзавод
показати весь коментар
..та ты шо...- людына 30 лет в укр политике ..- и в бюджет..???- я ща сдохну от радощив)))
показати весь коментар
а ты кто представитель зеленой политической элиты... тобто...
показати весь коментар
Мда? Точно? На сраша тудой тебе сказали?
показати весь коментар
Тобі видніше, про що на "параша щодня" кажуть.
показати весь коментар
Хм. Тоесть тебе не только известно что Порох - крал, но и что мне - "видніше, про що на "параша щодня" кажуть."? Одно из двух, али у тебя комплекс Наполеона, али ты в команде Бенядиктовой. Хотя это одно и тоже.
показати весь коментар
Канеш смотрел. Берёшь любой твой высер, Ctrl+c ctrl+v в гугл, и оппа - срувесна рашавперде, и остальные помойки
показати весь коментар
19.04.2021 14:21 Відповісти
Для альтернативно обдарованих:

И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук во второй раз отменил постановление прокурора Виталия Пономаренко о закрытии дела "Роттердам+".
Источник: https://biz.censor.net/n3260273
19.04.2021 14:23 Відповісти
Это понятно; "САП" - это враждебная Украине иностранная организация, финансируемая врагами Украины с целью недопущения ситуации в которой Порошенко вернулся бы к власти. Потому как если он вернётся, за паршивые шкуры всех кто приложил руку к избранию зелёной плесени никто и копейки не даст.
показати весь коментар
Если украинское правосудие не может отличить добро от зла, а правовые решения от беспредела, то может и правильно заниматься этим вопросом кому-то нейтральному?Например , тому же Лондонскому Суду...
показати весь коментар
Ні, ні! Це недопустимо для "слуг"! Це вже "зовнішнє управління"!
показати весь коментар
ЗЕбилы, вы зробили це разом!
показати весь коментар
Хто вам розробляє такі тупі методички. Ніякого креативу, постійні нудні повтори. Це вже давно не працює.
показати весь коментар
Звісно не працює, бо ЗЕбіли тупі!
показати весь коментар
...так у 73% работают только желудки и, скажем так, выводящая система... Ты свой "коммент" чем сочиняло?
показати весь коментар
Дык кто вам виноват в однообразной пляске на граблях?
показати весь коментар
Не цікаво, думав буде хтось новенький, а тут ті самі тролі світяться, навіть вже не маскуючись.
показати весь коментар
Тут согласен, ответить на вопрос когда выпустят 20 тыщщ патриотов посаженных Порохом, вы два года не можете. Просто троллите не маскируясь.
показати весь коментар
19.04.2021 14:00 Відповісти
Е@аный стыд и позор каждый божий день. Это козни барыг наверное.
показати весь коментар
А давайте!!!

Пусть у президен ЗЕ билов будет не только наркоманом, дебилом, предателем и коррупционером, но еще и международным преступником.
показати весь коментар
а шо там з вишками бойка ? уже все ,куля в лоба?
показати весь коментар
Жадність їх задушить.
показати весь коментар
