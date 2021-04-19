Українським політикам загрожує черговий розгляд у Вищому суді Лондона, - ЗМІ

Справа про вимагання частки в найбільшій газодобувній компанії України "Нафтогазвидобування" "слугою народу" Олегом Семінським може дійти до Лондонського суду і загрожує зачепити політичну еліту країни, оскільки до спроби вимагання акцій компанії нардеп від правлячої партії поряд з криміналітетом втягнув і владу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "РБК-Україна" "Від Банкової до Лондона. Чим може закінчитися для влади війна за "Нафтогазвидобування".

За даними видання, в березні 2021 р. Семінський, використовуючи партійні зв'язки, зробив низку спроб незаконного впливу на правоохоронну систему і суди. Крім того, провів зустріч з президентом на тему "Нафтогазвидобування".

"Якщо факти політичного втручання в кримінальну справу на найвищому рівні, відвертого зловживання правосуддям і вимагання під прикриттям депутатського мандата підтвердяться, тоді цією справою вже в осяжній перспективі будуть займатися не українські суди, а, наприклад, Високий суд Лондона. Подібна можливість передбачена акціонерною угодою "Нафтогазвидобування", - йдеться в публікації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Семінський обговорює розподіл акцій "Нафтогазвидобування": "Планувалася "стріла" з Медведчуком, Козаком, Молдован, Рудьковський, Шуфрич, Нодар, Суто, Напівзвір. Бл…дь, колектив, #бать його в рот"

Минулого тижня Цензор.НЕТ опублікував розшифровки розмови ексдиректора "Нафтогазвидобування", а нині нардепа від "Слуги народу" Олега Семінського з Андрієм Мельником, якого ЗМІ також називають "авторитетною в певних колах людиною". На ній співрозмовники в довірчій манері обговорюють плани щодо перерозподілу часток в "Нафтогазвидобуванні", участь у них відомих політиків і кримінальних авторитетів, а Семінський хвалиться своїм мандатом і причетністю до команди чинної влади.

Нагадаємо, Мельник є підозрюваним у справі про викрадення Семінського в 2012 році, яка тягнеться досі. Раніше Семінський сам публічно називав Мельника "ватажком банди", яка організувала викрадення, а потім цілих три роки тримала його в жахливих умовах. При цьому підозру в замовленні злочину вручено ексміністру транспорту, засновнику "Нафтогазвидобування" Миколі Рудьковському, сім'я якого володіє 25% компанії.