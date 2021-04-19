РУС
Новости
Украинским политикам грозит очередное разбирательство в Высшем суде Лондона, - СМИ

Дело о вымогательстве доли в крупнейшей газодобывающей компании Украины "Нефтегаздобыча" "слугой народа" Олегом Семинским может дойти до Лондонского суда и грозит задеть политическую элиту страны, поскольку к попытке вымогательства акций компании нардеп от правящей партии наряду с криминалитетом втянул и власть.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "РБК-Украина" "От Банковой до Лондона. Чем может закончиться для власти война за "Нефтегаздобычу".

По данным издания, в марте 2021 г. Семинский, используя партийные связи, предпринял ряд попыток незаконного влияния на правоохранительную систему и суды. Кроме того, провел встречу с президентом на тему "Нефтегаздобычи".

"Если факты политического вмешательства в уголовное дело на самом высоком уровне, откровенного злоупотребления правосудием и вымогательства под прикрытием депутатского мандата подтвердятся, тогда этим делом уже в обозримой перспективе будут заниматься не украинские суды, а, например, Высокий суд Лондона. Подобная возможность предусмотрена акционерным соглашением "Нефтегаздобычи", - говорится в публикации.

На прошлой неделе Цензор.НЕТ опубликовал расшифровки разговора экс-директора "Нефтегаздобычи", а ныне нардепа от "Слуги народа" Олега Семинского с Андреем Мельником, которого СМИ также называют "авторитетным в определенных кругах человеком". На ней собеседники в доверительной манере обсуждают планы по перераспределению долей в "Нефтегаздобыче", участие в них известных политиков и уголовных авторитетов, а Семинский хвастается своим мандатом и причастностью к команде действующей власти.

Напомним, Мельник является подозреваемым по делу о похищении Семинского в 2012 году, которое тянется до сих пор. Ранее Семинский сам публично называл Мельника "главарем банды", которая организовала похищение, а потом целых три года держала его в ужасных условиях. При этом подозрение в заказе преступления вручено экс-министру транспорта, основателю "Нефтегаздобычи" Николаю Рудьковскому, семья которого владеет 25% компании.

Также читайте: "Слуга народа" Семинский просит подозреваемого в его похищении Мельника дать необходимые показания: Работаем над этой х…ней. Мне нужна от тебя помощь

