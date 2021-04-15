"Слуга народа" Семинский обсуждает раздел акций "Нефтегаздобычи": "Планировалась "стрела" с Медведчуком, Козаком, Молдован, Рудьковский, Шуфрич, Нодар, Суто, Полузверь. Бл…дь, коллектив, #бать его в рот"

Службы безопасности Украины 10 октября 2020 года в офисе "Слуги народа" сделала запись разговора народного депутата Олега Семинского (СН) с Андреем Мельником, которого подозревают в похищении Семинского. На записи обсуждается раздел акций газодобывающей компании "Нефтегаздобыча".

Об этом идет речь в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

"Судя по записи, "Слуга народа" до того как выдвигать подозрения решил осуществить попытку отнять пакет акций у Рудьковского без всякого суда – через главарей украинской мафии и руководство партии "Оппозиционная платформа-За жизнь"! Да, Семинский говорит, что привлек нардепов "Оппозиционной платформы-За жизнь" Виктора Медведчука и Нестора Шуфрича. При этом Медведчука Слуга народа называет "арбитром всей этой ху..ни", - отмечает журналист.

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В ходе разговора Мельник спрашивает: "Я просто не знаю, как ты сегодня с Нестором. ... Ты Нестору доверяешь полностью?". На что Семинский отвечает: "Я с ним хорошо. Нестор – это мой друг и партнер. Доверяю полностью"

Тогда Мельник уточняет: "Теперь скажи, Олег, тебе говорил Нестор по поводу того, чтобы собраться и сесть всем за стол?"

"Ооо, вот я же тебе и хочу рассказать. Значит, планировалась "стрела", очень большая "стрела" с Медведчуком, Козаком, Молдован (Речь идет о Юрии Ериняке, криминальном главаре из Крыма по кличке "Молдован", который был задержан по делу о похищении Семинского, затем освобожден, – ред.), Рудьковский, Шуфрич, Семинский… А, секунду, Нодар (очевидно, речь идет о Нодари Асояне, он же Нодар Руставский – в СМИ известен как вор в законе, – ред.), Суто (очевидно, Суто Мамоян – народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь", которого в СМИ называют криминальным "авторитетом", связанным с Асояном, – ред.), Полузверь… бл…дь, коллектив, #бать его в рот (по данным СМИ, Полузверь – кличка криминального главаря Андрея Иманали, – ред.)", - отвечает Семинский.

Также в ходе разговора Мельник заявляет: "Я хочу, чтобы мы все сели за стол". Семинский просит уточнить состав участников предполагаемой встречи.

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"В составе: я, ты, Цыган нужно чтобы сидел обязательно. Здесь должен сидеть Шуфрич обязательно, Медведчук. Или, я думаю, он не сядет... не захочет", - продолжает Мельник.

"Не захочет? Он же арбитром был и есть этой х**ни. Мы сделаем это технично. Это мы сделаем сюрприз. Так я считаю, что мы с тобой договорились, вот, двигаться вместе.... Я тебе верю", - отвечает Семинский.

Подробнее о содержании беседы Семинского и Мельника читайте в статье Юрия Бутусова "Слуга народа Семинский на записи СБУ делил с бандитом долю в "Нефтегаздобыче": "Звезды меня избрали, я в команде президента. Причем со мной Дубинский, ну вся команда, все бл...дь 240" здесь.

Как сообщалось ранее, экс-главе Минтранса Рудьковскому вручили подозрение в организации похищения в 2012-м "слуги народа" Семинского. По данным правоохранителей, Семинского лишили свободы более чем на 3 года, пытали и требовали $200 млн. Рудьковский все обвинения категорически отрицает и называет дело инструментом вымогательства доли компании "Нефтегаздобыча".