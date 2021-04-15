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"Слуга народа" Семинский обсуждает раздел акций "Нефтегаздобычи": "Планировалась "стрела" с Медведчуком, Козаком, Молдован, Рудьковский, Шуфрич, Нодар, Суто, Полузверь. Бл…дь, коллектив, #бать его в рот"

Службы безопасности Украины 10 октября 2020 года в офисе "Слуги народа" сделала запись разговора народного депутата Олега Семинского (СН) с Андреем Мельником, которого подозревают в похищении Семинского. На записи обсуждается раздел акций газодобывающей компании "Нефтегаздобыча".

Об этом идет речь в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

"Судя по записи, "Слуга народа" до того как выдвигать подозрения решил осуществить попытку отнять пакет акций у Рудьковского без всякого суда – через главарей украинской мафии и руководство партии "Оппозиционная платформа-За жизнь"! Да, Семинский говорит, что привлек нардепов "Оппозиционной платформы-За жизнь" Виктора Медведчука и Нестора Шуфрича. При этом Медведчука Слуга народа называет "арбитром всей этой ху..ни", - отмечает журналист.

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В ходе разговора Мельник спрашивает: "Я просто не знаю, как ты сегодня с Нестором. ... Ты Нестору доверяешь полностью?". На что Семинский отвечает: "Я с ним хорошо. Нестор – это мой друг и партнер. Доверяю полностью"

Тогда Мельник уточняет: "Теперь скажи, Олег, тебе говорил Нестор по поводу того, чтобы собраться и сесть всем за стол?"

"Ооо, вот я же тебе и хочу рассказать. Значит, планировалась "стрела", очень большая "стрела" с Медведчуком, Козаком, Молдован (Речь идет о Юрии Ериняке, криминальном главаре из Крыма по кличке "Молдован", который был задержан по делу о похищении Семинского, затем освобожден, – ред.), Рудьковский, Шуфрич, Семинский… А, секунду, Нодар (очевидно, речь идет о Нодари Асояне, он же Нодар Руставский – в СМИ известен как вор в законе, – ред.), Суто (очевидно, Суто Мамоян – народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь", которого в СМИ называют криминальным "авторитетом", связанным с Асояном, – ред.), Полузверь… бл…дь, коллектив, #бать его в рот (по данным СМИ, Полузверь – кличка криминального главаря Андрея Иманали, – ред.)", - отвечает Семинский.

Также в ходе разговора Мельник заявляет: "Я хочу, чтобы мы все сели за стол". Семинский просит уточнить состав участников предполагаемой встречи.

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"В составе: я, ты, Цыган нужно чтобы сидел обязательно. Здесь должен сидеть Шуфрич обязательно, Медведчук. Или, я думаю, он не сядет... не захочет", - продолжает Мельник.

"Не захочет? Он же арбитром был и есть этой х**ни. Мы сделаем это технично. Это мы сделаем сюрприз. Так я считаю, что мы с тобой договорились, вот, двигаться вместе.... Я тебе верю", - отвечает Семинский.

Подробнее о содержании беседы Семинского и Мельника читайте в статье Юрия Бутусова "Слуга народа Семинский на записи СБУ делил с бандитом долю в "Нефтегаздобыче": "Звезды меня избрали, я в команде президента. Причем со мной Дубинский, ну вся команда, все бл...дь 240" здесь.

Как сообщалось ранее, экс-главе Минтранса Рудьковскому вручили подозрение в организации похищения в 2012-м "слуги народа" Семинского. По данным правоохранителей, Семинского лишили свободы более чем на 3 года, пытали и требовали $200 млн. Рудьковский все обвинения категорически отрицает и называет дело инструментом вымогательства доли компании "Нефтегаздобыча".

Автор: 

Медведчук Виктор (1791) Рудьковский Николай (340) Шуфрич Нестор (954) Козак (137) Нефтегаздобыча (16) Семинский Олег (45)


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Топ комментарии
+29
"Слуга народа" Семинский обсуждает раздел акций "Нефтегаздобычи": Планировалась "стрела" с Медведчуком, Козаком, Молдован, Рудьковский, Шуфрич, Нодар, Суто, Полузверь. Бл…дь, коллектив, #бать его в рот - Цензор.НЕТ 7141
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15.04.2021 15:13 Ответить
+26
"Слуга народа" Семинский обсуждает раздел акций "Нефтегаздобычи": Планировалась "стрела" с Медведчуком, Козаком, Молдован, Рудьковский, Шуфрич, Нодар, Суто, Полузверь. Бл…дь, коллектив, #бать его в рот - Цензор.НЕТ 7878
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15.04.2021 15:11 Ответить
+19
Из пестни слов не выкинешь, колектив еще тот
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15.04.2021 15:08 Ответить
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Из пестни слов не выкинешь, колектив еще тот
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15.04.2021 15:08 Ответить
Твой коллектив, пестенник.
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15.04.2021 15:10 Ответить
Да ты и погоняло своё на украинском с ошибками "напИсал", пидлога.
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15.04.2021 15:18 Ответить
Это ты ему ответил.
И обтекаешь ты, тупорылый дебил.
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15.04.2021 15:23 Ответить
"колектив"...
крЭйда, учи мову!
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15.04.2021 15:13 Ответить
А шо ж с твоим ником?
На какой мове?
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15.04.2021 15:15 Ответить
А зачем тебе несколько аккаунтов?
И флаг Украинский чем тебе не нравится?
Другим пользователем был занят?
пидлога, а ты многостаночник.
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15.04.2021 15:21 Ответить
А я то думаю, откуда здесь столько порохоботов...
А они многостаночники...
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15.04.2021 15:28 Ответить
И весь этот криминальный мусор десятилетиями сидел и сидит в Раде, а не там, где вы все подумали и за ваши же налоги
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15.04.2021 15:09 Ответить
Астанавитесь! У преЗедента уже санкции на всех жуликов заканчиваются!
П.С. Арест, суд, срок.... Такой вариант в ОПе не рассматривается!
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15.04.2021 15:11 Ответить
"Слуга народа" Семинский обсуждает раздел акций "Нефтегаздобычи": Планировалась "стрела" с Медведчуком, Козаком, Молдован, Рудьковский, Шуфрич, Нодар, Суто, Полузверь. Бл…дь, коллектив, #бать его в рот - Цензор.НЕТ 7141
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15.04.2021 15:13 Ответить
Так а де проукраїнські сили, від коронавірусу виздихали, чи ще якась чортівня на них надавила, що вори в законі в уряді гуляють, грабують як хочуть?
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15.04.2021 15:11 Ответить
такі проукраїнські виборці вибрали такі проукраїнські сили
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15.04.2021 15:20 Ответить
ти знаєш, коли у виборців якоїсь країни у рейтингу першими одні євреї - то просто випирає гола правда з ранніх кошмарів Німеччини початку 20-го століття - євреї дурять виборців. І це не антисемітизм.
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15.04.2021 15:26 Ответить
ти знаєш, коли людина схиблена, то вона і в цеглині бачить єврея.

Тебе досить вдало змалював в образі Гурвінка Лесь Подерев'янський в п'єсі "Мєсто встрєчі ізмєніть ніззя"
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15.04.2021 15:48 Ответить
я тобі скажу, що твій бєсовський світогляд досить гарно описав Роберт Желязни у рудому демоні як філософію зла - пофіг як, але досягти зла.
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15.04.2021 16:10 Ответить
з якого дідька ти випердів, шо мені конче необхідно досягати якогось зла ?

я шось про це писав ?

чи ти сам замість мене придумав мої прагнення і гнєвно осуділ ?
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15.04.2021 22:57 Ответить
ти сам так пишеш, що хочеш, то й отримуєш
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15.04.2021 23:27 Ответить
"Слуга народа" Семинский обсуждает раздел акций "Нефтегаздобычи": Планировалась "стрела" с Медведчуком, Козаком, Молдован, Рудьковский, Шуфрич, Нодар, Суто, Полузверь. Бл…дь, коллектив, #бать его в рот - Цензор.НЕТ 7878
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15.04.2021 15:11 Ответить
шуфрич - ПОЛИТШЛЮХА
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15.04.2021 15:13 Ответить
шуфрич-забаблон.
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15.04.2021 15:49 Ответить
война, эпидемия, а этим деятелям лишь бы дерибанить Украину.... и громче всех кричат о патриотизме и необходимости защищать РОдину (это они себя и свои капиталы имеют в виду) пошли как вы в Ж..пу..
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15.04.2021 15:13 Ответить
Казалось бы: депутаты презедентской фрикции обсуждают грабеж государственной компании. А преценденту похер, он кагбы ниначто в этой стране не отвечает и ни начто не влияет. Он пустое чучело, которое делает вид что в стране есть президент.
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15.04.2021 15:16 Ответить
Даа, просто пипец какой-то.
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15.04.2021 15:18 Ответить
10 жовтня кажете. на дворі 15 квітня 21 і жодного руху! значить все під контролем, вова в курсі і в долі
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15.04.2021 15:22 Ответить
Настоящая лига благородных джентльменов
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15.04.2021 15:23 Ответить
только Хунта, только стадионы...
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15.04.2021 15:25 Ответить
Вот это шайка собралась.
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15.04.2021 15:29 Ответить
Это слова недепутата, а АЛКАША ИЗ ПОДВОРТНИ! Зеленский, какую быдлятину ты набрал???...
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15.04.2021 15:32 Ответить
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15.04.2021 15:58 Ответить
Зробылы йих разом
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15.04.2021 17:11 Ответить
ЁТМ, кто у нас в стране правит бал - какие-то -яны, -манали, звери. Зоопарк, блдь. За одним столом воры в законе с депутатами обсуждают раздел полезных ископаемых, добываемых в Украине. Запредел какой-то, джамахерия.
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15.04.2021 15:34 Ответить
Это ...депутаты????...... . Не, не...это какой то анекдот....
Как козу ...ипал Федот, а потом наоборот как коза Федота в рот. Вот это и есть этот ..коллектив.
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15.04.2021 15:38 Ответить
Шоу уродов,подонков и ублюдков.
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15.04.2021 15:44 Ответить
Уважаемые спецслужбы! Если вы действительно, а не ваша показуха, болеете душой и сердцем за благополучие Украины, просим Вас - просто грохнуть подобное лайно!!! Иначе это бег по кругу.. И если такое лайно продолжает жить , воровать на территории Украины, след вы такое же лайно как и они!
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15.04.2021 15:56 Ответить
А в это время кормят недалекий народ патриотической кашей и запугивают войной.
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15.04.2021 15:58 Ответить
через главарей украинской мафии и руководство партии "Оппозиционная платформа-За жизнь"!

Как сказано! В другой стране ФБР уже паковали руководство партии и главарей.
А у нас... это уважаемые люди.
К сожалениею
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15.04.2021 16:03 Ответить
Полузверь...мля, без комментариев!
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15.04.2021 16:12 Ответить
Я перепрошую, а спецслужби у нас в країні є? Невже ніхто не може на цю шоблу знайти правові методи?
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15.04.2021 16:28 Ответить
Кому война , а этим только дерибан и безмерное бабло. Под хорошей рекламной кампанией СН в ВР пропхались все те же воры и жулики.
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15.04.2021 16:55 Ответить
вот на той стрелке всех присутствующих и положить
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15.04.2021 16:57 Ответить
Во блин,Медведчук фактически скомуниздил государственное имущество и вместо того чтобы вернуть его государству делят его частные лица.Так какая разница газовая труба остается в Медведчука или ее разделят с пяток таких же медведчуков?
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15.04.2021 18:04 Ответить
Эта труба отошла бене)))
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15.04.2021 21:28 Ответить
 
 