На сьогодні є дві серйозні стратегії для стримування COVID-19, - епідеміологиня Виноград

На сьогодні є дві серйозні стратегії для стримування COVID-19, - епідеміологиня Виноград

Головна фахівчиня МОЗ зі спеціальності "Епідеміологія" Наталія Виноград вважає, що сьогодні є дві головні стратегії стримування COVID-19 - це епідемічний нагляд і вакцинація.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на пресконференції в "Укрінформі".

"На сьогодні ми володіємо двома дуже серйозними стратегіями, які використовує кожна держава у боротьбі з COVID-19. Перше - це організація епідеміологічного нагляду. Друга технологія, ми про це зараз найбільше говоримо, - це вакцинація", - сказала Виноград.

При цьому, за її словами, базовим все-таки є епіднагляд. Його важливою складовою є надання достовірної інформації населенню та контроль за виконанням впроваджених заходів. Епідеміолог відзначила, що у багатьох державах гарно працюють ІТ-технології для відслідковування контактів із інфікованими особами, що дає можливість раннього виявлення. "Ця складова є важливою і для прогнозування, і для реагування, і для розуміння ситуації. І її потрібно впроваджувати більш широко в Україні", - прокоментувала Виноград.

Також читайте: НСЗУ виплатила майже 2 млрд грн лікарням за лікування пацієнтів з COVID-19 у березні

Щодо вакцинації лікарка зазначила, що у світі розроблено три підходи до кампанії: вакцинація груп ризику; вакцинація найбільш активних груп населення та масова вакцинація. Масову вакцинацію проти коронавірусу на сьогодні розпочали тільки 3 країни.

Водночас Виноград відзначила важливість індивідуального захисту. "Кожна особа відповідає за своє здоров'я і повинна захищати себе шляхом дотримання рекомендованих заходів", - сказала епідеміолог.

Вона повідомила, що лише 2 країни скасували масковий режим, але із можливістю повернення цього заходу в разі погіршення епідситуації.

Як повідомлялося, в Україні минулої доби зареєстровано 6 506 випадків зараження коронавірусом, летальних випадків – 214; одужали – 5 598 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіли 1 953 016 осіб, одужали – 1 487 677, померли 40 000 людей.

Главная стратегия по борьбе с Ковид - посадить ВЕСЬ Квартал-95 с - ОП, ВР, КМ и т.д. в СИЗО !!
первая стратегия: ничего не делать.
вторая стратегия: выпускать прикольные видосики.
На сьогодні є дві серйозні стратегії для стримування COVID-19, - епідеміологиня Виноград - Цензор.НЕТ 5790
первая стратегия: ничего не делать.
вторая стратегия: выпускать прикольные видосики.
А ты уже прикололся укололся?
Однозначно же -- оставляем жить рабочих, они хоть пользу приносят.
Нет клинической картины. Нет смертности. "Пандемия" фейковая
Та є картина - копія інших респіраторних інфекцій, яких вже чомусь перестали боятись, а там є чого боятись, особливо вражає їхня кількість .
та да,кацапа,так и есть...истинно-скрепно подтверждаю

На сьогодні є дві серйозні стратегії для стримування COVID-19, - епідеміологиня Виноград - Цензор.НЕТ 5186
ворлдометры и все остальные счетчики составляют те же, кто и вбросил фейковую эпидемию. Избыточная смертность была, но была ятрогенной, благодарите ВОЗ за это
а шож у вас так ятрогенипя воспалилась вдруг?
и совершенно случайно как раз во время пандемии
показати весь коментар
Ого! А это уже интересно. Точнее -- интересный случай.
показати весь коментар
Какая ж "вакцинация"? За вчера в Киевской области никого не укололи... Это вакцинация?
19.04.2021 14:55 Відповісти
в Украине обе стратегии не проходят. Вакцин нет, народ - тупой.
показати весь коментар
