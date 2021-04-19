На сьогодні є дві серйозні стратегії для стримування COVID-19, - епідеміологиня Виноград

Головна фахівчиня МОЗ зі спеціальності "Епідеміологія" Наталія Виноград вважає, що сьогодні є дві головні стратегії стримування COVID-19 - це епідемічний нагляд і вакцинація.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на пресконференції в "Укрінформі".

"На сьогодні ми володіємо двома дуже серйозними стратегіями, які використовує кожна держава у боротьбі з COVID-19. Перше - це організація епідеміологічного нагляду. Друга технологія, ми про це зараз найбільше говоримо, - це вакцинація", - сказала Виноград.

При цьому, за її словами, базовим все-таки є епіднагляд. Його важливою складовою є надання достовірної інформації населенню та контроль за виконанням впроваджених заходів. Епідеміолог відзначила, що у багатьох державах гарно працюють ІТ-технології для відслідковування контактів із інфікованими особами, що дає можливість раннього виявлення. "Ця складова є важливою і для прогнозування, і для реагування, і для розуміння ситуації. І її потрібно впроваджувати більш широко в Україні", - прокоментувала Виноград.

Щодо вакцинації лікарка зазначила, що у світі розроблено три підходи до кампанії: вакцинація груп ризику; вакцинація найбільш активних груп населення та масова вакцинація. Масову вакцинацію проти коронавірусу на сьогодні розпочали тільки 3 країни.

Водночас Виноград відзначила важливість індивідуального захисту. "Кожна особа відповідає за своє здоров'я і повинна захищати себе шляхом дотримання рекомендованих заходів", - сказала епідеміолог.

Вона повідомила, що лише 2 країни скасували масковий режим, але із можливістю повернення цього заходу в разі погіршення епідситуації.

Як повідомлялося, в Україні минулої доби зареєстровано 6 506 випадків зараження коронавірусом, летальних випадків – 214; одужали – 5 598 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіли 1 953 016 осіб, одужали – 1 487 677, померли 40 000 людей.