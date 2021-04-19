Перша в Україні масова вакцинація почалася в Моршині
У курортному місті Моршин на Львівщині почалася масова вакцинація населення від коронавірусу, мета якої - досягнення колективного імунітету. Таку практику в країні застосовують вперше.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.
У міста є дві гарячі лінії, де можна записатися на щеплення. Крім того, запис можна зробити у сімейного лікаря.
Для більш ніж 4 тисяч населення в Моршині діють 3 пункти вакцинації. Всього для міста виділили майже дві з половиною тисячі доз вакцини, щеплення роблять тільки дорослим.
Лікар Наталя Галамай повідомила журналістам, що для щеплення застосовують китайську вакцину Coronavac.
Моршин - перше місто в Україні, де пішли на такий експеримент. Це пов'язано з нестачею туристів через пандемію, адже місто жило за рахунок свого бальнеологічного курорту. До пандемії Моршин приймав до 30 тисяч туристів на рік, а зараз їх одиниці.
"Економіка нашого міста залежить від курортної діяльності, і ми страждаємо економічно. Саме тому звернулися до прем'єр-міністра з ініціативою розглянути такий проєкт про масову вакцинацію дорослого населення, щоб зробити його більш безпечним і відкрити для туристів", - говорить мер Моршина Руслан Ільницький.
Вакцинація є добровільною. Точної статистики, скільки городян погодилися зробити щеплення, а скільки відмовилися, поки немає.
