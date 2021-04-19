УКР
Перша в Україні масова вакцинація почалася в Моршині

У курортному місті Моршин на Львівщині почалася масова вакцинація населення від коронавірусу, мета якої - досягнення колективного імунітету. Таку практику в країні застосовують вперше.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

У міста є дві гарячі лінії, де можна записатися на щеплення. Крім того, запис можна зробити у сімейного лікаря.

Для більш ніж 4 тисяч населення в Моршині діють 3 пункти вакцинації. Всього для міста виділили майже дві з половиною тисячі доз вакцини, щеплення роблять тільки дорослим.

Лікар Наталя Галамай повідомила журналістам, що для щеплення застосовують китайську вакцину Coronavac.

Моршин - перше місто в Україні, де пішли на такий експеримент. Це пов'язано з нестачею туристів через пандемію, адже місто жило за рахунок свого бальнеологічного курорту. До пандемії Моршин приймав до 30 тисяч туристів на рік, а зараз їх одиниці.

"Економіка нашого міста залежить від курортної діяльності, і ми страждаємо економічно. Саме тому звернулися до прем'єр-міністра з ініціативою розглянути такий проєкт про масову вакцинацію дорослого населення, щоб зробити його більш безпечним і відкрити для туристів", - говорить мер Моршина Руслан Ільницький.

Вакцинація є добровільною. Точної статистики, скільки городян погодилися зробити щеплення, а скільки відмовилися, поки немає.

+3
Не обманывайте!
Первый эксперимент по массовой вакцинации давным-давно проведен в Конче-Заспе.
19.04.2021 16:12 Відповісти
+2
ВАУУУ! Не может быть!
"Моршин - первый город в Украине, где пошли на такой эксперимент."
Чего тут думать? Трясти надо уже давным давно!!!
19.04.2021 16:15 Відповісти
+1
Вот куда поедет бубочка после очередной усталости от изображения бурной деятельности.
19.04.2021 16:10 Відповісти
Вот куда поедет бубочка после очередной усталости от изображения бурной деятельности.
19.04.2021 16:10 Відповісти
а хто ініціатор? місцева влада? лише вона знає, що це запорука виживання міста.
19.04.2021 16:12 Відповісти
Не обманывайте!
Первый эксперимент по массовой вакцинации давным-давно проведен в Конче-Заспе.
19.04.2021 16:12 Відповісти
окрім того це не єдине курортне місто. і все-рівно приймати туристів теж прийдеться вакцинованих.
19.04.2021 16:16 Відповісти
а приймати курортників теж вакцинованих прийдеться. бо їх кількість різко розбаве місцевих вакцинованих.
19.04.2021 16:14 Відповісти
ВАУУУ! Не может быть!
"Моршин - первый город в Украине, где пошли на такой эксперимент."
Чего тут думать? Трясти надо уже давным давно!!!
19.04.2021 16:15 Відповісти
19.04.2021 16:20 Відповісти
да не ВАУ.,а движуха во всю масть,*********...
19.04.2021 16:23 Відповісти
Движуха, кмк, -- это когда в каком-нибудь миллионнике взялись бы экспериментировать. А тут такое -- мышиная возня.
19.04.2021 16:36 Відповісти
Это полный маразм.
Первые должны быть медицинские работники.
Они на передовой.
19.04.2021 16:43 Відповісти
На 1 января 2013 года численность населения составляла 6037 человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD#cite_note-7 [7] .

И вряд ли она сократилась до 4000 тысяч....а если учесть что там еще живут те кто не прописан...то вся эта движуха ...это мертвому припарка....
19.04.2021 16:46 Відповісти
"Одинадцять дітей з Моршина..." (с) - 11 коментарів на цей час
19.04.2021 17:04 Відповісти
Количество вакцинированных в студию.
19.04.2021 17:50 Відповісти
правильно.
21.04.2021 01:23 Відповісти
 
 