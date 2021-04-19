РУС
Первая в Украине массовая вакцинация началась в Моршине

В курортном городе Моршин на Львовщине началась массовая вакцинация населения от коронавируса, цель которой - достижение коллективного иммунитета. Такую практику в стране применяют впервые.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

У города есть две горячие линии, где можно записаться на прививку. Кроме того, запись можно сделать у семейного врача.

Для более чем 4 тысяч населения в Моршине действуют 3 пункта вакцинации. Всего для города выделили почти две с половиной тысячи доз вакцины, прививки делают только взрослым.

Врач Наталья Галамай сообщила журналистам, что для прививки применяют китайскую вакцину Coronavac.

Моршин – первый город в Украине, где пошли на такой эксперимент. Это связано с нехваткой туристов из-за пандемии, ведь город жил за счет своего бальнеологического курорта. До пандемии Моршин принимал до 30 тысяч туристов в год, а сейчас их единицы.

"Экономика нашего города зависит от курортной деятельности, и мы страдаем экономически. Именно поэтому обратились к премьер-министру с инициативой рассмотреть такой проект о массовой вакцинации взрослого населения, чтобы сделать его более безопасным и открыть для туристов", - говорит мэр Моршина Руслан Ильницкий.

Вакцинация является добровольной. Точной статистики, сколько горожан согласились сделать прививки, а сколько отказались, пока нет.

Топ комментарии
+3
Не обманывайте!
Первый эксперимент по массовой вакцинации давным-давно проведен в Конче-Заспе.
19.04.2021 16:12 Ответить
+2
ВАУУУ! Не может быть!
"Моршин - первый город в Украине, где пошли на такой эксперимент."
Чего тут думать? Трясти надо уже давным давно!!!
19.04.2021 16:15 Ответить
+1
Вот куда поедет бубочка после очередной усталости от изображения бурной деятельности.
19.04.2021 16:10 Ответить
Вот куда поедет бубочка после очередной усталости от изображения бурной деятельности.
19.04.2021 16:10 Ответить
а хто ініціатор? місцева влада? лише вона знає, що це запорука виживання міста.
19.04.2021 16:12 Ответить
Не обманывайте!
Первый эксперимент по массовой вакцинации давным-давно проведен в Конче-Заспе.
19.04.2021 16:12 Ответить
окрім того це не єдине курортне місто. і все-рівно приймати туристів теж прийдеться вакцинованих.
19.04.2021 16:16 Ответить
а приймати курортників теж вакцинованих прийдеться. бо їх кількість різко розбаве місцевих вакцинованих.
19.04.2021 16:14 Ответить
ВАУУУ! Не может быть!
"Моршин - первый город в Украине, где пошли на такой эксперимент."
Чего тут думать? Трясти надо уже давным давно!!!
19.04.2021 16:15 Ответить
19.04.2021 16:20 Ответить
да не ВАУ.,а движуха во всю масть,*********...
19.04.2021 16:23 Ответить
Движуха, кмк, -- это когда в каком-нибудь миллионнике взялись бы экспериментировать. А тут такое -- мышиная возня.
19.04.2021 16:36 Ответить
Это полный маразм.
Первые должны быть медицинские работники.
Они на передовой.
19.04.2021 16:43 Ответить
На 1 января 2013 года численность населения составляла 6037 человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD#cite_note-7 [7] .

И вряд ли она сократилась до 4000 тысяч....а если учесть что там еще живут те кто не прописан...то вся эта движуха ...это мертвому припарка....
19.04.2021 16:46 Ответить
"Одинадцять дітей з Моршина..." (с) - 11 коментарів на цей час
19.04.2021 17:04 Ответить
Количество вакцинированных в студию.
19.04.2021 17:50 Ответить
правильно.
21.04.2021 01:23 Ответить
 
 