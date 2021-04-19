Первая в Украине массовая вакцинация началась в Моршине

В курортном городе Моршин на Львовщине началась массовая вакцинация населения от коронавируса, цель которой - достижение коллективного иммунитета. Такую практику в стране применяют впервые.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

У города есть две горячие линии, где можно записаться на прививку. Кроме того, запись можно сделать у семейного врача.

Для более чем 4 тысяч населения в Моршине действуют 3 пункта вакцинации. Всего для города выделили почти две с половиной тысячи доз вакцины, прививки делают только взрослым.

Врач Наталья Галамай сообщила журналистам, что для прививки применяют китайскую вакцину Coronavac.

Моршин – первый город в Украине, где пошли на такой эксперимент. Это связано с нехваткой туристов из-за пандемии, ведь город жил за счет своего бальнеологического курорта. До пандемии Моршин принимал до 30 тысяч туристов в год, а сейчас их единицы.

"Экономика нашего города зависит от курортной деятельности, и мы страдаем экономически. Именно поэтому обратились к премьер-министру с инициативой рассмотреть такой проект о массовой вакцинации взрослого населения, чтобы сделать его более безопасным и открыть для туристов", - говорит мэр Моршина Руслан Ильницкий.

Вакцинация является добровольной. Точной статистики, сколько горожан согласились сделать прививки, а сколько отказались, пока нет.