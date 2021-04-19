УКР
Міністр фінансів Марченко: Саакашвілі - "шулер з великої дороги"

Міністр фінансів Марченко: Саакашвілі - "шулер з великої дороги"

Міністр фінансів Сергій Марченко у відповідь на публічні звинувачення в корупції назвав главу виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі "шулером з великої дороги".

Свою думку про Саакашвілі він озвучив в інтерв'ю виданню Lb.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр обурився, що Саакашвілі "щось намагався зробити, але ідеї не зайшли", а тепер він звинувачує сторонніх людей.

"Шулер з великої дороги, це приїжджий гастарбайтер. Він приїхав, щоб спробувати втілити якісь ідеї, що не зайшли, і зараз він намагається звинуватити у своїх проблемах когось іншого. Вибрав мене. Я це не потерплю. Тому я кажу, що, умовний "товариш С.", покажи, що ти можеш, ти в Україні вже показував у губернаторстві, і зараз ти просто намагаєшся роздувати мильну бульбашку. Ти фейк, ти фейкова історія, тебе підживлюють просто інформаційно, оскільки чомусь вважається, що тебе мають носити на руках", - заявив Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов поводиться, як персонаж з "12 стільців", спочатку гроші, а потім я буду вам боротися з ковідом, - глава Мінфіну Марченко

Міністр зазначив, що хотів би запитати Саакашвілі, "хто він такий, і що він зробив для України, що він дозволяє собі мене, як міністра фінансів, у чомусь звинувачувати?".

Марченко додав, що звинувачення міністерства фінансів в корупції на митниці не є нормальним, адже питання контрабанди більше стосується правоохоронних органів.

"Вони думають тільки про те, що ось я зараз відкрию українську митницю - і всім буде добре, умовно. Вони роблять такі пропозиції без найменшого критичного аналізу. Коли ми про це говоримо, вони нас звинувачують у тому, що ми корупціонери. Це хіба нормально ? Тому я кажу, товаришу, ти спочатку матчастину вивчи, а потім будеш спілкуватися з міністром фінансів", - висловився він.

Раніше Саакашвілі в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" звинуватив Марченка в причетності до корупції на митниці і в податкових органах. Зокрема, він сказав: "Людина, яка ні розмовляти не вміє, ніколи жодної розумної речі від нього не чув, ні позитивної ідеї від нього не чув, всі починання блокує, і плюс він і все його міністерство повністю пов'язане з системою корупції, продовжує працювати міністром фінансів".

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) Марченко Сергій (595)
Топ коментарі
+35
Ну понеслось.... похоже что мишке скоро опять придется по крышам бегать...
19.04.2021 16:39 Відповісти
19.04.2021 16:39 Відповісти
+28
Михуил собрал славу реформ к которым он особо то и отношения не имел и добровольно сдал 20% территории. Популист не более, что и показали грузины на всех выборах.
19.04.2021 16:50 Відповісти
19.04.2021 16:50 Відповісти
+27
а я так даже не сомневаюсь!
19.04.2021 16:42 Відповісти
19.04.2021 16:42 Відповісти
Міхо,ми Вам вірим!
19.04.2021 22:55 Відповісти
Говорит, что Саакашвили ничего не сделал. А как можно что-то сделать при власти зеленой плесени и иных барыг.
19.04.2021 18:04 Відповісти
Ему работать не дают. Сначала в Одессе барыги не давали. Теперь в Киеве барыги опять мешают. Кругом одни барыги и посередине - Мухил. И вынесенный приговор 5 лет на родине, где он все так реформировал. Человек без паспорта. Наследник Паниковского.
19.04.2021 18:50 Відповісти
Якраз в Одесі він ЗРОБИВ. І дорогу на Рені. І "єдине вікно" (щоправда, ще за Порошенка центр адмінпослуг закрили, бо так бюрократія позбавлялася своїх доходів). І Одеську митницю (з Марушевською) - лише ТОДІ, за опитуваннями одеських бізнесменів, митниця не вимагала хабарів.
Саакашвілі серед українських чиновників - як марсіянин: нульова толеранція до корупції.
20.04.2021 08:21 Відповісти
100%
19.04.2021 22:55 Відповісти
Ну, команда клоунов и иллюзионистов ещё та команда... Там шулер на шулере сидит, пришли туда, что бы "внукам хватило"...
19.04.2021 18:11 Відповісти
Я боюсь,что они оба правы - и козявка, и шулер!
19.04.2021 18:27 Відповісти
нашему министру до Миха как до Китая.. "боком"
Саакашвили ПОКАЗЛ в действии реформу. А этот что показал? НОЛЬ
19.04.2021 18:36 Відповісти
Корупція в рази збільшилась саме при зеленій владі.І це факт.
19.04.2021 18:50 Відповісти
Коломойский сравнил Саакашвили с собакой. "Когда собака без намордника кого-то кусает, нужно наказывать и собаку, и, что важно, ее хозяина. Собак в таких случаях усыпляют.", - сказал Коломойский.
19.04.2021 18:54 Відповісти
Когда ЗеСобачку каломойского усьіпят, то его как хозяина тоже накажут, а может бьіть ЗеСобачка его даже "переживет"
19.04.2021 20:21 Відповісти
песиголовець коломойський вже даааааааавно повинен бути в буцегарні а воно править країною.
19.04.2021 22:57 Відповісти
При Байдене Миха их нах вертел!
19.04.2021 19:08 Відповісти
Шо там с растаможкой? Аферистам можно по льготе, других нах послали? Даже в эпедимею не дали завести. Спасибо Нетьманцеву, Марченко, Арахамии, и клоуну
19.04.2021 19:11 Відповісти


Міністр фінансів Марченко: Саакашвілі - "шулер з великої дороги" - Цензор.НЕТ 7927
19.04.2021 19:14 Відповісти
Уже 105 : 102
19.04.2021 19:16 Відповісти
АЛЕ РАХУНОК ДАЛЕКО НЕ КІНЦЕВИЙ.
19.04.2021 20:30 Відповісти
Прочитал : ****** меня. Я это не потерплю. Поэтому я говорю, что, условный "товарищ С.", покажи, что ты можешь, ты в Украине уже показывал в губернаторстве, и сейчас ты просто пытаешься раздувать мыльный пузырь. Источник: https://censor.net/ru/n3260666
Може я щось не так зрозумів
20.04.2021 00:35 Відповісти
О слугоуроды по пути порохоботов идут, и до этих стало доходить, что грузинскому карлсону пора бегать по крышам.
19.04.2021 19:34 Відповісти
Взагалі то бувать тільки бандити з великої дороги. Шулери - в інших місцях.
показати весь коментар
19.04.2021 20:28 Відповісти
19.04.2021 20:55 Відповісти
Окремі саакобіли ще не перестали поклони зайді бити.
Прикольно, як відхрестилися од барила ті, хто за нього збирався голосувати.
А виття яке стояло від 2015-го ! До неба ! Билися в екстазі через "месію", (як зараз б*ються через іншого), який обіцяв за 70 днів рай в Україні, накидалися на тих, хто не поділяв їхній сказ.
І ніколи не забуду, як сектанти вищали до мене, що оце чмо - =більший українець, ніж я=, надривалися, як він "любить" Україну ... Про обзивання і погрози вже мовчу.
Тепер самі плюють в нього, розчарувалися в ідолі. Нового знайшли. Риторика - один в один.
19.04.2021 21:17 Відповісти
То, что Саакашвили мошенник и брехло- это констатация факта. Вопрос другой, что он делает в гос. органах, и за что там получает немалые деньги, за счет всех нас?
19.04.2021 21:28 Відповісти
К Михо можно относиться по разному. На Западе - он уважаемый человек, в отличие от большинства нынешних и бывших наших политиков, а у нас, к сожалению, любого могут смешать с грязью. Мне было очень стыдно наблюдать, как его, грубо говоря "мордой на пол", захватили холуи Порошенко и выкинули из страны, так как стал неугоден одесской "элите". Расцениваю это, как большой минус Порошенко, хотя для меня он пока лучший Президент за годы независимости Украины.
19.04.2021 21:42 Відповісти
Конечно, США же не могут признать, что вкачали в Грузию 16 миллиардов при этом чебуреке - и обосрались
19.04.2021 21:58 Відповісти
Вкачали в Грузию и это дало результат. У нас пока, все закачки, по пути к государству, как то незаметно рассасываются. Такі наші справи, малята.
19.04.2021 22:05 Відповісти
16 млрд. в такую маленькую страну...это очень много, особенно если учесть, что экономика была ниже плинтуса - все разворовали мафиози. сейчас немного поднялась - до уровня колен, не более
20.04.2021 01:06 Відповісти
Та тут усі винні. Саакашвілі винен, що прийняв громадянство України, Порошенко, що дав те громадянство, а потім за формальною ознакою забрав його. Зеленський винен, що знову дав.
Краще б Саакашвілі залишався іконою позитивних реформ в Грузії. Було би більше користі, ніж працювати у підтанцьовці спочатку у Петра Олексійовича, потім у Зеленського.
Саакашвілі не може бути другим, ну а першим у нас йому ніколи не стати.
19.04.2021 23:03 Відповісти
избалованный мамочкой единственный сін=нарцисс, он по-другому не умеет, да еще и психогены южные...
20.04.2021 01:04 Відповісти
а Миха обзывал действующего Президента воюющей страны "Толстой ..опой" и пел везде про это песенки,- это нормально?
20.04.2021 01:08 Відповісти
это мы знаем и без марченко.
бабуин саака быдло знатно разводит
19.04.2021 22:09 Відповісти
Мерзко читать комментарии вроде бы украинцев по поводу этой чулки типа министра финансов. Министр финансов это менеджер,который финансирует перспективное развитие и бухгалтер,сводящий дебет с кредитом. Это про этого министра финансов,украинцы? Хоть один министр финансов за тридцать лет был в Украине? Похоронили все промышленность( четвертую экономику в Европе на 1991 год свели до уровня африканских стран) Сколько можно выставлять себя украинцем и оправдывать гарулячество( титьки для себе) Тупейшие вопросы на форуме почему Саакашвили не сделал? А он был у власти,к нему вообще можно что то предъявлять? Ведь это он выбирает в местные советы депутатов и председателей,Серов,которые закрывают ваши школы,сельские больницы,ремонтируют дороги по "армянски",что бы непрерывно латать "новую дорогу" даже через месяц после строительства? Ведь это он назначил вам местных полицейских,прокуроров,судей,которым вы даёте взятки и спокойно смотрите когда они строят дворцы в лесу ,у озер,отгораживаясь от нас заборами и творя беспредел а мы снова и снова этих ублюдков их родичей выбирает править собой! В этом тоже виноват Саакашвили? Он виноват что вся самая мерзкая часть общества у нас выбрана нами править( бандиты,убийцы,воры,правда оправданные судьми,в которых сидят их дети)? Это ж он виноват? Он предлагает снизить налоги. Плохо,правда? Он предлагает дешёвые авто? Плохо правда? Он предлагает убрать"доляров" согласователей из чинуш ,плохо правда? Он предлагает продавать землю,да это плохо. Но он предлагает что бы мы решали что бы если это плохо для нас всех то на плебесцитах принимать что для нас хорошо! У этого человека есть результат,хороший. У кого из наших пиз#дунов он есть? У них лозунги ,а затем любимое выражение- На жаль и т.д. Когда же мы свое настоящее и будущее перестанем продавать за 200 ПеПо,100 Юль,50 мураев? Эти люди во власти тридцать лет. НИЧЕГО они не сделали. Надо выбрать того кто имеет историю УСПЕХА- понимает цель,знает средства как выполнить,владеет инструментарием. Это "финансовое чудо" кто оно,что оно сделали? Оно сделали аудит предприятий( суперликвидных) генерирующих УБЫТОК? Нет. Оно обеспечивает финсирование социалки? Нет.( Долги по ЗП 3млрд.) У Оно есть план развития отраслей? Нет. Я слышу только что что то остановилось и перестало работать. Вы о чем украинцы? Об этом ничтожества,свадебном хенерале? У нас ВОЙНА,а элементарной инвентаризации не проведено,даже понимания нет что есть в государстве и кто этим пользуется. Науки нет,уже половина медиков сбежала за кордон,кислород проблема( решается за МЕСЯЦ ) ИМПОТЕНТЫ некомпетентные у власти,неужели вам это не надоело. Даже скомороха выбрали в президенты так может "рискнете" и дадите власть команде с лидером имеющим историю успеха? Он ПОСТРОИЛ ШКОЛЫ,БОЛЬНИЦЫ,ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ АРМИЮ,ИНФРАСТРУКТУРУ,НОВЫЙ НЕКОРРУМПИРОВАНЫЙ госаапарат( сравните ВСЕ "гении" ,трубящие про гастрабайтеров,порезали на металл ЧЕТВЕРТУЮ экономику Европы на 1991г.,уничтожили ВСЮ социалку,загнали страну в долги)! Может наконец "рискнем" избрать его команду

вместо таких Яценюхов УРА газ по 70$,а затем -На жаль по 450$? Точно хоть евробляхи поедут и "дояров" из чинуш на 99%менше станет!
20.04.2021 02:58 Відповісти
Зачем столько букафф?
Меньше всего здесь упоминают Марченко.
Он ни для кого не интересен, как и весь кабмин зеленых проффесианалов
20.04.2021 13:06 Відповісти
По определению проворовавшейся козявки, то подозреваю, что Саакашвили прав.
20.04.2021 07:55 Відповісти
Марченко, на конюшне навоз выгребать с его куриным мозгом
20.04.2021 10:19 Відповісти
Марченко до Саакашвілі як свині до вух. Чому Ще тримає такого міністра...мабуть він влаштовує Зелю, і його воровиту команду.
20.04.2021 10:41 Відповісти
За годы правления Саакашвили через тюрьмы прошло 320 000 человек, причем почти всех их жестоко пытали. Активно работали и «эскадроны смерти», уничтожая противников режима просто на улицах. Об этом, и о многом другом в таком же духе, https://ava.md/go/?url=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fpolitics%2Fnana-kakabadze-rezhim-saakashvili-byil-huzhe-fashistskogo-325-tyisyach-gruzin-sideli-v-tyurme.htm рассказала грузинская правозащитница Нана Какабадзе, назвавшая режим Саакашвили «фасадной демократией».
Что касается борьбы с коррупцией, то, по мнению Какабадзе, хотя на низком уровне брать взятки перестали, окружение Саакашвили было абсолютно коррупционно. «Это были такого уровня масштабы коррупции, что в Грузии мы такого не помним - https://ava.md/go/?url=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fpolitics%2Fbedzina-ivanishvili-finansiroval-saakashvili.htm заявила Какабадзе .- Даже в советский и постсоветский период, во времена Шеварднадзе такой коррупции у нас не существовало
Жонглируя пустословием о «реформах», Саакашвили выстроил себе репутацию «успешного реформатора», единственное, в чем он оказался успешен - это разрушение.
По данным опроса, проведенного в июне 2009 года грузинской газетой «Квирис палитра», после «революции роз» работу потеряли 50,4 % опрошенных или членов их семей. Официальный уровень безработицы вырос всего лишь с 11,5 % в 2003 году до 16,5 % в 2008: Михо, как всегда, бессовестно лгал. Впрочем, стоит ли говорить о совести, если речь идет всего, лишь о клоуне на политическом манеже?
20.04.2021 11:10 Відповісти
СААКА
"как только Порошенко уберется,
ПЕНСИЯ УДВОИТСЯ в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты.
а к концу года ОНА УТРОИТСЯ.
а в целом за одну каденцию нормальной власти она может
УВЕЛИЧИТЬСЯ В 7-8 РАЗ.


Я НЕ КАКОЙ-ТО ТАМ ПОПУЛИСТ И СКАЗОЧНИК", - ЗАЯВИЛ ОН.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/02/4/7170528/
20.04.2021 11:17 Відповісти
Это мне напоминает - "а если бы на моем месте был какой - нибудь дурачок?"
20.04.2021 13:02 Відповісти
СААКАШВИЛИ НАЧАЛ ПРЕВОЗНОСИТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК В УКРАИНЕ

Лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили требует особых привилегий для русского языка в Украине.
Внимание на скандальное заявление Михаила Саакашвили обратил украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

«Саакашвили эфире канала Politeka online об украинском языке как государственном в Украине», - написал Голобуцкий перед высказыванием Саакашвили.


«Не надо людей насиловать…

Я говорил: ребята, зачем мы отдаем эту культуру? Зачем мы дарим ее Путину?
ЭТО НАША РУССКОЯЗЫЧНАЯ ОДЕССКАЯ КУЛЬТУРА, ЕВРЕЙСКАЯ», - сказал Саакашвили.
20.04.2021 11:21 Відповісти
12 августа 2008-го Саакашвили была принята капитуляция Грузии и теперь самое время напомнить про «грузинский опыт»
Пять дней назад украинцы вспоминали об агрессии России в Грузии. Сегодня есть смысл вспомнить об окончании этой войны, которая закончилась через 5 дней после ее начала, то есть, 12 августа 2008 года, закончилась подписанием плана Медведева-Саркози.
В названии плана, как видно, фамилия Саакашвили отсутствует.
Тот план был разработан в Москве, 12 августа 2008 года в результате переговоров президентов России и Франции. 14 августа 2008 года был подписан представителями Абхазии и Южной Осетии, а 15 августа тот же документ был подписан президентом Грузии Саакашвили..
Он отмечает, согласно этому плану Саакашвили узаконил российские войска на территории Абхазии и Южной Осетии и сделал юридический шаг для его признания.
Через месяц после этого Саакашвили начнет закупать электроэнергию в оккупированной Абхазии, платя «марионеткам» доллары. Еще спустя 2 года после этого Саакашвили возобновит импорт российских товаров в довоенных масштабах, при полном запрете экспорта грузинских товаров в Россию. Еще спустя 4 года после этого Саакашвили в одностороннем порядке отменит визы для оккупантов.
Самое главное, еще спустя 9 лет после этого «грузинского реформатора» будут тянуть через государственную границу Украины, разрушая основы государственности только для того, чтобы он здесь рассказывал про «грузинский опыт».
https://replyua.net/politika/219032-bloger-12-avgusta-2008-go-saakashvili-byla-prinyata-kapitulyaciya-gruzii-i-teper-samoe-vremya-napomnit-pro-gruzinskiy-opyt.html
20.04.2021 11:23 Відповісти
28.07.2020 г.​​СААКАШВИЛИ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ НА КУРЧЕНКО
В СБУ отследили возобновление контактов Михаила Саакашвили со своим недавним спонсором Сергеем Курченко.
http://ord-ua.com/2020/07/28/saakashvili-prodolzhaet-rabotat-na-kurchenko/
20.04.2021 11:25 Відповісти
Михо может и хороший, но психопат.
20.04.2021 19:45 Відповісти
каждое слово марченко сказал исключительно сам себе о себе.
21.04.2021 01:27 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 