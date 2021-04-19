Міністр фінансів Марченко: Саакашвілі - "шулер з великої дороги"
Міністр фінансів Сергій Марченко у відповідь на публічні звинувачення в корупції назвав главу виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі "шулером з великої дороги".
Свою думку про Саакашвілі він озвучив в інтерв'ю виданню Lb.ua, інформує Цензор.НЕТ.
Міністр обурився, що Саакашвілі "щось намагався зробити, але ідеї не зайшли", а тепер він звинувачує сторонніх людей.
"Шулер з великої дороги, це приїжджий гастарбайтер. Він приїхав, щоб спробувати втілити якісь ідеї, що не зайшли, і зараз він намагається звинуватити у своїх проблемах когось іншого. Вибрав мене. Я це не потерплю. Тому я кажу, що, умовний "товариш С.", покажи, що ти можеш, ти в Україні вже показував у губернаторстві, і зараз ти просто намагаєшся роздувати мильну бульбашку. Ти фейк, ти фейкова історія, тебе підживлюють просто інформаційно, оскільки чомусь вважається, що тебе мають носити на руках", - заявив Марченко.
Міністр зазначив, що хотів би запитати Саакашвілі, "хто він такий, і що він зробив для України, що він дозволяє собі мене, як міністра фінансів, у чомусь звинувачувати?".
Марченко додав, що звинувачення міністерства фінансів в корупції на митниці не є нормальним, адже питання контрабанди більше стосується правоохоронних органів.
"Вони думають тільки про те, що ось я зараз відкрию українську митницю - і всім буде добре, умовно. Вони роблять такі пропозиції без найменшого критичного аналізу. Коли ми про це говоримо, вони нас звинувачують у тому, що ми корупціонери. Це хіба нормально ? Тому я кажу, товаришу, ти спочатку матчастину вивчи, а потім будеш спілкуватися з міністром фінансів", - висловився він.
Раніше Саакашвілі в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" звинуватив Марченка в причетності до корупції на митниці і в податкових органах. Зокрема, він сказав: "Людина, яка ні розмовляти не вміє, ніколи жодної розумної речі від нього не чув, ні позитивної ідеї від нього не чув, всі починання блокує, і плюс він і все його міністерство повністю пов'язане з системою корупції, продовжує працювати міністром фінансів".
Саакашвілі серед українських чиновників - як марсіянин: нульова толеранція до корупції.
Саакашвили ПОКАЗЛ в действии реформу. А этот что показал? НОЛЬ
Може я щось не так зрозумів
Прикольно, як відхрестилися од барила ті, хто за нього збирався голосувати.
А виття яке стояло від 2015-го ! До неба ! Билися в екстазі через "месію", (як зараз б*ються через іншого), який обіцяв за 70 днів рай в Україні, накидалися на тих, хто не поділяв їхній сказ.
І ніколи не забуду, як сектанти вищали до мене, що оце чмо - =більший українець, ніж я=, надривалися, як він "любить" Україну ... Про обзивання і погрози вже мовчу.
Тепер самі плюють в нього, розчарувалися в ідолі. Нового знайшли. Риторика - один в один.
Краще б Саакашвілі залишався іконою позитивних реформ в Грузії. Було би більше користі, ніж працювати у підтанцьовці спочатку у Петра Олексійовича, потім у Зеленського.
Саакашвілі не може бути другим, ну а першим у нас йому ніколи не стати.
бабуин саака быдло знатно разводит
вместо таких Яценюхов УРА газ по 70$,а затем -На жаль по 450$? Точно хоть евробляхи поедут и "дояров" из чинуш на 99%менше станет!
Меньше всего здесь упоминают Марченко.
Он ни для кого не интересен, как и весь кабмин зеленых проффесианалов
Что касается борьбы с коррупцией, то, по мнению Какабадзе, хотя на низком уровне брать взятки перестали, окружение Саакашвили было абсолютно коррупционно. «Это были такого уровня масштабы коррупции, что в Грузии мы такого не помним - https://ava.md/go/?url=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fpolitics%2Fbedzina-ivanishvili-finansiroval-saakashvili.htm заявила Какабадзе .- Даже в советский и постсоветский период, во времена Шеварднадзе такой коррупции у нас не существовало
Жонглируя пустословием о «реформах», Саакашвили выстроил себе репутацию «успешного реформатора», единственное, в чем он оказался успешен - это разрушение.
По данным опроса, проведенного в июне 2009 года грузинской газетой «Квирис палитра», после «революции роз» работу потеряли 50,4 % опрошенных или членов их семей. Официальный уровень безработицы вырос всего лишь с 11,5 % в 2003 году до 16,5 % в 2008: Михо, как всегда, бессовестно лгал. Впрочем, стоит ли говорить о совести, если речь идет всего, лишь о клоуне на политическом манеже?
"как только Порошенко уберется,
ПЕНСИЯ УДВОИТСЯ в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты.
а к концу года ОНА УТРОИТСЯ.
а в целом за одну каденцию нормальной власти она может
УВЕЛИЧИТЬСЯ В 7-8 РАЗ.
Я НЕ КАКОЙ-ТО ТАМ ПОПУЛИСТ И СКАЗОЧНИК", - ЗАЯВИЛ ОН.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/02/4/7170528/
Лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили требует особых привилегий для русского языка в Украине.
Внимание на скандальное заявление Михаила Саакашвили обратил украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
«Саакашвили эфире канала Politeka online об украинском языке как государственном в Украине», - написал Голобуцкий перед высказыванием Саакашвили.
«Не надо людей насиловать…
Я говорил: ребята, зачем мы отдаем эту культуру? Зачем мы дарим ее Путину?
ЭТО НАША РУССКОЯЗЫЧНАЯ ОДЕССКАЯ КУЛЬТУРА, ЕВРЕЙСКАЯ», - сказал Саакашвили.
Пять дней назад украинцы вспоминали об агрессии России в Грузии. Сегодня есть смысл вспомнить об окончании этой войны, которая закончилась через 5 дней после ее начала, то есть, 12 августа 2008 года, закончилась подписанием плана Медведева-Саркози.
В названии плана, как видно, фамилия Саакашвили отсутствует.
Тот план был разработан в Москве, 12 августа 2008 года в результате переговоров президентов России и Франции. 14 августа 2008 года был подписан представителями Абхазии и Южной Осетии, а 15 августа тот же документ был подписан президентом Грузии Саакашвили..
Он отмечает, согласно этому плану Саакашвили узаконил российские войска на территории Абхазии и Южной Осетии и сделал юридический шаг для его признания.
Через месяц после этого Саакашвили начнет закупать электроэнергию в оккупированной Абхазии, платя «марионеткам» доллары. Еще спустя 2 года после этого Саакашвили возобновит импорт российских товаров в довоенных масштабах, при полном запрете экспорта грузинских товаров в Россию. Еще спустя 4 года после этого Саакашвили в одностороннем порядке отменит визы для оккупантов.
Самое главное, еще спустя 9 лет после этого «грузинского реформатора» будут тянуть через государственную границу Украины, разрушая основы государственности только для того, чтобы он здесь рассказывал про «грузинский опыт».
https://replyua.net/politika/219032-bloger-12-avgusta-2008-go-saakashvili-byla-prinyata-kapitulyaciya-gruzii-i-teper-samoe-vremya-napomnit-pro-gruzinskiy-opyt.html
В СБУ отследили возобновление контактов Михаила Саакашвили со своим недавним спонсором Сергеем Курченко.
http://ord-ua.com/2020/07/28/saakashvili-prodolzhaet-rabotat-na-kurchenko/