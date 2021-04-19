Міністр фінансів Марченко: Саакашвілі - "шулер з великої дороги"

Міністр фінансів Сергій Марченко у відповідь на публічні звинувачення в корупції назвав главу виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі "шулером з великої дороги".

Свою думку про Саакашвілі він озвучив в інтерв'ю виданню Lb.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр обурився, що Саакашвілі "щось намагався зробити, але ідеї не зайшли", а тепер він звинувачує сторонніх людей.

"Шулер з великої дороги, це приїжджий гастарбайтер. Він приїхав, щоб спробувати втілити якісь ідеї, що не зайшли, і зараз він намагається звинуватити у своїх проблемах когось іншого. Вибрав мене. Я це не потерплю. Тому я кажу, що, умовний "товариш С.", покажи, що ти можеш, ти в Україні вже показував у губернаторстві, і зараз ти просто намагаєшся роздувати мильну бульбашку. Ти фейк, ти фейкова історія, тебе підживлюють просто інформаційно, оскільки чомусь вважається, що тебе мають носити на руках", - заявив Марченко.

Міністр зазначив, що хотів би запитати Саакашвілі, "хто він такий, і що він зробив для України, що він дозволяє собі мене, як міністра фінансів, у чомусь звинувачувати?".

Марченко додав, що звинувачення міністерства фінансів в корупції на митниці не є нормальним, адже питання контрабанди більше стосується правоохоронних органів.

"Вони думають тільки про те, що ось я зараз відкрию українську митницю - і всім буде добре, умовно. Вони роблять такі пропозиції без найменшого критичного аналізу. Коли ми про це говоримо, вони нас звинувачують у тому, що ми корупціонери. Це хіба нормально ? Тому я кажу, товаришу, ти спочатку матчастину вивчи, а потім будеш спілкуватися з міністром фінансів", - висловився він.

Раніше Саакашвілі в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" звинуватив Марченка в причетності до корупції на митниці і в податкових органах. Зокрема, він сказав: "Людина, яка ні розмовляти не вміє, ніколи жодної розумної речі від нього не чув, ні позитивної ідеї від нього не чув, всі починання блокує, і плюс він і все його міністерство повністю пов'язане з системою корупції, продовжує працювати міністром фінансів".