РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8466 посетителей онлайн
Новости
29 967 246

Министр финансов Марченко: Саакашвили - "шулер с большой дороги"

Министр финансов Марченко: Саакашвили - "шулер с большой дороги"

Министр финансов Сергей Марченко в ответ на публичные обвинения в коррупции назвал главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили "шулером с большой дороги".

Свое мнение о Саакашвили он озвучил в интервью изданию Lb.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Министр возмутился, что Саакашвили "что-то пытался сделать, но идеи не зашли", а теперь он обвиняет посторонних людей.

"Шулер с большой дороги, это приезжий гастарбайтер. Он приехал, чтобы попытаться воплотить какие-то идеи, которые не зашли, и сейчас он пытается обвинить в своих проблемах кого-то другого. Выбрал меня. Я это не потерплю. Поэтому я говорю, что, условный "товарищ С.", покажи, что ты можешь, ты в Украине уже показывал в губернаторстве, и сейчас ты просто пытаешься раздувать мыльный пузырь. Ты фейк, ты фейковая история, тебя подпитывают просто информационно, так как почему-то считается, что тебя должны носить на руках", - заявил Марченко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Степанов ведет себя как персонаж из "12 стульев", сначала деньги, а потом я буду вам бороться с ковидом, - глава Минфина Марченко

Министр отметил, что хотел бы спросить Саакашвили, "кто он такой, и что он сделал для Украины, что он позволяет себе меня, как министра финансов, в чем-то обвинять?".

Марченко добавил, что обвинение министерства финансов в коррупции на таможне не является нормальным, ведь вопрос контрабанды больше касается правоохранительных органов.

"Они думают только о том, что вот я сейчас открою украинскую таможню - и всем будет хорошо, условно. Они делают такие предложения без малейшего критического анализа. Когда мы об этом говорим, они нас обвиняют в том, что мы коррупционеры. Это разве нормально? Поэтому я говорю, товарищ, ты сначала матчасть выучи, а потом будешь общаться с министром финансов", - высказался он.

Также на Цензор.НЕТ: "Государственная система полностью прогнила", - Саакашвили о таможне. ВИДЕО

Ранее Саакашвили в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" обвинил Марченко в причастности к коррупции на таможне и в налоговых органах. В частности, он сказал: "Человек, который ни разговаривать не умеет, никогда ни одной разумной вещи от него не слышал, ни положительной идеи от него не слышал, все начинания блокирует, и плюс он и все его министерство полностью связано с системой коррупции, продолжает работать министром финансов".

Автор: 

Саакашвили Михеил (3307) Марченко Сергей (302)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+35
Ну понеслось.... похоже что мишке скоро опять придется по крышам бегать...
показать весь комментарий
19.04.2021 16:39 Ответить
+28
Михуил собрал славу реформ к которым он особо то и отношения не имел и добровольно сдал 20% территории. Популист не более, что и показали грузины на всех выборах.
показать весь комментарий
19.04.2021 16:50 Ответить
+27
а я так даже не сомневаюсь!
показать весь комментарий
19.04.2021 16:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Міхо,ми Вам вірим!
показать весь комментарий
19.04.2021 22:55 Ответить
Говорит, что Саакашвили ничего не сделал. А как можно что-то сделать при власти зеленой плесени и иных барыг.
показать весь комментарий
19.04.2021 18:04 Ответить
Ему работать не дают. Сначала в Одессе барыги не давали. Теперь в Киеве барыги опять мешают. Кругом одни барыги и посередине - Мухил. И вынесенный приговор 5 лет на родине, где он все так реформировал. Человек без паспорта. Наследник Паниковского.
показать весь комментарий
19.04.2021 18:50 Ответить
Якраз в Одесі він ЗРОБИВ. І дорогу на Рені. І "єдине вікно" (щоправда, ще за Порошенка центр адмінпослуг закрили, бо так бюрократія позбавлялася своїх доходів). І Одеську митницю (з Марушевською) - лише ТОДІ, за опитуваннями одеських бізнесменів, митниця не вимагала хабарів.
Саакашвілі серед українських чиновників - як марсіянин: нульова толеранція до корупції.
показать весь комментарий
20.04.2021 08:21 Ответить
100%
показать весь комментарий
19.04.2021 22:55 Ответить
Ну, команда клоунов и иллюзионистов ещё та команда... Там шулер на шулере сидит, пришли туда, что бы "внукам хватило"...
показать весь комментарий
19.04.2021 18:11 Ответить
Я боюсь,что они оба правы - и козявка, и шулер!
показать весь комментарий
19.04.2021 18:27 Ответить
нашему министру до Миха как до Китая.. "боком"
Саакашвили ПОКАЗЛ в действии реформу. А этот что показал? НОЛЬ
показать весь комментарий
19.04.2021 18:36 Ответить
Корупція в рази збільшилась саме при зеленій владі.І це факт.
показать весь комментарий
19.04.2021 18:50 Ответить
Коломойский сравнил Саакашвили с собакой. "Когда собака без намордника кого-то кусает, нужно наказывать и собаку, и, что важно, ее хозяина. Собак в таких случаях усыпляют.", - сказал Коломойский.
показать весь комментарий
19.04.2021 18:54 Ответить
Когда ЗеСобачку каломойского усьіпят, то его как хозяина тоже накажут, а может бьіть ЗеСобачка его даже "переживет"
показать весь комментарий
19.04.2021 20:21 Ответить
песиголовець коломойський вже даааааааавно повинен бути в буцегарні а воно править країною.
показать весь комментарий
19.04.2021 22:57 Ответить
При Байдене Миха их нах вертел!
показать весь комментарий
19.04.2021 19:08 Ответить
Шо там с растаможкой? Аферистам можно по льготе, других нах послали? Даже в эпедимею не дали завести. Спасибо Нетьманцеву, Марченко, Арахамии, и клоуну
показать весь комментарий
19.04.2021 19:11 Ответить


Міністр фінансів Марченко: Саакашвілі - "шулер з великої дороги" - Цензор.НЕТ 7927
показать весь комментарий
19.04.2021 19:14 Ответить
Уже 105 : 102
показать весь комментарий
19.04.2021 19:16 Ответить
АЛЕ РАХУНОК ДАЛЕКО НЕ КІНЦЕВИЙ.
показать весь комментарий
19.04.2021 20:30 Ответить
Прочитал : ****** меня. Я это не потерплю. Поэтому я говорю, что, условный "товарищ С.", покажи, что ты можешь, ты в Украине уже показывал в губернаторстве, и сейчас ты просто пытаешься раздувать мыльный пузырь. Источник: https://censor.net/ru/n3260666
Може я щось не так зрозумів
показать весь комментарий
20.04.2021 00:35 Ответить
О слугоуроды по пути порохоботов идут, и до этих стало доходить, что грузинскому карлсону пора бегать по крышам.
показать весь комментарий
19.04.2021 19:34 Ответить
Взагалі то бувать тільки бандити з великої дороги. Шулери - в інших місцях.
показать весь комментарий
19.04.2021 20:28 Ответить
показать весь комментарий
19.04.2021 20:55 Ответить
Окремі саакобіли ще не перестали поклони зайді бити.
Прикольно, як відхрестилися од барила ті, хто за нього збирався голосувати.
А виття яке стояло від 2015-го ! До неба ! Билися в екстазі через "месію", (як зараз б*ються через іншого), який обіцяв за 70 днів рай в Україні, накидалися на тих, хто не поділяв їхній сказ.
І ніколи не забуду, як сектанти вищали до мене, що оце чмо - =більший українець, ніж я=, надривалися, як він "любить" Україну ... Про обзивання і погрози вже мовчу.
Тепер самі плюють в нього, розчарувалися в ідолі. Нового знайшли. Риторика - один в один.
показать весь комментарий
19.04.2021 21:17 Ответить
То, что Саакашвили мошенник и брехло- это констатация факта. Вопрос другой, что он делает в гос. органах, и за что там получает немалые деньги, за счет всех нас?
показать весь комментарий
19.04.2021 21:28 Ответить
К Михо можно относиться по разному. На Западе - он уважаемый человек, в отличие от большинства нынешних и бывших наших политиков, а у нас, к сожалению, любого могут смешать с грязью. Мне было очень стыдно наблюдать, как его, грубо говоря "мордой на пол", захватили холуи Порошенко и выкинули из страны, так как стал неугоден одесской "элите". Расцениваю это, как большой минус Порошенко, хотя для меня он пока лучший Президент за годы независимости Украины.
показать весь комментарий
19.04.2021 21:42 Ответить
Конечно, США же не могут признать, что вкачали в Грузию 16 миллиардов при этом чебуреке - и обосрались
показать весь комментарий
19.04.2021 21:58 Ответить
Вкачали в Грузию и это дало результат. У нас пока, все закачки, по пути к государству, как то незаметно рассасываются. Такі наші справи, малята.
показать весь комментарий
19.04.2021 22:05 Ответить
16 млрд. в такую маленькую страну...это очень много, особенно если учесть, что экономика была ниже плинтуса - все разворовали мафиози. сейчас немного поднялась - до уровня колен, не более
показать весь комментарий
20.04.2021 01:06 Ответить
Та тут усі винні. Саакашвілі винен, що прийняв громадянство України, Порошенко, що дав те громадянство, а потім за формальною ознакою забрав його. Зеленський винен, що знову дав.
Краще б Саакашвілі залишався іконою позитивних реформ в Грузії. Було би більше користі, ніж працювати у підтанцьовці спочатку у Петра Олексійовича, потім у Зеленського.
Саакашвілі не може бути другим, ну а першим у нас йому ніколи не стати.
показать весь комментарий
19.04.2021 23:03 Ответить
избалованный мамочкой единственный сін=нарцисс, он по-другому не умеет, да еще и психогены южные...
показать весь комментарий
20.04.2021 01:04 Ответить
а Миха обзывал действующего Президента воюющей страны "Толстой ..опой" и пел везде про это песенки,- это нормально?
показать весь комментарий
20.04.2021 01:08 Ответить
это мы знаем и без марченко.
бабуин саака быдло знатно разводит
показать весь комментарий
19.04.2021 22:09 Ответить
Мерзко читать комментарии вроде бы украинцев по поводу этой чулки типа министра финансов. Министр финансов это менеджер,который финансирует перспективное развитие и бухгалтер,сводящий дебет с кредитом. Это про этого министра финансов,украинцы? Хоть один министр финансов за тридцать лет был в Украине? Похоронили все промышленность( четвертую экономику в Европе на 1991 год свели до уровня африканских стран) Сколько можно выставлять себя украинцем и оправдывать гарулячество( титьки для себе) Тупейшие вопросы на форуме почему Саакашвили не сделал? А он был у власти,к нему вообще можно что то предъявлять? Ведь это он выбирает в местные советы депутатов и председателей,Серов,которые закрывают ваши школы,сельские больницы,ремонтируют дороги по "армянски",что бы непрерывно латать "новую дорогу" даже через месяц после строительства? Ведь это он назначил вам местных полицейских,прокуроров,судей,которым вы даёте взятки и спокойно смотрите когда они строят дворцы в лесу ,у озер,отгораживаясь от нас заборами и творя беспредел а мы снова и снова этих ублюдков их родичей выбирает править собой! В этом тоже виноват Саакашвили? Он виноват что вся самая мерзкая часть общества у нас выбрана нами править( бандиты,убийцы,воры,правда оправданные судьми,в которых сидят их дети)? Это ж он виноват? Он предлагает снизить налоги. Плохо,правда? Он предлагает дешёвые авто? Плохо правда? Он предлагает убрать"доляров" согласователей из чинуш ,плохо правда? Он предлагает продавать землю,да это плохо. Но он предлагает что бы мы решали что бы если это плохо для нас всех то на плебесцитах принимать что для нас хорошо! У этого человека есть результат,хороший. У кого из наших пиз#дунов он есть? У них лозунги ,а затем любимое выражение- На жаль и т.д. Когда же мы свое настоящее и будущее перестанем продавать за 200 ПеПо,100 Юль,50 мураев? Эти люди во власти тридцать лет. НИЧЕГО они не сделали. Надо выбрать того кто имеет историю УСПЕХА- понимает цель,знает средства как выполнить,владеет инструментарием. Это "финансовое чудо" кто оно,что оно сделали? Оно сделали аудит предприятий( суперликвидных) генерирующих УБЫТОК? Нет. Оно обеспечивает финсирование социалки? Нет.( Долги по ЗП 3млрд.) У Оно есть план развития отраслей? Нет. Я слышу только что что то остановилось и перестало работать. Вы о чем украинцы? Об этом ничтожества,свадебном хенерале? У нас ВОЙНА,а элементарной инвентаризации не проведено,даже понимания нет что есть в государстве и кто этим пользуется. Науки нет,уже половина медиков сбежала за кордон,кислород проблема( решается за МЕСЯЦ ) ИМПОТЕНТЫ некомпетентные у власти,неужели вам это не надоело. Даже скомороха выбрали в президенты так может "рискнете" и дадите власть команде с лидером имеющим историю успеха? Он ПОСТРОИЛ ШКОЛЫ,БОЛЬНИЦЫ,ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ АРМИЮ,ИНФРАСТРУКТУРУ,НОВЫЙ НЕКОРРУМПИРОВАНЫЙ госаапарат( сравните ВСЕ "гении" ,трубящие про гастрабайтеров,порезали на металл ЧЕТВЕРТУЮ экономику Европы на 1991г.,уничтожили ВСЮ социалку,загнали страну в долги)! Может наконец "рискнем" избрать его команду

вместо таких Яценюхов УРА газ по 70$,а затем -На жаль по 450$? Точно хоть евробляхи поедут и "дояров" из чинуш на 99%менше станет!
показать весь комментарий
20.04.2021 02:58 Ответить
Зачем столько букафф?
Меньше всего здесь упоминают Марченко.
Он ни для кого не интересен, как и весь кабмин зеленых проффесианалов
показать весь комментарий
20.04.2021 13:06 Ответить
По определению проворовавшейся козявки, то подозреваю, что Саакашвили прав.
показать весь комментарий
20.04.2021 07:55 Ответить
Марченко, на конюшне навоз выгребать с его куриным мозгом
показать весь комментарий
20.04.2021 10:19 Ответить
Марченко до Саакашвілі як свині до вух. Чому Ще тримає такого міністра...мабуть він влаштовує Зелю, і його воровиту команду.
показать весь комментарий
20.04.2021 10:41 Ответить
За годы правления Саакашвили через тюрьмы прошло 320 000 человек, причем почти всех их жестоко пытали. Активно работали и «эскадроны смерти», уничтожая противников режима просто на улицах. Об этом, и о многом другом в таком же духе, https://ava.md/go/?url=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fpolitics%2Fnana-kakabadze-rezhim-saakashvili-byil-huzhe-fashistskogo-325-tyisyach-gruzin-sideli-v-tyurme.htm рассказала грузинская правозащитница Нана Какабадзе, назвавшая режим Саакашвили «фасадной демократией».
Что касается борьбы с коррупцией, то, по мнению Какабадзе, хотя на низком уровне брать взятки перестали, окружение Саакашвили было абсолютно коррупционно. «Это были такого уровня масштабы коррупции, что в Грузии мы такого не помним - https://ava.md/go/?url=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fpolitics%2Fbedzina-ivanishvili-finansiroval-saakashvili.htm заявила Какабадзе .- Даже в советский и постсоветский период, во времена Шеварднадзе такой коррупции у нас не существовало
Жонглируя пустословием о «реформах», Саакашвили выстроил себе репутацию «успешного реформатора», единственное, в чем он оказался успешен - это разрушение.
По данным опроса, проведенного в июне 2009 года грузинской газетой «Квирис палитра», после «революции роз» работу потеряли 50,4 % опрошенных или членов их семей. Официальный уровень безработицы вырос всего лишь с 11,5 % в 2003 году до 16,5 % в 2008: Михо, как всегда, бессовестно лгал. Впрочем, стоит ли говорить о совести, если речь идет всего, лишь о клоуне на политическом манеже?
показать весь комментарий
20.04.2021 11:10 Ответить
СААКА
"как только Порошенко уберется,
ПЕНСИЯ УДВОИТСЯ в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты.
а к концу года ОНА УТРОИТСЯ.
а в целом за одну каденцию нормальной власти она может
УВЕЛИЧИТЬСЯ В 7-8 РАЗ.


Я НЕ КАКОЙ-ТО ТАМ ПОПУЛИСТ И СКАЗОЧНИК", - ЗАЯВИЛ ОН.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/02/4/7170528/
показать весь комментарий
20.04.2021 11:17 Ответить
Это мне напоминает - "а если бы на моем месте был какой - нибудь дурачок?"
показать весь комментарий
20.04.2021 13:02 Ответить
СААКАШВИЛИ НАЧАЛ ПРЕВОЗНОСИТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК В УКРАИНЕ

Лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили требует особых привилегий для русского языка в Украине.
Внимание на скандальное заявление Михаила Саакашвили обратил украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

«Саакашвили эфире канала Politeka online об украинском языке как государственном в Украине», - написал Голобуцкий перед высказыванием Саакашвили.


«Не надо людей насиловать…

Я говорил: ребята, зачем мы отдаем эту культуру? Зачем мы дарим ее Путину?
ЭТО НАША РУССКОЯЗЫЧНАЯ ОДЕССКАЯ КУЛЬТУРА, ЕВРЕЙСКАЯ», - сказал Саакашвили.
показать весь комментарий
20.04.2021 11:21 Ответить
12 августа 2008-го Саакашвили была принята капитуляция Грузии и теперь самое время напомнить про «грузинский опыт»
Пять дней назад украинцы вспоминали об агрессии России в Грузии. Сегодня есть смысл вспомнить об окончании этой войны, которая закончилась через 5 дней после ее начала, то есть, 12 августа 2008 года, закончилась подписанием плана Медведева-Саркози.
В названии плана, как видно, фамилия Саакашвили отсутствует.
Тот план был разработан в Москве, 12 августа 2008 года в результате переговоров президентов России и Франции. 14 августа 2008 года был подписан представителями Абхазии и Южной Осетии, а 15 августа тот же документ был подписан президентом Грузии Саакашвили..
Он отмечает, согласно этому плану Саакашвили узаконил российские войска на территории Абхазии и Южной Осетии и сделал юридический шаг для его признания.
Через месяц после этого Саакашвили начнет закупать электроэнергию в оккупированной Абхазии, платя «марионеткам» доллары. Еще спустя 2 года после этого Саакашвили возобновит импорт российских товаров в довоенных масштабах, при полном запрете экспорта грузинских товаров в Россию. Еще спустя 4 года после этого Саакашвили в одностороннем порядке отменит визы для оккупантов.
Самое главное, еще спустя 9 лет после этого «грузинского реформатора» будут тянуть через государственную границу Украины, разрушая основы государственности только для того, чтобы он здесь рассказывал про «грузинский опыт».
https://replyua.net/politika/219032-bloger-12-avgusta-2008-go-saakashvili-byla-prinyata-kapitulyaciya-gruzii-i-teper-samoe-vremya-napomnit-pro-gruzinskiy-opyt.html
показать весь комментарий
20.04.2021 11:23 Ответить
28.07.2020 г.​​СААКАШВИЛИ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ НА КУРЧЕНКО
В СБУ отследили возобновление контактов Михаила Саакашвили со своим недавним спонсором Сергеем Курченко.
http://ord-ua.com/2020/07/28/saakashvili-prodolzhaet-rabotat-na-kurchenko/
показать весь комментарий
20.04.2021 11:25 Ответить
Михо может и хороший, но психопат.
показать весь комментарий
20.04.2021 19:45 Ответить
каждое слово марченко сказал исключительно сам себе о себе.
показать весь комментарий
21.04.2021 01:27 Ответить
Страница 3 из 3
 
 