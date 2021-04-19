Министр финансов Марченко: Саакашвили - "шулер с большой дороги"
Министр финансов Сергей Марченко в ответ на публичные обвинения в коррупции назвал главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили "шулером с большой дороги".
Свое мнение о Саакашвили он озвучил в интервью изданию Lb.ua, информирует Цензор.НЕТ.
Министр возмутился, что Саакашвили "что-то пытался сделать, но идеи не зашли", а теперь он обвиняет посторонних людей.
"Шулер с большой дороги, это приезжий гастарбайтер. Он приехал, чтобы попытаться воплотить какие-то идеи, которые не зашли, и сейчас он пытается обвинить в своих проблемах кого-то другого. Выбрал меня. Я это не потерплю. Поэтому я говорю, что, условный "товарищ С.", покажи, что ты можешь, ты в Украине уже показывал в губернаторстве, и сейчас ты просто пытаешься раздувать мыльный пузырь. Ты фейк, ты фейковая история, тебя подпитывают просто информационно, так как почему-то считается, что тебя должны носить на руках", - заявил Марченко.
Читайте на Цензор.НЕТ: Степанов ведет себя как персонаж из "12 стульев", сначала деньги, а потом я буду вам бороться с ковидом, - глава Минфина Марченко
Министр отметил, что хотел бы спросить Саакашвили, "кто он такой, и что он сделал для Украины, что он позволяет себе меня, как министра финансов, в чем-то обвинять?".
Марченко добавил, что обвинение министерства финансов в коррупции на таможне не является нормальным, ведь вопрос контрабанды больше касается правоохранительных органов.
"Они думают только о том, что вот я сейчас открою украинскую таможню - и всем будет хорошо, условно. Они делают такие предложения без малейшего критического анализа. Когда мы об этом говорим, они нас обвиняют в том, что мы коррупционеры. Это разве нормально? Поэтому я говорю, товарищ, ты сначала матчасть выучи, а потом будешь общаться с министром финансов", - высказался он.
Также на Цензор.НЕТ: "Государственная система полностью прогнила", - Саакашвили о таможне. ВИДЕО
Ранее Саакашвили в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" обвинил Марченко в причастности к коррупции на таможне и в налоговых органах. В частности, он сказал: "Человек, который ни разговаривать не умеет, никогда ни одной разумной вещи от него не слышал, ни положительной идеи от него не слышал, все начинания блокирует, и плюс он и все его министерство полностью связано с системой коррупции, продолжает работать министром финансов".
Саакашвілі серед українських чиновників - як марсіянин: нульова толеранція до корупції.
Саакашвили ПОКАЗЛ в действии реформу. А этот что показал? НОЛЬ
Може я щось не так зрозумів
Прикольно, як відхрестилися од барила ті, хто за нього збирався голосувати.
А виття яке стояло від 2015-го ! До неба ! Билися в екстазі через "месію", (як зараз б*ються через іншого), який обіцяв за 70 днів рай в Україні, накидалися на тих, хто не поділяв їхній сказ.
І ніколи не забуду, як сектанти вищали до мене, що оце чмо - =більший українець, ніж я=, надривалися, як він "любить" Україну ... Про обзивання і погрози вже мовчу.
Тепер самі плюють в нього, розчарувалися в ідолі. Нового знайшли. Риторика - один в один.
Краще б Саакашвілі залишався іконою позитивних реформ в Грузії. Було би більше користі, ніж працювати у підтанцьовці спочатку у Петра Олексійовича, потім у Зеленського.
Саакашвілі не може бути другим, ну а першим у нас йому ніколи не стати.
бабуин саака быдло знатно разводит
вместо таких Яценюхов УРА газ по 70$,а затем -На жаль по 450$? Точно хоть евробляхи поедут и "дояров" из чинуш на 99%менше станет!
Меньше всего здесь упоминают Марченко.
Он ни для кого не интересен, как и весь кабмин зеленых проффесианалов
Что касается борьбы с коррупцией, то, по мнению Какабадзе, хотя на низком уровне брать взятки перестали, окружение Саакашвили было абсолютно коррупционно. «Это были такого уровня масштабы коррупции, что в Грузии мы такого не помним - https://ava.md/go/?url=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fpolitics%2Fbedzina-ivanishvili-finansiroval-saakashvili.htm заявила Какабадзе .- Даже в советский и постсоветский период, во времена Шеварднадзе такой коррупции у нас не существовало
Жонглируя пустословием о «реформах», Саакашвили выстроил себе репутацию «успешного реформатора», единственное, в чем он оказался успешен - это разрушение.
По данным опроса, проведенного в июне 2009 года грузинской газетой «Квирис палитра», после «революции роз» работу потеряли 50,4 % опрошенных или членов их семей. Официальный уровень безработицы вырос всего лишь с 11,5 % в 2003 году до 16,5 % в 2008: Михо, как всегда, бессовестно лгал. Впрочем, стоит ли говорить о совести, если речь идет всего, лишь о клоуне на политическом манеже?
"как только Порошенко уберется,
ПЕНСИЯ УДВОИТСЯ в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты.
а к концу года ОНА УТРОИТСЯ.
а в целом за одну каденцию нормальной власти она может
УВЕЛИЧИТЬСЯ В 7-8 РАЗ.
Я НЕ КАКОЙ-ТО ТАМ ПОПУЛИСТ И СКАЗОЧНИК", - ЗАЯВИЛ ОН.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/02/4/7170528/
Лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили требует особых привилегий для русского языка в Украине.
Внимание на скандальное заявление Михаила Саакашвили обратил украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
«Саакашвили эфире канала Politeka online об украинском языке как государственном в Украине», - написал Голобуцкий перед высказыванием Саакашвили.
«Не надо людей насиловать…
Я говорил: ребята, зачем мы отдаем эту культуру? Зачем мы дарим ее Путину?
ЭТО НАША РУССКОЯЗЫЧНАЯ ОДЕССКАЯ КУЛЬТУРА, ЕВРЕЙСКАЯ», - сказал Саакашвили.
Пять дней назад украинцы вспоминали об агрессии России в Грузии. Сегодня есть смысл вспомнить об окончании этой войны, которая закончилась через 5 дней после ее начала, то есть, 12 августа 2008 года, закончилась подписанием плана Медведева-Саркози.
В названии плана, как видно, фамилия Саакашвили отсутствует.
Тот план был разработан в Москве, 12 августа 2008 года в результате переговоров президентов России и Франции. 14 августа 2008 года был подписан представителями Абхазии и Южной Осетии, а 15 августа тот же документ был подписан президентом Грузии Саакашвили..
Он отмечает, согласно этому плану Саакашвили узаконил российские войска на территории Абхазии и Южной Осетии и сделал юридический шаг для его признания.
Через месяц после этого Саакашвили начнет закупать электроэнергию в оккупированной Абхазии, платя «марионеткам» доллары. Еще спустя 2 года после этого Саакашвили возобновит импорт российских товаров в довоенных масштабах, при полном запрете экспорта грузинских товаров в Россию. Еще спустя 4 года после этого Саакашвили в одностороннем порядке отменит визы для оккупантов.
Самое главное, еще спустя 9 лет после этого «грузинского реформатора» будут тянуть через государственную границу Украины, разрушая основы государственности только для того, чтобы он здесь рассказывал про «грузинский опыт».
https://replyua.net/politika/219032-bloger-12-avgusta-2008-go-saakashvili-byla-prinyata-kapitulyaciya-gruzii-i-teper-samoe-vremya-napomnit-pro-gruzinskiy-opyt.html
В СБУ отследили возобновление контактов Михаила Саакашвили со своим недавним спонсором Сергеем Курченко.
http://ord-ua.com/2020/07/28/saakashvili-prodolzhaet-rabotat-na-kurchenko/