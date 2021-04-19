Саакашвілі відповів Марченкові: "Дешева козявка, що прокралась, і нікчема"

Голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі відповів міністрові фінансів Сергію Марченку, який раніше назвав його у відповідь на звинувачення в корупції "шулером з великої дороги".

Свою думку про Марченка Саакашвілі виклав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Хто такий Саакашвілі, знає весь світ. Хто такий Марченко, знають тільки такі контрабандисти, як Романенко, Макаренко та інші. З ним добре знайомі всі кришувальники тіньових схем, скрутчики, директори конвертаційних центрів і всі, хто займається обкраданням українського бюджету. У нас просто різні кола знайомств, які перетинаються тільки там, де я стежу, щоб не розікрали український бюджет, а цей тип зі своїми подільниками його активно розкрадають", - написав Саакашвілі.

Він звинуватив Марченка в систематичних спробах гальмувати реформи, у захисті старих схем і кришуванні контрабандних потоків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр фінансів Марченко: Саакашвілі - "шулер з великої дороги"

"Для мене абсолютно зрозумілі висловлювання цього міністра, який є всього лише балакучою головою цілої групи "політичної еліти". Тієї самої, яка несамовито розкрадає все, що бачить, вже 30 років поспіль і смертельно боїться будь-яких змін. Звичайно, для них Саакашвілі - це "шулер з великої дороги, приїжджий гастарбайтер" (с). Для них я - непримиренний ворог, інакше і бути не може. З цим все зрозуміло. Типова риторика злодійкуватих українських чиновників. Відразу починають говорити про гастарбайтерів, які не мають їх вчити. Як на мене, це - найлютіші вороги України", - пише Саакашвілі.

Він пообіцяв домагатися звільнення Марченка з посади міністра фінансів.

"... Україна втрачає час. Цього часу стає дедалі менше, і рано чи пізно він закінчиться. Якщо ми не навчимося позбуватися неефективності і шкідництва, зберігаючи впродовж року на посадах міністрів такої якості, боюся, майбутнє української державності під великим питанням", - додав Саакашвілі.



