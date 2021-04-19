УКР
Саакашвілі відповів Марченкові: "Дешева козявка, що прокралась, і нікчема"

Саакашвілі відповів Марченкові: "Дешева козявка, що прокралась, і нікчема"

Голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі відповів міністрові фінансів Сергію Марченку, який раніше назвав його у відповідь на звинувачення в корупції "шулером з великої дороги".

Свою думку про Марченка Саакашвілі виклав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Хто такий Саакашвілі, знає весь світ. Хто такий Марченко, знають тільки такі контрабандисти, як Романенко, Макаренко та інші. З ним добре знайомі всі кришувальники тіньових схем, скрутчики, директори конвертаційних центрів і всі, хто займається обкраданням українського бюджету. У нас просто різні кола знайомств, які перетинаються тільки там, де я стежу, щоб не розікрали український бюджет, а цей тип зі своїми подільниками його активно розкрадають", - написав Саакашвілі.

Він звинуватив Марченка в систематичних спробах гальмувати реформи, у захисті старих схем і кришуванні контрабандних потоків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр фінансів Марченко: Саакашвілі - "шулер з великої дороги"

"Для мене абсолютно зрозумілі висловлювання цього міністра, який є всього лише балакучою головою цілої групи "політичної еліти". Тієї самої, яка несамовито розкрадає все, що бачить, вже 30 років поспіль і смертельно боїться будь-яких змін. Звичайно, для них Саакашвілі - це "шулер з великої дороги, приїжджий гастарбайтер" (с). Для них я - непримиренний ворог, інакше і бути не може. З цим все зрозуміло. Типова риторика злодійкуватих українських чиновників. Відразу починають говорити про гастарбайтерів, які не мають їх вчити. Як на мене, це - найлютіші вороги України", - пише Саакашвілі.

Він пообіцяв домагатися звільнення Марченка з посади міністра фінансів.

"... Україна втрачає час. Цього часу стає дедалі менше, і рано чи пізно він закінчиться. Якщо ми не навчимося позбуватися неефективності і шкідництва, зберігаючи впродовж року на посадах міністрів такої якості, боюся, майбутнє української державності під великим питанням", - додав Саакашвілі.

+44
бе-бе-бе-бе-бе!(с)
показати весь коментар
19.04.2021 16:50 Відповісти
+37
"как только порошенко уйдет, пенсия сразу поднимется минимум в 2 раза, а скорее всего в 3"
Цитата великого грузинского руферматора, который уже больше года в команде честных и искренних небарыг, мощно реформирует страну всего за какие то смешные полляма в месяц.
И только порохоботы не видят великих свершений руферматора, патамушта 82 раза убитый брат сожрал цыбулю на мальдивах.
показати весь коментар
19.04.2021 17:04 Відповісти
+35
А тому Порошенко назначив Марченко міністром фінансів в уряді Зеленського. Мдя.., з логікою в зелених ідіотів щось не то...
показати весь коментар
19.04.2021 17:15 Відповісти
Все закономірно. В колоніях президенти і міністри - головні менеджери по розкраданню національних багатств і вивозу награбованого в метрополії.

Так що чому Саакашвілі так возбудився, мені незрозуміло. Якраз такі міністри фінансів на 100% ефективно виконують свою роботу, для якої їх туди призначили.
показати весь коментар
20.04.2021 10:19 Відповісти
Повністю підтримую Саакашвілі. Дай йому Бог сил боротися з мерзотниками в українській політиці, які прикриваються гарними словами, а самі нишком малюють схеми обкрадання країни і суми, які хочуть отримати за свої "послуги" сприяння, будучи на державних посадах
показати весь коментар
20.04.2021 10:44 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3260672/saakashvili_otvetil_marchenko_deshevaya_provorovavshayasya_kozyavka_i_nichtojestvohttps://censor.net/ru/news/3260672/saakashvili_otvetil_marchenko_deshevaya_provorovavshayasya_kozyavka_i_nichtojestvo Слово то какое шкодное подобрал
показати весь коментар
20.04.2021 11:41 Відповісти
Тю... я думал, это он шмаре мертвечука.
показати весь коментар
20.04.2021 15:00 Відповісти
