РУС
Саакашвили ответил Марченко: "Дешевая, проворовавшаяся козявка и ничтожество"

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили ответил министру финансов Сергею Марченко, ранее назвавшему его в ответ на обвинения в коррупции "шулером с большой дороги".

Свое мнение о Марченко Саакашвили озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Кто такой Саакашвили, знает весь мир. Кто такой Марченко, знают только такие контрабандисты, как Романенко, Макаренко и другие. С ним хорошо знакомы все крышеватели теневых схем, скрутчики, директора конвертационных центров и все, кто занимается обворовыванием украинского бюджета. У нас просто разные круги знакомств, которые пересекаются только там, где я слежу, чтобы не разворовали украинский бюджет, а этот тип со своими подельниками его активно разворовывают", - написал Саакашвили.

Он обвинил Марченко в систематических попытках тормозить реформы, защите старых схем и крышевании контрабандных потоков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Министр финансов Марченко: Саакашвили - "шулер с большой дороги"

"Для меня абсолютно понятны высказывания этого министра, который является всего лишь говорящей головой целой группы "политической элиты". Той самой, которая остервенело разворовывает все, что видит, уже 30 лет кряду и смертельно боится любых изменений. Конечно, для них Саакашвили – это "шулер с большой дороги, приезжий гастарбайтер" (с). Для них я – непримиримый враг, иначе и быть не может. С этим все понятно. Типичная риторика проворовавшихся украинских чиновников. Сразу начинают говорить про гастарбайтеров, которые не должны их учить. Как по мне, это – злейшие враги Украины", - пишет Саакашвили.

Он пообещал добиваться увольнения Марченко с поста министра финансов.

Также на Цензор.НЕТ: "Государственная система полностью прогнила", - Саакашвили о таможне. ВИДЕО

"…Украина теряет время. Этого времени становится все меньше, и рано или поздно оно закончится. Если мы не научимся избавляться от неэффективности и вредительства, сохраняя по году на должности такого качества министров, боюсь, будущее украинской государственности под большим вопросом", - добавил Саакашвили.

Саакашвили ответил Марченко: Дешевая, проворовавшаяся козявка и ничтожество 01
Саакашвили ответил Марченко: Дешевая, проворовавшаяся козявка и ничтожество 02

Автор: 

Саакашвили Михеил (3307) Марченко Сергей (302)
Топ комментарии
+44
бе-бе-бе-бе-бе!(с)
19.04.2021 16:50 Ответить
+37
"как только порошенко уйдет, пенсия сразу поднимется минимум в 2 раза, а скорее всего в 3"
Цитата великого грузинского руферматора, который уже больше года в команде честных и искренних небарыг, мощно реформирует страну всего за какие то смешные полляма в месяц.
И только порохоботы не видят великих свершений руферматора, патамушта 82 раза убитый брат сожрал цыбулю на мальдивах.
19.04.2021 17:04 Ответить
+35
А тому Порошенко назначив Марченко міністром фінансів в уряді Зеленського. Мдя.., з логікою в зелених ідіотів щось не то...
19.04.2021 17:15 Ответить
Все закономірно. В колоніях президенти і міністри - головні менеджери по розкраданню національних багатств і вивозу награбованого в метрополії.

Так що чому Саакашвілі так возбудився, мені незрозуміло. Якраз такі міністри фінансів на 100% ефективно виконують свою роботу, для якої їх туди призначили.
20.04.2021 10:19 Ответить
Повністю підтримую Саакашвілі. Дай йому Бог сил боротися з мерзотниками в українській політиці, які прикриваються гарними словами, а самі нишком малюють схеми обкрадання країни і суми, які хочуть отримати за свої "послуги" сприяння, будучи на державних посадах
20.04.2021 10:44 Ответить
https://censor.net/ru/news/3260672/saakashvili_otvetil_marchenko_deshevaya_provorovavshayasya_kozyavka_i_nichtojestvohttps://censor.net/ru/news/3260672/saakashvili_otvetil_marchenko_deshevaya_provorovavshayasya_kozyavka_i_nichtojestvo Слово то какое шкодное подобрал
20.04.2021 11:41 Ответить
Тю... я думал, это он шмаре мертвечука.
20.04.2021 15:00 Ответить
