Саакашвили ответил Марченко: "Дешевая, проворовавшаяся козявка и ничтожество"

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили ответил министру финансов Сергею Марченко, ранее назвавшему его в ответ на обвинения в коррупции "шулером с большой дороги".

Свое мнение о Марченко Саакашвили озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Кто такой Саакашвили, знает весь мир. Кто такой Марченко, знают только такие контрабандисты, как Романенко, Макаренко и другие. С ним хорошо знакомы все крышеватели теневых схем, скрутчики, директора конвертационных центров и все, кто занимается обворовыванием украинского бюджета. У нас просто разные круги знакомств, которые пересекаются только там, где я слежу, чтобы не разворовали украинский бюджет, а этот тип со своими подельниками его активно разворовывают", - написал Саакашвили.

Он обвинил Марченко в систематических попытках тормозить реформы, защите старых схем и крышевании контрабандных потоков.

"Для меня абсолютно понятны высказывания этого министра, который является всего лишь говорящей головой целой группы "политической элиты". Той самой, которая остервенело разворовывает все, что видит, уже 30 лет кряду и смертельно боится любых изменений. Конечно, для них Саакашвили – это "шулер с большой дороги, приезжий гастарбайтер" (с). Для них я – непримиримый враг, иначе и быть не может. С этим все понятно. Типичная риторика проворовавшихся украинских чиновников. Сразу начинают говорить про гастарбайтеров, которые не должны их учить. Как по мне, это – злейшие враги Украины", - пишет Саакашвили.

Он пообещал добиваться увольнения Марченко с поста министра финансов.

"…Украина теряет время. Этого времени становится все меньше, и рано или поздно оно закончится. Если мы не научимся избавляться от неэффективности и вредительства, сохраняя по году на должности такого качества министров, боюсь, будущее украинской государственности под большим вопросом", - добавил Саакашвили.



