Сьогодні-завтра до процесу вакцинації препаратом Pfizer приєднаються всі регіони України, - Ляшко

Вакцина виробництва Pfizer-BioNTech має зберігатися і транспортуватися при температурі в межах від -60 ° C до -80 ° C.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук головний санлікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що 18 квітня вакциною Pfizer-BioNTech зробили щеплення першим 366 особам у трьох регіонах - Київській, Волинській та Сумській областях. Упродовж 19-20 квітня до процесу вакцинації препаратом приєднаються всі регіони країни.

Крім цього він уточнив, що для перевезення перших 117 тис. доз вакцини від Pfizer, які Україна отримала в рамках міжнародної ініціативи СOVAX, за результатами відкритого тендеру проєктом "Безпечні та доступні ліки" обрано приватну логістичну компанія ТОВ "Фармасофт".

За його словами, логістична компанія щотижня (за необхідності частіше) доставляє партії вакцини з центрального складу в Києві, де вони зберігаються в морозильному обладнанні при температурі від -60 ° C до -80 ° C, у регіональні склади в певній кількості і за певним графіком. На обласних складах заморожені вакцини зберігаються в термоконтейнерах з сухим льодом, що забезпечує підтримання температури -60 ° C. З регіональних складів партії попередньо розмороженої вакцини забирають працівники мобільних бригад, складають її в термосумки або термоконтейнер із температурним режимом від + 2 ° C до + 8 ° C і виїжджають до місць проведення щеплення.

Термін зберігання в термічно стійкій транспортній тарі (термоконтейнері), яка забезпечує підтримання температури нижче -60 ° C, - до 30 днів з моменту доставки, за умови регулярного поповнення термоконтейнера сухим льодом.

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) Pfizer (202)
Заморозьте уже эту стебануюляшкуна...
19.04.2021 17:27 Відповісти
А де ж дівся закуплений індійський та китайський шмурдяк? Чи зрозуміло де, його або не було, а грошики мільйони з бюджета ту-ту, або просто напечатали етикеток Пфайзер і понаклеювали на шмурдяк. А хто тут в Україні розбиратися буде, що це за Пфайзер і звідки в жопі шоколад.
19.04.2021 17:28 Відповісти
І скільки ж доз тієї вакцини на УСЮ Україну
19.04.2021 17:31 Відповісти
Мы делили апельсин,

Много нас, а он один ... 😄
19.04.2021 18:06 Відповісти
Кожний день, завтра настає післязавтра!
19.04.2021 19:20 Відповісти
Мы делили апельсин. Много нас, а он один.



Степанов даже не пытается осознать, какую отмороженую херь он несет на фоне того, что в Украину прибыло всего 117 тыс доз Пфайзера на 30 миллионов человек.

К чему б....ядь тут присоединяться?
19.04.2021 22:14 Відповісти
уже потеплело до "минус" 60..завтра-послезавтра при "минус" 20 будут хранить((
19.04.2021 22:34 Відповісти
 
 