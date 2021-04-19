Сегодня-завтра к процессу вакцинации препаратом Pfizer присоединятся все регионы Украины, - Ляшко

Вакцина производства Pfizer-BioNTech должна храниться и транспортироваться при температуре в пределах от -60 °C до -80 °C.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук главный санврач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что 18 апреля вакциной Pfizer-BioNTech сделали прививку первым 366 человекам в трех регионах - Киевской, Волынской и Сумской областях. В течение 19-20 апреля к процессу вакцинации препаратом присоединятся все регионы страны.

Кроме этого он уточнил, что для перевозки первых 117 тыс. доз вакцины от Pfizer, которые Украина получила в рамках международной инициативы СOVAX, по результатам открытого тендера проектом "Безопасные и доступные лекарства" избрана частная логистическая компания ООО "Фармасофт".

По его словам, логистическая компания еженедельно (при необходимости чаще) доставляет партии вакцины с центрального склада в Киеве, где они хранятся в морозильном оборудовании при температуре от -60°C до -80°C, в региональные склады в количестве и по определенному графику. На областных складах замороженные вакцины хранятся в термоконтейнерах с сухим льдом, что обеспечивает поддержание температуры -60°C. С региональных складов партии предварительно размороженной вакцины забирают работники мобильных бригад, складывают ее в термосумки или термоконтейнер с температурным режимом от +2°C до +8°C и выезжают в места проведения прививки.

Срок хранения в термически устойчивой транспортной таре (термоконтейнере), которая обеспечивает поддержание температуры меньше -60°C, - до 30 дней с момента доставки, при условии регулярного пополнения термоконтейнера сухим льдом.