РУС
Сегодня-завтра к процессу вакцинации препаратом Pfizer присоединятся все регионы Украины, - Ляшко

Вакцина производства Pfizer-BioNTech должна храниться и транспортироваться при температуре в пределах от -60 °C до -80 °C.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук главный санврач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что 18 апреля вакциной Pfizer-BioNTech сделали прививку первым 366 человекам в трех регионах - Киевской, Волынской и Сумской областях. В течение 19-20 апреля к процессу вакцинации препаратом присоединятся все регионы страны.

Кроме этого он уточнил, что для перевозки первых 117 тыс. доз вакцины от Pfizer, которые Украина получила в рамках международной инициативы СOVAX, по результатам открытого тендера проектом "Безопасные и доступные лекарства" избрана частная логистическая компания ООО "Фармасофт".

По его словам, логистическая компания еженедельно (при необходимости чаще) доставляет партии вакцины с центрального склада в Киеве, где они хранятся в морозильном оборудовании при температуре от -60°C до -80°C, в региональные склады в количестве и по определенному графику. На областных складах замороженные вакцины хранятся в термоконтейнерах с сухим льдом, что обеспечивает поддержание температуры -60°C. С региональных складов партии предварительно размороженной вакцины забирают работники мобильных бригад, складывают ее в термосумки или термоконтейнер с температурным режимом от +2°C до +8°C и выезжают в места проведения прививки.

Читайте также: В Киеве началась вакцинация препаратом Pfizer. ФОТОрепортаж

Срок хранения в термически устойчивой транспортной таре (термоконтейнере), которая обеспечивает поддержание температуры меньше -60°C, - до 30 дней с момента доставки, при условии регулярного пополнения термоконтейнера сухим льдом.

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1369) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) Pfizer (180)
Заморозьте уже эту стебануюляшкуна...
19.04.2021 17:27 Ответить
А де ж дівся закуплений індійський та китайський шмурдяк? Чи зрозуміло де, його або не було, а грошики мільйони з бюджета ту-ту, або просто напечатали етикеток Пфайзер і понаклеювали на шмурдяк. А хто тут в Україні розбиратися буде, що це за Пфайзер і звідки в жопі шоколад.
19.04.2021 17:28 Ответить
І скільки ж доз тієї вакцини на УСЮ Україну
19.04.2021 17:31 Ответить
Мы делили апельсин,

Много нас, а он один ... 😄
19.04.2021 18:06 Ответить
Кожний день, завтра настає післязавтра!
19.04.2021 19:20 Ответить
Мы делили апельсин. Много нас, а он один.



Степанов даже не пытается осознать, какую отмороженую херь он несет на фоне того, что в Украину прибыло всего 117 тыс доз Пфайзера на 30 миллионов человек.

К чему б....ядь тут присоединяться?
19.04.2021 22:14 Ответить
уже потеплело до "минус" 60..завтра-послезавтра при "минус" 20 будут хранить((
19.04.2021 22:34 Ответить
 
 