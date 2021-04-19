РУС
В Киеве началась вакцинация препаратом Pfizer. ФОТОрепортаж

Сегодня в столице началась вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer. Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург сообщила, что всего столица получила 4 680 доз этой вакцины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.

По требованиям дорожной карты вакцинации первого этапа, разработанной Минздравом Украины, вакциной будут привиты жители и сотрудники 10 киевских муниципальных интернатов для престарелых и государственного учреждения "Госпиталь ветеранов войны МЗ Украины".

Процесс вакцинации обеспечивают две специально обученные для работы именно с вакциной Pfizer мобильные бригады киевских медиков. Сегодня вакцинацию прошли 120 человек из Киевского гериатрического пансионата. Ревакцинация пройдет на 21 день после первой прививки.


В Киеве началась вакцинация препаратом Pfizer 01
В Киеве началась вакцинация препаратом Pfizer 02
В Киеве началась вакцинация препаратом Pfizer 03

Также Валентина Гинзбург сообщила, что с начала прививочной кампании от COVID-19 по состоянию на 19 апреля вакцинировано 42 748 человек. В частности, это около 19 700 медицинских работников, 1 220 социальных работников, 2 455 военных в ООС, 5 092 человека в возрасте 80+.

"Сейчас столица стабильно удерживает первое место в стране по темпам вакцинации. И снижение уровня распространения вируса и количества тяжелых пациентов, нуждающихся в госпитализации, напрямую зависит от каждого из нас. Соблюдайте все правила и карантина, и это поможет Киеву быстрее выйти из "красной зоны", - сказала Гинзбург.

В Киеве началась вакцинация препаратом Pfizer 04
В Киеве началась вакцинация препаратом Pfizer 05
В Киеве началась вакцинация препаратом Pfizer 06
В Киеве началась вакцинация препаратом Pfizer 07

Напомним, 16 апреля в Киев доставили первую партию вакцин от COVID-19 компании Pfizer. Украина получила эту вакцину в рамках глобальной инициативы COVAX. До конца мая по этому механизму Украина должна получить еще около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca южнокорейского производства.

В Центре общественного здоровья отметили, что за каждым украинцем, получившим первую дозу вакцины Pfizer, будет зарезервирована вторая доза из этой же партии.

Капля в море....коррупционном и воровитом Зе команды.
19.04.2021 17:12 Ответить
Дануна...
19.04.2021 17:12 Ответить
Уря! Попы тоже могли бы подтянуться. Святой водой брызгать недорого. Протупили.
19.04.2021 17:16 Ответить
Парадокс і сюр є в тому, що по всіх інших дійсно небезпечнех для життя хворобах в лікарнях тим кому за 60 прямо кажуть або натякають, що ви вже не потрібні, сушіть ласти, особливо якщо грошей не має і тільки при боротьбі з ковідним захворюванням, в нас чомусь дуже активно "спасають" тих кому за 60, нехтуючи правами, свободами та фінансовим станом тим кому від 6 до 60 років. Вам не здається це дивним?....
19.04.2021 17:20 Ответить
В Киеве началась вакцинация препаратом Pfizer, улицы опустели.
19.04.2021 17:45 Ответить
українцям подобаються локдауни, дауни на високих державних посадах,вакцинації -НІ- , ми ж не країна ізрайль,а лоховія, на радість путіну.
19.04.2021 18:04 Ответить
Меєте дитячу мрію зробити з України квітучий ізраїль?
19.04.2021 19:07 Ответить
 
 