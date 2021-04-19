УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7289 відвідувачів онлайн
Новини Фото Коронавірус і карантин
6 579 8

У Києві почалася вакцинація препаратом Pfizer. ФОТОрепортаж

Сьогодні у столиці розпочалися щеплення проти COVID-19 вакциною Pfizer. Директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург повідомила, що всього столиця отримала 4 680 доз цієї вакцини.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі КМДА.

За вимогами дорожньої карти вакцинації першого етапу, розробленої МОЗ України, вакциною будуть щеплені утриманці та співробітники 10 київських муніципальних інтернатів для людей похилого віку та державного закладу "Госпіталь ветеранів війни МОЗ України".

Процес щеплення забезпечують дві спеціально навчені для роботи саме з вакциною Pfizer мобільні бригади київських медиків. Сьогодні вакцинацію пройшли 120 осіб із Київського геріатричного пансіонату. Ревакцинація відбудеться на 21 день після першого щеплення.


У Києві почалася вакцинація препаратом Pfizer 01
У Києві почалася вакцинація препаратом Pfizer 02
У Києві почалася вакцинація препаратом Pfizer 03

Також Валентина Гінзбург повідомила, що з початку вакцинальної кампанії від COVID-19 станом на 19 квітня вакциновано 42 748 осіб. Зокрема, це близько 19 700 медичних працівників, 1220 соціальних робітників, 2455 військових в ООС, 5092 особи віком 80+.

"Наразі столиця стало утримує перше місце в країні за темпами вакцинації. Та зниження рівня розповсюдження вірусу і кількості тяжких пацієнтів, що потребують госпіталізацій, напряму залежіть від кожного з нас. Дотримуйтеся всіх правил та карантинних обмежень, і це допоможе Києву якнайшвидше вийти з "червоної зони", – сказала Гінзбург.

У Києві почалася вакцинація препаратом Pfizer 04
У Києві почалася вакцинація препаратом Pfizer 05
У Києві почалася вакцинація препаратом Pfizer 06
У Києві почалася вакцинація препаратом Pfizer 07

Читайте також: За перший день вакцинації препаратом Pfizer щеплено 366 осіб, - директор ЦГЗ Родина

Нагадаємо, 16 квітня в Київ доставили першу партію вакцин проти COVID-19 компанії Pfizer. Україна отримала цю вакцину в межах глобальної ініціативи COVAX. До кінця травня за цим механізмом Україна має отримати ще приблизно 1,7 млн ​​доз вакцин Pfizer та AstraZeneca південнокорейського виробництва.

У Центрі громадського здоров'я зазначили, що за кожним українцем, який отримав першу дозу вакцини Pfizer, буде зарезервовано другу дозу з цієї ж партії.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) Pfizer (202)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Капля в море....коррупционном и воровитом Зе команды.
показати весь коментар
19.04.2021 17:12 Відповісти
Дануна...
показати весь коментар
19.04.2021 17:12 Відповісти
Уря! Попы тоже могли бы подтянуться. Святой водой брызгать недорого. Протупили.
показати весь коментар
19.04.2021 17:16 Відповісти
Парадокс і сюр є в тому, що по всіх інших дійсно небезпечнех для життя хворобах в лікарнях тим кому за 60 прямо кажуть або натякають, що ви вже не потрібні, сушіть ласти, особливо якщо грошей не має і тільки при боротьбі з ковідним захворюванням, в нас чомусь дуже активно "спасають" тих кому за 60, нехтуючи правами, свободами та фінансовим станом тим кому від 6 до 60 років. Вам не здається це дивним?....
показати весь коментар
19.04.2021 17:20 Відповісти
В Киеве началась вакцинация препаратом Pfizer, улицы опустели.
показати весь коментар
19.04.2021 17:45 Відповісти
українцям подобаються локдауни, дауни на високих державних посадах,вакцинації -НІ- , ми ж не країна ізрайль,а лоховія, на радість путіну.
показати весь коментар
19.04.2021 18:04 Відповісти
Меєте дитячу мрію зробити з України квітучий ізраїль?
показати весь коментар
19.04.2021 19:07 Відповісти
 
 