У Києві почалася вакцинація препаратом Pfizer. ФОТОрепортаж

Сьогодні у столиці розпочалися щеплення проти COVID-19 вакциною Pfizer. Директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург повідомила, що всього столиця отримала 4 680 доз цієї вакцини.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі КМДА.

За вимогами дорожньої карти вакцинації першого етапу, розробленої МОЗ України, вакциною будуть щеплені утриманці та співробітники 10 київських муніципальних інтернатів для людей похилого віку та державного закладу "Госпіталь ветеранів війни МОЗ України".

Процес щеплення забезпечують дві спеціально навчені для роботи саме з вакциною Pfizer мобільні бригади київських медиків. Сьогодні вакцинацію пройшли 120 осіб із Київського геріатричного пансіонату. Ревакцинація відбудеться на 21 день після першого щеплення.









Також Валентина Гінзбург повідомила, що з початку вакцинальної кампанії від COVID-19 станом на 19 квітня вакциновано 42 748 осіб. Зокрема, це близько 19 700 медичних працівників, 1220 соціальних робітників, 2455 військових в ООС, 5092 особи віком 80+.

"Наразі столиця стало утримує перше місце в країні за темпами вакцинації. Та зниження рівня розповсюдження вірусу і кількості тяжких пацієнтів, що потребують госпіталізацій, напряму залежіть від кожного з нас. Дотримуйтеся всіх правил та карантинних обмежень, і це допоможе Києву якнайшвидше вийти з "червоної зони", – сказала Гінзбург.









Нагадаємо, 16 квітня в Київ доставили першу партію вакцин проти COVID-19 компанії Pfizer. Україна отримала цю вакцину в межах глобальної ініціативи COVAX. До кінця травня за цим механізмом Україна має отримати ще приблизно 1,7 млн ​​доз вакцин Pfizer та AstraZeneca південнокорейського виробництва.

У Центрі громадського здоров'я зазначили, що за кожним українцем, який отримав першу дозу вакцини Pfizer, буде зарезервовано другу дозу з цієї ж партії.