60 600 231

"Слуги народу" вимагають від Зеленського розірвати дипломатичні відносини з Росією, - заява

Народна депутатка "СН" Єлизавета Богуцька опублікувала заяву, в якій депутати політсили звертаються до президента у зв'язку зі скупченням російських військ на кордоні з Україною.

Текст заяви вона опублікувала в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Хто саме зі "слуг народу" підтримав заяву, Богуцька не вказала.

"Висловлюємо повну підтримку зусиллям президента України знайти дипломатичне вирішення ситуації і реалістичний спосіб досягнення миру і повернення окупованих територій, а також висловлюємо подяку міжнародним посередникам за підтримку миролюбних прагнень України", - сказано в заяві.

Автори заяви зазначають, що дії Росії є для України "екзистенціальною загрозою", і що наша країна має сприймати їх як реальні приготування до розширення збройної агресії.

Вони закликають негайно провести засідання Ради за участю президента, Кабміну і керівників спецслужб.

Читайте також: "Слуга народу" Бужанський - Безуглій: Ви готові з потрохами здати країну під зовнішнє управління

"Закликаємо президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України:

- розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією;

- внести на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України "Про територіальну оборону";

- провести призов резервістів у Збройні Сили України та завчасно почати проведення заходів мобілізації;

- невідкладно звернутися до урядів держав-підписантів Меморандуму щодо гарантій безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 (Будапештський меморандум) – Великої Британії і Сполучених Штатів Америки - про тимчасове направлення своїх військових контингентів на територію України як стримуючого фактора можливої ​​агресії з боку РФ з огляду на порушення Російською Федерацією зобов'язань у рамках Меморандуму утримуватися від загрози силою або її застосування проти України", - сказано в заяві.

Також пропонується звернутися до країн НАТО з пропозицією тимчасово розгорнути на території України підрозділи протикорабельних ракет і протиповітряної і протиракетної оборони, а також бойових кораблів.

"Закликаємо співвітчизників, український бізнес, що проживають і працюють на території Російської Федерації і її держав-сателітів, по можливості завершити свої справи і повернутися в Україну", - сказано в заяві.

Слуги народу вимагають від Зеленського розірвати дипломатичні відносини з Росією, - заява 01Слуги народу вимагають від Зеленського розірвати дипломатичні відносини з Росією, - заява 02
Слуги народу вимагають від Зеленського розірвати дипломатичні відносини з Росією, - заява 03Слуги народу вимагають від Зеленського розірвати дипломатичні відносини з Росією, - заява 04

заява Богуцька Ліза Слуга народу
+77
"Слуги народа" требуют от Зеленского расторгнуть дипломатические отношения с Россией, - заявление - Цензор.НЕТ 6214
19.04.2021 19:27 Відповісти
+71
Ага, щас, он сериалы свои кацапам продает для того чтобы разрывать с ними отношения? "Слуги народа" требуют от Зеленского расторгнуть дипломатические отношения с Россией, - заявление - Цензор.НЕТ 2864
19.04.2021 19:18 Відповісти
+57
А что, склад в Чехии оказывается взорвал не Порошенко? Чехи убили зебилов наповал. Они же теперь спать не смогут.
19.04.2021 19:30 Відповісти
Транзит газу в ЄС -- це наш бронежилет.
20.04.2021 07:39 Відповісти
Ну так якого тоді рипатись із розірванням дипстосунків?
Перш ніж робити подібні речі, потрібно все продумати і прорахувати.
20.04.2021 08:05 Відповісти
есть фото Крыма до 2014 года со спутника и что б сравнииь с 2021 годом на предмед осушения .Если будет разница и Крым был зеленый а сейчас желтый то таки да им нужна пресная вода для такой толпы ...Инструментом по добычи воды будет Донбасс .
20.04.2021 08:02 Відповісти
У меня прям когнитивный диссонанс. Неужели Слуги Урода действительно правильную идею озвучили. Ай да ЗЕфилитики, удивили...
20.04.2021 08:25 Відповісти
Нормальні люди в СН, вам допомогти?

"Слуги народу" вимагають від Зеленського розірвати дипломатичні відносини з Росією, - заява - Цензор.НЕТ 1820
20.04.2021 08:42 Відповісти
Та почти все правильно....тільки дипломатію поки не чипайте...рано і не до часу. Авсе остальне робіть ...навіть тихенько...головне бути готовими на всяк випадок...Дипломатія хай робе своє а армія своє. Що вас завжди в один бік тягне ...тупо в один бік ..Реагуйте разнопланово но злагоджено. У людей завжди примітивне розуміння
20.04.2021 09:22 Відповісти
1. В умовах ситуації, яка склалась, навіщо розпалювати вого на пороховій бочці? Що дає розрив дипломатичних відносин ЗАРАЗ? Чому ці відносини не розірвали раніше?
2. Чому закон про територіальну оборону не прийняли раніше? Проте зебіли дуже "обеспокоились" гральними свинарниками. При цьому НІХТО не брав до уваги, які шкідливі соціальні наслідки вони несуть для України в цілому.
3. Підписанти меморандуму ЗОБОВЯЗАНІ "допомогати" лише при викристанні ядерної зброї. При цьому кучма та пособники не сидять за державну зраду. Прочитайте УВАЖНО 6 пунктів клаптику паперу, половинку листа А4. І навіть там "Вода" Меморандум
1) ВОДА
2) Не нападати
6) ВОДА
Цікавий 5 пункт. Можуть примінти ядерну зброю, якщо напали на їх армію.
15 вересня 1939 року. вонючий СССР, в котрий раз підло, напав на Польшу (асвабадители ага). Причина - ПОЛЬША вбила їх прикордонника. Тобто зтікаючій від німців Польші було нічим більше зайнятись як ще й почати війну проти однієї з наймогутніших армій світу.
І всі в цю блаж поіврили.
4. Який не був ссср, але ВСІ діти генералів, міністрів а також діти сраліна воювали на фронті. Не в тилу, не за 100 км від лінії фронту. Дуже сумнівно, що в нас буде хоча б на 10% так. А ЇХ діточки отримують потім і нагороди, і "славу".
20.04.2021 09:44 Відповісти
Так что, Арахамия уже не руководитель фракции? Почему эта бобриха рот открыла? Или посчитали что она и так дура, ей терять нечего?
20.04.2021 10:17 Відповісти
Але тоді на Московії можуть заборонити прокат фільмів та серіалів Зеленського...
20.04.2021 10:24 Відповісти
То https://censor.net/ru/user/230342 - не хаміть , парніша !
А основні дії має у даній ситуації робити Україна , а не "зарубеж нам поможет"
Східна мудрість - "На Аллаха сподівайся , але верблюда прив'язуй "
20.04.2021 10:42 Відповісти
Давно пора не тільки розірвати дипломатичні відносини, а й оголосити загальну мобілізацію до війська. Не розумію головнокомандувача ЗСУ, ані в найменшій мірі. ((
20.04.2021 10:45 Відповісти
ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ ОНА ОПУБЛИКОВАЛА В ФЕЙСБУКЕ??.
Первый раз вижу, что депутаты уже работают не в Раде, а в Фейсбуке
И это члены президентской партии. Они к нему нормально обратится не могут, а только через Фейсбук ???
КТО ИМЕННО ИЗ "СЛУГ НАРОДА" ПОДДЕРЖАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ, БОГУЦКАЯ НЕ УКАЗАЛА.
Первый вижу заявление, которое не имеет авторов
С таким успехом можно что-то написать на заборе
20.04.2021 10:49 Відповісти
Какое заявление -- такое и место публикации
20.04.2021 12:01 Відповісти
"Да-а-а! Багуцкая -- умнаяяя! Она плохого не пожелает!!!!"
на само деле -- нет
20.04.2021 11:23 Відповісти
И как-то при встрече с Владимиром Зеленским я его спросила: "Почему вы не назначаете премьером Михеила? Ведь у него же были успехи в Грузии - причем, если говорить в рамках бывшего СССР - успехи максимальные!".
- И что вам ответил президент?
- Он сказал: "Ну, смотрите, у него там была вся полнота власти…".
Что, конечно, вызвало у меня улыбку, поскольку мы сейчас как раз обладаем всей полнотой власти:
у нас есть президент, его премьер-министр, его монобольшинство в парламенте, его генеральный прокурор, его СБУ, его ГБР.
Ну, то есть все находится под контролем президента
И, соответственно, что мешает нам провести в стране те глобальные изменения, которые в свое время произошли в Грузии?
Да, не одним лишь Михеилом Саакашвили.
Да, в экономической части это был Каха Бендукидзе.

: https://censor.net/ru/r3253379
20.04.2021 11:36 Відповісти
20.04.2021 11:58 Відповісти
Сам по себе план неплох.
Вот только всё вспоминается поговорка "Поздно, Сеня, пить Боржоми, когда почки отвалились . . ."
Значительная часть указанных в заявлении мероприятий требует много времени и усилий. Это стоило делать раньше. Теперь успеют ли ?
Хотя лучше поздно, чем никогда. А тем временем (пока будут реализовывать мероприятия) орду придётся сдерживать, платя за это головами наших военных . . .
20.04.2021 12:14 Відповісти
А разве члены партии "Лакей народа" не связаны внутрипартийной дисциплиной?
20.04.2021 12:15 Відповісти
Показуха ...
А як це коментувати:
"Дуже і дуже сумна, чорна новина з Грушевського.
На жаль.
Як кажуть дельфінятки, уряд пана Шмигаля, успішного менеджера середньої руки у Ріната Леонідовича, нібито терміново готує передачу цілісних майнових меліоративних комплексів, таких як Північнокримський канал, з відання Держводагенства до ...Держрибагенства."

https://www.facebook.com/borys.babin/posts/10225698732113085
20.04.2021 12:22 Відповісти
https://www.facebook.com/dogrujol/posts/3800201180075008
20.04.2021 12:24 Відповісти
Там наши политзаключенные. Без дипкорпуса их вообще бросят на произвол судьбы. Хотя, сама по себе, идея не новая.
20.04.2021 14:59 Відповісти
Что должна была сделать Украина и не сделала после позорной сдачи Крыма России:
1.Немедленно разорвать со страной-агрессором дипломатические отношения!
2.Объявить по всей стране военное положение!
3.Перевести свою экономику на военный лад!
4.Начать радикально, в ускоренном темпе усиливать Вооруженные силы! Вся страна должна работать на свою армию! Вспомнить о том,что если кто-то не хочет кормить свою армию,будет кормить чужую!
5.Законодательно с учетом нависшей над страной угрозой заставить всех милионеров-милиардеров передать государству не менее 50% своих активов!
6. Издать закон о коллаборационизме,пресечь всякие антиукраинские выпады и т.д.!
Если бы украинская власть хотя бы это сделала,тогда бы сейчас не было всяких ЛНР-ДНР и всяких там минских соглашений!
20.04.2021 15:15 Відповісти
ПОРОХА НА ПРЕЗИДЕНТА
20.04.2021 15:54 Відповісти
Але це мав зробити ще кривавий пастор- але він не ззробив. Тоді це мав зробитип орох - і то
що він цього не зробив Є його Величезною помилкою.
20.04.2021 16:32 Відповісти
ЩО МАВ ЗРОБИТИ - ЗАЛИШИТИ 2 млн. ЗАРОБІТЧАН З УКРАЇНИ БЕСПРАВНИМИ
БОМЖАМИ В МОСКОВІЇ ?
20.04.2021 17:41 Відповісти
Соромлюсь запитати- А хто їх туди виштовхував?
24.05.2021 13:55 Відповісти
Хазяїн твоєї Лахти мабуть...
24.05.2021 17:31 Відповісти
Очередные "понты".Сколько таких "закидонов"было.
20.04.2021 16:44 Відповісти
такая заява как раз на руку кремлю, типа Украина нагнетает.
21.04.2021 01:01 Відповісти
