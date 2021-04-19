"Слуги народу" вимагають від Зеленського розірвати дипломатичні відносини з Росією, - заява
Народна депутатка "СН" Єлизавета Богуцька опублікувала заяву, в якій депутати політсили звертаються до президента у зв'язку зі скупченням російських військ на кордоні з Україною.
Текст заяви вона опублікувала в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Хто саме зі "слуг народу" підтримав заяву, Богуцька не вказала.
"Висловлюємо повну підтримку зусиллям президента України знайти дипломатичне вирішення ситуації і реалістичний спосіб досягнення миру і повернення окупованих територій, а також висловлюємо подяку міжнародним посередникам за підтримку миролюбних прагнень України", - сказано в заяві.
Автори заяви зазначають, що дії Росії є для України "екзистенціальною загрозою", і що наша країна має сприймати їх як реальні приготування до розширення збройної агресії.
Вони закликають негайно провести засідання Ради за участю президента, Кабміну і керівників спецслужб.
"Закликаємо президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України:
- розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією;
- внести на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України "Про територіальну оборону";
- провести призов резервістів у Збройні Сили України та завчасно почати проведення заходів мобілізації;
- невідкладно звернутися до урядів держав-підписантів Меморандуму щодо гарантій безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 (Будапештський меморандум) – Великої Британії і Сполучених Штатів Америки - про тимчасове направлення своїх військових контингентів на територію України як стримуючого фактора можливої агресії з боку РФ з огляду на порушення Російською Федерацією зобов'язань у рамках Меморандуму утримуватися від загрози силою або її застосування проти України", - сказано в заяві.
Також пропонується звернутися до країн НАТО з пропозицією тимчасово розгорнути на території України підрозділи протикорабельних ракет і протиповітряної і протиракетної оборони, а також бойових кораблів.
"Закликаємо співвітчизників, український бізнес, що проживають і працюють на території Російської Федерації і її держав-сателітів, по можливості завершити свої справи і повернутися в Україну", - сказано в заяві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Перш ніж робити подібні речі, потрібно все продумати і прорахувати.
2. Чому закон про територіальну оборону не прийняли раніше? Проте зебіли дуже "обеспокоились" гральними свинарниками. При цьому НІХТО не брав до уваги, які шкідливі соціальні наслідки вони несуть для України в цілому.
3. Підписанти меморандуму ЗОБОВЯЗАНІ "допомогати" лише при викристанні ядерної зброї. При цьому кучма та пособники не сидять за державну зраду. Прочитайте УВАЖНО 6 пунктів клаптику паперу, половинку листа А4. І навіть там "Вода" Меморандум
1) ВОДА
2) Не нападати
6) ВОДА
Цікавий 5 пункт. Можуть примінти ядерну зброю, якщо напали на їх армію.
15 вересня 1939 року. вонючий СССР, в котрий раз підло, напав на Польшу (асвабадители ага). Причина - ПОЛЬША вбила їх прикордонника. Тобто зтікаючій від німців Польші було нічим більше зайнятись як ще й почати війну проти однієї з наймогутніших армій світу.
І всі в цю блаж поіврили.
4. Який не був ссср, але ВСІ діти генералів, міністрів а також діти сраліна воювали на фронті. Не в тилу, не за 100 км від лінії фронту. Дуже сумнівно, що в нас буде хоча б на 10% так. А ЇХ діточки отримують потім і нагороди, і "славу".
А основні дії має у даній ситуації робити Україна , а не "зарубеж нам поможет"
Східна мудрість - "На Аллаха сподівайся , але верблюда прив'язуй "
Первый раз вижу, что депутаты уже работают не в Раде, а в Фейсбуке
И это члены президентской партии. Они к нему нормально обратится не могут, а только через Фейсбук ???
КТО ИМЕННО ИЗ "СЛУГ НАРОДА" ПОДДЕРЖАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ, БОГУЦКАЯ НЕ УКАЗАЛА.
Первый вижу заявление, которое не имеет авторов
С таким успехом можно что-то написать на заборе
на само деле -- нет
- И что вам ответил президент?
- Он сказал: "Ну, смотрите, у него там была вся полнота власти…".
Что, конечно, вызвало у меня улыбку, поскольку мы сейчас как раз обладаем всей полнотой власти:
у нас есть президент, его премьер-министр, его монобольшинство в парламенте, его генеральный прокурор, его СБУ, его ГБР.
Ну, то есть все находится под контролем президента
И, соответственно, что мешает нам провести в стране те глобальные изменения, которые в свое время произошли в Грузии?
Да, не одним лишь Михеилом Саакашвили.
Да, в экономической части это был Каха Бендукидзе.
: https://censor.net/ru/r3253379
Вот только всё вспоминается поговорка "Поздно, Сеня, пить Боржоми, когда почки отвалились . . ."
Значительная часть указанных в заявлении мероприятий требует много времени и усилий. Это стоило делать раньше. Теперь успеют ли ?
Хотя лучше поздно, чем никогда. А тем временем (пока будут реализовывать мероприятия) орду придётся сдерживать, платя за это головами наших военных . . .
А як це коментувати:
"Дуже і дуже сумна, чорна новина з Грушевського.
На жаль.
Як кажуть дельфінятки, уряд пана Шмигаля, успішного менеджера середньої руки у Ріната Леонідовича, нібито терміново готує передачу цілісних майнових меліоративних комплексів, таких як Північнокримський канал, з відання Держводагенства до ...Держрибагенства."
https://www.facebook.com/borys.babin/posts/10225698732113085
1.Немедленно разорвать со страной-агрессором дипломатические отношения!
2.Объявить по всей стране военное положение!
3.Перевести свою экономику на военный лад!
4.Начать радикально, в ускоренном темпе усиливать Вооруженные силы! Вся страна должна работать на свою армию! Вспомнить о том,что если кто-то не хочет кормить свою армию,будет кормить чужую!
5.Законодательно с учетом нависшей над страной угрозой заставить всех милионеров-милиардеров передать государству не менее 50% своих активов!
6. Издать закон о коллаборационизме,пресечь всякие антиукраинские выпады и т.д.!
Если бы украинская власть хотя бы это сделала,тогда бы сейчас не было всяких ЛНР-ДНР и всяких там минских соглашений!
що він цього не зробив Є його Величезною помилкою.
БОМЖАМИ В МОСКОВІЇ ?