"Слуги народу" вимагають від Зеленського розірвати дипломатичні відносини з Росією, - заява

Народна депутатка "СН" Єлизавета Богуцька опублікувала заяву, в якій депутати політсили звертаються до президента у зв'язку зі скупченням російських військ на кордоні з Україною.

Текст заяви вона опублікувала в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Хто саме зі "слуг народу" підтримав заяву, Богуцька не вказала.

"Висловлюємо повну підтримку зусиллям президента України знайти дипломатичне вирішення ситуації і реалістичний спосіб досягнення миру і повернення окупованих територій, а також висловлюємо подяку міжнародним посередникам за підтримку миролюбних прагнень України", - сказано в заяві.

Автори заяви зазначають, що дії Росії є для України "екзистенціальною загрозою", і що наша країна має сприймати їх як реальні приготування до розширення збройної агресії.

Вони закликають негайно провести засідання Ради за участю президента, Кабміну і керівників спецслужб.

"Закликаємо президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України:

- розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією;

- внести на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України "Про територіальну оборону";

- провести призов резервістів у Збройні Сили України та завчасно почати проведення заходів мобілізації;

- невідкладно звернутися до урядів держав-підписантів Меморандуму щодо гарантій безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 (Будапештський меморандум) – Великої Британії і Сполучених Штатів Америки - про тимчасове направлення своїх військових контингентів на територію України як стримуючого фактора можливої ​​агресії з боку РФ з огляду на порушення Російською Федерацією зобов'язань у рамках Меморандуму утримуватися від загрози силою або її застосування проти України", - сказано в заяві.

Також пропонується звернутися до країн НАТО з пропозицією тимчасово розгорнути на території України підрозділи протикорабельних ракет і протиповітряної і протиракетної оборони, а також бойових кораблів.

"Закликаємо співвітчизників, український бізнес, що проживають і працюють на території Російської Федерації і її держав-сателітів, по можливості завершити свої справи і повернутися в Україну", - сказано в заяві.



