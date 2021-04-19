УКР
Чехія виключила РФ з тендера на розширення АЕС "Дуковани", - ЗМІ

Влада Чехії оголосила, що вирішила виключити російську держкорпорацію "Росатом" з тендера на розширення АЕС "Дуковани" на тлі політичного скандалу.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його інформацією, це рішення озвучив віцепрем'єр і глава Мінпромторгу Чехії Карел Гавлічек.

Раніше він попереджав, що "впродовж декількох днів він ("Росатом"- Ред.) буде виключений з можливості участі в тендері". Гавлічек також висловлював сумнів у можливості участі "Росатома" як субпідрядника.

У суботу в Празі заявили про рішення вислати 18 російських дипломатів. За версією чеської сторони, йдеться про співробітників розвідки, що працюють під дипломатичним прикриттям. Чеська влада пішла на такий крок, тому що, за її версією, російські спецслужби причетні до вибуху складу боєприпасів у Чехії в 2014 році. Тоді загинули двоє людей.

Також у суботу ввечері чеська поліція повідомила, що оголосила в розшук двох громадян РФ Олександра Петрова і Руслана Боширова. У поліції зазначають, що йдеться про "тяжкий злочин".

Читайте також: Пєсков про причетність агентів РФ до вибуху на складах боєприпасів у Врбетіце: Ми категорично не згодні. Висновки Чехії - провокаційні та недружні

У березні 2021 року Elektrarna Dukovany II, a.s. (EDU-II, входить до чеської енергокомпанії CEZ Group) отримала дозвіл державного управління з ядерної безпеки Чехії на розміщення нової АЕС в муніципалітеті Дуковани. Після отримання дозволу на розміщення блоків АЕС має відбутися оголошення тендера з вибору підрядника.

Заявка розширення АЕС "Дуковани" була спрямована регулятору в березні 2020 року. Предметом заявки є будівництво двох нових енергоблоків на АЕС "Дуковани" потужністю по 1200 МВт, повідомляла тоді CEZ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Змушують брати посвідку на проживання, а в поєднанні із зарплатою і бонусами це схоже на вербування", - РФ заборонила дипмісіям США і Чехії набирати співробітників серед громадян Росії. ВIДЕО

Російська ДК "Росатом" неодноразово заявляла про плани брати участь у тендерах Чехії на будівництво АЕС. У листопаді 2016 року структура "Росатома" - "Русатом Оверсіз" - повідомила, що держкорпорація передала Мінпромторгу Чехії і CEZ Group пакет документів про потенційну участь у проекті будівництва нових блоків АЕС. Перед цим, наприкінці жовтня, концерн "Росенергоатом" повідомив, що Чехія вивчає пропозицію "Росатома" про будівництво на території країни нових енергоблоків замість АЕС "Дуковани".

Наразі в Чехії діють дві атомні станції: АЕС "Дуковани" (4 енергоблоки з реакторами ВВЕР-440) і АЕС "Темелін" (2 блоки ВВЕР-1000), побудовані за радянськими проєктами.

АЕС (1178) росія (67862) Чехія (1711)
+18
Кацапы таки умственно неполноценны...

Интересно, на фоне этого события, они считают свою диверсию успешной?
19.04.2021 20:36 Відповісти
+13
Молодцы.
19.04.2021 20:34 Відповісти
+9
росатом звучіт зловєщє і безьісходно как роскосмос.
19.04.2021 20:35 Відповісти
Молодцы.
19.04.2021 20:34 Відповісти
Згоден, навіщо чехам в майбутньому можливий Чорнобиль.
19.04.2021 20:49 Відповісти
Как же совпал по времени скандал с боеприпасами (спустя 7 лет после событий) и тендер на 6 лярдов на достройку АЭС Молодцы Вестинхауз, вовремя подсуетились и занесли кому надо. Главного конкурента убрали из конкурса Учитесь демократии и прозорости по западному. такая вот она
20.04.2021 03:51 Відповісти
чтобы насадить тебя на бутылку никаких лет не жалко
02.05.2021 12:55 Відповісти
росатом звучіт зловєщє і безьісходно как роскосмос.
19.04.2021 20:35 Відповісти
Так этаж рускафабия !
19.04.2021 20:35 Відповісти
ВАЗвратка
19.04.2021 20:35 Відповісти
Кацапы таки умственно неполноценны...

Интересно, на фоне этого события, они считают свою диверсию успешной?
19.04.2021 20:36 Відповісти
Вместе с поляками поддержали Америку. Прибалтика отстает от коллектива.
19.04.2021 20:37 Відповісти
А что, склад в Чехии оказывается взорвал не Порошенко? Чехи убили зебилов наповал. Они же теперь спать не смогут. Разрушено мировоззрение.
19.04.2021 20:39 Відповісти
Никто и не говорил, что склады у нас взрывал Порошенко (ну разве что самые упоротые). Он просто допустил эти взрывы (их было аж 5 за его каденцию, что довольно подозрительно) и не обеспечил расследований, как чехи.
19.04.2021 20:48 Відповісти
Порошенко точно не взрывал склады . Но то,что никаких мер не принимал и практически осталиса без оружия и боеприпасов,- в этом он и выноват. Или зебилы выноваты как тут некоторые дятлы пишут.
19.04.2021 21:05 Відповісти
При всех взрывах и не взрывах боекомплект на передке при Порохе был. И давать ответку по полной всеми доступными калибрами никто не запрещал. Не то, что сейчас. У нас что, все склады подорвали и нечем работать, что так беззубо молчим на все убийства ребят на передке? А ведь гибнет сейчас ребят больше, чем до зеленого перемирия с ******.
19.04.2021 21:54 Відповісти
Ну во первых при Порохе - 4 раза, И два в непосредственной близости от Раши, практически в зоне поражения беспилотников. А при "величайшем" бахнуло уже три за два неполных года. И в Балаклее еще раз в том числе. Только вот шума на Г+Г и прочих помойках никто не поднимал и про "бедных мальчиков без боекомплектов" слезу не пускал. И расследование велось вплоть до прихода зеленых дебилов. А потом у нас комиссия под руководством Арахамии нашла квадратные выпуклые воронки. С которых смеялся даже и.о. генпрокурора Виктор Чумак. Вот так вот. И сколько у чехов шло следствие? Правильно -- почти 7 лет. А у нас последние 2 года на смену нормальным и вменяемым пришли откровенные имбецилы. Мы еще долго и долго будем выгребать результаты их балагана.
19.04.2021 21:49 Відповісти
От де несподівана підтримка!
19.04.2021 20:40 Відповісти
І до чехів доходить потрошку. Хто ще - Австрія, Угорщина... Ну і звісно останньою Україна буде. Аж одного кацапуру спромоглися вислати на 8 році війни
19.04.2021 20:41 Відповісти
Белорусы, ну и соседи как там ингалинская аэс
19.04.2021 21:00 Відповісти
Она уже 11 лет как остановлена...
19.04.2021 21:58 Відповісти
Vot i pravilno zdelali
19.04.2021 20:44 Відповісти
А вы? Если понял конечно про что я
19.04.2021 20:58 Відповісти
A sto mi zelionuju energiju razvevajem.Razve eto ploxo?Vot nakapitelia zakupajem,potom budet dalse strojit vetruvki na Baltijskom more
19.04.2021 21:16 Відповісти
Почем киловат у вас и в чехии?
19.04.2021 21:17 Відповісти
Kakaja raznica ,vet nasa dopsutim gidro energija tam sovsem meloc stojit,a prodajut 10 raz doroze.MI i so svedov vet zakupajem gidro i vetruvok elektru,ona desevle cem s raski
19.04.2021 21:22 Відповісти
Слив засчитал
19.04.2021 21:24 Відповісти
как скажешь
19.04.2021 21:30 Відповісти
Как насчет зеленной енергетики?
19.04.2021 20:57 Відповісти
Чехия исключила РФ из тендера на расширение АЭС "Дукованы", - СМИ - Цензор.НЕТ 6473
19.04.2021 21:05 Відповісти
И шо? На этом Ваше критическое мышление закончилось))))
19.04.2021 21:14 Відповісти
+ 20 это хорошо..правда?
19.04.2021 21:05 Відповісти
Как правильно,подскажите,пожалуйста:'чехобандеровцы,или чехофашисты"?
19.04.2021 21:12 Відповісти
Белочехи, или историю не учил
19.04.2021 21:13 Відповісти
Так там сейчас ,что Деникин,что чЛенин,что сРалин,что Власов с Колчаком все герои говнороссии,х ер просцышь
19.04.2021 21:30 Відповісти
Об этом заявляют любители власовской тряпки?)
19.04.2021 22:01 Відповісти
Белочехи в современном раскладе неактуально. Надо обязательная связка чехов с хвошиздами и нациздами.
19.04.2021 22:38 Відповісти
Гут! Давайпака Ванья
19.04.2021 21:14 Відповісти
Чехія виключила РФ з тендера на розширення АЕС "Дуковани", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5322
19.04.2021 21:20 Відповісти
Кацапи зато купили трансформаторний завод в Плзні.Якра тільки він виробляє і ремонтує трафи для атомних електростанцій.
19.04.2021 21:27 Відповісти
ну молодцы...ещё бы клизму земану научились ставить в прямом эфире...
19.04.2021 21:43 Відповісти
Кацапи всюди вспівають
19.04.2021 21:52 Відповісти
Байден палкі в кальоса росатома вставив, будуть американські реактори. Нам теж пропонують, навіть спільне виробництво.
19.04.2021 22:07 Відповісти
Росатом теперь росотсос.
19.04.2021 22:24 Відповісти
Ось цікаво про підриви *********** в Україні будуть якись висновки від зеленої влади? Чи знову Порошенко винний.
19.04.2021 22:34 Відповісти
Хто ще кацапів на@уй не послав?
19.04.2021 23:19 Відповісти
Аяйяй... Как же точно совпало Раздувание скандала о боеприпасах спустя 7 лет после событий и конкурс на достройку АЭС. Точнехонько совпало по времени . Вестинхауз забашляли и убрали главного конкурента с чешского рына Учитесь - это и есть демократия по западному. А ведь если бы не 6 лярдов на АЭС - об этом взрыве никто бы не вспоминал еще 100 лет И совершено неважно кто там замешан.
20.04.2021 03:49 Відповісти
Правильно сделали чехи! Надо отказываться от всего российского и от всего, к чему коснулась рука российских работяг!
20.04.2021 06:08 Відповісти
 
 