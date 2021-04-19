Чехія виключила РФ з тендера на розширення АЕС "Дуковани", - ЗМІ

Влада Чехії оголосила, що вирішила виключити російську держкорпорацію "Росатом" з тендера на розширення АЕС "Дуковани" на тлі політичного скандалу.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його інформацією, це рішення озвучив віцепрем'єр і глава Мінпромторгу Чехії Карел Гавлічек.

Раніше він попереджав, що "впродовж декількох днів він ("Росатом"- Ред.) буде виключений з можливості участі в тендері". Гавлічек також висловлював сумнів у можливості участі "Росатома" як субпідрядника.

У суботу в Празі заявили про рішення вислати 18 російських дипломатів. За версією чеської сторони, йдеться про співробітників розвідки, що працюють під дипломатичним прикриттям. Чеська влада пішла на такий крок, тому що, за її версією, російські спецслужби причетні до вибуху складу боєприпасів у Чехії в 2014 році. Тоді загинули двоє людей.

Також у суботу ввечері чеська поліція повідомила, що оголосила в розшук двох громадян РФ Олександра Петрова і Руслана Боширова. У поліції зазначають, що йдеться про "тяжкий злочин".

У березні 2021 року Elektrarna Dukovany II, a.s. (EDU-II, входить до чеської енергокомпанії CEZ Group) отримала дозвіл державного управління з ядерної безпеки Чехії на розміщення нової АЕС в муніципалітеті Дуковани. Після отримання дозволу на розміщення блоків АЕС має відбутися оголошення тендера з вибору підрядника.

Заявка розширення АЕС "Дуковани" була спрямована регулятору в березні 2020 року. Предметом заявки є будівництво двох нових енергоблоків на АЕС "Дуковани" потужністю по 1200 МВт, повідомляла тоді CEZ.

Російська ДК "Росатом" неодноразово заявляла про плани брати участь у тендерах Чехії на будівництво АЕС. У листопаді 2016 року структура "Росатома" - "Русатом Оверсіз" - повідомила, що держкорпорація передала Мінпромторгу Чехії і CEZ Group пакет документів про потенційну участь у проекті будівництва нових блоків АЕС. Перед цим, наприкінці жовтня, концерн "Росенергоатом" повідомив, що Чехія вивчає пропозицію "Росатома" про будівництво на території країни нових енергоблоків замість АЕС "Дуковани".

Наразі в Чехії діють дві атомні станції: АЕС "Дуковани" (4 енергоблоки з реакторами ВВЕР-440) і АЕС "Темелін" (2 блоки ВВЕР-1000), побудовані за радянськими проєктами.