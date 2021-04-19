РУС
Чехия исключила РФ из тендера на расширение АЭС "Дукованы", - СМИ

Власти Чехии объявили, что решили исключить российскую госкорпорацию "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы" на фоне политического скандала.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его информации, это решение озвучил вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек.

Ранее он предупреждал, что "в течение нескольких дней он ("Росатом". - Ред.) будет исключен из возможности участия в тендере". Гавличек также выражал сомнение в возможности участия "Росатома" в качестве субподрядчика.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Заставляют брать вид на жительство, а в сочетании с зарплатой и бонусами это похоже на вербовку", - РФ запретила дипмиссиям США и Чехии набирать сотрудников среди граждан России. ВИДЕО

В субботу в Праге заявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии чешской стороны, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Также в субботу вечером чешская полиция сообщила, что объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В полиции отмечают, что речь идет о "тяжком преступлении".

В марте 2021 года Elektrarna Dukovany II, a.s. (EDU-II, входит в чешскую энергокомпанию CEZ Group) получила разрешение государственного управления по ядерной безопасности Чехии на размещение новой АЭС в муниципалитете Дукованы. После получения разрешения на размещение блоков АЭС должно последовать объявление тендера по выбору подрядчика.

Также на Цензор.НЕТ: Песков о причастности агентов РФ к взрыву на складах боеприпасов в Врбетице: Мы категорически не согласны. Выводы Чехии - провокационные и недружественные

Заявка расширение АЭС "Дукованы" была направлена регулятору в марте 2020 года. Предметом заявки является строительство двух новых энергоблоков на АЭС "Дукованы" мощностью по 1200 МВт, сообщала тогда CEZ.

Российская ГК "Росатом" неоднократно заявляла о планах участвовать в тендерах Чехии на строительство АЭС. В ноябре 2016 года структура "Росатома" - "Русатом Оверсиз" - сообщила, что госкорпорация передала Минпромторгу Чехии и CEZ Group пакет документов о потенциальном участии в проекте строительства новых блоков АЭС. Перед этим, в конце октября, концерн "Росэнергоатом" сообщил, что Чехия изучает предложение "Росатома" о строительстве на территории страны новых энергоблоков взамен АЭС "Дукованы".

Читайте также: СМИ Чехии обнародовали копии поддельных паспортов разведчиков ГРУ Петрова и Боширова, подозреваемых в подрыве складов боеприпасов в 2014 году. ФОТО

В настоящее время в Чехии действует две атомные станции: АЭС "Дукованы" (4 энергоблока с реакторами ВВЭР-440) и АЭС "Темелин" (2 блока ВВЭР-1000), построенные по советским проектам.

АЭС (552) россия (97281) Чехия (1795)
+18
Кацапы таки умственно неполноценны...

Интересно, на фоне этого события, они считают свою диверсию успешной?
19.04.2021 20:36 Ответить
+13
Молодцы.
19.04.2021 20:34 Ответить
+9
росатом звучіт зловєщє і безьісходно как роскосмос.
19.04.2021 20:35 Ответить
Молодцы.
19.04.2021 20:34 Ответить
Згоден, навіщо чехам в майбутньому можливий Чорнобиль.
19.04.2021 20:49 Ответить
Как же совпал по времени скандал с боеприпасами (спустя 7 лет после событий) и тендер на 6 лярдов на достройку АЭС Молодцы Вестинхауз, вовремя подсуетились и занесли кому надо. Главного конкурента убрали из конкурса Учитесь демократии и прозорости по западному. такая вот она
20.04.2021 03:51 Ответить
чтобы насадить тебя на бутылку никаких лет не жалко
02.05.2021 12:55 Ответить
росатом звучіт зловєщє і безьісходно как роскосмос.
19.04.2021 20:35 Ответить
Так этаж рускафабия !
19.04.2021 20:35 Ответить
ВАЗвратка
19.04.2021 20:35 Ответить
Кацапы таки умственно неполноценны...

Интересно, на фоне этого события, они считают свою диверсию успешной?
19.04.2021 20:36 Ответить
Вместе с поляками поддержали Америку. Прибалтика отстает от коллектива.
19.04.2021 20:37 Ответить
А что, склад в Чехии оказывается взорвал не Порошенко? Чехи убили зебилов наповал. Они же теперь спать не смогут. Разрушено мировоззрение.
19.04.2021 20:39 Ответить
Никто и не говорил, что склады у нас взрывал Порошенко (ну разве что самые упоротые). Он просто допустил эти взрывы (их было аж 5 за его каденцию, что довольно подозрительно) и не обеспечил расследований, как чехи.
19.04.2021 20:48 Ответить
Порошенко точно не взрывал склады . Но то,что никаких мер не принимал и практически осталиса без оружия и боеприпасов,- в этом он и выноват. Или зебилы выноваты как тут некоторые дятлы пишут.
19.04.2021 21:05 Ответить
При всех взрывах и не взрывах боекомплект на передке при Порохе был. И давать ответку по полной всеми доступными калибрами никто не запрещал. Не то, что сейчас. У нас что, все склады подорвали и нечем работать, что так беззубо молчим на все убийства ребят на передке? А ведь гибнет сейчас ребят больше, чем до зеленого перемирия с ******.
19.04.2021 21:54 Ответить
Ну во первых при Порохе - 4 раза, И два в непосредственной близости от Раши, практически в зоне поражения беспилотников. А при "величайшем" бахнуло уже три за два неполных года. И в Балаклее еще раз в том числе. Только вот шума на Г+Г и прочих помойках никто не поднимал и про "бедных мальчиков без боекомплектов" слезу не пускал. И расследование велось вплоть до прихода зеленых дебилов. А потом у нас комиссия под руководством Арахамии нашла квадратные выпуклые воронки. С которых смеялся даже и.о. генпрокурора Виктор Чумак. Вот так вот. И сколько у чехов шло следствие? Правильно -- почти 7 лет. А у нас последние 2 года на смену нормальным и вменяемым пришли откровенные имбецилы. Мы еще долго и долго будем выгребать результаты их балагана.
19.04.2021 21:49 Ответить
От де несподівана підтримка!
19.04.2021 20:40 Ответить
І до чехів доходить потрошку. Хто ще - Австрія, Угорщина... Ну і звісно останньою Україна буде. Аж одного кацапуру спромоглися вислати на 8 році війни
19.04.2021 20:41 Ответить
Белорусы, ну и соседи как там ингалинская аэс
19.04.2021 21:00 Ответить
Она уже 11 лет как остановлена...
19.04.2021 21:58 Ответить
Vot i pravilno zdelali
19.04.2021 20:44 Ответить
А вы? Если понял конечно про что я
19.04.2021 20:58 Ответить
A sto mi zelionuju energiju razvevajem.Razve eto ploxo?Vot nakapitelia zakupajem,potom budet dalse strojit vetruvki na Baltijskom more
19.04.2021 21:16 Ответить
Почем киловат у вас и в чехии?
19.04.2021 21:17 Ответить
Kakaja raznica ,vet nasa dopsutim gidro energija tam sovsem meloc stojit,a prodajut 10 raz doroze.MI i so svedov vet zakupajem gidro i vetruvok elektru,ona desevle cem s raski
19.04.2021 21:22 Ответить
Слив засчитал
19.04.2021 21:24 Ответить
как скажешь
19.04.2021 21:30 Ответить
Как насчет зеленной енергетики?
19.04.2021 20:57 Ответить
Чехия исключила РФ из тендера на расширение АЭС "Дукованы", - СМИ - Цензор.НЕТ 6473
19.04.2021 21:05 Ответить
И шо? На этом Ваше критическое мышление закончилось))))
19.04.2021 21:14 Ответить
+ 20 это хорошо..правда?
19.04.2021 21:05 Ответить
Как правильно,подскажите,пожалуйста:'чехобандеровцы,или чехофашисты"?
19.04.2021 21:12 Ответить
Белочехи, или историю не учил
19.04.2021 21:13 Ответить
Так там сейчас ,что Деникин,что чЛенин,что сРалин,что Власов с Колчаком все герои говнороссии,х ер просцышь
19.04.2021 21:30 Ответить
Об этом заявляют любители власовской тряпки?)
19.04.2021 22:01 Ответить
Белочехи в современном раскладе неактуально. Надо обязательная связка чехов с хвошиздами и нациздами.
19.04.2021 22:38 Ответить
Гут! Давайпака Ванья
19.04.2021 21:14 Ответить
Чехія виключила РФ з тендера на розширення АЕС "Дуковани", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5322
19.04.2021 21:20 Ответить
Кацапи зато купили трансформаторний завод в Плзні.Якра тільки він виробляє і ремонтує трафи для атомних електростанцій.
19.04.2021 21:27 Ответить
ну молодцы...ещё бы клизму земану научились ставить в прямом эфире...
19.04.2021 21:43 Ответить
Кацапи всюди вспівають
19.04.2021 21:52 Ответить
Байден палкі в кальоса росатома вставив, будуть американські реактори. Нам теж пропонують, навіть спільне виробництво.
19.04.2021 22:07
Росатом теперь росотсос.
19.04.2021 22:24 Ответить
Ось цікаво про підриви *********** в Україні будуть якись висновки від зеленої влади? Чи знову Порошенко винний.
19.04.2021 22:34 Ответить
Хто ще кацапів на@уй не послав?
19.04.2021 23:19 Ответить
Аяйяй... Как же точно совпало Раздувание скандала о боеприпасах спустя 7 лет после событий и конкурс на достройку АЭС. Точнехонько совпало по времени . Вестинхауз забашляли и убрали главного конкурента с чешского рына Учитесь - это и есть демократия по западному. А ведь если бы не 6 лярдов на АЭС - об этом взрыве никто бы не вспоминал еще 100 лет И совершено неважно кто там замешан.
20.04.2021 03:49 Ответить
Правильно сделали чехи! Надо отказываться от всего российского и от всего, к чему коснулась рука российских работяг!
20.04.2021 06:08 Ответить
 
 