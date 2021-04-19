Кабмін призначив головою Держаудитслужби Пліса

Геннадій Пліс очолюватиме Державну аудиторську службу впродовж найближчих 5 років.

Таке розпорядження уряд ухвалив на позачерговому засіданні в понеділок. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Кабміну.

Пліс обіймає посаду голови Держаудитслужби з 30 квітня 2020 року, однак тоді був призначений за "карантинноою" процедурою. Сьогодні Кабінет міністрів спочатку звільнив його з посади голови Держаудитслужби у зв'язку з закінченням терміну дії контракту, а потім призначив на цю посаду строком на 5 років.

