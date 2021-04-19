РУС
Кабмин назначил главой Госаудитслужбы Плиса

Кабмин назначил главой Госаудитслужбы Плиса

Геннадий Плис будет возглавлять Государственную аудиторскую службу в течение ближайших 5 лет.

Такое распоряжение правительство приняло на внеочередном заседании в понедельник. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Плис занимает должность главы Госаудитслужбы с 30 апреля 2020 года, однако тогда был назначен по "карантинной" процедуре. Сегодня Кабинет министров вначале уволил его с должности главы Госаудитслужбы в связи с окончанием срока действия контракта, а после назначил на эту должность сроком на 5 лет.

Любченко назначен главой Госналоговой, Милованов - и.о. гендиректора Нацинвестфонда

Автор: 

Кабмин (14120) назначение (2212) Плис Геннадий (5) Госаудитслужба (88)
плясун?
19.04.2021 20:42 Ответить
просто маланець
20.04.2021 07:14 Ответить
уволил его с должности главы Госаудитслужбы в связи с окончанием срока действия контракта, а после назначил на эту должность сроком на 5 лет.

и по увольнению видал премию в полляма...
19.04.2021 20:44 Ответить
Зараз на ПРЯМОМУ всі присутні чмирять Зелю згадуючи стадіон, а слуга Буймистер відгавкується на всі боки. Безугла-2.
19.04.2021 21:28 Ответить
 
 