Кабмин назначил главой Госаудитслужбы Плиса
Геннадий Плис будет возглавлять Государственную аудиторскую службу в течение ближайших 5 лет.
Такое распоряжение правительство приняло на внеочередном заседании в понедельник. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
Плис занимает должность главы Госаудитслужбы с 30 апреля 2020 года, однако тогда был назначен по "карантинной" процедуре. Сегодня Кабинет министров вначале уволил его с должности главы Госаудитслужбы в связи с окончанием срока действия контракта, а после назначил на эту должность сроком на 5 лет.
