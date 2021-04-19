Кабмин назначил главой Госаудитслужбы Плиса

Геннадий Плис будет возглавлять Государственную аудиторскую службу в течение ближайших 5 лет.

Такое распоряжение правительство приняло на внеочередном заседании в понедельник. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Плис занимает должность главы Госаудитслужбы с 30 апреля 2020 года, однако тогда был назначен по "карантинной" процедуре. Сегодня Кабинет министров вначале уволил его с должности главы Госаудитслужбы в связи с окончанием срока действия контракта, а после назначил на эту должность сроком на 5 лет.

Также на Цензор.НЕТ: Любченко назначен главой Госналоговой, Милованов - и.о. гендиректора Нацинвестфонда