Любченко назначен главой Госналоговой, Милованов - и.о. гендиректора Нацинвестфонда
Кабинет министров назначил Алексея Любченко на должность главы Государственной налоговой службы, он будет занимать эту должность 5 лет. Тимофей Милованов назначен и.о. гендиректора ГП "Национальный фонд инвестиций Украины".
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан, информирует Цензор.НЕТ.
Экс-руководитель Государственной налоговой администрации Любченко был назначен на должность главы налоговой в апреле 2020 года, соответственно, срок его прежнего контракта истекает.
Тимофей Милованов был министром экономики в правительстве Алексея Гончарука, а ныне выступает в роли советника главы Офиса Президента и президента Киевской школы экономики (КШЭ). До работы в правительстве он входил в состав Совета НБУ, в 2016 - 2019 гг. занимал должность замглавы Совета.
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В 2004-м Милованов защитил степень PhD по экономике в Университете Висконсин-Мэдисон. Является профессором Питтсбургского университета (США). Милованов также был среди сооснователей независимой аналитической платформы, а с 2015 года – общественной организации VoxUkraine, которую образовала в 2014 году группа работающих в Украине и за границей экономистов и юристов.
Кабинет министров 2 апреля учредил Национальный фонд инвестиций Украины в форме госпредприятия с уставным капиталом 100 млн грн. Он создан для трансформации государственных предприятий, пакеты акций которых будут в его управлении, в эффективные и прибыльные компании.
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у ВАС вопросы есть? у меня нет... оклад гендира тоже наверняка состоит из минималки как у простых граждан, простите, умножен на коэффициент 500-1000, в зависимости от размеров "доходов"