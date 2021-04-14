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Любченко назначен главой Госналоговой, Милованов - и.о. гендиректора Нацинвестфонда

Любченко назначен главой Госналоговой, Милованов - и.о. гендиректора Нацинвестфонда

Кабинет министров назначил Алексея Любченко на должность главы Государственной налоговой службы, он будет занимать эту должность 5 лет. Тимофей Милованов назначен и.о. гендиректора ГП "Национальный фонд инвестиций Украины".

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан, информирует Цензор.НЕТ.

Экс-руководитель Государственной налоговой администрации Любченко был назначен на должность главы налоговой в апреле 2020 года, соответственно, срок его прежнего контракта истекает.

Тимофей Милованов был министром экономики в правительстве Алексея Гончарука, а ныне выступает в роли советника главы Офиса Президента и президента Киевской школы экономики (КШЭ). До работы в правительстве он входил в состав Совета НБУ, в 2016 - 2019 гг. занимал должность замглавы Совета.

Читайте на Цензор.НЕТ: Если не вмешиваться в работу налоговой и таможни, то уже через год Украина не будет нуждаться в кредитах МВФ, - замглавы МВД Геращенко

В 2004-м Милованов защитил степень PhD по экономике в Университете Висконсин-Мэдисон. Является профессором Питтсбургского университета (США). Милованов также был среди сооснователей независимой аналитической платформы, а с 2015 года – общественной организации VoxUkraine, которую образовала в 2014 году группа работающих в Украине и за границей экономистов и юристов.

Кабинет министров 2 апреля учредил Национальный фонд инвестиций Украины в форме госпредприятия с уставным капиталом 100 млн грн. Он создан для трансформации государственных предприятий, пакеты акций которых будут в его управлении, в эффективные и прибыльные компании.

Также на Цензор.НЕТ: "Не 8 тысяч, а средняя зарплата": советник главы ОП Милованов рассказал о размере помощи предпринимателям в "красной" зоне

Автор: 

Кабмин (14034) назначение (2182) налоговая (932) Милованов Тимофей (289) Любченко Алексей (80)


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Топ комментарии
+7
Повертайте вже Гончарука на самокаті, бо цирк якийсь пєчальний.
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14.04.2021 15:56 Ответить
+5
То есть, вера в то что Милованов финансист ещё есть или все печально с кадрами?
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14.04.2021 15:52 Ответить
+4
Призначте вже мєлофонова офісом міністра оборони вже(((
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14.04.2021 15:53 Ответить
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То есть, вера в то что Милованов финансист ещё есть или все печально с кадрами?
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14.04.2021 15:52 Ответить
…несколько лет тому назад, после того как медицинская комиссия признала Швейка идиотом, он ушел с военной службы и теперь промышлял продажей собак… (с)
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14.04.2021 16:32 Ответить
Призначте вже мєлофонова офісом міністра оборони вже(((
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14.04.2021 15:53 Ответить
внуки уже составляют список барахла в котором крайне нуждаются.
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14.04.2021 15:54 Ответить
Повертайте вже Гончарука на самокаті, бо цирк якийсь пєчальний.
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14.04.2021 15:56 Ответить
може, на часі іншу колоду доставати, бо ця вже зіпсувалася?
Любченко назначен главой Госналоговой, Милованов - и.о. гендиректора Нацинвестфонда - Цензор.НЕТ 3517
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14.04.2021 16:00 Ответить
Не только у бубочки и его ЗЕбанутого квартала закончилась эпоха бедности, а еще и у этих двух фраеров.
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14.04.2021 16:01 Ответить
Ну, да. Уже при слове "Фонд" у меня с 90-х единственная реакция- отторжение.
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14.04.2021 16:05 Ответить
Любченка призначено главою Держподаткової, Милованова - в.о. гендиректора Націнвестфонду - Цензор.НЕТ 6627
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14.04.2021 16:15 Ответить
Кем эти двое только не работали. Да нигде что то долго не продержались.
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14.04.2021 16:04 Ответить
Як переддефолтна економіка обійдеться без такого цінного кадра ?
Любченка призначено главою Держподаткової, Милованова - в.о. гендиректора Націнвестфонду - Цензор.НЕТ 426
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14.04.2021 16:10 Ответить
2 матерых мошенника получили назначения.
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14.04.2021 16:10 Ответить
Согласно постановлению, Министерство развития экономики должно в месячный срок разработать законопроект о Национальном фонде инвестиции, в котором, в частности, предусмотреть механизмы создания совместных инвестиционных проектов с суверенным фондами Объединенных Арабских Эмиратов государства Катар и других государств, а также проект закона о внесении изменений в закон о госбюджете на 2021 год (уставной капитал 100 млн.грн.) (из материалов СМИ 31 марта 2021 г.)

у ВАС вопросы есть? у меня нет... оклад гендира тоже наверняка состоит из минималки как у простых граждан, простите, умножен на коэффициент 500-1000, в зависимости от размеров "доходов"
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14.04.2021 16:11 Ответить
Кабинет министров 2 апреля учредил Национальный фонд инвестиций Украины в форме госпредприятия с уставным капиталом 100 млн грн............. пилите тимоша пилите
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14.04.2021 16:14 Ответить
За п'ять років стане доларовим мультіміліонером.
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14.04.2021 16:21 Ответить
 
 