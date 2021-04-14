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Любченка призначено главою Держподаткової, Милованова - в.о. гендиректора Націнвестфонду

Любченка призначено главою Держподаткової, Милованова - в.о. гендиректора Націнвестфонду

Кабінет Міністрів призначив Олексія Любченка на посаду голови Державної податкової служби, він обійматиме цю посаду 5 років. Тимофія Милованова призначено в.о. гендиректора ДП "Національний фонд інвестицій України".

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан, інформує Цензор.НЕТ.

Екскерівник Державної податкової адміністрації Любченко був призначений на посаду голови податкової у квітні 2020 року, відповідно, термін його колишнього контракту закінчується.

Тимофій Милованов був міністром економіки в уряді Олексія Гончарука, а нині виступає радником голови Офісу Президента і президента Київської школи економіки (КШЕ). До роботи в уряді він входив до складу Ради НБУ, у 2016-2019 рр. обіймав посаду заступника голови Ради.

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У 2004 році Милованов захистив ступінь PhD з економіки в Університеті Вісконсін-Медісон. Є професором Пітсбурзького університету (США). Милованов також був серед співзасновників незалежної аналітичної платформи, а з 2015 року - громадської організації VoxUkraine, яку утворила в 2014 році група працюючих в Україні і за кордоном економістів і юристів.

Кабінет Міністрів 2 квітня заснував Національний фонд інвестицій України у формі держпідприємства зі статутним капіталом 100 млн грн. Він створений для трансформації державних підприємств, пакети акцій яких будуть у його управлінні, в ефективні та прибуткові компанії.

Також читайте: "Не 8 тисяч, а середня зарплата": радник голови ОП Милованов розповів про розмір допомоги підприємцям у "червоній" зоні

Автор: 

Кабмін (14150) призначення (2300) податкова (711) Милованов Тимофій (418) Любченко Олексій (114)


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Топ коментарі
+7
Повертайте вже Гончарука на самокаті, бо цирк якийсь пєчальний.
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14.04.2021 15:56 Відповісти
+5
То есть, вера в то что Милованов финансист ещё есть или все печально с кадрами?
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14.04.2021 15:52 Відповісти
+4
Призначте вже мєлофонова офісом міністра оборони вже(((
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14.04.2021 15:53 Відповісти
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То есть, вера в то что Милованов финансист ещё есть или все печально с кадрами?
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14.04.2021 15:52 Відповісти
…несколько лет тому назад, после того как медицинская комиссия признала Швейка идиотом, он ушел с военной службы и теперь промышлял продажей собак… (с)
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14.04.2021 16:32 Відповісти
Призначте вже мєлофонова офісом міністра оборони вже(((
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14.04.2021 15:53 Відповісти
внуки уже составляют список барахла в котором крайне нуждаются.
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14.04.2021 15:54 Відповісти
Повертайте вже Гончарука на самокаті, бо цирк якийсь пєчальний.
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14.04.2021 15:56 Відповісти
може, на часі іншу колоду доставати, бо ця вже зіпсувалася?
Любченко назначен главой Госналоговой, Милованов - и.о. гендиректора Нацинвестфонда - Цензор.НЕТ 3517
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14.04.2021 16:00 Відповісти
Не только у бубочки и его ЗЕбанутого квартала закончилась эпоха бедности, а еще и у этих двух фраеров.
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14.04.2021 16:01 Відповісти
Ну, да. Уже при слове "Фонд" у меня с 90-х единственная реакция- отторжение.
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14.04.2021 16:05 Відповісти
Любченка призначено главою Держподаткової, Милованова - в.о. гендиректора Націнвестфонду - Цензор.НЕТ 6627
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14.04.2021 16:15 Відповісти
Кем эти двое только не работали. Да нигде что то долго не продержались.
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14.04.2021 16:04 Відповісти
Як переддефолтна економіка обійдеться без такого цінного кадра ?
Любченка призначено главою Держподаткової, Милованова - в.о. гендиректора Націнвестфонду - Цензор.НЕТ 426
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14.04.2021 16:10 Відповісти
2 матерых мошенника получили назначения.
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14.04.2021 16:10 Відповісти
Согласно постановлению, Министерство развития экономики должно в месячный срок разработать законопроект о Национальном фонде инвестиции, в котором, в частности, предусмотреть механизмы создания совместных инвестиционных проектов с суверенным фондами Объединенных Арабских Эмиратов государства Катар и других государств, а также проект закона о внесении изменений в закон о госбюджете на 2021 год (уставной капитал 100 млн.грн.) (из материалов СМИ 31 марта 2021 г.)

у ВАС вопросы есть? у меня нет... оклад гендира тоже наверняка состоит из минималки как у простых граждан, простите, умножен на коэффициент 500-1000, в зависимости от размеров "доходов"
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14.04.2021 16:11 Відповісти
Кабинет министров 2 апреля учредил Национальный фонд инвестиций Украины в форме госпредприятия с уставным капиталом 100 млн грн............. пилите тимоша пилите
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14.04.2021 16:14 Відповісти
За п'ять років стане доларовим мультіміліонером.
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14.04.2021 16:21 Відповісти
 
 