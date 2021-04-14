Любченка призначено главою Держподаткової, Милованова - в.о. гендиректора Націнвестфонду

Кабінет Міністрів призначив Олексія Любченка на посаду голови Державної податкової служби, він обійматиме цю посаду 5 років. Тимофія Милованова призначено в.о. гендиректора ДП "Національний фонд інвестицій України".

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан, інформує Цензор.НЕТ.

Екскерівник Державної податкової адміністрації Любченко був призначений на посаду голови податкової у квітні 2020 року, відповідно, термін його колишнього контракту закінчується.

Тимофій Милованов був міністром економіки в уряді Олексія Гончарука, а нині виступає радником голови Офісу Президента і президента Київської школи економіки (КШЕ). До роботи в уряді він входив до складу Ради НБУ, у 2016-2019 рр. обіймав посаду заступника голови Ради.

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У 2004 році Милованов захистив ступінь PhD з економіки в Університеті Вісконсін-Медісон. Є професором Пітсбурзького університету (США). Милованов також був серед співзасновників незалежної аналітичної платформи, а з 2015 року - громадської організації VoxUkraine, яку утворила в 2014 році група працюючих в Україні і за кордоном економістів і юристів.

Кабінет Міністрів 2 квітня заснував Національний фонд інвестицій України у формі держпідприємства зі статутним капіталом 100 млн грн. Він створений для трансформації державних підприємств, пакети акцій яких будуть у його управлінні, в ефективні та прибуткові компанії.

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