Росія розпочала масштабні військові навчання в Арктиці

Північний флот РФ розгорнув у морі атомні підводні човни і кораблі.

Про це повідомляє Міноборони Росії, інформує Цензор.НЕТ.

"Було розпочато розгортання атомних підводних човнів і корабельних сил флоту в морі. У райони зосередження висунулися підрозділи армійського корпусу; армія ВПС і ППО взялася до перекидання сил на аеродроми оперативного базування в Арктиці і до нарощування системи протиповітряної оборони в цьому напрямку", - сказано в повідомленні.

У навчаннях будуть задіяні атомні і дизельні підводні човни, кораблі, судна забезпечення, літальні апарати, військова та спеціальна техніка.

У Міноборони РФ зазначають, що під час навчань особливу увагу буде приділено "забезпеченню безпеки об'єктів економічної діяльності Росії в Арктиці ... а також вирішенню можливих кризових ситуацій, захисту та обороні морських комунікацій".

