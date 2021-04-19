Россия начала масштабные военные учения в Арктике
Северный флот РФ развернул в море атомные подводные лодки и корабли.
Об этом сообщает Минобороны России, информирует Цензор.НЕТ.
"Было начато развертывание атомных подводных лодок и корабельных сил флота в море. В районы сосредоточения выдвинулись подразделения армейского корпуса; армия ВВС и ПВО приступила к переброске сил на аэродромы оперативного базирования в Арктике и к наращиванию системы противовоздушной обороны в данном направлении", - сказано в сообщении.
В учениях будут задействованы атомные и дизельные подводные лодки, корабли, суда обеспечения, летательные аппараты, военная и специальная техника.
В Минобороны РФ отмечают, что во время учений особое внимание будет уделено "обеспечению безопасности объектов экономической деятельности России в Арктике... а также разрешению возможных кризисных ситуаций, защите и обороне морских коммуникаций".
- Многие утверждают, что у подводников на атомных подводных лодках из за радиации не может быть детей. Так вот, все это вранье: пока моряки годами находятся в автономном плаванье, их жены рождают абсолютно здоровых детей!
Интересно сколько из них свернут обратно, а сколько останутся в подарок Нептуну.
с ахтомним моторчіком
каци рєпєтірують
вивоз барахла
за вартість одної атомної субмарини можна від нуля побудувати місто на 300 тис жителів з усією ******** інфраструктурою
"Передача подлодки флоту первоначально была запланирована на 2019 год. Однако в мае 2019 года было официально объявлено, что не будет сдана Военно-морскому флоту России в 2019 году из-за необходимости доработки вспомогательных систем, не отвечающих требованиям Минобороны. Сообщалось, что на это может уйти весь 2020 год и «Севмаш» передаст корабль Министерству обороны только в конце 2020 года."
недаремно за нафтогроші, які два десятиліття ре фе гатить у закордонну пропаганду, можна було двічі заасфальтувати всю Сибір неісходиму от Ліссабона до Владівостока (і це їх імперський концепт, авжеж, а ви шо ж думалі..?)
_________________________________________________________________________
Подожди, фрау Риббентроп, скоро все они СП-2 "защищать" придут. А ведь Украина вас предупреждала......
даже бабчєнко замєтіл
...Что мне нравится во всем этом фонтане безумного дерьма.
А вы заметили, как изменилась риторика Украины?
Тихо, совершенно неприметно, по маленькому-маленькому шажочку, но консенсус украинского общества за семь лет проделал огромный путь. Во внутренних срамах этого не видно. Но если отвлечься от них, результат поражает.
Вспомните. Как было тогда. И как сейчас.
Больше нет НИ ОДНОГО СЛОВА о том, что лучше с Россией. Больше нет никаких полоумных, зовущих Путина. Больше нет никаких орков в Одессе. Больше никто не устраивает антимайданов. Нет ни одного Гепы на сцене в Харькове с колорадкой. Слова «Новороссия» не существует вообще, в принципе.
Никто. Нигде. Ни слова. Не говорит. Про Россию.
Всё. Проехали.
БАЖАЮ ПІВНІЧНОМУ ФЛОТУ МОСКОВІЇ ЗАТОНУТИ ТАМ ЖЕ, А КАЦАПСЬКІЙ ПЄХОТІ
"ЗАБЛУДИТИСЬ" У КУЧУГУРАХ
2. https://twitter.com/tZEinform/status/1384122069739130886 США прекратило передачу разведывательных данных космических систем слежения высокого разрешения для ГШ ВС Украины. Причина уточняется. Хроника
Что с будет крымчанами, с простыми людьми, с экономикой - пусть думают другие.
США возобновляют санкции против «Белнефтехима» и еще 8 беларусских госпредприятий.
Министр иностранных дел Украины предложил Евросоюзу ввести новые, секторальные санкции относительно России для противодействия эскалации против Украины.
На болотах вой!
Генеральный советник Агентства национальной безопасности США Майкл Эллис, назначенец Трампа, который был назначен в последние дни его правления, ушел в отставку со своего поста после того, как он находился в административном отпуске с начала правления администрации Байдена
(важная и хорошая новость, уши Путина в разведке не нужны).
ими был проведен рейхферендум... среди белых медведей
результат был -100 %- ЗА !
проста медведи на пришли на участки
патамушта их атстреляли
предыдущие экспядиции