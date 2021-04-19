Россия начала масштабные военные учения в Арктике

Северный флот РФ развернул в море атомные подводные лодки и корабли.

Об этом сообщает Минобороны России, информирует Цензор.НЕТ.

"Было начато развертывание атомных подводных лодок и корабельных сил флота в море. В районы сосредоточения выдвинулись подразделения армейского корпуса; армия ВВС и ПВО приступила к переброске сил на аэродромы оперативного базирования в Арктике и к наращиванию системы противовоздушной обороны в данном направлении", - сказано в сообщении.

В учениях будут задействованы атомные и дизельные подводные лодки, корабли, суда обеспечения, летательные аппараты, военная и специальная техника.

В Минобороны РФ отмечают, что во время учений особое внимание будет уделено "обеспечению безопасности объектов экономической деятельности России в Арктике... а также разрешению возможных кризисных ситуаций, защите и обороне морских коммуникаций".