Россия начала масштабные военные учения в Арктике

Северный флот РФ развернул в море атомные подводные лодки и корабли.

Об этом сообщает Минобороны России, информирует Цензор.НЕТ.

"Было начато развертывание атомных подводных лодок и корабельных сил флота в море. В районы сосредоточения выдвинулись подразделения армейского корпуса; армия ВВС и ПВО приступила к переброске сил на аэродромы оперативного базирования в Арктике и к наращиванию системы противовоздушной обороны в данном направлении", - сказано в сообщении.

В учениях будут задействованы атомные и дизельные подводные лодки, корабли, суда обеспечения, летательные аппараты, военная и специальная техника.

В Минобороны РФ отмечают, что во время учений особое внимание будет уделено "обеспечению безопасности объектов экономической деятельности России в Арктике... а также разрешению возможных кризисных ситуаций, защите и обороне морских коммуникаций".

Пресс-конференция адмирала:
- Многие утверждают, что у подводников на атомных подводных лодках из за радиации не может быть детей. Так вот, все это вранье: пока моряки годами находятся в автономном плаванье, их жены рождают абсолютно здоровых детей!
19.04.2021 22:57 Ответить
Это хорошо. Если у кого то из членов экипажа атомных подлодок еще не облучились яйца, то есть шанс их просто отморозить. Меньше кацапят будет.
19.04.2021 22:51 Ответить
больше учений,больше !Россия начала масштабные военные учения в Арктике - Цензор.НЕТ 8766
19.04.2021 22:58 Ответить
...когда собаке не хер делать, она лижет яйца.
19.04.2021 22:51 Ответить
Без Кузи ученья - не ученья!
19.04.2021 23:14 Ответить
"Арктика наш !"
Росія розпочала масштабні військові навчання в Арктиці - Цензор.НЕТ 9945
19.04.2021 23:52 Ответить
угу. детей гор...
20.04.2021 10:05 Ответить
такие весчи со времён совка связаны с плановым процентом смертности. сегодня, эти данные и в мирное время засекречены. остаётся поздравить не признанных весёлых вдов. но удасца ли им выплатить ипотеку, это уже вопрос )
19.04.2021 22:54 Ответить
Все в тренде.. Достаточно вспомнить и сложить строки из двух песен " Хотят ли русские войны" - " От тайги до британских морей" ( вторая часть, это как утверждение на заданный вопрос)
19.04.2021 22:56 Ответить
Интересно сколько из них свернут обратно, а сколько останутся в подарок Нептуну.
19.04.2021 22:56 Ответить
на подлоднай водачькє
с ахтомним моторчіком
каци рєпєтірують
вивоз барахла

Росія розпочала масштабні військові навчання в Арктиці - Цензор.НЕТ 3882
19.04.2021 23:03 Ответить
дупломатія канонєрок на викідє

Росія розпочала масштабні військові навчання в Арктиці - Цензор.НЕТ 5096
19.04.2021 23:05 Ответить
Не подарунок, а принесуть в жертву )
20.04.2021 06:14 Ответить
больше учений,больше !Россия начала масштабные военные учения в Арктике - Цензор.НЕТ 8766
19.04.2021 22:58 Ответить
Уже и не знают откуда на нас напасть.
19.04.2021 23:00 Ответить
19.04.2021 23:03 Ответить
Кацапы, снимите номер
19.04.2021 23:24 Ответить
браво 🙌
19.04.2021 23:25 Ответить
надо еще АПЛ «Белгород» потопить - одного "Курска" мало. или АПЛ «Казань». а заодно и всех "лошариков" до кучи.
19.04.2021 23:01 Ответить
для поніманія размахов:
за вартість одної атомної субмарини можна від нуля побудувати місто на 300 тис жителів з усією ******** інфраструктурою
19.04.2021 23:07 Ответить
Не торопитесь. Дайте им "Казань" хотя бы на вооружение принять. Иначе это не засчитают как потери флота.
"Передача подлодки флоту первоначально была запланирована на 2019 год. Однако в мае 2019 года было официально объявлено, что не будет сдана Военно-морскому флоту России в 2019 году из-за необходимости доработки вспомогательных систем, не отвечающих требованиям Минобороны. Сообщалось, что на это может уйти весь 2020 год и «Севмаш» передаст корабль Министерству обороны только в конце 2020 года."
19.04.2021 23:08 Ответить
АПЛ «Белгород» тоже - "сроки сдачи её флоту перенесены были на конец 2021 года". когда у них там конец, не знаю, но пусть топят свои "аналоговнеты". мир станет лучше.
19.04.2021 23:30 Ответить
чем больше и громче эрэфия будет бряцать оружием, тем быстрее до французов, немцев и прочих эуропейцев дойдет, что их ожидает
19.04.2021 23:01 Ответить
до ніх дойдьот, колі на кумпол "град" упадьот...

недаремно за нафтогроші, які два десятиліття ре фе гатить у закордонну пропаганду, можна було двічі заасфальтувати всю Сибір неісходиму от Ліссабона до Владівостока (і це їх імперський концепт, авжеж, а ви шо ж думалі..?)
19.04.2021 23:10 Ответить
Когда начал розваливатся союз был афган и как раз несколько лет перед этим маштабные учения.Сценарий с крахом экономики и брязканием оружия один в один.Ни чему история не учит кгбшного дауна !
19.04.2021 23:03 Ответить
крєтинов учіть - только шкуру портіть
19.04.2021 23:31 Ответить
"особое внимание будет уделено "обеспечению безопасности объектов экономической деятельности России в Арктике..." Источник: https://censor.net/ru/n3260750
_________________________________________________________________________

Подожди, фрау Риббентроп, скоро все они СП-2 "защищать" придут. А ведь Украина вас предупреждала......
19.04.2021 23:06 Ответить
Аякже.Техніка.
Росія розпочала масштабні військові навчання в Арктиці - Цензор.НЕТ 800

Росія розпочала масштабні військові навчання в Арктиці - Цензор.НЕТ 2936
19.04.2021 23:06 Ответить
Подібні навчання були в 1970 році під назвою "Океан". Вночі бойова тривога і терміново вийшли в море. Зайшли аж в Північний Льодовитий до криги. Увесь світ настращали і лише через добу оголосили що це навчання.
19.04.2021 23:11 Ответить
Допоки московія бряцає своїм металобрухтом (хоч і доволі небезпечним), доти будуть горіти пенсії та зарплатні простих московитів. Зазвичай, раби, що не знали волі, не піднімають повстання, але коли жерти не буде навіть моху з бояришніком, то є вірогідність, що почнуться голодні бунти. А бунт на московії - то стихіне лихо, бо ніхто не пам'ятає: з чого все почалося і не знає, чим повинно закінчитись, але поки не вийде вся злість та ненависть - бунт не закінчиться. Нам лише буде потрібно не путстити цих здичавілих прямоходячих на свою територію. Але чекати такого ще довго - раби ще славлять царя і пишаються агресією.
19.04.2021 23:11 Ответить
Ну, що, чекаємо ремікс: https://www.youtube.com/watch?v=QNNBcgMFTdk&ab_channel=Espreso.TV Она утонула
19.04.2021 23:13 Ответить
можуть "павтаріть"...як з курском.....
19.04.2021 23:31 Ответить
уже нікто
даже бабчєнко замєтіл

...Что мне нравится во всем этом фонтане безумного дерьма.
А вы заметили, как изменилась риторика Украины?
Тихо, совершенно неприметно, по маленькому-маленькому шажочку, но консенсус украинского общества за семь лет проделал огромный путь. Во внутренних срамах этого не видно. Но если отвлечься от них, результат поражает.
Вспомните. Как было тогда. И как сейчас.
Больше нет НИ ОДНОГО СЛОВА о том, что лучше с Россией. Больше нет никаких полоумных, зовущих Путина. Больше нет никаких орков в Одессе. Больше никто не устраивает антимайданов. Нет ни одного Гепы на сцене в Харькове с колорадкой. Слова «Новороссия» не существует вообще, в принципе.
Никто. Нигде. Ни слова. Не говорит. Про Россию.
Всё. Проехали.
19.04.2021 23:34 Ответить
У путена криша їде від безсилої люті. Навіть маленька Чехія на@уй послала, - от воно і понтується.
19.04.2021 23:15 Ответить
Северный флот РФ развернул в море атомные подводные лодки и корабли.
Об этом сообщает https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12355414@egNews Минобороны России , информирует https://censor.net/. Источник: https://censor.net/ru/n3260750

БАЖАЮ ПІВНІЧНОМУ ФЛОТУ МОСКОВІЇ ЗАТОНУТИ ТАМ ЖЕ, А КАЦАПСЬКІЙ ПЄХОТІ

"ЗАБЛУДИТИСЬ" У КУЧУГУРАХ
19.04.2021 23:20 Ответить
Она утонула ? .....
19.04.2021 23:21 Ответить
Ничего страшного учения оплачены членами НАТО Германией и Францией
19.04.2021 23:22 Ответить
1. ЗЕлёные человечки сдали в Париже Украину врагу.
2. https://twitter.com/tZEinform/status/1384122069739130886 США прекратило передачу разведывательных данных космических систем слежения высокого разрешения для ГШ ВС Украины. Причина уточняется. Хроника
19.04.2021 23:25 Ответить
видимо рабинович заложил белых мишек...раньше они все думали на украинском и осэлэдци носылы...
19.04.2021 23:26 Ответить
Кремлевский мясник лезет из кожи вон, чтобы Байден увидел его силу и мощь, на суше и на море, и показывает, что он делает погоду в мире, а Байден его не ценит, но на самом деле цель другая, отвлекать внимание мирового сообщества от его преступлений.
19.04.2021 23:29 Ответить
Как и с бегством Януковича путину важно дёрнуться в ответ (и захватить Крым).
Что с будет крымчанами, с простыми людьми, с экономикой - пусть думают другие.
19.04.2021 23:40 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/po-vysylke-iz-chehii-18-russkih-diplomatov-shpionov.html Байден продолжает свою шахматную партию. Два американских эскадренных ракетных эсминца Donald Cook и Roosevelt снова вышли из базы на греческом острове Крит в направлении Черного моря. Росія розпочала масштабні військові навчання в Арктиці - Цензор.НЕТ 7886 https://www.ponomaroleg.com/wp-content/uploads/2021/04/3-1-64.jpg Росія розпочала масштабні військові навчання в Арктиці - Цензор.НЕТ 5208
США возобновляют санкции против «Белнефтехима» и еще 8 беларусских госпредприятий.

Министр иностранных дел Украины предложил Евросоюзу ввести новые, секторальные санкции относительно России для противодействия эскалации против Украины.
На болотах вой!

Генеральный советник Агентства национальной безопасности США Майкл Эллис, назначенец Трампа, который был назначен в последние дни его правления, ушел в отставку со своего поста после того, как он находился в административном отпуске с начала правления администрации Байдена
(важная и хорошая новость, уши Путина в разведке не нужны).
19.04.2021 23:40 Ответить
Зацените обводы корпуса: идёт, практически не создавая волн.
20.04.2021 02:09 Ответить
За отсутствием танков тиранят медведей
Росія розпочала масштабні військові навчання в Арктиці - Цензор.НЕТ 6057
19.04.2021 23:45 Ответить
Полюбому что-нибудь утонет.
20.04.2021 00:00 Ответить
кацы сами решили шта Арктиканаш,
ими был проведен рейхферендум... среди белых медведей
результат был -100 %- ЗА !
проста медведи на пришли на участки
патамушта их атстреляли
предыдущие экспядиции
20.04.2021 00:06 Ответить
В Арктике кто их всех ожидает ?
Росія розпочала масштабні військові навчання в Арктиці - Цензор.НЕТ 6509
20.04.2021 00:22 Ответить
И сколько мяса в этой консервной банке?
20.04.2021 01:46 Ответить
Росія розпочала масштабні військові навчання в Арктиці - Цензор.НЕТ 9448
20.04.2021 00:32 Ответить
Росія розпочала масштабні військові навчання в Арктиці - Цензор.НЕТ 3499
20.04.2021 01:23 Ответить
Росія розпочала масштабні військові навчання в Арктиці - Цензор.НЕТ 1049
20.04.2021 01:26 Ответить
В народе это называется - бешенство матки.
20.04.2021 01:44 Ответить
Придурковатым нет покоя.
20.04.2021 06:37 Ответить
Вот бы щас Китай начал учения на границе с парашей ***** бы притих сразу
20.04.2021 07:22 Ответить
АЛЯСКАНАШ?
20.04.2021 07:47 Ответить
А Китай не тільки вичікує,а вже забирає мирним шляхом до себе свій Далекий Схід та Східний Сибір!
20.04.2021 09:59 Ответить
кацапы!!!! даёшь еще один "Курск"!!!!!
20.04.2021 14:24 Ответить
 
 