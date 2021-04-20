Більшість українців проти висунення Зеленського на другий термін, - опитування "СОЦІС". ІНФОГРАФІКА
Більше половини українців не підтримує ідеї висунення Володимира Зеленського на другий президентський термін.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування центру "СОЦІС".
Так, 52,1% українців не підтримує того, щоб Зеленський балотувався на другий президентський термін. У той же час 26,2% позитивно оцінюють таку можливість.
Також 30,4% опитаних негативно оцінюють діяльність Зеленського на посаді президента, 54,2% нейтрально, а 12% позитивно.
Крім того, 46,9% українців вважають, що президент не виконав більшості своїх передвиборних обіцянок, 34,2% вважають, що Зеленський виконав лише деякі обіцянки, а 10,9% вважають, що глава держави виконав більшість обіцянок.
У той же час, 57,1% вважає, що влада Зеленського непрофесійна і дилетантська, 16,3% вважають її популістською, а 12,1% - компетентною.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Приймете ? Підкажете ? Я - самостійна, не набридаю.
Ще ж дуже хочу придбати австралійські опали.
Побачимо, що буде далі.
Якщо, то - тихенько проберусь ...
До речі, звідси канадці (і українського походження, і - ні) їздять в Австралію.
І наші там теж є, так само приїжджають в Канаду до родини.
Тримайтеся і будьте здорові.
Дружині - вітання.
потерпетьосталось......................
Старый анекдот -бежит епо улице Рабинович,
его спрашивают: рабинович куда вы так прудко бежите и весь испуганный такой.
Там на площади верблюдов кастрируют-отвечает Рабинович.
Так Вы же не верблюд.
Поймают кастрируют, доказывай потом что ты не верблюд.
Обратной дороги нет. Деньги утром уже получили, посмотрим как будет отдавать стулья.