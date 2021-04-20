УКР
Більшість українців проти висунення Зеленського на другий термін, - опитування "СОЦІС". ІНФОГРАФІКА

Більшість українців проти висунення Зеленського на другий термін, - опитування "СОЦІС". ІНФОГРАФІКА

Більше половини українців не підтримує ідеї висунення Володимира Зеленського на другий президентський термін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування центру "СОЦІС".

Так, 52,1% українців не підтримує того, щоб Зеленський балотувався на другий президентський термін. У той же час 26,2% позитивно оцінюють таку можливість.

Також 30,4% опитаних негативно оцінюють діяльність Зеленського на посаді президента, 54,2% нейтрально, а 12% позитивно.

Крім того, 46,9% українців вважають, що президент не виконав більшості своїх передвиборних обіцянок, 34,2% вважають, що Зеленський виконав лише деякі обіцянки, а 10,9% вважають, що глава держави виконав більшість обіцянок.

У той же час, 57,1% вважає, що влада Зеленського непрофесійна і дилетантська, 16,3% вважають її популістською, а 12,1% - компетентною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 50% жителів України вважають, що Зеленський і Степанов неефективно реагують на загрозу коронавірусу, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Більшість українців проти висунення Зеленського на другий термін, - опитування СОЦІС 01
Більшість українців проти висунення Зеленського на другий термін, - опитування СОЦІС 02
Більшість українців проти висунення Зеленського на другий термін, - опитування СОЦІС 03

+67
Большинство украинцев против баллотирования Зеленского на второй срок, - опрос "СОЦИС" - Цензор.НЕТ 533
20.04.2021 12:40
+59
Большинство украинцев против баллотирования Зеленского на второй срок, - опрос "СОЦИС" - Цензор.НЕТ 8254
20.04.2021 12:41
+44
Большинство украинцев против баллотирования Зеленского на второй срок, - опрос "СОЦИС" - Цензор.НЕТ 1323
20.04.2021 12:44
У Вас, к сожалению, власть захватили коммунисты, как и в Штатах... Я не знаю чем это закончится. Могу только помолиться Богу за Вас, хоть я и агностик... Очень тяжело ощущать своё бессилие.
21.04.2021 02:23
Тоді я переїду в Австралію, ОК ?
Приймете ? Підкажете ? Я - самостійна, не набридаю.

Ще ж дуже хочу придбати австралійські опали.
21.04.2021 02:33
У нас сейчас вообще весь въезд закрыт ! Десятки тысяч людей находятся за границей; и из Австралии тоже почти никого не выпускают. "Ковид", конечно, только предлог; видимо, госбезопасность разбирается "кто есть who".
21.04.2021 02:53
Я - безпечна. Та не зараз, ні.
Побачимо, що буде далі.
Якщо, то - тихенько проберусь ...
21.04.2021 03:05
Мы хорошим людям всегда рады.
21.04.2021 03:08
Вот сейчас супруге сказал о нашей переписке; она тоже говорит: "чем больше тут бандеровцев - тем лучше !"
21.04.2021 03:10
Дякую, дуже приємно.
До речі, звідси канадці (і українського походження, і - ні) їздять в Австралію.
І наші там теж є, так само приїжджають в Канаду до родини.
Тримайтеся і будьте здорові.
Дружині - вітання.
21.04.2021 03:14
Дуже дякую !
21.04.2021 05:58
PS: Опрос был произведен компанией ПЕС. По его результатам 99,9 % украинцев верят только Петру Сывочолому
21.04.2021 00:58
Следующий будет от ОПЗЖ.
21.04.2021 01:26
21.04.2021 07:25
Страна дебилов, можно ожидать что угодно!
21.04.2021 12:10
моижвыумнички !!! данеможетбыть............... одногоразикахватило ????? воттолькотригодочка
потерпетьосталось......................
21.04.2021 03:47
Будь хто виграє вибори у дегенерата якщо той спробує сунути своє гундосе рило на другий термін. Сподіваюсь що наступні вибори виграє лютий український націоналіст.
21.04.2021 06:06
Только 12 процентов.Зашибись. После фанерного пролета над парижем пора готовится к стаерским забегам "в сторону Херсона". А больше половины считают его поцом, больше 30 гнусавым поцом.
Старый анекдот -бежит епо улице Рабинович,
его спрашивают: рабинович куда вы так прудко бежите и весь испуганный такой.
Там на площади верблюдов кастрируют-отвечает Рабинович.
Так Вы же не верблюд.
Поймают кастрируют, доказывай потом что ты не верблюд.
Обратной дороги нет. Деньги утром уже получили, посмотрим как будет отдавать стулья.
21.04.2021 08:05
Да пошёл он к чёрту, нехрен ему вообще здесь делать, пусть шурует в расею! А второй срок он может получить лишь в тюряге.
24.08.2021 18:23
Сторінка 3 з 3
 
 