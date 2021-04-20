Більшість українців проти висунення Зеленського на другий термін, - опитування "СОЦІС". ІНФОГРАФІКА

Більше половини українців не підтримує ідеї висунення Володимира Зеленського на другий президентський термін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування центру "СОЦІС".

Так, 52,1% українців не підтримує того, щоб Зеленський балотувався на другий президентський термін. У той же час 26,2% позитивно оцінюють таку можливість.

Також 30,4% опитаних негативно оцінюють діяльність Зеленського на посаді президента, 54,2% нейтрально, а 12% позитивно.

Крім того, 46,9% українців вважають, що президент не виконав більшості своїх передвиборних обіцянок, 34,2% вважають, що Зеленський виконав лише деякі обіцянки, а 10,9% вважають, що глава держави виконав більшість обіцянок.

У той же час, 57,1% вважає, що влада Зеленського непрофесійна і дилетантська, 16,3% вважають її популістською, а 12,1% - компетентною.

