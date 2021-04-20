УКР
2 793 20

На травневі свята в Україні повного локдауну не буде, - Ляшко

На травневі свята в Україні повного локдауну не буде, - Ляшко

Цього тижня відбудеться зустріч глави уряду із Всеукраїнською радою церков, де додатково будуть опрацьовані алгоритми для проведення служб у храмах відповідно до протиепідемічних норм.

В Україні поки не планують на травневі свята вводити загальнонаціональний локдаун. Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Що ми зараз бачимо - в нас спостерігається стабілізація захворюваності на досить високому рівні, але вже три тижні немає тенденції до зростання нових випадків і госпіталізацій. Це вже певний показник", - заявив він.

За словами Ляшка, на травневі та великодні свята відбуватиметься "масова міграція" людей на території України, будуть проводитися святкування в храмах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вечірки і підпільні святкування в розпал карантину неприпустимі. COVID не вибирає за соціальним статусом, - Степанов

"Тут буде інше питання - як достукатися до всіх щодо того, що ми перебуваємо в епідемії коронавірусної хвороби, і дотримання санітарних норм у цей період - ключова річ, щоб не було подальших спалахів і жорстких карантинів", - зазначив головний санітарний лікар.

У відповідь на питання, чи планують в Україні вводити жорсткий загальнонаціональний карантин на травневі свята, Ляшко сказав: "Зараз він не планується. У понеділок (вчора. - ред.) ми мали селектор із президентом, де прем'єр-міністр говорив, що цього тижня відбудеться спільна зустріч із Всеукраїнською радою церков, де ще додатково будуть опрацьовані вже розроблені Міністерством охорони здоров'я алгоритми для того, щоб в храмах все проходило відповідно до протиепідемічних норм - як правильно забезпечити святкування, як правильно визначити кількість святкових літургій для того, щоб зменшити кількість людей, які приходять одночасно в храми".

Також, за його словами, МОЗ рекомендує людям похилого віку та людям із хронічними захворюваннями утриматися від відвідування храмів.

"Також ми говоримо про те, що, якщо є така можливість, то хтось один із домогосподарства може піти в храм і посвятити паску, щоб потім принести і передати все освячене своїй сім'ї", - додав він.

Також читайте: "Укрзалізниця" збільшила кількість рейсів на великодні свята, щоб уникнути скупчень у поїздах і на вокзалах

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозував, що наступний спалах коронавірусу може бути через 3-4 тижні після Великодніх свят.

карантин (18172) Великдень (362) свято (684) церква (708) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) локдаун (339)
Топ коментарі
+2
20.04.2021 13:35 Відповісти
+2
Все правильно ляшко: велюры и эпицентры должны барыговать. Они ведь бедненькие три месяца в локдауне сидели.
20.04.2021 13:40 Відповісти
+2
Степанида Ковидовна только вчера говорила что после майский праздников будет вспышка, т.к. не соблюдает народ карантинные меры, а этот дегенерат Ляшко говорит что полного локдауна на майские не будет !?.. это все говорят в одной стране и руководители одного ведомства.. пздц
20.04.2021 13:42 Відповісти
20.04.2021 13:35 Відповісти
Мальчік в трусіках колготах.
20.04.2021 13:44 Відповісти
хоть бы нигде не распяли
20.04.2021 13:46 Відповісти
ага, й з бульбулятором в думках.
20.04.2021 13:47 Відповісти
Все правильно ляшко: велюры и эпицентры должны барыговать. Они ведь бедненькие три месяца в локдауне сидели.
20.04.2021 13:40 Відповісти
будет полный ЛОХДАУН с шаурмой и шашлыками,

и потом опять гвалт !!!!
20.04.2021 13:47 Відповісти
надо еще разрешить стоять под стрелой.....ссать на трансформаторы....заплывать за буйки и переходить дороги на красный!
20.04.2021 13:51 Відповісти
20.04.2021 14:02 Відповісти
...самая веселуха начнется через 2 - 3 недели после майских Что тогда будут вещать Лох и Даун?
20.04.2021 13:41 Відповісти
Коронавирус боится темноты и майских праздников!
20.04.2021 13:41 Відповісти
Степанида Ковидовна только вчера говорила что после майский праздников будет вспышка, т.к. не соблюдает народ карантинные меры, а этот дегенерат Ляшко говорит что полного локдауна на майские не будет !?.. это все говорят в одной стране и руководители одного ведомства.. пздц
20.04.2021 13:42 Відповісти
усе у руках Дарвіна
20.04.2021 13:42 Відповісти
ну правильно, эпидемия пошла на спад, ежедневных больных меньше 10к,...
а это не есть правильно!
еще не все деньги в асфальт закопали, еще не все курточки министр купил.
20.04.2021 13:43 Відповісти
встреча с Всеукраинским советом церквей, Источник: https://censor.net/ru/n3260875

Они что, на этом совете будут запрещать придуркам из Киева переть полными поездами в Закарпатье, и потом еще и назад возвращаться?
20.04.2021 13:52 Відповісти
локдаун буде через три тижні після травневих свят
20.04.2021 13:54 Відповісти
Какие майские "праздники"? Совковый шабаш?
20.04.2021 14:01 Відповісти
Какие ещё "праздники"?
1 мая - пусть кучмы с сатанистами празднуют.
9 мая - пусть празднуют все кто за путина, за ленина, за хабад.
8 мая - поминаем погибших во второй мировой войне - что тут праздновать ???
20.04.2021 14:09 Відповісти
А как же 2 мая - День жареной свиньи по-одесски?
20.04.2021 16:20 Відповісти
правильно, третья волна ведь идёт на спад, нужна четвертая... да?
буковель 2.0
20.04.2021 15:34 Відповісти
 
 