На травневі свята в Україні повного локдауну не буде, - Ляшко

Цього тижня відбудеться зустріч глави уряду із Всеукраїнською радою церков, де додатково будуть опрацьовані алгоритми для проведення служб у храмах відповідно до протиепідемічних норм.

В Україні поки не планують на травневі свята вводити загальнонаціональний локдаун. Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Що ми зараз бачимо - в нас спостерігається стабілізація захворюваності на досить високому рівні, але вже три тижні немає тенденції до зростання нових випадків і госпіталізацій. Це вже певний показник", - заявив він.

За словами Ляшка, на травневі та великодні свята відбуватиметься "масова міграція" людей на території України, будуть проводитися святкування в храмах.

"Тут буде інше питання - як достукатися до всіх щодо того, що ми перебуваємо в епідемії коронавірусної хвороби, і дотримання санітарних норм у цей період - ключова річ, щоб не було подальших спалахів і жорстких карантинів", - зазначив головний санітарний лікар.

У відповідь на питання, чи планують в Україні вводити жорсткий загальнонаціональний карантин на травневі свята, Ляшко сказав: "Зараз він не планується. У понеділок (вчора. - ред.) ми мали селектор із президентом, де прем'єр-міністр говорив, що цього тижня відбудеться спільна зустріч із Всеукраїнською радою церков, де ще додатково будуть опрацьовані вже розроблені Міністерством охорони здоров'я алгоритми для того, щоб в храмах все проходило відповідно до протиепідемічних норм - як правильно забезпечити святкування, як правильно визначити кількість святкових літургій для того, щоб зменшити кількість людей, які приходять одночасно в храми".

Також, за його словами, МОЗ рекомендує людям похилого віку та людям із хронічними захворюваннями утриматися від відвідування храмів.

"Також ми говоримо про те, що, якщо є така можливість, то хтось один із домогосподарства може піти в храм і посвятити паску, щоб потім принести і передати все освячене своїй сім'ї", - додав він.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозував, що наступний спалах коронавірусу може бути через 3-4 тижні після Великодніх свят.