Вакцинація від COVID-19 може знадобитися і в 2022 р - імунолог Лапій

Вакцинація від COVID-19 може знадобитися так само і в 2022 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, такий прогноз зробив голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ), доцент кафедри дитячих інфекційних захворювань Федір Лапій.

"Ми бачимо на прикладі Ізраїлю, що навряд чи зможемо за рахунок вакцинації звести нанівець випадки захворювання COVID-19. Але на тому ж прикладі Ізраїлю ми бачимо, що вакцина добре запобігає важким випадкам і госпіталізації", - сказав він у вівторок у ході online-заходу "Вакцинація зближує нас", присвяченому актуальній ситуації щодо вакцинації в Україні, проведеному за підтримки компанії GSK України.

Лапій зазначив, що в даний час за допомогою вакцинації з'являється можливість "збити хвилю, запобігти смерті та госпіталізації, щоб розвантажити систему охорони здоров'я".

"У цьому плані вакцина працює дуже добре", - наголосив він.

При цьому Лапій звернув увагу, що "в світі зараз вивчають питання вакцинації дітей, оскільки діти - це важливий місток для поширення Sars-Cov-2".