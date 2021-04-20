УКР
Новини
Вакцинація від COVID-19 може знадобитися і в 2022 р - імунолог Лапій

Вакцинація від COVID-19 може знадобитися так само і в 2022 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, такий прогноз зробив голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ), доцент кафедри дитячих інфекційних захворювань Федір Лапій.

"Ми бачимо на прикладі Ізраїлю, що навряд чи зможемо за рахунок вакцинації звести нанівець випадки захворювання COVID-19. Але на тому ж прикладі Ізраїлю ми бачимо, що вакцина добре запобігає важким випадкам і госпіталізації", - сказав він у вівторок у ході online-заходу "Вакцинація зближує нас", присвяченому актуальній ситуації щодо вакцинації в Україні, проведеному за підтримки компанії GSK України.

Лапій зазначив, що в даний час за допомогою вакцинації з'являється можливість "збити хвилю, запобігти смерті та госпіталізації, щоб розвантажити систему охорони здоров'я".

"У цьому плані вакцина працює дуже добре", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Процес вакцинації майже провальний по всьому світу, - Степанов

При цьому Лапій звернув увагу, що "в світі зараз вивчають питання вакцинації дітей, оскільки діти - це важливий місток для поширення Sars-Cov-2".

да-да! и в 2023 и в 2024....такое золотое дно...
показати весь коментар
20.04.2021 14:32 Відповісти
Пора список коронобесов состовлять по примеру ,Миротворца' И до суду с консфискацией .
показати весь коментар
20.04.2021 14:58 Відповісти
Такими тэмпами вакцинации и списания на неё денег, дай Бог до 2032г половину населения Украины провакценировать. Эксперт мля...
показати весь коментар
20.04.2021 15:15 Відповісти
Зато за это время ещё пару наших сограждан станут миллионером.
показати весь коментар
20.04.2021 15:17 Відповісти
"Вакцинация от COVID-19 может потребоваться и в 2022 г." , уверен и в 23 году тоже, вбейте это в бестолковки зЕбилам и зЕлоху, можно и кирпичом!
показати весь коментар
20.04.2021 15:35 Відповісти
вони на цей рік вже поклали, а за майбутні трандять.
показати весь коментар
20.04.2021 17:20 Відповісти
 
 