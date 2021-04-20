Вакцинация от COVID-19 может потребоваться и в 2022 г., - иммунолог Лапий

Вакцинация от COVID-19 может потребоваться так же и в 2022 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такой прогноз сделал глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ), доцент кафедры детских инфекционных заболеваний Федор Лапий.

"Мы видим на примере Израиля, что вряд ли сможем за счет вакцинации свести на нет случаи заболевания COVID-19. Но на том же примере Израиля мы видим, что вакцина хорошо предотвращает тяжелые случаи и госпитализацию", - сказал он во вторник в ходе online-мероприятия "Вакцинация сближает нас", посвященном актуальной ситуации по вакцинации в Украине, проведенном при поддержке компании GSK Украины.

Лапий отметил, что в настоящее время с помощью вакцинации появляется возможность "сбить волну, предотвратить смерти и госпитализации, чтобы разгрузить систему здравоохранения".

"В этом отношении вакцина работает очень хорошо", - подчеркнул он.

При этом Лапий обратил внимание, что "в мире сейчас изучают вопрос вакцинации детей, так как дети – это важный мостик для распространения Sars-Cov-2".