Співробітника міграційної служби затримано під час одержання $9 тис. хабаря, - ДБР

Державне бюро розслідувань розкрило і затримало начальника одного з відділів Державної міграційної служби в Києві та Київській області за вимагання хабаря за видачу дозволів на постійне проживання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідчі ТУ ДБР у Києві встановили, що чиновник ДМС вимагав та отримав кошти в трьох громадянок Республіки Ірак за оформлення посвідки на проживання на території України. 19 квітня 2021 року чиновника затримали під час одержання $3 тис. неправомірної вигоди", - повідомляє пресслужба ДБР.

Також у ході досудового розслідування правоохоронці задокументували два факти отримання неправомірної вигоди на суму $6 тис.

Слідчі ДБР провели обшук за місцем проживання затриманого.

Чиновнику ДМС інкримінують ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - вимагання та одержання неправомірної вигоди у великому розмірі, вчинене повторно. У разі доведення провини йому загрожує позбавлення волі до 10 років із конфіскацією майна.

Зараз вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру та обрання щодо нього запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Громадянин РФ у столичному аеропорту пропонував 75 ​​тис. рублів прикордоннику за пропуск в Україну, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж