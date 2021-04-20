УКР
Співробітника міграційної служби затримано під час одержання $9 тис. хабаря, - ДБР

Державне бюро розслідувань розкрило і затримало начальника одного з відділів Державної міграційної служби в Києві та Київській області за вимагання хабаря за видачу дозволів на постійне проживання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідчі ТУ ДБР у Києві встановили, що чиновник ДМС вимагав та отримав кошти в трьох громадянок Республіки Ірак за оформлення посвідки на проживання на території України. 19 квітня 2021 року чиновника затримали під час одержання $3 тис. неправомірної вигоди", - повідомляє пресслужба ДБР.

Також у ході досудового розслідування правоохоронці задокументували два факти отримання неправомірної вигоди на суму $6 тис.

Слідчі ДБР провели обшук за місцем проживання затриманого.

Чиновнику ДМС інкримінують ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - вимагання та одержання неправомірної вигоди у великому розмірі, вчинене повторно. У разі доведення провини йому загрожує позбавлення волі до 10 років із конфіскацією майна.

Зараз вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру та обрання щодо нього запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Громадянин РФ у столичному аеропорту пропонував 75 ​​тис. рублів прикордоннику за пропуск в Україну, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

+6
Сотрудник миграционной службы задержан при получении $9 тыс. взятки, - ГБР - Цензор.НЕТ 8696
20.04.2021 15:35
+2
А что там с Пихамовой? Сидит или повысили в звании?
20.04.2021 15:51
+1
Вот так, всё чурбаньё из гавноармяностана получает паспорта Украины...
20.04.2021 15:47
Сотрудник миграционной службы задержан при получении $9 тыс. взятки, - ГБР - Цензор.НЕТ 8696
20.04.2021 15:35
да сколько можно ???
20.04.2021 15:39
Пока дают - будут брать.
20.04.2021 15:46
главное что гбровцы деньги заберут и отпустят...
20.04.2021 15:48
**** как сложно. тут еще и вину нужно доказать...
20.04.2021 15:41
Вот так, всё чурбаньё из гавноармяностана получает паспорта Украины...
20.04.2021 15:47
авакян перетягивает своих...
20.04.2021 15:50
А что там с Пихамовой? Сидит или повысили в звании?
20.04.2021 15:51
похоже, не сидит. Расследование завершили, вину доказали, но о суде ничего так не слышно.
20.04.2021 16:24
Обычно в стране зе-чиновники пистят ежедневно сотнями миллионов долларов на карманы, а тут какие-то 9 тысяч долларов "словили" для показухи 73% лохам на ТВ и в Инете.
И смешно, Бла, и противно читать, Нах.
И смешно, Бла, и противно читать, Нах.
20.04.2021 16:05
сначала гражданки Ирака, а потом и граждане подтянутся.
20.04.2021 16:25
Коли довкола вівці, їх треба тільки стригти. Є нарівні люди які думають що баранам можна допомогти, але я в це не вірю. Подивіться пости які пишуть, одна дурня. І правильно, перед виборами нагодувати гречкою а далі стригти. А щось пояснювати баранам, дурна трата часу. А хто не вважає себе вівцею, то будьте відповідно розумною людиною. Пропонуйте рішення а не дурні балачки.
20.04.2021 17:03
 
 