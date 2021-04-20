Сотрудник миграционной службы задержан при получении $9 тыс. взятки, - ГБР

Государственное бюро расследований раскрыло и задержало начальника одного из отделов Государственной миграционной службы в г. Киеве и Киевской области за вымогательство взятки за выдачу разрешений на постоянное проживание.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе ГБР.

"Следователи ТУ ГБР в Киеве установили, что чиновник ГМС требовал и получил средства в трех гражданок Республики Ирак за оформление вида на жительство на территории Украины. 19 апреля 2021 года чиновника задержали при получении $3 тыс. неправомерной выгоды", - отметили в пресс-службе.

Также в ходе досудебного расследования правоохранители задокументировали два факта получения неправомерной выгоды на сумму $6 тыс.

Следователи ГБР провели обыск по месту проживания задержанного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ блокировала механизм легализации боевиков "ДНР". ФОТОрепортаж

Чиновнику ГМС инкриминируют ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – вымогание и получение неправомерной выгоды в крупном размере, совершенное повторно. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданин РФ в столичном аэропорту предлагал 75 тыс. рублей пограничнику за пропуск в Украину, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж