РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4206 посетителей онлайн
Новости
2 447 12

Сотрудник миграционной службы задержан при получении $9 тыс. взятки, - ГБР

Сотрудник миграционной службы задержан при получении $9 тыс. взятки, - ГБР

Государственное бюро расследований раскрыло и задержало начальника одного из отделов Государственной миграционной службы в г. Киеве и Киевской области за вымогательство взятки за выдачу разрешений на постоянное проживание.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе ГБР.

"Следователи ТУ ГБР в Киеве установили, что чиновник ГМС требовал и получил средства в трех гражданок Республики Ирак за оформление вида на жительство на территории Украины. 19 апреля 2021 года чиновника задержали при получении $3 тыс. неправомерной выгоды", - отметили в пресс-службе.

Также в ходе досудебного расследования правоохранители задокументировали два факта получения неправомерной выгоды на сумму $6 тыс.

Следователи ГБР провели обыск по месту проживания задержанного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ блокировала механизм легализации боевиков "ДНР". ФОТОрепортаж

Чиновнику ГМС инкриминируют ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – вымогание и получение неправомерной выгоды в крупном размере, совершенное повторно. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданин РФ в столичном аэропорту предлагал 75 тыс. рублей пограничнику за пропуск в Украину, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

взятка (6229) ГМС (49) ГБР (3211)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Сотрудник миграционной службы задержан при получении $9 тыс. взятки, - ГБР - Цензор.НЕТ 8696
показать весь комментарий
20.04.2021 15:35 Ответить
+2
А что там с Пихамовой? Сидит или повысили в звании?
показать весь комментарий
20.04.2021 15:51 Ответить
+1
Вот так, всё чурбаньё из гавноармяностана получает паспорта Украины...
показать весь комментарий
20.04.2021 15:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сотрудник миграционной службы задержан при получении $9 тыс. взятки, - ГБР - Цензор.НЕТ 8696
показать весь комментарий
20.04.2021 15:35 Ответить
да сколько можно ???
показать весь комментарий
20.04.2021 15:39 Ответить
Пока дают - будут брать.
показать весь комментарий
20.04.2021 15:46 Ответить
главное что гбровцы деньги заберут и отпустят...
показать весь комментарий
20.04.2021 15:48 Ответить
**** как сложно. тут еще и вину нужно доказать...
показать весь комментарий
20.04.2021 15:41 Ответить
Вот так, всё чурбаньё из гавноармяностана получает паспорта Украины...
показать весь комментарий
20.04.2021 15:47 Ответить
авакян перетягивает своих...
показать весь комментарий
20.04.2021 15:50 Ответить
А что там с Пихамовой? Сидит или повысили в звании?
показать весь комментарий
20.04.2021 15:51 Ответить
похоже, не сидит. Расследование завершили, вину доказали, но о суде ничего так не слышно.
показать весь комментарий
20.04.2021 16:24 Ответить
Обычно в стране зе-чиновники пистят ежедневно сотнями миллионов долларов на карманы, а тут какие-то 9 тысяч долларов "словили" для показухи 73% лохам на ТВ и в Инете.
И смешно, Бла, и противно читать, Нах.
показать весь комментарий
20.04.2021 16:05 Ответить
сначала гражданки Ирака, а потом и граждане подтянутся.
показать весь комментарий
20.04.2021 16:25 Ответить
Коли довкола вівці, їх треба тільки стригти. Є нарівні люди які думають що баранам можна допомогти, але я в це не вірю. Подивіться пости які пишуть, одна дурня. І правильно, перед виборами нагодувати гречкою а далі стригти. А щось пояснювати баранам, дурна трата часу. А хто не вважає себе вівцею, то будьте відповідно розумною людиною. Пропонуйте рішення а не дурні балачки.
показать весь комментарий
20.04.2021 17:03 Ответить
 
 