УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9602 відвідувача онлайн
Новини
1 233 5

Прокуратура Москви вирішила домагатися ліквідації "Штабів Навального", запевняючи, що вони займаються екстремізмом і готують "кольорову революцію"

Прокуратура Москви вирішила домагатися ліквідації "Штабів Навального", запевняючи, що вони займаються екстремізмом і готують "кольорову революцію"

На думку прокуратури Москви, некомерційні організації ФБК, Фонд захисту прав громадян (ФЗПг), а також рух "Штаби Навального" нібито займаються екстремістською діяльністю.

Про це повідомила пресслужба московської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.

"У зв'язку з викладеним прокуратура міста Москви вважає за необхідне в судовому порядку домагатися ліквідації та заборони діяльності некомерційних організацій ФБК, ФЗПг і руху "Штаби Навального", - заявили в російському відомстві.

Згідно з оприлюдненими прокуратурою даними, згадані організації нібито "координують з різними закордонними центрами, які ведуть деструктивні дії відносно Російської Федерації".

При цьому відомство запевняє, що ці огранізації і "Штаби Навального" нібито "прагнуть створити умови для зміни основ конституційного ладу, зміни влади і реалізації сценарію "кольорової революції".

Читайте також: Прихильники Навального організовують нові акції протесту в російських містах увечері 21 квітня: Його життя зараз висить на волосині

Автор: 

акція (1486) заборона (1476) росія (67880) екстремізм (79) Навальний Олексій (613)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ужос Майдана в термінальной стадіі...
показати весь коментар
20.04.2021 17:07 Відповісти
А я думаю, чего это при совке красок не было, всё серозеленое, а это чтобы революций цветных не было.
показати весь коментар
20.04.2021 17:23 Відповісти
Та пох#%
показати весь коментар
20.04.2021 17:23 Відповісти
А что плохого в цветных революциях??? ...???? Ваш сраный СССР ....дык тоже результат ...вы не поверите!!!, я серьезно...точно такой же цветной революции. Правда слегка ободранной и в лаптях. Ну это был такой ее цвет, в то время с цветами была напряга. Более того, вы теперь парады проводите стоя на заплесневелом гробу того, .....кто сделал эту цветную революцию!!!!!

И нее был штаб, да и даже колл -центр. Это не смешно, я не смеюсь.. И когда вы кричите ..Барышняяя!!! Сквозной три-девять -пять!!! Это не код доступа к вай фаю. Это был номер....топ-менеджера цветной революции......которого вы никак не похороните.
показати весь коментар
20.04.2021 17:26 Відповісти
 
 