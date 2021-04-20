Прокуратура Москви вирішила домагатися ліквідації "Штабів Навального", запевняючи, що вони займаються екстремізмом і готують "кольорову революцію"
На думку прокуратури Москви, некомерційні організації ФБК, Фонд захисту прав громадян (ФЗПг), а також рух "Штаби Навального" нібито займаються екстремістською діяльністю.
Про це повідомила пресслужба московської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.
"У зв'язку з викладеним прокуратура міста Москви вважає за необхідне в судовому порядку домагатися ліквідації та заборони діяльності некомерційних організацій ФБК, ФЗПг і руху "Штаби Навального", - заявили в російському відомстві.
Згідно з оприлюдненими прокуратурою даними, згадані організації нібито "координують з різними закордонними центрами, які ведуть деструктивні дії відносно Російської Федерації".
При цьому відомство запевняє, що ці огранізації і "Штаби Навального" нібито "прагнуть створити умови для зміни основ конституційного ладу, зміни влади і реалізації сценарію "кольорової революції".
И нее был штаб, да и даже колл -центр. Это не смешно, я не смеюсь.. И когда вы кричите ..Барышняяя!!! Сквозной три-девять -пять!!! Это не код доступа к вай фаю. Это был номер....топ-менеджера цветной революции......которого вы никак не похороните.