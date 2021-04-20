Запропонований Україною проєкт Доповнення до заходів щодо посилення режиму припинення вогню пройшов перше читання в підгрупі з безпеки ТКГ, - українська делегація
Під час сьогоднішнього засідання Підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи сторонам вдалося істотно просунутися в питаннях узгодження Доповнення до заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила Українська делегація в ТКГ, передає Цензор.НЕТ.
Зазначають, що за основу був узятий український проєкт Доповнення та сторони попунктно пройшли перше читання документа в повному обсязі.
Дату наступної зустрічі (для другого читання) визначать представники ОБСЄ, не виключено, що таке засідання відбудеться ще до кінця цього тижня.
"Є сподівання, що на наступне засідання ТКГ на рівні голів делегацій (28 квітня) документ, що встановлює додаткові заходи щодо дотримання режиму припинення вогню, буде представлений у повністю узгодженому варіанті", - повідомили в українській делегації.
Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.
Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации. бенеслуги , а вы не подочешуели там часом ??
Все просто , ****** через евроватного макрона в очередной раз пытается впихнуть раковую опухоль ОРДЛО в тело Украины.
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1384538937482428419 1 ч Подразделениям ВСУ по всей линии соприкосновения запрещено открывать ответный огонь без санкции Генерального штаба ВСУ.