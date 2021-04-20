Запропонований Україною проєкт Доповнення до заходів щодо посилення режиму припинення вогню пройшов перше читання в підгрупі з безпеки ТКГ, - українська делегація

УКР
Новини Агресія Росії проти України
1 764 17

Під час сьогоднішнього засідання Підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи сторонам вдалося істотно просунутися в питаннях узгодження Доповнення до заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила Українська делегація в ТКГ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначають, що за основу був узятий український проєкт Доповнення та сторони попунктно пройшли перше читання документа в повному обсязі.

Дату наступної зустрічі (для другого читання) визначать представники ОБСЄ, не виключено, що таке засідання відбудеться ще до кінця цього тижня.

"Є сподівання, що на наступне засідання ТКГ на рівні голів делегацій (28 квітня) документ, що встановлює додаткові заходи щодо дотримання режиму припинення вогню, буде представлений у повністю узгодженому варіанті", - повідомили в українській делегації.

+7
Дуже навіть важливо. Там напевне йдеться про те, що з передової заберуть навіть особисту зброю. Тому нашим залишиться відбивати я саперними лопатками. Чогось же цей проект у пресу не потрапив. Чого?
показати весь коментар
20.04.2021 18:42 Відповісти
+6
Предыдущее "прекращение огня" привело к тому, что орки стали дохнуть 1:5 вместо 5:1 до 2019 года. Теперь они дохнуть вообще не будут, а будут расстреливать защитников Украины как в тире.
показати весь коментар
20.04.2021 18:49 Відповісти
+4
Ці кластери Макрона засуньте смішному в анус і підпалить!
показати весь коментар
20.04.2021 19:01 Відповісти
Совершенно неважно, пустое это!
показати весь коментар
20.04.2021 18:38 Відповісти
Дуже навіть важливо. Там напевне йдеться про те, що з передової заберуть навіть особисту зброю. Тому нашим залишиться відбивати я саперними лопатками. Чогось же цей проект у пресу не потрапив. Чого?
показати весь коментар
20.04.2021 18:42 Відповісти
Неважно в сэнси ничего они не решают, решают в кремле.
показати весь коментар
20.04.2021 18:44 Відповісти
Русня и ОРДЛО беспрепятственно будут патрулировать все позиции ВСУ в любое время суток. ВСУ не имеет права на ответный огонь без выезда комиссии Русни и ОРДЛО на место инцидента. После выборов ВСУ отходят на границы Донецкой и Луганской областей, а контроль передается местной ватной полиции и автономной ОРДЛО.
показати весь коментар
20.04.2021 19:04 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності триває !!! Продовжують товкти водув ступі !!!)))
показати весь коментар
20.04.2021 18:47 Відповісти
Предыдущее "прекращение огня" привело к тому, что орки стали дохнуть 1:5 вместо 5:1 до 2019 года. Теперь они дохнуть вообще не будут, а будут расстреливать защитников Украины как в тире.
показати весь коментар
20.04.2021 18:49 Відповісти
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.

Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.

Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации. бенеслуги , а вы не подочешуели там часом ??
показати весь коментар
20.04.2021 18:51 Відповісти
Ці кластери Макрона засуньте смішному в анус і підпалить!
показати весь коментар
20.04.2021 19:01 Відповісти
а РАГАТКИ ХОТЬ ОСТАВЯТ ИЛИ ТОЛЬКО ПЛАКАТЫ С ВЕЛИКИМ зе КАК ИКОНЫ ОТ ПУЛЬ СНАЙПЕРОВ И МИН СНАРЯДОВ 120 152 КАЛИБРА
показати весь коментар
20.04.2021 18:54 Відповісти
Завтра послание. 21.04. Что нас ждёт?
показати весь коментар
20.04.2021 18:56 Відповісти
Ждьот вінторогіх
показати весь коментар
20.04.2021 19:03 Відповісти
А хто давав голоси за зелену гундосу шмарклю? - Військові теж голосували за шмарклю, аби не Порошенко. А тепер нехай сраки показують кацапам та їнім прихвостням під керівництвом "найвеличнішого" блазня, який скоро буде одним органом бацати "калінку-малінку" *****.
показати весь коментар
20.04.2021 19:21 Відповісти
Эти «дополнения» напрягают.....☹️
показати весь коментар
20.04.2021 19:22 Відповісти
Запропонований Україною проєкт Доповнення до заходів щодо посилення режиму припинення вогню пройшов перше читання в підгрупі з безпеки ТКГ, - українська делегація - Цензор.НЕТ 6086
Все просто , ****** через евроватного макрона в очередной раз пытается впихнуть раковую опухоль ОРДЛО в тело Украины.
показати весь коментар
20.04.2021 19:30 Відповісти
Запропонований Україною проєкт Доповнення до заходів щодо посилення режиму припинення вогню пройшов перше читання в підгрупі з безпеки ТКГ, - українська делегація - Цензор.НЕТ 5396
показати весь коментар
20.04.2021 19:25 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1384538937482428419 1 ч Подразделениям ВСУ по всей линии соприкосновения запрещено открывать ответный огонь без санкции Генерального штаба ВСУ.
показати весь коментар
20.04.2021 20:21 Відповісти
предыдущее всеоб\емлещуе и с ответвенностью не работало - а это вдруг заработает
показати весь коментар
21.04.2021 04:44 Відповісти
 
 