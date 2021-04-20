Запропонований Україною проєкт Доповнення до заходів щодо посилення режиму припинення вогню пройшов перше читання в підгрупі з безпеки ТКГ, - українська делегація

Під час сьогоднішнього засідання Підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи сторонам вдалося істотно просунутися в питаннях узгодження Доповнення до заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила Українська делегація в ТКГ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначають, що за основу був узятий український проєкт Доповнення та сторони попунктно пройшли перше читання документа в повному обсязі.

Дату наступної зустрічі (для другого читання) визначать представники ОБСЄ, не виключено, що таке засідання відбудеться ще до кінця цього тижня.

"Є сподівання, що на наступне засідання ТКГ на рівні голів делегацій (28 квітня) документ, що встановлює додаткові заходи щодо дотримання режиму припинення вогню, буде представлений у повністю узгодженому варіанті", - повідомили в українській делегації.

